Зигмар Габриэль - Польше: Вопрос с репарациями давно закрыт

Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль прокомментировал заявления польского руководства о том, что официальная Варшава намерена требовать от Берлина репарации за годы нахождения Польши под оккупацией нацистов. По словам Зигмара Габриэля, все вопросы по выплатам военных репараций уже разрешены в правовом поле.По словам Габриэля, Германия давно выплатила Польше всё то, что можно назвать репарациями. Плюс, немецкое руководство ссылается на документ от 1954 года, когда СССР и Польская Народная Республика заключили соглашение об отказе от репараций со стороны ГДР. В Берлине отмечают, что от репараций ГДР Польша отказалась, а ФРГ свою часть репараций Варшаве своевременно выплатила. Мало того, в Берлине не считают ФРГ правопреемницей ГДР, так как Германская Демократическая Республика по своему согласию вошла в состав Федеративной Республики.Такое заявление глава немецкой дипломатии сделал в ходе встречи с польским коллегой Яцеком Чапутовичем, недавно назначенным на пост вместо Витольда Ващиковского.Напомним, что ранее в Польше заявляли, что Берлин должен стране около 50 млрд евро репараций, и что Варшава намерена добиваться этих выплат.Эксперты в Европе отмечают, что в Польше такие заявления стали озвучиваться перед наступлением периода, когда Варшаве придётся расплачиваться по немецким (европейским) кредитам. Экс-премьер Польши (ныне один из политических лидеров ЕС) Дональд Туск на днях заявил, что нынешние польские власти вполне могут инициировать выход Польши из ЕС, если в польскую казну перестанут поступать миллиарды из общеевропейского бюджета.