19:11 17 января

Зигмар Габриэль - Польше: Вопрос с репарациями давно закрыт

Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль прокомментировал заявления польского руководства о том, что официальная Варшава намерена требовать от Берлина репарации за годы нахождения Польши под оккупацией нацистов. По словам Зигмара Габриэля, все вопросы по выплатам военных репараций уже разрешены в правовом поле.

По словам Габриэля, Германия давно выплатила Польше всё то, что можно назвать репарациями. Плюс, немецкое руководство ссылается на документ от 1954 года, когда СССР и Польская Народная Республика заключили соглашение об отказе от репараций со стороны ГДР. В Берлине отмечают, что от репараций ГДР Польша отказалась, а ФРГ свою часть репараций Варшаве своевременно выплатила. Мало того, в Берлине не считают ФРГ правопреемницей ГДР, так как Германская Демократическая Республика по своему согласию вошла в состав Федеративной Республики.

Зигмар Габриэль - Польше: Вопрос с репарациями давно закрыт



Такое заявление глава немецкой дипломатии сделал в ходе встречи с польским коллегой Яцеком Чапутовичем, недавно назначенным на пост вместо Витольда Ващиковского.

Напомним, что ранее в Польше заявляли, что Берлин должен стране около 50 млрд евро репараций, и что Варшава намерена добиваться этих выплат.

Эксперты в Европе отмечают, что в Польше такие заявления стали озвучиваться перед наступлением периода, когда Варшаве придётся расплачиваться по немецким (европейским) кредитам. Экс-премьер Польши (ныне один из политических лидеров ЕС) Дональд Туск на днях заявил, что нынешние польские власти вполне могут инициировать выход Польши из ЕС, если в польскую казну перестанут поступать миллиарды из общеевропейского бюджета.

Использованы фотографии: www.globallookpress.com
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Комментарии 39

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  1. Rusland Сегодня, 14:10
    Такие же хитромудрые как и Украина. Скоро друг в друга вцепятся.
    Rusland
    1. Шура пермский Сегодня, 14:17
      Пшеки попрошайки с имперскими замашками,натура у них такая…
      Шура пермский
      1. jjj Сегодня, 14:19
        В открытую уже признают, что Польша - это как продажная девка империализма
        jjj
        1. Идущий Сегодня, 14:25
          Цитата: jjj
          В открытую уже признают, что Польша - это как продажная девка империализма


          Так было во все времена . за что не раз была бита и разделена.
          Идущий
          1. bouncyhunter Сегодня, 14:32
            Витя , привет ! hi История их ничему не учит - опять хотят люлей отведать . fool А ларчик просто открывается : ЕС собирается урезать помощь Польше , вот они и решили возместить недостачу за счёт репараций .
            bouncyhunter
            1. Идущий Сегодня, 14:37
              Привет Паша! hi
              Они наивно полагают , что США их поддержит - они их попользуют и выбросят.
              Идущий
              1. bouncyhunter Сегодня, 14:39
                Это знаем мы , это знает США - одна Польша думает что матрасы их назначили пожизненной любимой женой в Европе . fool
                bouncyhunter
                1. Идущий Сегодня, 14:47
                  Каждый из политиков Польши думает только о своем времени , а что будет после его не волнует.
                  Идущий
                  1. bouncyhunter Сегодня, 14:50
                    Ну да , главное сегодня урвать побольше , а завтра - фиг с ним , с этим завтра !
                    bouncyhunter
                    1. Идущий Сегодня, 14:52
                      Вот именно и уйти за океан , доживать безбедно и весело.
                      Идущий
        2. gurzuf Сегодня, 17:41
          Почему- как???
          gurzuf
      2. Офицер запаса Сегодня, 15:11
        Еще одна обиженная страна. Украина все время у России деньги клянчит, Польша у Германии. Очень похоже на отношения водителей-дальнобойщиков и придорожного "обслуживающего персонала".
        Офицер запаса
    2. seti Сегодня, 14:25
      Давно пора. Но такой ответ полякам точно не понравится.
      seti
      1. КВУ-НСвД Сегодня, 14:33
        " Польша - гиена Европы " сэр У. Черчилль
        КВУ-НСвД
    3. Монос Сегодня, 14:30
      Дональд Туск на днях заявил, что нынешние польские власти вполне могут инициировать выход Польши из ЕС, если в польскую казну перестанут поступать миллиарды из общеевропейского бюджета.

      Было в Союзе такое явление, как "валютная проститутка"... smile
      Монос
      1. bouncyhunter Сегодня, 14:41
        Привет , Витя ! hi
        Цитата: Монос
        Было в Союзе такое явление, как "валютная проститутка"...

        А сейчас что - все рублёвыми стали , что ли ? what
        bouncyhunter
        1. Монос Сегодня, 16:33
          Паша, привет! hi
          Цитата: bouncyhunter
          А сейчас что - все рублёвыми стали , что ли ?

