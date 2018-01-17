Зигмар Габриэль - Польше: Вопрос с репарациями давно закрыт
Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль прокомментировал заявления польского руководства о том, что официальная Варшава намерена требовать от Берлина репарации за годы нахождения Польши под оккупацией нацистов. По словам Зигмара Габриэля, все вопросы по выплатам военных репараций уже разрешены в правовом поле.
По словам Габриэля, Германия давно выплатила Польше всё то, что можно назвать репарациями. Плюс, немецкое руководство ссылается на документ от 1954 года, когда СССР и Польская Народная Республика заключили соглашение об отказе от репараций со стороны ГДР. В Берлине отмечают, что от репараций ГДР Польша отказалась, а ФРГ свою часть репараций Варшаве своевременно выплатила. Мало того, в Берлине не считают ФРГ правопреемницей ГДР, так как Германская Демократическая Республика по своему согласию вошла в состав Федеративной Республики.
Такое заявление глава немецкой дипломатии сделал в ходе встречи с польским коллегой Яцеком Чапутовичем, недавно назначенным на пост вместо Витольда Ващиковского.
Напомним, что ранее в Польше заявляли, что Берлин должен стране около 50 млрд евро репараций, и что Варшава намерена добиваться этих выплат.
Эксперты в Европе отмечают, что в Польше такие заявления стали озвучиваться перед наступлением периода, когда Варшаве придётся расплачиваться по немецким (европейским) кредитам. Экс-премьер Польши (ныне один из политических лидеров ЕС) Дональд Туск на днях заявил, что нынешние польские власти вполне могут инициировать выход Польши из ЕС, если в польскую казну перестанут поступать миллиарды из общеевропейского бюджета.
По словам Габриэля, Германия давно выплатила Польше всё то, что можно назвать репарациями. Плюс, немецкое руководство ссылается на документ от 1954 года, когда СССР и Польская Народная Республика заключили соглашение об отказе от репараций со стороны ГДР. В Берлине отмечают, что от репараций ГДР Польша отказалась, а ФРГ свою часть репараций Варшаве своевременно выплатила. Мало того, в Берлине не считают ФРГ правопреемницей ГДР, так как Германская Демократическая Республика по своему согласию вошла в состав Федеративной Республики.
Такое заявление глава немецкой дипломатии сделал в ходе встречи с польским коллегой Яцеком Чапутовичем, недавно назначенным на пост вместо Витольда Ващиковского.
Напомним, что ранее в Польше заявляли, что Берлин должен стране около 50 млрд евро репараций, и что Варшава намерена добиваться этих выплат.
Эксперты в Европе отмечают, что в Польше такие заявления стали озвучиваться перед наступлением периода, когда Варшаве придётся расплачиваться по немецким (европейским) кредитам. Экс-премьер Польши (ныне один из политических лидеров ЕС) Дональд Туск на днях заявил, что нынешние польские власти вполне могут инициировать выход Польши из ЕС, если в польскую казну перестанут поступать миллиарды из общеевропейского бюджета.
Использованы фотографии: www.globallookpress.com
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