19:10 17 января

Назван самый популярный политик на ТВ Латвии

Исследовательская служба TNS Kantar провела мониторинг популярности телевизионного контента в Латвии. В частности, анализу были подвергнуты эфиры с политиками на предмет наибольшей популярности. Выяснилось, что наиболее популярным политиком для жителей Латвии (по числу и продолжительности просмотров) является президент России Владимир Путин.

Назван самый популярный политик на ТВ Латвии


Так, наибольшее число просмотров в новогоднюю ночь было зафиксировано у прямого эфира телеобращения президента РФ. Его в Латвии транслировали каналы ПБК и РТР. В общей сложности, эфир с Владимиром Путиным посмотрели около 280 тысяч жителей прибалтийской республики.


Для сравнения: новогоднее обращение президента Латвии посмотрели менее 197 тыс. латвийцев. Трансляцию выступления премьера Кучинскиса включили лишь 178 тыс. жителей страны.

TNS Kantar отмечает, что к числу наиболее популярных политиков для латвийских телезрителей относится и мэр Риги Нил Ушаков. Так, в новогоднюю ночь выступление Ушакова на телеканале ПБК посмотрели около 130 тысяч зрителей канала.

Тот факт, что выступление Владимира Путина стало для Латвии популярнее выступления любого из представителей латвийских властей, говорит об уровне интереса жителей страны к тому, что происходит в России и с Россией. Это притом, что латвийские власти продолжают вести борьбу с российскими телеканалами и радиостанциями в стране.

Использованы фотографии: www.globallookpress.com
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Комментарии 12

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  1. Vard Сегодня, 13:19
    Они всё мечтают... вот нападёт на нас Путин... мы тут же капитулируем и заживём как раньше при СССР...
    Vard
    1. Шура пермский Сегодня, 13:34
      Пусть он и у них в выборах президента участвует)))
      Шура пермский
    2. Dimontius Сегодня, 15:26
      laughing Это ПРОВАЛ !!! Где то в углу забилась и грустит одна агентша КГБ Даляяя wassat
      Dimontius
    3. Маз Сегодня, 16:29
      Привыкли прогибаться хоть под кого.
      Маз
      1. АнпеЛ Сегодня, 17:09
        наверное с надеждой в душЕ ждали, что ВВП скажет, что-нибудь про прибалтийские страны (начать наступление, начать отступление, начать отупление, ну хотя бы что-то начать в этом шпротном направлении), но... к сожалению не снизошел)
        АнпеЛ
  2. Azazelo Сегодня, 13:31
    Ну дак не случайно запустили интернет проект по примеру украинец миротворца. Сейчас всех этих граждан отыщут и начнут третировать. Кому штраф, кому общ работы а кому и тюрьма.
    Azazelo
  3. Egorovich Сегодня, 13:37
    Свои пустобрехи напрочь надоели stop , вот и решили умного и дальновидного соседа послушать.
    Egorovich
  4. Rusland Сегодня, 13:57
    Адекватный политик всегда к себе притягивает внимание.
    Rusland
  5. Теренин Сегодня, 13:59
    ...Это притом, что латвийские власти продолжают вести борьбу с российскими телеканалами и радиостанциями в стране. всем давно уже понятно, что с Россией в странах запада борются только их власти, а люди, в целом, между собой общаются нормально.
    Теренин
  6. polpot Сегодня, 14:34
    Ожидаемый результат выступление исполнителя мирового класса всегда собирает больше зрителей чем выступление участников хутрорской самодеятельности
    polpot
  7. Naputeon Bonaput Сегодня, 14:57
    Это повод их присоединить.
    Naputeon Bonaput
    1. АнпеЛ Сегодня, 17:13
      да Бог с Вами) опять принять их у себя, что бы кормить, одевать, обувать, обучать в т.ч. тратиться на развитие их родных языков, делать из этих приблатнийских стран витрину перед западом, что бы потом они в какой-то момент опять начали все российское (и от России на халяву полученное) охаивать. нет уж. ЕСиНАТА их приняла пусть оно и подкармливает.
      АнпеЛ
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