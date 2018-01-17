19:14 17 января

Автомобили «Кортеж» появятся в свободной продаже в следующем году

Автомобили проекта «Кортеж» появятся в свободной продаже в 2019 году, передает РИА Новости.

Автомобили «Кортеж» появятся в свободной продаже в следующем году


Кроме того, в текущем году Мипромторг рассчитывает на поставку Федеральной службе охраны до 70 автомобилей для первых лиц государства.


С учетом выхода внедорожника, мы до конца этого года должны завершить разработку и испытания и в следующем году должны начать производство и серийные поставки,
сказал глава министерства промышленности и торговли Денис Мантуров на Гайдаровском форуме.

Со следующего года любой желающий сможет приобрести любую модификацию автомобиля, включая машины класса люкс и бронированные, никаких ограничений на продажу не будет,
добавил он.



Минимальная розничная цена машины составит 6-7 млн. рублей.

«Проект "Кортеж" предполагает создание семейства автомобилей – лимузин, седан и минивэн – на единой модульной платформе для первых лиц государства. Ответственным исполнителем проекта является ФГУП "Центральный научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "НАМИ". Производственный партнер – компания Sollers Вадима Швецова», – говорится в публикации.

Государственные инвестиции в проект составляют 12,4 млрд. рублей.

Использованы фотографии: РИА Новости / Сергей Субботин, auto62rus.ru
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Комментарии 91

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  1. SecretParadox Сегодня, 15:42
    А что же фотография из салона? Показали бы фото снаружи, это авто - всего лишь дешевая копия роллс-ройса и я не вижу, чем тут можно гордиться, своего мы сделать не можем.
    SecretParadox
    1. Chertt Сегодня, 15:46
      Тема конечно нужная, но цены как обычно запредельные
      Chertt
      1. maxim947 Сегодня, 15:47
        Посадить всех на гранту, а лучших на весту))) Раньше на волгах и ЗИЛах (совсем исключительные) ездили и ничего - с работой справлялись. Сейчас общество ждет и требует от власти честности, скромности в себе и умеренности....
        maxim947
        1. Владимир16 Сегодня, 15:49
          Цитата: SecretParadox
          своего мы сделать не можем.

          Вы точно не можете, А в данном случае все сделано у нас, в России. И двигатель, и коробка, и дизайн в целом, всё русское.
          А цена реальная. Если освободят это авто от налога, то куплю внедорожник. За лошади и цену налог будет не малый. Освободят и будет стимул для покупки.
          А трындеть, что все ворованное и, что это хлам сейчас будут наперегонки. wink
          Владимир16
          1. Logall Сегодня, 15:51
            Вот и я думаю такой автомобиль купить... Но только думаю, а куплю квартиру!
            Logall
          2. Dimontius Сегодня, 15:56
            вот что то вообще не верится про все русское. Сто пудова методом конструктора из немецких деталей.
            Dimontius
          3. Vik66 Сегодня, 15:57
            Насчет все сделано в России - сильно сомневаюсь. Проскакивала информация про V-8 Порше, и АКПП тоже оттуда.
            Vik66
            1. 16112014nk Сегодня, 17:13
              Цитата: Vik66
              Проскакивала информация про V-8 Порше,

              V-8 разработка совместная.
              V-12 - разработка НАМИ. На Московском автосалоне в 2016 г. показывали.
              Коробка 9-ступенчатая, тоже наша.
              16112014nk
            2. внук Перуна Сегодня, 17:14
              Цитата: Vik66
              Насчет все сделано в России - сильно сомневаюсь.

