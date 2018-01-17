Команды Южной Кореи и КНДР на церемонии открытия ОИ-2018 пройдут вместе

Представители Южной Кореи и КНДР пройдут на церемонии открытия зимних Олимпийских игр 2018 года, который состоятся в южнокорейском Пхёнчхане, под единым флагом, сообщает агентство Yonhap.Достигнута также договоренность о том, что северокорейские участники Игр прибудут в Южную Корею через сухопутную границу в районе города Пхаджу. В состав северокорейской делегации планируется включить представителей правительства, демонстрационную команду спортсменов по тхэквондо из 30 человек, болельщиков и группу поддержки из 230 человек. Всего в состав делегации войдет 550 человек.Также в Паралимпийских играх примет участие северокорейская делегация в составе 150 человек, включая спортсменов. Еще одной договоренностью стало проведение совместных тренировок лыжников из двух стран. Стороны также согласились, что женские сборные двух стран по хоккею выступят в составе единой команды.20 января в штаб-квартире Международного олимпийского комитета (МОК) пройдет встреча, в которой примут участие представители Национальных олимпийских комитетов (НОК) Южной Кореи и КНДР, высокопоставленные чиновники и члены МОК из обеих стран, а также представители оргкомитета Олимпийских игр 2018 года. Совещание будет проходить под председательством президента МОК Томаса Баха. Планируется, что на встрече будут определены имена спортсменов и должностных лиц, которые отправятся на Олимпиаду в Пхёнчхане, от НОК КНДР.Последний раз сборные КНДР и Южной Кореи проходили под единым флагом на церемонии открытия зимних Игр в итальянском Турине в 2006 году. Олимпийские игры в Пхёнчхане пройдут с 9 по 25 февраля, передает ТАСС