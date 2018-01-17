19:09 17 января

Раввины раскритиковали начальника штаба армии Израиля

Сегодня один из представителей иудейского духовенства Израиля – главный раввин Цфата Шмуэль Эльягу – выступил с заявлением, в котором призвал главу правительства страны снять с должности начальника израильского генерального штаба Гади Айзенкота.

В интервью журналистам радиостанции «Галей ЦАХАЛ» раввин заявил, что начальник ГШ ЦАХАЛ должен нести ответственность за «проникновение агрессивного феминизма в ряды израильской армии». Эльягу заявил, что проявилась тенденция снижения мотивации к службе в израильской армии. Также, по словам раввина Цфата, начальник Генштаба виновен в гонениях на религиозных израильтян, оказывающихся в рядах ЦАХАЛа.

Раввины раскритиковали начальника штаба армии Израиля



Ранее другой видный представитель иудейского духовенства Израиля Соломон (Шломо) Авинер заявил о том, что призывает солдат мужского пола выражать нежелание проходить службу в так называемых смешанных подразделениях. Речь о подразделениях израильской армии, в которых служат как мужчины, так и женщины.

Издание News.co.il приводит комментарий министра обороны Израиля Авигдора Либермана по поводу высказывания представителей духовенства:

Я резко осуждаю грубое вмешательство внешних сил, в том числе раввинов, какими бы важными они ни были, в дела армии. Это недопустимое явление, которое наносит удар по безопасности государства. ЦАХАЛ не является феминистской или шовинистской структурой. Все вопросы решаются исключительно в соответствии с оперативными потребностями армии. Я призываю раввинов Эльягу и Авинера отказаться от своих дремучих заявлений и воздерживаться в будущем от подобных высказываний и от причинения ущерба мощи и легитимности ЦАХАЛа.

Использованы фотографии: www.globallookpress.com
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 53

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  1. Pirogov Сегодня, 17:12
    Раввины добрались и до армии, видимо хотят видеть армию состоящую из религиозных фанатиков .
    Pirogov
    1. 210окв Сегодня, 17:14
      А мне все равно что там у них..Главное что бы в ряды Нашей Армии агрессивный феминизм не прорвался..
      210окв
      1. Pirogov Сегодня, 17:19
        Цитата: 210окв
        А мне все равно что там у них..Главное что бы в ряды Нашей Армии агрессивный феминизм не прорвался..

        Ну не скажите я например тоже против феминизма но и засилье религиозных фанатиков в армии Израиля тоже может обернутся такими ЯГОДКАМИ .........
        Pirogov
        1. Татьяна Сегодня, 18:21
          Я призываю раввинов Эльягу и Авинера отказаться от своих дремучих заявлений и воздерживаться в будущем от подобных высказываний и от причинения ущерба мощи и легитимности ЦАХАЛа
          Ха! Про «ДРЕМУЧИХ» мне понравилось.
          А вот про о «воздерживаться в будущем от подобных высказываний и от причинения ущерба мощи и легитимности ЦАХАЛа», то нам бы не мешало бы на себя обратить внимание.
          Так например, в сети обсуждают клип, снятый курсантами ЛЁТНОГО училища в Ульяновске. К счастью, пока ещё в ГРАЖДАНСКОМ лётном училище, а не в ВОЕННОМ училище.
          На видео молодые люди почти полностью обнажились, оставив на себе только нижнее белье и ЛЁТНЫЕ фуражки. Авторы клипа видео пояснили, что обидеть никого не хотели, цель - исключительно развлекательная.
          Возникает вопрос.
          А может быть это видео появилось у молодых людей - т.е. было "подогрето" - из-за наличия в училище как раз девушек–курсанток или гомосексуалистов?
          В ректорате уже заявили - с ситуацией разбираются.

