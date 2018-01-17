Где жить лучше: в России или на Западе?

Почти у каждого из нас хоть раз в жизни возникал вопрос: где жить лучше - в родной стране или за границей? Конечно - сколько людей, столько и мнений. Есть категории граждан, которые всеми силами пытаются "свалить за бугор". Другие лишь мечтают об этом, а третьи относятся к такой идее весьма скептично.



У некоторых действительно получается перебраться в другую страну и жить там счастливо до конца своих дней. Однако, большинство людей сталкиваются с неразрешимыми трудностями, и итогом всей затеи становится возвращение на Родину.



Переезд в чужую страну с малознакомым языком, другим менталитетом людей, чуждыми традициями и обычаями - это вызов. Решение "паковать чемоданы" не может быть принято наобум. Многие уверены, что начать новую жизнь в незнакомом месте проще простого. Так ли это на самом деле и к чему нужно быть готовым, оставляя свою родную страну?











