19:15 17 января

Кого США собираются обучать использованию ПЗРК Stinger?

Западное издание Military Times публикует материал, в котором рассказывается о возврате к эксплуатации в армии США переносных зенитных ракетных комплексов «Стингер». Это те самые ПЗРК, которые в своё время «случайно» оказались у афганских боевиков, начавших применять их в отношении средств советской авиации.

Комплексы «Stinger» продолжают оставаться на вооружении американской армии (уже около 40 лет), однако в последнее время в войсках практически не проводится обучения по их использованию. В материале заявлено, что к обучению снова вернутся в связи с «агрессивными действиями России». Издание при этом ссылается на директора Объединённого управления ПВО полковника Фельтера. Фельтер заявил, что первыми переобучение по эксплуатации «Стингеров» пройдут мобильные спецподразделения.

Кого США собираются обучать использованию ПЗРК Stinger?



В статье говорится о том, что первоначально идеологом возвращения системы обучения использованию ПЗРК «Stinger» выступил начальник штаба Сухопутных войск США Марк Милли. При этом в американском командовании заявляют о том, что возврат системы обучения эксплуатации «Стингеров» актуален в связи с трансформацией российской армии и «продолжающимся российско-украинским конфликтом».

Значит ли это, что боевики в Сирии или представители ВСУ в ближайшее время также пройдут обучение использованию американских ПЗРК с дальнейшей поставкой этих комплексов? Ведь сложно представить, чтобы навыки применения «Стингеров» утратили сами американские военные.

Использованы фотографии: https://en.wikipedia.org/wiki/FIM-92_Stinge
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Комментарии 10

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  1. Azazelo Сегодня, 16:18
    Кого кого - террористов, кого же ещё. Зачем выложил статью КЭП?
    Azazelo
  2. Sauron80 Сегодня, 16:19
    Тонкий намек нашим ВКС, чтоб аккуратнее летали в Сирии там, где США не хотят нас видеть?
    Sauron80
    1. Topotun Сегодня, 16:24
      А то наши не знали! То, что ПЗРК у игиловцев есть и так предполагалось.
      Topotun
    2. Chertt Сегодня, 16:31

      Цитата: Sauron80
      Тонкий намек нашим ВКС, чтоб аккуратнее летали в Сирии там, где США не хотят нас видеть?

      А матрасники понимают, что Россия тоже может играть в эту игру. У нас ПЗРК тоже имеются, а у США, на взгляд многих, есть куча лишних вертолетов
      Chertt
    3. Pirogov Сегодня, 17:15
      Цитата: Sauron80
      Тонкий намек нашим ВКС, чтоб аккуратнее летали в Сирии там, где США не хотят нас видеть?

      А может пора ,талибам направить ПЗРК Стрела и Верба .так сказать в виде гуманитарной помощи.
      Pirogov
  3. Геркулесыч Сегодня, 16:22
    Стингеры были хороши в свое время, хотя для унечтожения гражданских бортов они пригодятся американским шавкам, неважно кого они обучают! Только и нам нужно будет действовать жестко -за один наш сбитый самолет, в движки десятку американских должны массово влететь вороны !!!
    Геркулесыч
    1. Sauron80 Сегодня, 16:38
      А наши как раз собрались разрешить летать туристам в Египет. Совпадение? Опять будут охотиться за гражданскими бортами?
      Sauron80
  4. assa67 Сегодня, 17:08
    не пора ли и наши "стрелы"полномасштабно поставить Сирии?.....чтобы ни одна даже не думала взлетать
    assa67
    1. assa67 Сегодня, 17:11
      снова обрезали .....хорошо,админ,....перефразирую....чтобы даже не думали"партнеры" подниматься в воздух
      assa67
  5. APASUS Сегодня, 17:41
    Может тоже начинать выплачивать премию 50 тыс $ за сбитый американский военный самолет,вертолет " мирным Талибам" в Афганистане,можно и в Пакистане,да какая разница где и кто его завалит ?
    APASUS
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