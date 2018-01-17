Комплексы «Стрела-10» по-прежнему несут службу в сирийской армии
Сирийские комплексы 9К35 «Стрела-10» по-прежнему находятся в строю и готовы к выполнению боевых задач, пишет Российская газета.
Новые фотографии одной из таких машин войсковой ПВО появились в интернете.
«Если системы "Оса" и "Квадрат" САА достаточно часто появлялись в Сети, то фотографии комплекса "Стрела -10" практически не "светились" буквально до минувшего года. Если и были очень редкие, то датировались периодом до 2012 года», – говорится в материале.
Поэтому неудивительно, что некоторые эксперты были уверены в том, что такое оружие попросту не сохранилось за годы интенсивных боев. Однако летом минувшего года во время наступления вдоль шоссе Дамаск – Багдад наблюдатели увидели «Стрелы-10» в боевых порядках правительственных сирийских войск.
Известно, что данные установки были поставлены в САР еще во времена СССР. Они смонтированы на простых и надежных тягачах МТ-ЛБ. На пусковых установках размещены 4 ракеты. Такое же количество находится в запасе, внутри самой машины.
Ракета способна поражать воздушные цели на дальности от 0,8-1,2 до 5 км на высоте от 25 м до 3-3,5 км. При этом цель может перемещаться со скоростью до 415 м/c на встречных курсах и 310 м/с на догонных. Вес ракеты – около 42 кг.
В качестве оружия самообороны у экипажа имеется 7,62-мм пулемет ПК.
«Данных о том, что сирийские "Стрелы" смогли записать на свой счет какие-то летательные аппараты противника, пока не поступало, но любой пилот, знающий, что действует в районе, где развернуты 9К35, будет проявлять предельную осторожность», – говорится в публикации.
Новые фотографии одной из таких машин войсковой ПВО появились в интернете.
«Если системы "Оса" и "Квадрат" САА достаточно часто появлялись в Сети, то фотографии комплекса "Стрела -10" практически не "светились" буквально до минувшего года. Если и были очень редкие, то датировались периодом до 2012 года», – говорится в материале.
Поэтому неудивительно, что некоторые эксперты были уверены в том, что такое оружие попросту не сохранилось за годы интенсивных боев. Однако летом минувшего года во время наступления вдоль шоссе Дамаск – Багдад наблюдатели увидели «Стрелы-10» в боевых порядках правительственных сирийских войск.
Известно, что данные установки были поставлены в САР еще во времена СССР. Они смонтированы на простых и надежных тягачах МТ-ЛБ. На пусковых установках размещены 4 ракеты. Такое же количество находится в запасе, внутри самой машины.
Ракета способна поражать воздушные цели на дальности от 0,8-1,2 до 5 км на высоте от 25 м до 3-3,5 км. При этом цель может перемещаться со скоростью до 415 м/c на встречных курсах и 310 м/с на догонных. Вес ракеты – около 42 кг.
В качестве оружия самообороны у экипажа имеется 7,62-мм пулемет ПК.
«Данных о том, что сирийские "Стрелы" смогли записать на свой счет какие-то летательные аппараты противника, пока не поступало, но любой пилот, знающий, что действует в районе, где развернуты 9К35, будет проявлять предельную осторожность», – говорится в публикации.
Использованы фотографии: https://twitter.com/KomandanteS17
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