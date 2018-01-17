19:07 17 января

Команды Южной Кореи и КНДР на церемонии открытия ОИ-2018 пройдут вместе

Представители Южной Кореи и КНДР пройдут на церемонии открытия зимних Олимпийских игр 2018 года, который состоятся в южнокорейском Пхёнчхане, под единым флагом, сообщает агентство Yonhap.

Достигнута также договоренность о том, что северокорейские участники Игр прибудут в Южную Корею через сухопутную границу в районе города Пхаджу. В состав северокорейской делегации планируется включить представителей правительства, демонстрационную команду спортсменов по тхэквондо из 30 человек, болельщиков и группу поддержки из 230 человек. Всего в состав делегации войдет 550 человек.

Команды Южной Кореи и КНДР на церемонии открытия ОИ-2018 пройдут вместе



Также в Паралимпийских играх примет участие северокорейская делегация в составе 150 человек, включая спортсменов. Еще одной договоренностью стало проведение совместных тренировок лыжников из двух стран. Стороны также согласились, что женские сборные двух стран по хоккею выступят в составе единой команды.

20 января в штаб-квартире Международного олимпийского комитета (МОК) пройдет встреча, в которой примут участие представители Национальных олимпийских комитетов (НОК) Южной Кореи и КНДР, высокопоставленные чиновники и члены МОК из обеих стран, а также представители оргкомитета Олимпийских игр 2018 года. Совещание будет проходить под председательством президента МОК Томаса Баха. Планируется, что на встрече будут определены имена спортсменов и должностных лиц, которые отправятся на Олимпиаду в Пхёнчхане, от НОК КНДР.

Последний раз сборные КНДР и Южной Кореи проходили под единым флагом на церемонии открытия зимних Игр в итальянском Турине в 2006 году. Олимпийские игры в Пхёнчхане пройдут с 9 по 25 февраля, передает ТАСС

Использованы фотографии: http://surfproxy1.appspot.com/
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Комментарии 56

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  1. МИХАН Сегодня, 17:36
    Ай да Ын , ай да молодца! Вот ,что ЯО и ракеты животворящие делают..
    За единую Корею буду болеть! За "наших" не хочу , хоть запинайте мужики...
    МИХАН
    1. Шура пермский Сегодня, 17:41
      искренне рад за корейцев... прям американцам намёк-чтобы не лезли во внутрикорейские отношения
      Шура пермский
      1. Елена Захарова Сегодня, 18:05
        Цитата: Шура пермский
        прям американцам намёк-чтобы не лезли во внутрикорейские отношения

        На самом деле это очень серьёзный плевок американцам, не думаю что они так вот молча проглотят эту пощёчину.
        Елена Захарова
        1. Идущий Сегодня, 18:08
          Они грозились не поехать если будет участвовать КНДР , вот и посмотрим.
          Идущий
          1. Елена Захарова Сегодня, 18:21
            Цитата: Идущий
            Они грозились не поехать если будет участвовать КНДР

            Американцы главные законодатели мод в вопросах допинга на всех уровнях мировых спортивных первенств.
            Исходя из этого простого и всем известного факта, можно смело сделать вывод, что им нечего делать на Олимпиаде.
            Пусть бы лома сидели, всему миру только польза.
            Елена Захарова
            1. Идущий Сегодня, 18:37
              Спорт давно перестал быть спортом , а превратился в арену противостояния между США и неугодными США и спортсмены стали заложниками этой борьбы.
              Идущий
              1. Елена Захарова Сегодня, 19:02
                Цитата: Идущий
                стали заложниками этой борьбы.

                Пагубная практика, необходимо найти выход из этой ситуации.
                Елена Захарова
        2. avt Сегодня, 18:08
          Цитата: Елена Захарова
          серьёзный плевок американцам

          Ну как то -да. Высморкались в ,,звёзднополосатый " корейским хором. wassat
          avt
          1. Елена Захарова Сегодня, 18:22
            Цитата: avt
            Высморкались в ,,звёзднополосатый " корейским хором

            А мне нравится такая ситуация)) Пусть теперь поскулят.
            Представляю что сейчас будут писать платные госдеповские боты на других сайтах.
            Елена Захарова
      2. Черный_Ватник Сегодня, 18:50
        Это хитрый Ын таким образом своих агентов внедряет)
        Черный_Ватник
    2. Глядя Петрович Сегодня, 17:42
      Давай, болей, но аккуратнее с белочкой.
      Глядя Петрович
      1. Pirogov Сегодня, 17:58
        Цитата: Глядя Петрович
        Давай, болей, но аккуратнее с белочкой.