          Развлечения курсантов летного училища: ульяновский стрип заказывали? Опубликовано: 16 янв. 2018 г.
          Татьяна
          1. Балу Сегодня, 18:59
            Татьяна На видео молодые люди почти полностью обнажились, оставив на себе только нижнее белье и ЛЁТНЫЕ фуражки. Авторы клипа видео пояснили, что обидеть никого не хотели, цель - исключительно развлекательная.
            Современные молодые неумные люди, не интеллектуалы. Наше поколение, кому за 60 больше стремились к знаниям, мы старались подражать тем, кто учил нас нашей самой гуманной профессии, они для нас были если не боги, то приближенные к богам.
            У героев ролика другие эталоны. Не думаю, что они смогут объяснить мотивы Онегина и Татьяны, Ромео и Джульеты. Вот вам картинка из жизни: Давным--давно зимой летел из Казани в Самару на Л-410. С первого захода посадка при сильном порывистом боковом ветре не вышла. Самолетик швыряло как щепку, на посадку заходили правым крылом вперед градусов около 45. У самой земли командир выровнял птичку и точно на три точки посадил! good drinks На что обратил внимание: подтянутый, сосредоточенный, брюки отглаженные, об стрелку палец можно порезать, ботинки блестят, как буд-то с полки магазина только что снял. Тем же маршрутом летом на Ан-24 тоже давно. Пепилац без конца проваливался в ямы, то подскакивал вверх круче чем на скоростном лифте. Моторы то работали ровно, то замирали, то опять бухтели. Про посадку рассказывать не буду, грубо, как дрова. Экипаж вышел на взлетку: без фуражек, мятые брюки, мятые рубашки, ботинки не чищеные, один пилот не бритый и нечесанный. Стюардесса и та какая-то несвежая, да и манеры как у официантки пивбара. Вот так, форма определяет содержание, но и содержание определяет форму в равной мере.
            А что касается солдаток ЦАХАЛ- какие-то они страшненькие. Может трансгендеры?
            Балу
      2. Комментарий был удален.
    2. Chertt Сегодня, 17:15
      "начальник ГШ ЦАХАЛ должен нести ответственность за «проникновение агрессивного феминизма [b][/b]"
      Это что "бабовщина"
      Chertt
    3. Маз Сегодня, 18:10
      Совсем ортодоксы охринели. В окоп бы выгнать их из мазганистых синагог, да марш бросок на стрельбище в полной боевой и чтоб сухпай пожевали недельку две в горах и пустынях.
      Маз
    4. tchoni Сегодня, 18:56
      ой, таки вспомните наше недавнее рождество и массовый поход солдат в них.
      tchoni
  2. Rusland Сегодня, 17:12
    За критику - в сапоги и обрить.
    Rusland
  3. anjey Сегодня, 17:15
    Издание News.co.il приводит комментарий министра обороны Израиля Авигдора Либермана по поводу высказывания представителей духовенства:“Я резко осуждаю грубое вмешательство внешних сил, в том числе раввинов, какими бы важными они ни были, в дела армии. Это недопустимое явление, которое наносит удар по безопасности государства.
    Раввины -это кладезь древней мудрости еврейского народа и такое к ним неуважение МО Либермана -не этично и не справедливо ,выродился дух древней мудрости -остались безидейные, продажные и недалекие современные прагматики ...
    anjey
  4. профессор Сегодня, 17:19
    Сегодня один из представителей иудейского духовенства Израиля – главный раввин Цфата Шмуэль Эльягу – выступил с заявлением...

    Теперь будем обсуждать, что сказал один раввин? request
    профессор
    1. Арон Заави Сегодня, 17:23
      Цитата: профессор

      Теперь будем обсуждать, что сказал один раввин? request

      А что делать? Изратльской тематики давно не было.
      Арон Заави
      1. Олежек Сегодня, 17:24
        А что делать? Изратльской тематики давно не было.


        А раввинов мы уже лет 100 не обсуждали...
        Пора... пора...
        Олежек
      2. профессор Сегодня, 17:49
        Цитата: Арон Заави
        А что делать? Изратльской тематики давно не было.

