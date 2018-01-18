Украинцы вже не те?..

Мы, «Нафтогаз», планируем импортировать из двух направлений. Цена, которую сейчас обязан установить «Газпром», является очень привлекательной. Этим экономическим бенефитом надо пользоваться. Мы будем покупать у «Газпрома» 4-5 млрд кубометров газа.

Цена газа будет определяться на год, исходя из средней цены импортного газа на немецком хабе в период предварительной закупки - с апреля по сентябрь предыдущего года.

Внимание! Внимание! На арене цирка настоящие мастера-иллюзионисты из Украины – представители руководства компании «Нафтогаз». Мастера иллюзии выступят с номером, в котором рядовым украинским гражданам будет поведано о том, почему «реверсный» газ из Словакии, Венгрии и Польши теперь вдруг становится для Украины хуже газа, напрямую поставляемого из страны – «самого страшного агрессора». Иллюзионистам из «Нафтогаза» на арене будут помогать другие мастера того же жанра из числа представителей властей Украины, которые на фоне грядущих покупок газа у «агрессора» всё никак не поднатужатся, чтобы объявить Россию тем самым «агрессором» в официальных документах.Итак, речь идёт о том, что «Нафтогаз» вместе с украинским политическим руководством прилагает все усилия, чтобы хоть как-то объяснить рядовому украинскому потребителю множественные странности. Одна из них: почему три года Киев заявлял, что газ из России покупать не станет, так как это газ «агрессора», а теперь заявляет, что покупать станет. И уже куда-то испарилось слово «агрессор» относительно темы закупок энергоносителей.Пора представить прямую речь непосредственно главы НАК «Нафтогаз» Андрея Коболева – того самого яркого представителя украинского сообщества мастеров-иллюзионистов:При этом украинский специалист ни слова не сказал о том, что такое решение принято отнюдь не им самим и даже не президентом Украины г-ном Петром Порошенко. Стоит напомнить, что в конце прошлого года Стокгольмский арбитраж обязал Украину не только вернуться к прямым закупкам газа у России, но и выплатить «Газпрому» около 2 млрд долга. Помнится, тогда Пётр Алексеевич объявил это решение стокгольмских арбитров величайшей перемогой Украины. Правда, тот же Пётр Алексеевич сразу же бросился подыскивать слова относительно того, как же так получилось: снова покупать газ у «агрессора», а как же честь и достоинство майданной революции...Однако одними лишь «разъяснениями» дело не обошлось. Буквально сразу же после того, как в «Нафтогазе» объявили о привлекательной цене (а это около 180 долларов за 1 тыс. кубометров «голубого топлива»), украинскому обывателю посоветовали поглубже залезать в свой карман в поисках средств, необходимых для новой оплаты дешёвого газа. В общем, сработала уникальная логика украинских властей: газ теперь будем покупать у России, потому что дешевле, но при этом поднимем цены для населения. Ну, логично же, не правда ли?..С 1 апреля, как сообщает пресс-служба кабинета министров Украины, газ для украинских граждан в цене подрастёт в среднем на 8,3%. При этом отмечено, что цена на газ будет формироваться, исходя из цены на немецком хабе. Где-где, простите?Из официальной публикации:То есть, всё замечательно – газ для Украины становится дешевле с нынешнего года, а правительство г-на Гройсмана будет рассчитывать стоимость топлива, исходя из показателей года предыдущего, да ещё и на хабе, который к прямым поставкам газа из России на Украину вообще не имеет никакого отношения. Хотя, всё на самом деле понятно. Ведь Украина – цэ Европа...С таким же успехом ситуацию могли бы свести к расчётам газа для украинцев по цене на хабе где-нибудь на восточном побережье США, когда после разгула стихии цена 1 тысячи кубометров «голубого топлива» поднималась до астрономических показателей в 6 тысяч долларов.Судя по всему, на Украине приняли бы и такие расчёты. Ведь не рабы же, - все прекрасно знаем... Это подлый Янукович Украину обкрадывал, а нынешнее руководство, как известно всему прогрессивному человечеству, все силы прикладывает, чтобы страна процветала.Министерство энергетики и угольной промышленности продолжило радовать население соседнего государства заявлениями о победе демократии в виде очередного роста цен на коммунальные услуги. Так, в Минэнерго заявили, что после подорожания газа для населения вырастут и тарифы на горячую воду и отопление в среднем на 20%. Здесь стоит напомнить, что, по официальным данным, инфляция на Украине в 2017 году составила 14,5%.И всё-таки, как же так получается... Ну, ладно газ покупать у «агрессора» - украинским потребителям бредни об «агрессии» уже порядком надоели. Но как Киев объясняет повышение тарифов, если цена на газ, как заявили в «Нафтогазе», теперь весьма приемлемая? Да никак не объясняет. Ну, не расскажут же украинские власти, что они продолжают идти по пути выполнения кабальных условий Международного валютного фонда, Всемирного банка, Европейского союза. А одно из условий заключалось в том, что кредиты стране (и без того под огромные проценты) будут выдаваться в том случае, если все тарифы поэтапно приведут под европейские «стандарты». Вот и получается, что стандарты по тарифам – европейские, а уровень доходов – один из самых низких на континенте, который вместе с дорожающим к гривне долларом и евро продолжает снижаться.Постоянные читатели скажут: Ну, вот... опять Украина, почему бы не описать тарифы у нас дома – в России. Справедливо. Но и об этом пишем. А тут другое. Тут главное, что многие граждане соседнего государства постоянно заявляют о том, что они могут горы свернуть с помощью свободного выражения народного недовольства. Мол, у нас – вышли на улицу, заявили о своих требованиях – власть взяла под козырёк и всё выполнила, а если не выполнила – здравствуй, Ростов-папа. А что у вас (то есть у нас)...А тут такой казус. Когда недовольство выражали по поводу нехватки евросоюзных кружевных трусиков, дело спорилось. А теперь вроде и трусики не получили, и газ «агрессорский», а что-то с эффективным протестом против произвола властей у соседей никак, понимаете ли, не выходит. С чего бы это... Неужели без известной выпечки на площадях украинцы "вже" не те?..