          Не знаю. Я их услугами не пользуюсь. smile
          Монос
      2. Logall Сегодня, 14:43
        Цитата: Монос
        Было в Союзе такое явление, как "валютная проститутка"...

        А Жириновский ввёл такое понятие,как - политическая...
        hi
        Logall
        1. bouncyhunter Сегодня, 14:46
          Саня hi А разве не Ленин так Троцкого называл ? what
          bouncyhunter
          1. Logall Сегодня, 14:51
            Так и есть! Но Жириновский дал этому понятию новую жизнь!
            Привет, братка!
            Logall
        2. Монос Сегодня, 16:36
          Моё почтение, Александр! hi
          Цитата: Logall
          А Жириновский ввёл такое понятие,как - политическая...

          what "Валютная политическая проститутка"... laughing
          Монос
    4. To be or not to be Сегодня, 15:09
      Дональд Туск:- Польша, оказывается, состоит в Евросоюзе только потому, что из Брюсселя им ежегодно выделяют миллиарды евро.
      To be or not to be
    5. weksha50 Сегодня, 15:33
      Цитата: Rusland
      Такие же хитромудрые как и Украина.


      СССР доили - не задумываясь... Сейчас - доят ЕС, и ещё и спекулируют: " нынешние польские власти вполне могут инициировать выход Польши из ЕС, если в польскую казну перестанут поступать миллиарды из общеевропейского бюджета".....

      Гонорова шляхта веками по сути не меняется... Было бы - кого доить и на чьи бабки гулять (жить)...
      weksha50
  2. САША СТАРЫЙ Сегодня, 14:16
    Пшеки такие же как украинцы, только пшеки..
    САША СТАРЫЙ
    1. Rusland Сегодня, 16:28
      Бог на пару обидел их мовой. Две паршивые овцы покидают каждая своё стадо.
      Rusland
  3. Теренин Сегодня, 14:21
    ...Варшава намерена требовать от Берлина репарации за годы нахождения Польши под оккупацией нацистов..., и опять пошли-поехали претензии друг к другу до времен Чингис-хана и ранее. angry
    Теренин
  4. Rainman_1 Сегодня, 14:26
    А вот интересно. Если Польша выйдет из евросоюза... Она после этого тоже будет считать это окупацией и требовать репарации так сказать?
    Rainman_1
    1. Дирижер Сегодня, 14:33
      Ну как она выйдет то , ну как старая ш-ха из борделя?
      Дирижер
  5. Дирижер Сегодня, 14:31
    Совет такой бы дал . ТРЕБУЕТЕ репараций в суд . и доказыайте там , что хотите , а если даже признают, что должны , немцы смело могут сказать , а мы решение не признаем . Или суд долго выбирать , то да се
    Дирижер
    1. Дирижер Сегодня, 14:35
      Кстати , уже как то писал, чо Китайцы решение , вроде Гаагского арбитража , по Спратли не признали , и пояснили , а Вы кто?
      Дирижер
  6. Masya Masya Сегодня, 14:34
    Короче, на чужой каравай рот не разевай... lol
    Masya Masya
  7. rpuropuu Сегодня, 14:36
    Дональд Туск на днях заявил, что нынешние польские власти вполне могут инициировать выход Польши из ЕС, если в польскую казну перестанут поступать миллиарды из общеевропейского бюджета.
    Какие же они убогие belay Им самим то не противно, от того что торгуют собой как девушки с низкой социальной ответственностью? belay
    rpuropuu
  8. Denis Obukhov Сегодня, 14:37
    С немцев требуют, с России требуют. Можно еще с Украины потребовать. Мол Богдан Хмельницкий у нас земли увел.
    Denis Obukhov
    1. Rusland Сегодня, 14:42
      Под американские аплодисменты.
      Rusland
    2. Дирижер Сегодня, 15:09
      С Турции пусть требуют
      Дирижер
  9. NKT Сегодня, 14:40


    Мало того, в Берлине не считают ФРГ правопреемницей ГДР, так как Германская Демократическая Республика по своему согласию вошла в состав Федеративной Республики.



    Интересно, а согласие в ГДР кто давал о вхождении в ФРГ?
    NKT
    1. Дирижер Сегодня, 15:10
      Кто то , МСГ и давал, на Мальте.
      Дирижер
  10. Naputeon Bonaput Сегодня, 14:43
    Денег дай! Дай денег!!!...
    Naputeon Bonaput
  11. МИХАН Сегодня, 16:16
    Одна Россия только ни у кого, ничего не требует...А молча перевооружается,готовясь к очередному "крестовому походу" запада или с востока..Судьба такая видать у России! Нам не привыкать и надеемся только на себя и Бога!
    МИХАН
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