        Нынче ночью вроде бы Израиль разбомбил чт-то в Сирии. Вот где поле для срача. wink

        Цитата: APASUS
        Ну так просветите нас на счет ваших разборок,в чем проблема то? Так вроде и раввин не простой ,а чего не по нраву устои государства

        Рав не простой, а золотой. lol Ну не хочет он чтобы мужики с бабами вместе служили. От греха подальше. Потом захочет чтобы и в универах отдельно учились, а то дело молодое. Потом потребует, чтобы и общественном транспорте разделить всех для общей пользы. Спроси ваших в рясах так и они много чего хотят, только кто же их спрашивает?

        Кстати, у нас нынче женщина впервые была назначена на должность командира летной эскадрильи. Вот что надо обсуждать.

        Цитата: allaykbar
        Тут обсуждают ответ министра. Опять Вы профессор тусанули колоду в вашем стиле

        Да ну? Почитайте комментарии еще раз. А теперь название статьи. Ну?
        профессор
        1. Олежек Сегодня, 17:56
          общественном транспорте разделить всех для общей пользы. Спроси ваших в рясах так и они много чего хотят, только кто же их спрашивает?


          Не - у нас это не тема

          Кстати, у нас нынче женщина впервые была назначена на должность командира летной эскадрильи.


          Зря.
          Олежек
        2. МИХАН Сегодня, 18:31
          Цитата: профессор
          Нынче ночью вроде бы Израиль разбомбил чт-то в Сирии. Вот где поле для срача.

          Вы его (срач) всегда сами провоцируете , а потом втихаря жалобы рассылаете..Или я не прав проф? bully Эта тактика и шаблоны очень знакомы ..А баб ваших жалко, видать прижало ..хе хе
          МИХАН
          1. Арон Заави Сегодня, 18:37
            Цитата: МИХАН
            ..А баб ваших жалко, видать прижало ..хе хе

            Ты с нашими девушками из военной полиции не сталкивался. Попровал бы вести с ними ,как на сайте и жалко было бы тебя. wink
            Арон Заави
            1. Злой543 Сегодня, 18:43
              Цитата: Арон Заави
              Цитата: МИХАН
              ..А баб ваших жалко, видать прижало ..хе хе

              Ты с нашими девушками из военной полиции не сталкивался. Попровал бы вести с ними ,как на сайте и жалко было бы тебя. wink

              Да, вместе с ними я в общем душе бы не смог мыться wassat
              Злой543
            2. МИХАН Сегодня, 18:48
              Цитата: Арон Заави
              Цитата: МИХАН
              ..А баб ваших жалко, видать прижало ..хе хе

              Ты с нашими девушками из военной полиции не сталкивался. Попровал бы вести с ними ,как на сайте и жалко было бы тебя. wink

              Мне вот которая без автомата понравились глаза ...Я бы..
              Я с женщинами, очень вежлив , но в Израиле был бы осторожен , а то как "Маз" буду страдать.. laughing (я лучше с украинками и польками ))))
              МИХАН
      3. МИХАН Сегодня, 17:52
        Цитата: Арон Заави
        Цитата: профессор

        Теперь будем обсуждать, что сказал один раввин? request

        А что делать? Изратльской тематики давно не было.

        Ну и вы Арон тут, как тут..Прям глобальный контроль сайта..хе хе
        Я с вашим равином согласен..! Женщины-еврейки ,это у вас самое ценное, а вы их на передовую гоните..Не правильно как то.. hi
        МИХАН
        1. Razvedka_Boem Сегодня, 18:16
          Прям глобальный контроль сайта..хе хе

          Хех, какие люди..)
          Razvedka_Boem
      4. vlad_vlad Сегодня, 17:58
        Цитата: Арон Заави
        Цитата: профессор

        Теперь будем обсуждать, что сказал один раввин? request

        А что делать? Изратльской тематики давно не было.


        лучшеб новый анекдот про евреев... у вас про вас много хороших анекдотов.
        vlad_vlad
    2. Олежек Сегодня, 17:23
      А почему бы и нет?
      Кто нам запретит поговорить, перемыть косточки равину и раввинату...? laughing
      Олежек
    3. APASUS Сегодня, 17:28
      Цитата: профессор
      Теперь будем обсуждать, что сказал один раввин?

