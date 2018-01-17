Автомобили «Кортеж» появятся в свободной продаже в следующем году

С учетом выхода внедорожника, мы до конца этого года должны завершить разработку и испытания и в следующем году должны начать производство и серийные поставки,

Со следующего года любой желающий сможет приобрести любую модификацию автомобиля, включая машины класса люкс и бронированные, никаких ограничений на продажу не будет,