Турция готова вышибить американцев из Сирии

ВВС Турции нанесли бомбовые удары по позициям курских подразделений в районе сирийского города Африн. Президент Эрдоган в очередной раз предупредил о возможном скором начале полномасштабной военной операции против боевиков.



Реакция Турции стала ответом на анонсированные планы американцев создать в приграничных с ней районах новую армию, преимущественно состоящую из этнических курдов. Президент Турции пригрозил задействовать любые силы с целью недопущения развития такого сценария.



Тем временем, обстановка в провинции Идлиб становится все более напряженной. Боевики Хайят Тахрир аш-Шам и террористы ИГИЛ осуществляют регулярные нападения на правительственные силы Сирии, а многие боевики из так называемой "умеренной оппозиции" встают под черные знамена Исламского Государства.





В связи с угрожающей ситуацией, сирийская армия вынуждена перебрасывать дополнительные силы в самые горячие точки на фронте.