      Ну так просветите нас на счет ваших разборок,в чем проблема то? Так вроде и раввин не простой ,а чего не по нраву устои государства
      APASUS
    4. allaykbar Сегодня, 17:31
      Теперь будем обсуждать, что сказал один раввин?


      Тут обсуждают ответ министра. Опять Вы профессор тусанули колоду в вашем стиле

      комментарий министра обороны Израиля Авигдора Либермана
      allaykbar
      1. ul_vitalii Сегодня, 18:09
        Была в Одессе песня со словами: в мире нет бойца храбрей, чем перепуганный ...Так и бомбят Сирию из под тишка.
        ul_vitalii
    5. Chertt Сегодня, 18:05
      Цитата: профессор
      Теперь будем обсуждать, что сказал один раввин?

      Товарищи Иудеи, Есть мнение, что в Израиле проживает много граждан с Русскими-Советскими корнями...не хотите провести референдум о воссоединении с Россией, и как говорится "Вэлком в родную гавань"
      Chertt
    6. Маз Сегодня, 18:12
      Чо там один? Один только сказал, а сколько согласилось неизвестно. Кстати государственная зарплата главного рава славного города Холона где живет Арон Золотой, 65000 шекелей=>15000 долларов в месяц. Однако работает мужик денно и нощно.
      Маз
  5. Геркулесыч Сегодня, 17:19
    Вообще-то это даже не проблема, а политический самопиар! Раввины просто пользуются возможностью вместе с воздействием на духовный мир солдата, вынести ему мозг выдуманной проблемой! Как будто солдаты тотально евнухи, или спят вперемешку с женщинами -военнослужащими! negative
    Геркулесыч
  6. assa67 Сегодня, 17:20
    не понятно что вообще они хотят.....матрасы давят толерантностью ,гейропа своей радужной ценностью....и куда бедному еврею податься? laughing
    assa67
  7. Геркулесыч Сегодня, 17:20
    Тот случай, когда духовенство в армии злоупотребляет своим положением, извлекая некую выгоду для себя.
    Геркулесыч
  8. мерцание Сегодня, 17:31
    Соломон (Шломо) Авинер заявил о том, что призывает солдат мужского пола выражать нежелание проходить службу в так называемых смешанных подразделениях. Речь о подразделениях израильской армии, в которых служат как мужчины, так и женщины.

    Они что, сами себе враги? what
    Ну вот одна половина мужчин откажется, а вторая нет, и какая половина от этого выиграет?
    мерцание
  9. Олежек Сегодня, 17:37
    ЦАХАЛ не является феминистской или шовинистской структурой.


    Честно говоря... зря!
    Олежек
  10. Zaurbek Сегодня, 17:38
    Непросто пришлось генералу....
    Zaurbek
  11. Теренин Сегодня, 17:45
    Я в замешательстве belay может подскажет кто, что делать мне, русскому офицеру в случае если таки "Раввины раскритиковали начальника штаба армии Израиля" what В Уставе ничего об этом не написано, а замполлитров разогнали request
    Теренин
    1. Mavrikiy Сегодня, 18:06
      Цитата: Теренин
      Я в замешательстве belay может подскажет кто, что делать мне, русскому офицеру в случае если таки "Раввины раскритиковали начальника штаба армии Израиля" what В Уставе ничего об этом не написано, а замполлитров разогнали request

