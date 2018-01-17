Назван самый популярный политик на ТВ Латвии

Исследовательская служба TNS Kantar провела мониторинг популярности телевизионного контента в Латвии. В частности, анализу были подвергнуты эфиры с политиками на предмет наибольшей популярности. Выяснилось, что наиболее популярным политиком для жителей Латвии (по числу и продолжительности просмотров) является президент России Владимир Путин.Так, наибольшее число просмотров в новогоднюю ночь было зафиксировано у прямого эфира телеобращения президента РФ. Его в Латвии транслировали каналы ПБК и РТР. В общей сложности, эфир с Владимиром Путиным посмотрели около 280 тысяч жителей прибалтийской республики.Для сравнения: новогоднее обращение президента Латвии посмотрели менее 197 тыс. латвийцев. Трансляцию выступления премьера Кучинскиса включили лишь 178 тыс. жителей страны.TNS Kantar отмечает, что к числу наиболее популярных политиков для латвийских телезрителей относится и мэр Риги Нил Ушаков. Так, в новогоднюю ночь выступление Ушакова на телеканале ПБК посмотрели около 130 тысяч зрителей канала.Тот факт, что выступление Владимира Путина стало для Латвии популярнее выступления любого из представителей латвийских властей, говорит об уровне интереса жителей страны к тому, что происходит в России и с Россией. Это притом, что латвийские власти продолжают вести борьбу с российскими телеканалами и радиостанциями в стране.