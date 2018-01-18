Boeing против Lockheed Martin. Новая гиперзвуковая гонка



Первое опубликованное изображение самолета Lockheed Martin SR-72



Конструкция силовой установки будущего SR-72



Новое изображение гиперзвукового SR-72



Общий вид гиперзвукового самолета, предложенного конструкторами Boeing

По материалам сайтов:

http://aviationweek.com/

https://lockheedmartin.com/

https://futurism.com/

http://popularmechanics.com/

http://globalsecurity.org/

Американская авиационная промышленность в лице ряда ведущих компаний достаточно давно занялась тематикой гиперзвуковых летательных аппаратов и уже получила определенные результаты. Параллельно с испытаниями готовых образцов компании ведут разработку совершенно новых проектов. Согласно последним сообщениям, старт очередного проекта в этой области может привести к появлению конкуренции. Как результат, компаниям Lockheed Martin и Boeing придется посоревноваться друг с другом.Участниками намечающегося «соревнования» могут стать два проекта от ведущих американских авиастроительных организаций. Это проект с условным названием SR-72, создаваемый конструкторами «Локхид-Мартин» и пока еще безымянный проект от «Боинг». Следует отметить, что равной конкуренции пока не выходит. По имеющимся данным, проект SR-72 уже продвинулся достаточно далеко и дошел до летных испытаний, как минимум, макетного образца. Проект фирмы Boeing, в свою очередь, пока находится на самых ранних стадиях, предусматривающих проработку общего облика будущего самолета.Напомним, первые упоминания о перспективном проекте гиперзвукового самолета под маркой Lockheed Martin появились в 2007 году. Тогда на уровне слухов обсуждалась тема возможного создания нового летательного аппарата, способного развивать высочайшую скорость и пригодного для решения различных задач военного характера. Среди прочего, такая машина могла бы стать разведчиком. Последнее обстоятельство привело к появлению названия SR-72, отсылающего к знаменитому разведывательному самолету SR-71.В течение нескольких следующих лет профильная пресса неоднократно публиковала материалы, посвященные будущему гиперзвуковому самолету, однако они не основывались на официальной информации. Ситуация изменилась только осенью 2013 года, когда специальный отдел компании «Локхид-Мартин» под названием Advanced Development Programs (он же Skunk Works) впервые официально признал существование перспективного проекта под названием SR-72.Огласив существование проекта, компания-разработчик, однако, не стала публиковать основные особенности перспективного проекта. Специалистам и любителям авиации вновь пришлось полагаться исключительно на неофициальные оценки и прогнозы. Впрочем, позже были оглашены некоторые требования к будущему самолету. Кроме того, были опубликованы изображения, демонстрирующие общий вид машины.За прошедшие годы компания-разработчик уточнила некоторые положения проекта SR-72, что позволило сформировать более полную картину. Так, утверждалось, что для борьбы с высокими температурными нагрузками в конструкции планера будущего самолета будут использоваться теплостойкие материалы, применяющиеся при строительстве межконтинентальных баллистических ракет и космических кораблей Space Shuttle. Планер будет строиться из керамических, углепластиковых и тугоплавких металлических деталей. Также возможно применение некоторых решений, дополнительно снижающих нагрузки на конструкцию самолета.Еще до появления первых слухов о разработке проекта SR-72 стало известно, что «Локхид-Мартин» в сотрудничестве с другими организациями изучает тематику гиперзвуковых прямоточных реактивных двигателей. Через несколько лет эта программа была закрыта, но новый самолет не остался без силовой установки. Согласно более поздним данным, будущий разведчик оснастят комбинированными двигателями с турбореактивной и прямоточной частью. Схожие моторы ранее применялись на самолетах SR-71.Согласно оглашенным данным, перспективный гиперзвуковой летательный аппарат сможет развивать скорость порядка М=6 (около 6400 км/ч) и подниматься на высоту до 24-25 км. Ожидается, что такие летные характеристики сделают самолет неуязвимым для современных систем противовоздушной обороны. Высокая скорость не предотвратит обнаружение машины в полете, но при этом не оставит противнику времени для правильной реакции и применения зенитного оружия.