      Тута тебе два путя... Если ты русский офицер на израильской службе и тебе сделали обрезание, то ты есть с... а не матрос. А если не сделали, то блюди присягу израильскую и гоняй раввинов по плацу, пока не поумнеют.
      Mavrikiy
  12. voyaka uh Сегодня, 17:46
    Таких подразделений - всего два батальона. В них религиозных и не берут.
    Бывало, что в маленьких крепостях на радарах и рациях сидели
    девушки, а мы - пехота- как бы их охраняли. Но им выделяли отдельный
    жилой кусок в крепости, и нам - отдельный. Кухня, душевые, туалеты
    строго отдельно. К ним соваться было строго запрещено. И наоборот.
    Но тремпом в отпуск в центр страны я их подвозил на машине ,
    когда отпускали в одно и тоже время. Правда, всегда строго инструктировали:
    "никаких заигрываний!". Пожалуются - сразу выговор или суд.
    voyaka uh
    1. Dym71 Сегодня, 18:02
      Цитата: voyaka uh
      Но тремпом в отпуск в центр страны я их подвозил на машине ,
      когда отпускали в одно и тоже время.

      А Вы батенька, как я посмотрю, ходок тот ещё! laughing
      Цитата: voyaka uh
      Правда, всегда строго инструктировали:
      "никаких заигрываний!". Пожалуются - сразу выговор или суд.

      Так ежели со знанием дела и от всей души, то кто же будет жаловаться? request
      "Шо характерно — любили друг друга!" (с) х.ф. "Любовь и голуби" wassat
      Dym71
    2. Mavrikiy Сегодня, 18:10
      в так называемых смешанных подразделениях. Речь о подразделениях израильской армии, в которых служат как мужчины, так и женщины.

      А вы оччччень давно служили. Деревья были большие?
      Mavrikiy
    3. Маз Сегодня, 18:19
      Строго там, на КПП как кино, вертушка, фейсконтроль, проход по карточке. И мужик или два с автоматом и разгрузкой жарится снаружи, блоки на дороге, кошмар..
      Маз
  13. dauria Сегодня, 17:57
    Я резко осуждаю грубое вмешательство внешних сил, в том числе раввинов, какими бы важными они ни были, в дела армии


    Наш бы так не сумел . Привык пролезать, никого не цепляя. Когда надо - член КПСС, когда надо - крестится. Кто больший еврей , Шойгу или Либерман - это ещё посмотреть. wassat
    dauria
  14. Олежек Сегодня, 17:58
    Сегодня один из представителей иудейского духовенства Израиля – главный раввин Цфата Шмуэль Эльягувыступил с заявлением


    Вот не понимают нас представители Земли Обетованной...
    Для нас это такая тема!
    Олежек
  15. Mavrikiy Сегодня, 18:00
    С одной стороны раввины берега потеряли, их забота душа. С другой стороны кто еще спасет бедного еврея от засилия либерализма и толерантности?
    ЦАХАЛ не является феминистской или шовинистской структурой.

    Похоже ЦАХАЛ является структурой не владеющей своей головкой.
    Все вопросы решаются исключительно в соответствии с оперативными потребностями армии.

    О как. Во взвод разведки 29% феминисток. А вот в спецназ - 50, там ну очень трудно. А в волонтеры студентов-очкариков, им только тапочки доверить можно.
    Mavrikiy
    1. Теренин Сегодня, 18:22
      [quote=Mavrikiy]
      Похоже ЦАХАЛ является структурой не владеющей своей головкой.

      Любая головка (не только ЦАХАЛа) работает только при помощи тяг, тросов и приводов, а если они обрезаны lol , то головка работать не будет no
      Теренин
  16. Lek38 Сегодня, 18:01
    Религии не место в армии в любой армии мира .
    Вера да ,на войне не бывает атеистов ,а вот религии не место в армии .
    То есть раввин,поп или мулла в армии он солдат .За забором воинской части ,может быть кем угодно .
    Lek38
  17. Дормидонт Сегодня, 18:02
    Спасибо за новость. Поржал от души
    Дормидонт
  18. igor67 Сегодня, 18:12
    знаю этого равина,как бы выразится он везде сунет свой нос. Хотел быть главным равином Израиля ,но не выбрали из за таких заявлений,а ещё он мне мозг на работе выносил .
    igor67
  19. Маз Сегодня, 18:21
    Цитата: Теренин
    Я в замешательстве belay может подскажет кто, что делать мне, русскому офицеру в случае если таки "Раввины раскритиковали начальника штаба армии Израиля" what В Уставе ничего об этом не написано, а замполлитров разогнали request

    Кого разогнали? А эти , по воспитательной работе шо тоже?

