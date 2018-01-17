В Беларуси завелись бронированные «Кайманы»

В Беларуси завершились испытания нового мобильного бронированного транспортного средства "Кайман". Теперь машина рекомендована к принятию на вооружение страны.



Проект разработки МБТС "Кайман" стартовал в 2014 году по особому распоряжению президента Александра Лукашенко. Всего за четыре месяца военные инженеры Беларуси сформировали будущий облик новой машины. Еще через некоторое время был создан полноценный проект. В середине 2015 года СМИ узнали о готовности первого образца и начале испытаний.



Впервые увидев "Каймана", военные эксперты предположили, что корпус бронемашины позаимствован у всем известной БРДМ-2. Однако, представители ОПК Беларуси опровергли эти домысли. Как заявила начальник специального конструкторского бюро вооружения и спецтехники ОАО "140-й ремонтный завод" Ольга Петрова, предприятие разработало новый корпус, который внешне действительно схож с корпусом советской разведывательно-дозорной машины.