По всей видимости, компания-разработчик и потенциальные эксплуатанты до сих пор не определились с целями и задачами будущего самолета. Разработка целевого оборудования и вооружения, соответственно, еще не начинались. Согласно разным оценкам, в том числе сделанным представителями Lockheed Martin, перспективный SR-72 может быть как разведывательным самолетом, так и платформой для ударных вооружений. При этом в обоих случаях промышленности придется столкнуться с заметными трудностями.Для использования гиперзвукового самолета в качестве разведчика требуется решить несколько инженерных задач. Так, применение аэрофотоаппаратов требует оснастить машину особыми окнами и оптическими приборами, стойкими к характерным нагрузкам, возникающим во время полета с высокой скоростью. Применение средств радиотехнической разведки, в свою очередь, затрудняется тем фактом, что вокруг гиперзвукового летательного аппарата может образовываться облако раскаленного ионизированного газа, способное мешать передаче радиоволн.Оснащение SR-72 вооружением тоже связано с определенными проблемами. Сброс бомб или запуск ракеты на гиперзвуковых скоростях представляет собой чрезвычайно сложную задачу. Более того, такое боевое применение предъявляет особые требования как к самолету-носителю, так и к его вооружению. Как именно будут решаться эти задачи – если заказчик все-таки пожелает получить ударный самолет – пока остается только гадать. Возможно, компания-разработчик и сама не знает, какие шаги ей следует сделать.В июле прошлого года в профильных изданиях появились сообщения, из которых следовало, что проект SR-72 перешел на новый этап. После завершения основной части проектных работ компания Lockheed Martin построила и испытала первый опытный образец будущей гиперзвуковой машины. Подробные сведения об испытаниях не публиковались. При этом компания-разработчик проекта отказалась от комментариев и даже не подтвердила сам факт первого тестового полета.Сохраняя требуемую секретность, «Локхид-Мартин» все же публикует определенные сведения о своем новом проекте. В частности, достаточно давно общественности показали примерный облик будущего гиперзвукового самолета. В официальных сообщениях в недавнем прошлом фигурировал рисунок, показывающий гипотетический SR-72 в полете. Он позволял составить общее впечатление, хотя и не раскрывал наиболее интересные особенности проекта.На официальном рисунке была изображена машина характерного облика, имеющая ряд специфических черт. В соответствии с ним, проект SR-72 предусматривал строительство самолета интегральной компоновки с треугольным крылом малого удлинения, имеющим изменяющуюся стреловидность передней кромки. Сверху над несущей поверхностью предлагалось монтировать агрегаты фюзеляжа, выполненного заодно с крылом. Под плоскостью помещалась пара гондол для размещения двигателя. Хвостовое оперение состояло только из одного киля средней стреловидности.В начале января в г. Киссимми (шт. Флорида) состоялась конференция SciTech 2018, посвященная передовым направлениям науки и техники. В ходе этого мероприятия вице-президент отделения Lockheed Martin Advanced Development Programs Джек О’Баннион рассказал о завершении работ по беспилотной версии гиперзвукового самолета SR-72. Кроме того, был показан слайд, изображающий эту машину в ее текущей версии. Из продемонстрированного рисунка следовало, что в последнее время проект мог претерпеть определенные изменения.Новый вариант SR-72 сохраняет все основные черты предыдущего, однако отличается конструкцией подфюзеляжной мотогондолы. Вместо двух отдельных объемов для двигателей теперь предлагается использовать только один, имеющий соответствующую ширину. Определенным образом был доработан и воздухозаборник.Ранее сообщалось, что в 2018 году должно стартовать строительство масштабного макетного образца, предназначенного для новых летных испытаний. Это изделие, возможно, получит не только автоматические системы управления, но и полноценную кабину пилота. Новый прототип будет иметь длину около 18-20 м и получит двигатель нового типа, при помощи которого на небольшое время сможет развивать скорость до М=6. Ожидается, что к середине следующего десятилетия макетный образец сможет подняться в воздух и показать желаемые характеристики.Если работы будут продолжаться и смогут привести к желаемому результату, то к 2030 году военно-воздушные силы США смогут получить желаемый разведывательный или ударный самолет с уникально высокими характеристиками. Тем не менее, до запуска серийного производства промышленности и военным предстоит решить целый ряд самых серьезных задач. От этого будет зависеть вся дальнейшая судьба проекта.