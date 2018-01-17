19:07 17 января

В Беларуси завелись бронированные «Кайманы»

В Беларуси завершились испытания нового мобильного бронированного транспортного средства "Кайман". Теперь машина рекомендована к принятию на вооружение страны.

Проект разработки МБТС "Кайман" стартовал в 2014 году по особому распоряжению президента Александра Лукашенко. Всего за четыре месяца военные инженеры Беларуси сформировали будущий облик новой машины. Еще через некоторое время был создан полноценный проект. В середине 2015 года СМИ узнали о готовности первого образца и начале испытаний.

Впервые увидев "Каймана", военные эксперты предположили, что корпус бронемашины позаимствован у всем известной БРДМ-2. Однако, представители ОПК Беларуси опровергли эти домысли. Как заявила начальник специального конструкторского бюро вооружения и спецтехники ОАО "140-й ремонтный завод" Ольга Петрова, предприятие разработало новый корпус, который внешне действительно схож с корпусом советской разведывательно-дозорной машины.




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Комментарии 4

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  1. Mavrikiy Сегодня, 16:43
    В Беларуси завелись бронированные «Кайманы»

    Какие мелкие и жалкие завистники. У наших шифер шуршит "аллигатор", а там вообще фанера "кайман". Всем лежать и дышать в одну форсунку.
    Mavrikiy
  2. polpot Сегодня, 16:49
    По велению Лукашенко создали броневик на базе БРДМ ,вот радости ,в лучшем случае сделают штук 10 на этом и закончат . Всегда интересно кто придумывает подобные названия почему не "Бабуин" или "Жираф" ,хотя возможно изделие плавает,просто автор не сообщил об этом.
    polpot
    1. IGAR Сегодня, 16:54
      просто кто-то не удосужился видео глянуть. там все рассказано и показано
      IGAR
      1. polpot Сегодня, 17:02
        Спасибо за совет посмотрел ролик это действительно раньше называлось БРДМ -2 .
        polpot
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