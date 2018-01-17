Раввины раскритиковали начальника штаба армии Израиля

Я резко осуждаю грубое вмешательство внешних сил, в том числе раввинов, какими бы важными они ни были, в дела армии. Это недопустимое явление, которое наносит удар по безопасности государства. ЦАХАЛ не является феминистской или шовинистской структурой. Все вопросы решаются исключительно в соответствии с оперативными потребностями армии. Я призываю раввинов Эльягу и Авинера отказаться от своих дремучих заявлений и воздерживаться в будущем от подобных высказываний и от причинения ущерба мощи и легитимности ЦАХАЛа.

Сегодня один из представителей иудейского духовенства Израиля – главный раввин Цфата Шмуэль Эльягу – выступил с заявлением, в котором призвал главу правительства страны снять с должности начальника израильского генерального штаба Гади Айзенкота.В интервью журналистам радиостанции «Галей ЦАХАЛ» раввин заявил, что начальник ГШ ЦАХАЛ должен нести ответственность за «проникновение агрессивного феминизма в ряды израильской армии». Эльягу заявил, что проявилась тенденция снижения мотивации к службе в израильской армии. Также, по словам раввина Цфата, начальник Генштаба виновен в гонениях на религиозных израильтян, оказывающихся в рядах ЦАХАЛа.Ранее другой видный представитель иудейского духовенства Израиля Соломон (Шломо) Авинер заявил о том, что призывает солдат мужского пола выражать нежелание проходить службу в так называемых смешанных подразделениях. Речь о подразделениях израильской армии, в которых служат как мужчины, так и женщины.Издание News.co.il приводит комментарий министра обороны Израиля Авигдора Либермана по поводу высказывания представителей духовенства: