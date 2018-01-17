Кого США собираются обучать использованию ПЗРК Stinger?
Западное издание Military Times публикует материал, в котором рассказывается о возврате к эксплуатации в армии США переносных зенитных ракетных комплексов «Стингер». Это те самые ПЗРК, которые в своё время «случайно» оказались у афганских боевиков, начавших применять их в отношении средств советской авиации.
Комплексы «Stinger» продолжают оставаться на вооружении американской армии (уже около 40 лет), однако в последнее время в войсках практически не проводится обучения по их использованию. В материале заявлено, что к обучению снова вернутся в связи с «агрессивными действиями России». Издание при этом ссылается на директора Объединённого управления ПВО полковника Фельтера. Фельтер заявил, что первыми переобучение по эксплуатации «Стингеров» пройдут мобильные спецподразделения.
В статье говорится о том, что первоначально идеологом возвращения системы обучения использованию ПЗРК «Stinger» выступил начальник штаба Сухопутных войск США Марк Милли. При этом в американском командовании заявляют о том, что возврат системы обучения эксплуатации «Стингеров» актуален в связи с трансформацией российской армии и «продолжающимся российско-украинским конфликтом».
Значит ли это, что боевики в Сирии или представители ВСУ в ближайшее время также пройдут обучение использованию американских ПЗРК с дальнейшей поставкой этих комплексов? Ведь сложно представить, чтобы навыки применения «Стингеров» утратили сами американские военные.
Комплексы «Stinger» продолжают оставаться на вооружении американской армии (уже около 40 лет), однако в последнее время в войсках практически не проводится обучения по их использованию. В материале заявлено, что к обучению снова вернутся в связи с «агрессивными действиями России». Издание при этом ссылается на директора Объединённого управления ПВО полковника Фельтера. Фельтер заявил, что первыми переобучение по эксплуатации «Стингеров» пройдут мобильные спецподразделения.
В статье говорится о том, что первоначально идеологом возвращения системы обучения использованию ПЗРК «Stinger» выступил начальник штаба Сухопутных войск США Марк Милли. При этом в американском командовании заявляют о том, что возврат системы обучения эксплуатации «Стингеров» актуален в связи с трансформацией российской армии и «продолжающимся российско-украинским конфликтом».
Значит ли это, что боевики в Сирии или представители ВСУ в ближайшее время также пройдут обучение использованию американских ПЗРК с дальнейшей поставкой этих комплексов? Ведь сложно представить, чтобы навыки применения «Стингеров» утратили сами американские военные.
Использованы фотографии: https://en.wikipedia.org/wiki/FIM-92_Stinge
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