              А еще микросхемы в электронных блоках из Юго-Восточной Азии. Все, теперь уже автомобиль не российский, так? wink
              внук Перуна
          4. Curious Сегодня, 16:03
            А американская компания Harman Connected Serviсes (материнская Harman известна по аудиосистемам Harman/Kordon и Bang&Olufsen), разрабатывает "софт" для мультимедийных систем, а акустикой занимается швейцарская Daniel Herz, владеющая брендом Mark Levinson. Вдруг "запилят" туда какое то воздействие вражеское, секретное?
            Curious
            1. merlin Сегодня, 16:41
              Уважаемый Виктор, не волнуйтесь - для правительства, ФСО и ФСБ все радиотехническое оборудование в обязательном порядке проходит спец.проверку и получает соответствующую наклеечку.
              merlin
              1. Curious Сегодня, 18:08
                Ой не знаю, эти англы с саксами такие коварные. Да и фамилия Левинсон никак доверия не вызывает.
                Curious
          5. NEOZ Сегодня, 16:28
            извините, где вы взяли информацию по поводу двигателя и коробки передач?
            думается, что экономически не целесообразно проводить НИОКР и запуск в серию ДВС с АКПП для автомобиля, который будет выпускаться ограниченным тиражом.....
            NEOZ
            1. gfs84 Сегодня, 18:39
              извините, где вы взяли информацию по поводу двигателя и коробки передач?
              думается, что экономически не целесообразно проводить НИОКР и запуск в серию ДВС с АКПП для автомобиля, который будет выпускаться ограниченным тиражом.....


              https://autoreview.ru/articles/v-zerkale-zadnego-
              vida/gorshki_i_bogi
              gfs84
          6. БВС Сегодня, 16:29
            Вы верите в то, что мелкосерийный (в лучшем случаи) выпуск данных авто может быть самоокупаемым в озвученной цене?
            БВС
          7. zemnoyd Сегодня, 16:31
            V8 порше
            V12 и L4 наши разработки
            zemnoyd
          8. Цой Сегодня, 17:25
            Цитата: Владимир16
            А в данном случае все сделано у нас, в России. И двигатель, и коробка, и дизайн в целом, всё русское.


            V8 самый массовый в линейке сделан с участием Porshe. А вот остальные вроде как отечественные. Интересно сколько стоил весь проект. И не дешевле было бы также организовать совместные разработки.
            Цой
            1. Curious Сегодня, 18:06
              "Интересно сколько стоил весь проект."
              В "Коммерсанте" встречается цифра, что из бюджета выделено. 12,4 млрд. руб.
              Curious
        2. Sauron80 Сегодня, 15:51
          Вот еще, на ниву классику и газель - на большее не заслужили.
          Sauron80
        3. Chertt Сегодня, 16:00
          Цитата: maxim947
          ездили и ничего - с работой справлялись.

          Так позволили же, СССР. развалить. Значит не справились
          Chertt
        4. Стропорез Сегодня, 16:40
          Цитата: maxim947
          Посадить всех на гранту, а лучших на весту))

          Калина -седан, это максимум на что они наработали.
          Стропорез
      2. oldseaman1957 Сегодня, 15:48
        Цитата: Chertt
        Тема конечно нужная,
        - Да ладно там: "цены"! Самое главное: НАША модель! А не "мерседес" какой - нибудь! Давно пора уже наши модели представительского класса выпускать. Лишь бы качество не подкачало!
        oldseaman1957
        1. Chertt Сегодня, 16:02
          Цитата: oldseaman1957
          - Да ладно там: "цены"!

          Сей час коменты посыпятся, Лучше бы детский садик построили
          Chertt
          1. AUL Сегодня, 18:39
            В проект вбухано 12 400 000 000 руб. Сколько машин выпустят? Ну, пусть 200. Ладно, 500!
            Делим.
            12400000000/500=24 800 000
            Продавать предполагается за 6 - 7 лямов.
            Кстати, сомневаюсь, что будет спрос на 500 машин. У кого есть подобные бабки, возьмут порша, бентли или майбаха. На наших машинах им западло.
            AUL
            1. частное лицо Сегодня, 19:07
              Всех губернаторов и глав. различных пересадят на "Кортеж" официально чтоб бабло отмыть.
              частное лицо
        2. Sauron80 Сегодня, 16:11
          Интересно посмотреть, что же там "нашего"? Двигатель? Коробка? Трансмиссия? Обычная отверточная сборка, сродни ладе ларгус - зато повод громко кричать - НАААААШЕЕЕ!!!!!
          Sauron80
          1. внук Перуна Сегодня, 17:21
            У Лады Ларгуса процент локализации 62, у Рено Логана вообще 76. Так что про "отверточную сборку" рассказывайте сказки на "Эхо Москвы" wink
            внук Перуна
            1. лис Сегодня, 18:05
              Цитата: внук Перуна
              У Лады Ларгуса процент локализации 62, у Рено Логана вообще 76. Так что про "отверточную сборку" рассказывайте сказки на "Эхо Москвы"

