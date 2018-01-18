Человек во главе всего. Не пора ли менять приоритеты внутренней политики?

Странное чувство вызвало одно письмо, которое передали мне знакомые. Я не знаю автора письма. Более того, я даже не пытался с ней встретиться. Расстояние… Но с другими учителями встречался. Проблемы, как оказалось, схожие. Велика Россия своими землями. Велика расстояниями. Велика людьми. Но, самое главное, проблемами.Мы вполне заслуженно гордимся своей молодежью. Мы брюзжим о плохом современном образовании, но в душе радуемся диплому собственного ребенка. Посмотрите публикации последних месяцев. Посмотрите собственные комментарии. Плохо у нас в школе. Плохо в вузе. Хотя нет, не так. Хуже, чем было в советское время. Так, наверное, будет точнее.Но скажите честно, согласитесь ли вы на сокращение вузов в России? Согласитесь платить на рубль-два меньше налогов, но при условии закрытия бюджетных мест институтах и университетах? Нет и ещё раз нет! А я вам представлю письмо. Письмо специалиста, который хочет быть полезным для страны, для людей.Я специально ничего не редактировал и не убирал в этом письме. Чтобы было видно уровень образования и интеллекта автора. Автор — продукт не советского, а российского образования. Хороший, добротный продукт. И… не нужный нашей стране."Екатерина, учитель истории, Воронеж.Здравствуйте. Пишу Вам из города Воронежа, провинциального, но большого и «уверенно развивающегося». Мне 28, и последние 11 лет моей жизни были посвящены образованию и науке. Закончив исторический факультет университета, полная надежд и облаченная в розовые очки, я поступила в аспирантуру родного факультета. Три года прошли в постоянной работе в архивах, конференциях, написании научных статей, предзащитной суете и вот, наконец-то: мир! Встречай готового ученого! Увы, ученый оказался никому не нужен. На родной кафедре за 10 лет, которые прошли на моих глазах, сократили четыре преподавательские ставки. После бесконечного рассылания резюме, хождения по вузам, я убедилась в том, что местничество — система назначения на должность в соответствии со знатностью рода, отмененная в конце XVII века, — никуда не делось. «За Вас не попросил сильный города сего? Чья Вы протекция? Ну и что, что у Вас рекомендации, статьи, 95% оригинальности диссертации? Нагрузки нет, Вы же знаете, какая в стране ситуация!»В то же время на моих глазах в вузы и элитные школы по звонку тех, кто, наверное, лучше всех в этом мире разбирается в науке и преподавании, брали вчерашних студентов без опыта работы и степени, со сплошными тройками в дипломе. Сейчас я работаю в школе. За зарплату 12 тысяч рублей за полторы ставки, где никого не волнует качество преподавания предмета, а волнуют лишь рейтинги, которые можно получить за участие в олимпиадах, интернет-конкурсах, выступления на педсоветах. Я побывала на всех сторонах баррикад образования, кроме, к сожалению или счастью, высшего руководства, и прекрасно осознаю, что при нынешних тенденциях сегрегации и социального дарвинизма, специалист, просто хорошо знающий и с душой выполняющий свою работу, а не «продающий услуги» и не являющийся чьим-то протеже, будет причислен к рядам «колхозных кляч, а не арабских скакунов».Без образования нет жизни. Без Учителя, Педагога, Преподавателя нет образования. Платить им достойные зарплаты?! Позвольте! Они же должны одеваться в детскую любовь, платить за квартиру благодарностью учеников, питаться вкладом в науку... Что самое страшное, так думают не только чиновники. Так думают родители тех, кого мы учим. Мне 28. Я люблю и знаю свой предмет, меня любили студенты и дети. Я интенсивно подтягиваю иностранный язык и готовлюсь к эмиграции. Как и все знакомые моего круга".Ну как, страшно не стало от голой правды? Не обнаженной или нагой. Просто голой! Письмо учителя в никуда. Крик вопиющего в пустыне. Боль и слезы человеческой души. Русской души.Заметили разницу между большинством из нас и этой молодой женщиной? Разницу, которую внутри себя мы понимаем, а выразить часто не можем. Она не согласна!Не согласна жить для будущего. Не согласна быть "колхозной клячей". Мы согласны, а она нет. Она другая. Мы жили, а многие и сейчас живут, ради "светлого будущего". А она хочет просто жить. Жить в соответствии с образованием талантом, потребностями.Она хороший специалист. Более того, она необходимый для нас специалист. Но существующая система не принимает такого специалиста. Не потому, что нет мест. Просто потому, что "у маршала есть свой сын". Пусть туповатый, недалекий, но свой.Дальнейшая её судьба? Если исполнит своё обещание и уедет из страны то, возможно, где-то сможет найти себя. Где-то, но не в России! Возможно, даже сделает карьеру в каком-нибудь западном университете как специалист по русской истории. А мы будем писать об утечке мозгов на Запад. О коварстве этого самого Запада, который забирает лучших.Останется? Тогда через 5-10 лет превратится в обычного приземленного педагога. Не учителя. Педагога с потухшими глазами, которому до лампочки ученики и предмет. Который знает, как провести "показательный урок", как написать какую-нибудь контрольную работу на курсах усовершенствования учителей, как, не напрягаясь, "вести уроки как положено".Она не пишет о современных программах обучения. Она не пишет о нагрузке учителя. Она не говорит о безумной нагрузке на учеников. Автор — современный учитель. Способный работать в экстремальном режиме. Способный научить современного ученика учиться. Но не нужный нашей школе.Кое-кто сейчас скажет о трусости и жлобстве автора письма. Надо бороться, надо поднимать ту школу, которая её приютила. Нельзя бросать учеников. Всё верно. А для чего?Для того, чтобы тебе тыкали твоей бедностью? Для того, чтобы считать копейки до зарплаты? Может, для того, чтобы в конце жизни увидеть своих учеников академиками, героями войны, знатными изобретателями?.. Старый советский фильм именно так и заканчивается. Только давайте ответим сами себе, на основе опыта собственной семьи: бывшие ученики сегодня часто ходят проведать своих учителей?А ведь точно такая же ситуация и в других бюджетных государствообразующих отраслях. Врачи, которые получают десятки, а то и сотни тысяч рублей, вам встречались? Я не про "спасибо" в конвертах. Я про законную заработную плату. Может, воспитатель детского сада, в который ходит ваш ребенок, может похвастаться тремя-четырьмя десятками тысяч в кармане? А ученый в НИИ? Краса и гордость нашей науки разъезжает на Porsche?Сейчас идет предвыборная компания. Нам будут обещать точно так же, как и раньше, золотые горы, молочные реки с кисельными берегами и прочие звезды с неба. Обещать в надежде на нашу забывчивость.Время собирать камни… Мы должны писать, говорить, кричать о необходимости сменить вектор внутренней политики страны уже сегодня. Человек, простой человек с его проблемами и запросами, должен стать во главе всех дальнейших преобразований. Чтобы не мечтали самые-самые о заграничных зарплатах и уважении.Человек, у которого вместе с гордостью за внешнеполитические успехи в холодильнике будет большой кусок мяса. Человек, который после работы будет отдыхать в театре, а не в пивной. Человек, у которого даже мыслей не возникнет сменить гражданство ради куска хлеба. Человек, который как в известном мультфильме о Маугли сможет с гордостью сказать: «Да, я человек!»