    Указ Президента РФ от 10.11.2007 N 1495 (ред. от 27.12.2017) "Об утверждении общевоинских уставов Вооруженных Сил Российской Федерации" (вместе с "Уставом внутренней службы Вооруженных Сил Российской Федерации", "Дисциплинарным уставом Вооруженных...
    Заместитель командира роты по воспитательной работе

    148. Заместитель командира роты по воспитательной работе в мирное и военное время отвечает: за воспитание, воинскую дисциплину, морально-психологическое состояние, общественно-государственную подготовку личного состава роты и действенность работы по обеспечению безопасности военной службы. Он подчиняется командиру роты и является прямым начальником всего личного состава роты.
    149. Заместитель командира роты по воспитательной работе обязан:
    участвовать в составлении расписания занятий, планировать и проводить воспитательную работу с личным составом роты с учетом национальных и психологических особенностей, уровня образования и отношения к религии каждого военнослужащего; формировать у военнослужащих верность Российской Федерации, воинскому долгу и Военной присяге (обязательству), патриотизм, высокие боевые и морально-психологические качества;
    воспитывать у личного состава роты бдительность, умение хранить государственную тайну;
    проводить мероприятия по укреплению воинской дисциплины и предупреждению правонарушений среди личного состава роты, а также воспитательную работу по предотвращению наркомании среди военнослужащих;
    воспитывать у военнослужащих ответственность за выполнение требований безопасности военной службы, обобщать и распространять положительный опыт работы в роте по обеспечению выполнения этих требований;
    проводить правовое обучение личного состава роты;
    всесторонне знать личный состав роты, индивидуальные особенности, деловые и морально-психологические качества военнослужащих роты, проводить с ними индивидуальную работу по воинскому воспитанию; принимать меры по сплочению воинского коллектива;
    знать нужды и запросы личного состава, принимать меры по разрешению обоснованных обращений (предложений, заявлений или жалоб) военнослужащих, поддерживать связь с их родными и близкими;
    осуществлять информирование личного состава роты о событиях в мире и в Российской Федерации, о жизни и учебно-боевой деятельности Вооруженных Сил; лично проводить занятия с военнослужащими роты в соответствии с планом общественно-государственной подготовки;
    осуществлять морально-психологическое обеспечение учебного процесса, боевого дежурства (боевой службы), внутренней и караульной служб;
    проводить мероприятия по нравственному, духовному, физическому и культурному воспитанию военнослужащих роты, организовывать досуг личного состава;.....
    Маз
    1. Теренин Сегодня, 18:45
      Да, разве можно сравнить, раньше -"Замполит" (специальный представитель политического руководства государства, осуществляющий политический надзор за военным командованием и личным составом) am , и сейчас - «офицер-воспитатель» (...участвовать в составлении расписания занятий... информировать о событиях в мире...) feel
      Теренин
  20. XXXIII Сегодня, 18:25
    Просто равин хочет сам в такой батальон, вот и возмущяется что его там нет laughing .... а то вокруг одни фанаты и не одной фанатки wassat...... как тут не обвинишь ГШ в разврате! hi
    XXXIII
  21. zzdimk Сегодня, 18:36
    Эээ. Феминизм - зло. Я за раввина. И у нас феминизм не нужен, как и раввины
    zzdimk
  22. КВУ-НСвД Сегодня, 18:51
    Священнослужители и штаб - вещи малосочетаемые . Военное планирование и религиозные предпочтения военнослужащих предметы тонкие , но все же роль священников дальше консультативной идти не должна
    КВУ-НСвД
  23. Балу Сегодня, 19:08
    Цитата: Арон Заави
    Ты с нашими девушками из военной полиции не сталкивался. Попровал бы вести с ними ,как на сайте и жалко было бы тебя

    Это самые красивые или самые страшненькие? Может трансгендеры, нет?
    Балу
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