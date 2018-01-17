19:06 17 января

Где жить лучше: в России или на Западе?

Почти у каждого из нас хоть раз в жизни возникал вопрос: где жить лучше - в родной стране или за границей? Конечно - сколько людей, столько и мнений. Есть категории граждан, которые всеми силами пытаются "свалить за бугор". Другие лишь мечтают об этом, а третьи относятся к такой идее весьма скептично.

У некоторых действительно получается перебраться в другую страну и жить там счастливо до конца своих дней. Однако, большинство людей сталкиваются с неразрешимыми трудностями, и итогом всей затеи становится возвращение на Родину.

Переезд в чужую страну с малознакомым языком, другим менталитетом людей, чуждыми традициями и обычаями - это вызов. Решение "паковать чемоданы" не может быть принято наобум. Многие уверены, что начать новую жизнь в незнакомом месте проще простого. Так ли это на самом деле и к чему нужно быть готовым, оставляя свою родную страну?




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Комментарии 13

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  1. Теренин Сегодня, 14:14
    Отвечаю за себя. Я очень люблю Россию, и хочу жить на своей Родине! К тем, кто уезжает отношусь спокойно.
    P.s. Объездил (туристом) не мало стран.
    Теренин
    1. Венд Сегодня, 14:22
      Цитата: Теренин
      Отвечаю за себя. Я очень люблю Россию, и хочу жить на своей Родине! К тем, кто уезжает отношусь спокойно.
      P.s. Объездил (туристом) не мало стран.

      Согласен, пусть каждый живет там, где нравится. Вот только я не совсем хорошо отношусь к людям. которые ненавидят страну в которой живут. Сейчас таких особенно много, не только среди живущих, но и среди мигрантов.
      Венд
      1. Теренин Сегодня, 14:28
        У этих людей такой такой уж менталитет и нутро, они всегда, везде и всем будут недовольны yes
        Теренин
  2. Masya Masya Сегодня, 14:31
    Где родился, там и пригодился...
    wink
    Masya Masya
  3. alatanas Сегодня, 14:48
    "Там хорошо - где нас нет". Особенно на западе всегда будешь 2-го сорта гражданином, сколько и не будешь стараться быть более католиком чем папа римский. К тому же дома и стенки помогают.
    Могу твердить, что в Болгарии вы не будете чувствовать себя 2-ым сортом. Наверное и в Сербии и Черногории...
    Есть такая поговорка - человек чувствует себя всегда лучше всего там, где его пуповина при рождении брошена.
    alatanas
    1. Vard Сегодня, 15:02
      Прожил немного за границей... Вывод... Если много денег, жить можно... Если не очень, то сложно... Устал... Не устал... Газон должен быть пострижен...
      Vard
    2. Mavrikiy Сегодня, 16:58
      Цитата: alatanas
      Могу твердить, что в Болгарии вы не будете чувствовать себя 2-ым сортом. Наверное и в Сербии и Черногории...
      Есть такая поговорка - человек чувствует себя всегда лучше всего там, где его пуповина при рождении брошена.

      Се так, Вы правы. Но Вас в Болгарии все меньше, а турок и пришлых все больше. Соответсвенно и отношение будет напряженное. Мы туркам не родня, сотни лет непрерывных войн с ними "за вашу и нашу свободу".
      Mavrikiy
  4. agent Сегодня, 15:36
    Название не соответствует содержанию ролика. Что хотели донести этим видео не понятно.
    agent
  5. alta Сегодня, 16:17
    Если бы богатая Россия не занимала 90 место, рядом с бедными странами мира, по уровню жизни населения, то и такой статьи бы не было.
    alta
    1. Теренин Сегодня, 16:48
      Мы не гордые, побудем, пока, на 90-м месте. Вы правы, нам есть над чем работать. Остальное я написал в своем первом посте "Я очень люблю Россию, и хочу жить на своей Родине!" yes
      Теренин
      1. tchoni Сегодня, 18:12
        Цитата: Теренин
        Мы не гордые, побудем, пока, на 90-м месте.

        Говорите за себя, плиз. Я бы, лично, и от первого места в этом списке не отказался.
        tchoni
        1. Теренин Сегодня, 18:34
          Ну, что же, говорю за себя. Я не гордый, и готов свалиться в гейевроповскую либерал-толерантную пропасть 90-м, а не первым hi
          Теренин
  6. tchoni Сегодня, 18:11
    Что то новенькое. Давно тусуюсь на ВО, но статью на тему "не ехайте на загниваючий запад - там плохо!" вижу первый раз. Неушто все так плохо ? и понадобилось снимать агитку в стиле "неузжайте - у нас будет лучше"?
    А вашпе тов.alta прав
    Если бы богатая Россия не занимала 90 место, рядом с бедными странами мира, по уровню жизни населения, то и такой статьи бы не было.
    tchoni
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