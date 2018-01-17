19:09 17 января

Комплексы «Стрела-10» по-прежнему несут службу в сирийской армии

Сирийские комплексы 9К35 «Стрела-10» по-прежнему находятся в строю и готовы к выполнению боевых задач, пишет Российская газета.

Комплексы «Стрела-10» по-прежнему несут службу в сирийской армии


Новые фотографии одной из таких машин войсковой ПВО появились в интернете.


«Если системы "Оса" и "Квадрат" САА достаточно часто появлялись в Сети, то фотографии комплекса "Стрела -10" практически не "светились" буквально до минувшего года. Если и были очень редкие, то датировались периодом до 2012 года», – говорится в материале.

Поэтому неудивительно, что некоторые эксперты были уверены в том, что такое оружие попросту не сохранилось за годы интенсивных боев. Однако летом минувшего года во время наступления вдоль шоссе Дамаск – Багдад наблюдатели увидели «Стрелы-10» в боевых порядках правительственных сирийских войск.



Известно, что данные установки были поставлены в САР еще во времена СССР. Они смонтированы на простых и надежных тягачах МТ-ЛБ. На пусковых установках размещены 4 ракеты. Такое же количество находится в запасе, внутри самой машины.

Ракета способна поражать воздушные цели на дальности от 0,8-1,2 до 5 км на высоте от 25 м до 3-3,5 км. При этом цель может перемещаться со скоростью до 415 м/c на встречных курсах и 310 м/с на догонных. Вес ракеты – около 42 кг.

В качестве оружия самообороны у экипажа имеется 7,62-мм пулемет ПК.

«Данных о том, что сирийские "Стрелы" смогли записать на свой счет какие-то летательные аппараты противника, пока не поступало, но любой пилот, знающий, что действует в районе, где развернуты 9К35, будет проявлять предельную осторожность», – говорится в публикации.

Использованы фотографии: https://twitter.com/KomandanteS17
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Комментарии 7

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  1. мерцание Сегодня, 13:48
    Старый конь борозды не портит
    мерцание
  2. профессор Сегодня, 13:54
    «Данных о том, что сирийские "Стрелы" смогли записать на свой счет какие-то летательные аппараты противника, пока не поступало, но любой пилот, знающий, что действует в районе, где развернуты 9К35, будет проявлять предельную осторожность», – говорится в публикации.

    И зачем они тогда нужны? request
    профессор
    1. demiurg Сегодня, 15:03
      Мотолыга с пулеметом. И неплохой оптикой.
      Да и писать же что то нужно.
      demiurg
    2. san4es Сегодня, 15:26
      Цитата: профессор
      ...И зачем они тогда нужны? request

      ...Чтоб не шлялись всякие (в расположении)
      san4es
    3. Servisinzhener Сегодня, 16:23
      Может всевозможные дроны боевиков сбивать, а больше применения я им не вижу. Т.к. авиации у боевиков нет. А против авиации коалиции они не потянут, разве что в качестве мишени.
      Servisinzhener
  3. КВУ-НСвД Сегодня, 13:57
    Сирийские комплексы 9К35 «Стрела-10» по-прежнему находятся в строю и готовы к выполнению боевых задач,
    Да в САА сейчас задействованно всё что может куда-то доехать и выстрелить во врага . А уж прочности , долголетия и надёжности советским ВиВТ не занимать . Вспомните танки с постаментов на Донбассе
    КВУ-НСвД
  4. sivuch Сегодня, 16:49
    Кто-то может сказать , какая именно Стрела-10 на фотографиях ?
    sivuch
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