              откуда дровишки?потрошили логана-там даже шумка с лэйблом:сделано в румынии...а кузова да,у нас клепают.
              лис
              1. внук Перуна Сегодня, 18:35
                Дровишки еще за 2013 год, ибо более свежие годовые отчеты платные: https://www.autostat.ru/news/14395/
                Кстати, процент локализации зависит от года выпуска: чем новее автомобиль - тем выше процент локализации.
                внук Перуна
      3. Sauron80 Сегодня, 15:51
        Так бюджет то надо осваивать как то, а тут всегда можно сказать тем, кто кричит "дорого" - оно же свое, собственное, на него не жалко.
        Sauron80
        1. vlad_vlad Сегодня, 17:28
          еслиб ето частный инвестор, да на свой страх и риск вложил деньги и сделал - тогда респект. За госбюджет - распил.

          отличная тема для предстояших выборов и программы президента: как тратить народные бюджетные деньги - на машину с понтами "типа наша" или на медицину?
          12,4 млрд руб - ето много? интересно на чтоб хватило етой суммы - есть идеи?
          vlad_vlad
          1. Стропорез Сегодня, 17:30
            Цитата: vlad_vlad
            12,4 млрд руб - ето много? интересно на чтоб хватило етой суммы - есть идеи?

            это годовой городской бюджет, напр. Иркутска.
            Стропорез
            1. vlad_vlad Сегодня, 17:45
              Цитата: Стропорез

              это годовой городской бюджет, напр. Иркутска.


              опупеть.
              зато у жителей иркутска есть теперь чем гордиться. ну и на выборах свое удовлетворение выразить.
              vlad_vlad
            2. woron333444 Сегодня, 18:29
              годовой бюджет Иркутска за 100млрд
              woron333444
              1. Стропорез Сегодня, 18:32
                Цитата: woron333444
                годовой бюджет Иркутска за 100млрд

                это областной! Я привёл, как пример, можно брать городские бюджеты многих городов ЦФО. hi
                Стропорез
                1. woron333444 Сегодня, 18:44
                  У нас город 140 тыс годовой бюджет 20млрд
                  woron333444
                  1. Стропорез Сегодня, 18:52
                    А вот мой 470 тыс.чел.
                    Показатель
                    Руб.
                    Доходы
                    11 млдр 815,5 млн
                    Расходы
                    12 млрд 541,2 млн
                    Дефицит бюджета (убытки по 2017 г)
                    725 млн
                    А вот Орёл
                    1. Утвердить основные характеристики бюджета города Орла на 2017 год:

                    1) общий объем доходов бюджета города Орла в сумме 5317513,7 тыс. рублей;

                    2) общий объем расходов бюджета города Орла в сумме 6172573,1 тыс. рублей;

                    3) предельный объем муниципального долга на 2017 год в сумме 2625099,0 тыс. рублей, верхний предел муниципального долга на 1 января 2018 года в сумме 2225500,6 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям - 0 тыс. рублей;

                    4) прогнозируемый дефицит бюджета города Орла в сумме 855059,4 тыс. рублей, или 32,6 процентов общего объема доходов без учета безвозмездных поступлений;
                    Стропорез
      4. Azazelo Сегодня, 15:54
        Кому - то суп жидок, а кому-то жемчуг мелок
        Azazelo
      5. Geisenberg Сегодня, 16:00
        Цитата: Chertt
        Тема конечно нужная, но цены как обычно запредельные


        Авто не для всех. Странно если б у Бентли были цены как у Лада Калина ?
        Geisenberg
      6. 210окв Сегодня, 16:12
        Почему бы не воссоздать марку "Руссо-Балт"?
        Цитата: Chertt
        Тема конечно нужная, но цены как обычно запредельные
        210окв
        1. Chertt Сегодня, 16:17
          Цитата: 210окв
          Почему бы не воссоздать марку "Руссо-Балт"?

