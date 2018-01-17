19:07 17 января

Турция готова вышибить американцев из Сирии

ВВС Турции нанесли бомбовые удары по позициям курских подразделений в районе сирийского города Африн. Президент Эрдоган в очередной раз предупредил о возможном скором начале полномасштабной военной операции против боевиков.

Реакция Турции стала ответом на анонсированные планы американцев создать в приграничных с ней районах новую армию, преимущественно состоящую из этнических курдов. Президент Турции пригрозил задействовать любые силы с целью недопущения развития такого сценария.

Тем временем, обстановка в провинции Идлиб становится все более напряженной. Боевики Хайят Тахрир аш-Шам и террористы ИГИЛ осуществляют регулярные нападения на правительственные силы Сирии, а многие боевики из так называемой "умеренной оппозиции" встают под черные знамена Исламского Государства.


В связи с угрожающей ситуацией, сирийская армия вынуждена перебрасывать дополнительные силы в самые горячие точки на фронте.



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Комментарии 3

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  1. Гардемарин Сегодня, 16:26
    Спектакль разыгрывают наверно. А в это время "боевики умеренной оппозиции переходят под знамя ИСИС". Рано нам расслаблять булки.
    Гардемарин
  2. vlad007 Сегодня, 16:37
    1. Было бы интересно понять как места активности боевиков связаны с расположением нефтяных полей или с инфраструктурой (электростанции и пр.) Почему именно в Африне?
    2. Эрдогана ставят перед необходимостью выбора с кем дружить. Он собрался строить новый канал вдоль Босфора, стоимость банкета 10 млрд. долларов, неподъемно для Турции без кредитов.
    vlad007
  3. Mavrikiy Сегодня, 16:39
    Турция готова вышибить американцев из Сирии

    Турция то готова...только к чему? Вступить в ЕС через год или два пообещают ей и "я ваша!" США бумажку подмахнут "пол Сирия твоя" и ..... Реакция Турции с одного раза?
    Mavrikiy
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