В рамках недавнего научно-технического форума SciTech 2018 свои планы в отношении гиперзвуковых летательных аппаратов раскрыла компания Boeing. Она достаточно давно исследует это направление, и теперь готова начать разработку перспективного проекта. Уже рассмотрены несколько вариантов облика будущего самолета и выбран пригодный для дальнейшего развития. Один из приемлемых вариантов технического облика был представлен в виде трехмерного изображения.Специалисты фирмы «Боинг» предлагают строить самолет схемы «бесхвостка» с треугольным крылом, имеющим ломанную переднюю кромку. С верхней поверхностью крыла должен быть соединен фюзеляж сложной выгнутой формы, отличающийся переменным сечением и изменяющейся высотой. В хвосте над крылом предлагается устанавливать пару разваленных наружу килей. Под крылом, на продольной оси машины, должна находиться крупная гондола для двигателей. Воздухозаборник предлагается оснастить вертикальным клином.Как отмечают представители компании-разработчика, подобный облик будущего гиперзвукового летательного аппарата пока не был утвержден и принят к дальнейшему развитию. Тем не менее, он уже признан одним из самых удачных и многообещающих, и, по всей видимости, именно он будет реализовываться в рамках полноценного проекта.Из имеющихся данных следует, что разработка гиперзвукового самолета под маркой Boeing еще не начиналась. Использовав имеющийся опыт, специалисты этой компании выбрали наиболее удачный вариант архитектуры будущей машины, но еще не приступали к детальной проработке проекта. Опытно-конструкторские работы должны будут начаться в ближайшем будущем и займут несколько лет. Сроки завершения проекта и получения реальных результатов, по очевидным причинам, пока не уточняются.Сообщается, что компания «Боинг» намерена решать основные задачи нового проекта при помощи хорошо известных идей, в том числе уже использованных в самолете SR-72. Планер будущего самолета будет строиться с применением различных материалов, способных выдерживать высокие механические и температурные нагрузки. Для полета на малых, сверх- и гиперзвуковых скоростях планируется использовать комбинированные двигатели, сочетающие в себе агрегаты турбореактивных и прямоточных систем.Ожидается, что самолет от Boeing сможет развивать скорость не менее М=5 и решать различные задачи. По имеющимся оценкам, его можно будет применять в роли разведывательного или ударного самолета. Кроме того, не исключается возможность создания грузовой или пассажирской машины для эксплуатации в коммерческих авиаперевозках. Впрочем, пока проект находится на самых ранних стадиях, когда может сохраняться неопределенность не только в области технических вопросов, но и в сфере целей и задач.В настоящее время сразу несколько американских компаний и организаций занимается тематикой гиперзвуковых летательных аппаратов различного назначения. Одним из наиболее интересных направлений в этой области является создание самолетов, пригодных для решения практических задач. Лидером этого направления на данный момент является компания Lockheed Martin, которой к настоящему времени удалось не только разработать проект, но и, по имеющимся данным, испытать первый прототип, а также подготовиться к строительству нового опытного образца.Другая крупнейшая авиастроительная компания – Boeing – тоже успела разработать и испытать несколько опытных машин, в том числе отличающихся высокой скоростью полета. Тем не менее, она пока не готова представить проект летательного аппарата, пригодного для применения на практике. К настоящему времени специалисты выбрали наиболее удачный вариант облика такого самолета, который планируется развивать в рамках дальнейших работ.Таким образом, по результатам всех предыдущих работ, продолжавшихся в течение нескольких лет, компания Lockheed Martin оказалась в роли лидера, имеющего некоторый отрыв от конкурентов, а фирма Boeing пока вынуждена догонять ее. Кто выйдет победителем из такой гонки – пока нельзя говорить с уверенностью. Гиперзвуковое направление крайне сложно для освоения, и потому в любой момент лидер может столкнуться с теми или иными проблемами, из-за которых потеряет свое положение.Так или иначе, в США намечается новая «гонка вооружений» с участием собственных предприятий, на этот раз в области гиперзвуковых летательных аппаратов. Новые результаты работ двух крупнейших компаний должны будут появиться в самое ближайшее время. Какими они будут и к чему приведут – станет известно позже.