          Такие идеи ходят с 90х. Но пока ноль исполнения
          Chertt
      7. Алексей Зоммер Сегодня, 17:07
        Так это не жигули!
        Алексей Зоммер
      8. Путник Сегодня, 17:14
        Название какое у серийных автомобилей будет? А вообще ничего так автомобили, Грудинину думаю понравятся.
        Путник
      9. внук Перуна Сегодня, 17:44
        Цитата: Chertt
        Тема конечно нужная, но цены как обычно запредельные

        Цены, кстати, для такой модели совсем не высокие. Это же не импортный ширпотреб с запрограммированным ресурсом 5-7-10 лет.
        Не забывайте, что модель разрабатывалась фактически с нуля, заложенные в нее ресурс и надежность стоят денег, и выпускаться будет небольшими партиями. Понятие рентабельности еще никто не отменял.
        Но я Вас обнадежу: цена может упасть на миллион-полтора, если эти машинки начнут продаваться по несколько тысяч в год.
        внук Перуна
    2. Комментарий был удален.
    3. Serhiodjan Сегодня, 16:41
      Если б космолёт какой сделали, вы бы все равно сказали что мы его из американских фантастических фильмов стырили, так ведь?) так что пока ограничимся крутой тачкой, а когда космолёт сделаем может поблеять с удовольствием ещё!
      Serhiodjan
    4. san4es Сегодня, 18:07
      Цитата: SecretParadox
      А что же фотография из салона? Показали бы фото снаружи, это авто

      san4es
    5. Елена Захарова Сегодня, 18:34
      Цитата: SecretParadox
      чем тут можно гордиться, своего мы сделать не можем.

      На мой взгляд стыдно когда высшее руководство страны на чужих авто ездит.
      Эта фото подойдёт что бы вы остыли?
      Елена Захарова
  2. Vard Сегодня, 15:43
    Машины бывают разные и Сузуки Джимни... Вот уж проходимец... Так проходимец...
    Vard
    1. Хагалаз Сегодня, 15:55
      Маленький уазик.
      Хагалаз
  3. Azazelo Сегодня, 15:53
    Я бы за такое бабло ТИГР купил бы лучше)))
    Azazelo
    1. gukoyan Сегодня, 16:09
      Согласен по городу самый кайф на нём катать)))
      gukoyan
  4. Лексус Сегодня, 15:54
    сказал глава министерства промышленности и торговли Денис Мантуров на Гайдаровском форуме.

    Тошнит от этих "гайдаровско-чубайсовских" мероприятий.
    Насколько знаю, "Кортеж" в Швеции испытывали. А что в России полигонов достойных нет?
    Лексус
  5. gukoyan Сегодня, 16:01
    Очередной выкидыш российского автодрома...
    Поделка на тему отечественного Роллс Рейса/Бентли?
    Лучше бы дороги нормальные сделали, чем в проект этого УГ деньги вкладывали...
    gukoyan
    1. Vard Сегодня, 16:37
      Между прочим газ 3110 сзади вылитый Ройс был..
      Vard
      1. gukoyan Сегодня, 16:52
        И также сыпалась как типичное английское авто)
        gukoyan
  6. gukoyan Сегодня, 16:06
    Цитата: oldseaman1957
    Цитата: Chertt
    Тема конечно нужная,
    - Да ладно там: "цены"! Самое главное: НАША модель! А не "мерседес" какой - нибудь! Давно пора уже наши модели представительского класса выпускать. Лишь бы качество не подкачало!


