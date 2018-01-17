Автомобили «Кортеж» появятся в свободной продаже в следующем году
Автомобили проекта «Кортеж» появятся в свободной продаже в 2019 году, передает РИА Новости.
Кроме того, в текущем году Мипромторг рассчитывает на поставку Федеральной службе охраны до 70 автомобилей для первых лиц государства.
Минимальная розничная цена машины составит 6-7 млн. рублей.
«Проект "Кортеж" предполагает создание семейства автомобилей – лимузин, седан и минивэн – на единой модульной платформе для первых лиц государства. Ответственным исполнителем проекта является ФГУП "Центральный научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "НАМИ". Производственный партнер – компания Sollers Вадима Швецова», – говорится в публикации.
Государственные инвестиции в проект составляют 12,4 млрд. рублей.
Кроме того, в текущем году Мипромторг рассчитывает на поставку Федеральной службе охраны до 70 автомобилей для первых лиц государства.
С учетом выхода внедорожника, мы до конца этого года должны завершить разработку и испытания и в следующем году должны начать производство и серийные поставки,сказал глава министерства промышленности и торговли Денис Мантуров на Гайдаровском форуме.
Со следующего года любой желающий сможет приобрести любую модификацию автомобиля, включая машины класса люкс и бронированные, никаких ограничений на продажу не будет,добавил он.
Минимальная розничная цена машины составит 6-7 млн. рублей.
«Проект "Кортеж" предполагает создание семейства автомобилей – лимузин, седан и минивэн – на единой модульной платформе для первых лиц государства. Ответственным исполнителем проекта является ФГУП "Центральный научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "НАМИ". Производственный партнер – компания Sollers Вадима Швецова», – говорится в публикации.
Государственные инвестиции в проект составляют 12,4 млрд. рублей.
Использованы фотографии: РИА Новости / Сергей Субботин, auto62rus.ru
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