    Про Мерседес там по тише.
    А качество российского автохлама таково что через 2.000 км начнёт подвеска сыпаться, через 5.000 дешёвые пластик начнёт пищать и скрипеть.
    За такую цену реально купить Мерседес w222 с автосалона в хорошей комплектации и чувствовать себя успешным человеком.
    gukoyan
    1. Алексей Зоммер Сегодня, 17:12
      [quote=gukoyan][quote=oldseaman1957][quote=Chertt
      ]Тема конечно нужная,[/quote]
      А качество российского автохлама таково что через 2.000 км начнёт подвеска сыпаться, через 5.000 дешёвые пластик начнёт пищать и скрипеть.
      [/quote]
      Вы просто очень несчастный человек.
      Видимо грешили много..
      Проехал на Весте с роботом 23 000.
      нет замечаний. )
      Алексей Зоммер
    2. внук Перуна Сегодня, 17:27
      Цитата: gukoyan
      А качество российского автохлама таково что через 2.000 км начнёт подвеска сыпаться

      Не надоело еще пересказывать брехню времен массированной дискредитации нашей промышленности ради захвата рынка иностранцами?
      Прям все обочины завалены деталями от рассыпавшихся подвесок российских автомобилей...
      внук Перуна
    3. Стабилиози Сегодня, 17:50
      современный российский автопром ходит по 3-5 лет, без особых нареканий при соотношении цена /качество нового авто. Это вполне себе на уровне (по бюджету), все приоры, калины, весты и пр. свежих лет, ходят по по более 300 тыщ, только масло меняй...
      Стабилиози
    4. woron333444 Сегодня, 18:46
      Мерседес и БМВ давно не немцы, а китайцы. И немцы жалуются на качество комплектующих
      woron333444
  7. Геркулесыч Сегодня, 16:12
    Я так понял что "Бентли " у нас дизайн спер? lol Один в один из машины на нашу похожи! what Если на ресурсе в статье именно "кортеж '"!
    Геркулесыч
    1. сорок восьмой Сегодня, 16:32
      Скорее "Роллс-Ройс".
      сорок восьмой
      1. Vard Сегодня, 16:38
        Ройс круглые фары.. Битти квадратные...
        Vard
        1. ustinov.yuri Сегодня, 17:12
          На фото - Роллс-Ройс
          ustinov.yuri
  8. trahterist Сегодня, 16:27
    Цитата: gukoyan
    Цитата: oldseaman1957
    Цитата: Chertt
    Тема конечно нужная,
    - Да ладно там: "цены"! Самое главное: НАША модель! А не "мерседес" какой - нибудь! Давно пора уже наши модели представительского класса выпускать. Лишь бы качество не подкачало!


    Про Мерседес там по тише.
    А качество российского автохлама таково что через 2.000 км начнёт подвеска сыпаться, через 5.000 дешёвые пластик начнёт пищать и скрипеть.
    За такую цену реально купить Мерседес w222 с автосалона в хорошей комплектации и чувствовать себя успешным человеком.

    От термина 'успешный', честно, воротит уже.
    Хватит прозападные недомемы использовать...
    trahterist
  9. Дратуй Сегодня, 16:30
    А что за 12 млрд нельзя линию по сборке авто прикупить?!... recourse
    Дратуй
  10. Пользователь Сегодня, 16:31
    до 70 автомобилей для первых лиц государства

    А сколько этих самых "первых лиц государства"? Или любому человеку достаточно заплатить "6-7 млн. рублей" и ездить как царь среди черни.
    Пользователь
  11. Zaurbek Сегодня, 16:34
    Тут главное сервис хороший и что бы в массы пошел...
    Zaurbek
    1. Vard Сегодня, 16:39
      Анекдот... Зачем мне Ройс... Я ещё год покоплю и куплю бутылку водки...
      Vard
  12. SEER Сегодня, 16:37
    Цитата: Дратуй
    А что за 12 млрд нельзя линию по сборке авто прикупить?!... recourse

    по сборке каких авто?
    SEER
    1. Zaurbek Сегодня, 16:47
      Фиат 124 в свое время купили за 1 млрд долл с полной локализацией.
      Zaurbek
      1. allaykbar Сегодня, 18:32
        опель даже не продали. деньги были не проблема, но не продали
        allaykbar
  13. Zaurbek Сегодня, 16:50
    По идее весь иностранный "прем" который идет за гос деньги должен перестать закупаться государством....и теперь не отмажешься.
    Zaurbek
  14. SEER Сегодня, 16:50
    Цитата: Zaurbek
    Фиат 124 в свое время купили за 1 млрд долл с полной локализацией.

    и какое отношение имел 124-й к лидерам автопрома премиум класса да ещё с бронькой?
    SEER
    1. Zaurbek Сегодня, 17:46
      в переводе на наше время- Форд Фокус. А что касается стоимости - станки одних марок...и продажи разные.
      Zaurbek
  15. SEER Сегодня, 16:52
    Цитата: gukoyan
    Очередной выкидыш российского автодрома...
    Поделка на тему отечественного Роллс Рейса/Бентли?
    Лучше бы дороги нормальные сделали, чем в проект этого УГ деньги вкладывали...

    "Солженицина не читал но осуждаю..."
    Я так понимаю Кортеж вы не видели/не трогали? - "ни ухом ни рылом..."
    SEER
    1. Zaurbek Сегодня, 17:49
      Все покажет качество седана. Для первых лиц будет ручная сборка и хоть английский салон заказывай, хоть немецкий.
      Zaurbek
  16. 16112014nk Сегодня, 17:02
    Цитата: SecretParadox
    А что же фотография из салона? Показали бы фото снаружи,

    Фас
    Профиль
    Корма
    В целом неплохо. yes
    16112014nk
  17. 1536 Сегодня, 17:12
    Цитата: SecretParadox
    А что же фотография из салона? Показали бы фото снаружи, это авто - всего лишь дешевая копия роллс-ройса и я не вижу, чем тут можно гордиться, своего мы сделать не можем.

    А чего ж сыграть-то?
    1536
  18. Bronevick Сегодня, 17:44
    За 6 лямов руль от Мондео, спасибо, но мы уж на мерсах покатаемся.
    Bronevick
    1. Zaurbek Сегодня, 17:47
      Вас то никто и не заставляет покупать....это не обязаловка.
      Zaurbek
      1. Bronevick Сегодня, 17:49
        Я думал заставлять будут, импортозамещение.
        Bronevick
        1. Zaurbek Сегодня, 17:54
          Если вы чиновник, жопу которого возит А6/А8 или Е или S класс, то заставят ... меня вот нет!
          Zaurbek
  19. APASUS Сегодня, 18:09
    Нормальные такие вложения 12,4 миллиардов рублей ,государственных денег.Что то шаромыжник Фоменко и Ко не сподобились вложить немного бабла. Кто то под суетился в правительственных кругах интересно,просто так такие деньги на распил не дадут.И пока не понятно ,на что пошли такое деньги,смотреть не на что !
    Рабочий прототип седана проекта «Кортеж» засняли в Скандинавии



    APASUS
  20. made13 Сегодня, 18:14
    Недороллс - клон с английских хозяев. Раньше клонировали американцев, сейчас англичан.

    made13
  21. san4es Сегодня, 18:15
    «Проект "Кортеж" предполагает создание семейства автомобилей – лимузин, седан и минивэн – на единой модульной платформе для первых лиц государства.

    san4es
    1. Zaurbek Сегодня, 18:40
      Вот этот и будет показателем качества платформы всей. Их должно быть много.
      Zaurbek
      1. san4es Сегодня, 19:12
        Цитата: Zaurbek
        ... Их должно быть много.



        ...и т.д. fellow
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        san4es
  22. Berkut154 Сегодня, 18:22
    Честно говоря на цифре в 7 млн рублей первое что приходит в голову это Лендкруйзер 200 и Кадилак Эскалейд))))
    Berkut154
  23. MadCat Сегодня, 18:23
    Как всегда полет фантазии дизайнеров ограничился перересовкой Крайслера...
    MadCat
    1. SEER Сегодня, 18:35
      fool
      Цитата: MadCat
      Как всегда полет фантазии дизайнеров ограничился перересовкой Крайслера...
      SEER
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