        У Виталика белочки ручные .)
        Pirogov
    3. polpot Сегодня, 17:43
      Чего пинать сами такие
      polpot
    4. Геркулесыч Сегодня, 17:48
      МИХАН -Виталий, главное, чтобы договор ихний янки не сорвали какой нибудь своей провокацией! negative
      Геркулесыч
      1. АнпеЛ Сегодня, 18:00
        эти скорее сперва скажут, что выступление обеих Корей вместе это несомненная заслуга американской демократии, а потом все равно что-нибудь нагадят. Харакерец у них такой
        АнпеЛ
      2. МИХАН Сегодня, 18:08
        Цитата: Геркулесыч
        МИХАН -Виталий, главное, чтобы договор ихний янки не сорвали какой нибудь своей провокацией! negative

        США рвут и мечут и обязательно что то устроят ..Наши и китайские спецслужбы надеюсь работают в этом направлении ! Вот реально рад за корейцев, пусть разные идеологии , но все же можно договариваться (только без США)!!! Как КНДР в мире травили и у нас на сайте..Жуть!
        МИХАН
    5. ul_vitalii Сегодня, 17:57
      И останутся они при своих, одни с санкциями, другие с беспокойным соседом. А жаль.
      ul_vitalii
    6. ul_vitalii Сегодня, 18:20
      Ракетами сыт не будешь, надо как-то помогать корейцам. Надеюсь через сухопутную границу им что-то перепадает.
      ul_vitalii
    7. БАРХАН Сегодня, 18:31
      Цитата: МИХАН
      Ай да Ын , ай да молодца! Вот ,что ЯО и ракеты животворящие делают..
      За единую Корею буду болеть! За "наших" не хочу , хоть запинайте мужики...

      Виталий,приветствую от всей души hi Без Вас тут скучно было...Не хватает оптимизма...
      Такими темпами .проснёшься утром .а они уже объединились.Кого же тогда будут мерикатосы бомбить ?
      БАРХАН
      1. МИХАН Сегодня, 19:01
        Цитата: БАРХАН
        Виталий,приветствую от всей души Без Вас тут скучно было...Не хватает оптимизма...
        Такими темпами .проснёшься утром .а они уже объединились.Кого же тогда будут мерикатосы бомбить ?

        Спасибо Сергей ,что помните меня (хотя я и не уходил))) Оптимизм ,мне дорого обходится.. wink
        А КНДР все же щелкнуло США по носу..Но впереди еще много проблем у них ..Лозунг "Разделяй и властвуй ..!" в мире пока на первом месте , как бы Россия не старалась объединить страны против ростовщиков и прочих ..
        Работаем дальше Сергей, НЕ СМОТРЯ НИ НА ЧТО! soldier
        МИХАН
    8. РУСС Сегодня, 18:59
      Цитата: МИХАН
      Ай да Ын , ай да молодца! Вот ,что ЯО и ракеты животворящие делают..

      Это не ЯО, это здравый разум корейцев,как северных так и южных
      РУСС
  2. 501Legion Сегодня, 17:40
    Молодцы, почему бы и нет.
    501Legion
    1. Офицер запаса Сегодня, 17:45
      Конечно, молодцы. Вот это действительно олимпийский дух. Только по поводу единого флага не понял. Единый - это чей?
      Офицер запаса
      1. РУСС Сегодня, 19:00
        Цитата: Офицер запаса
        Конечно, молодцы. Вот это действительно олимпийский дух. Только по поводу единого флага не понял. Единый - это чей?

        Единый флаг Кореи это не официальный флаг корейского полуострова или по простому не официальный флаг единой Кореи
        РУСС
  3. polpot Сегодня, 17:42
    Американам подсунули раскошную свинью ,они нам с допингом нагадили ,а мы им Кима подсунули как главную звезду олимпиады.
    polpot
    1. allaykbar Сегодня, 17:58
      Российские спортсмены массово снялись с первенства Сибирского федерального округа по легкой атлетике в помещении, узнав про приезд допинг-офицеров из Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Об этом в среду, 17 января, сообщает «Чемпионат.com».

      Всего в числе отказавшихся стартовать оказалось 36 легкоатлетов: 11 взрослых, четыре юниора до 23 лет, 14 юниоров до 20 лет и семь девушек до 18 лет. Некоторые из тех, кто не снялся и решил стартовать, не финишировали. Таким образом, они избежали процедуры прохождения допинг-контроля.

      надо разгонять наших "спортсменов" похоже. Или прямо на бегу пусть едят таблетки. Глядишь и победят

      это не нормально. И это юниоры. Что там будет когда им будет за 25-ть

      Опять мутко будет виноват, а они же дети - по боку. Так что не чиновник виноват, а сами спортсмены. Зато знают как избежать наказания - можно взять больничный.

      Скоро опять на ТВ будет волна "честных" спортсменов которых не пустили.

      Подставили страну своими хотелками о "рекордах". И нечего пенять на сестер вильямс - им можно потому что потому. Нашим нет. Но все равно жрут.

      allaykbar
      1. loginovich Сегодня, 18:12
        Это по тому что поленились справку о болезни предоставить. А была бы справка все было ОК , как у братьев Вильямс или как у гимнаста Симона Байлз
        https://www.kp.ru/online/news/2509404/
        loginovich
        1. allaykbar Сегодня, 18:14
          ну эти мутанты то и бес с ними. но то что наши такое исполняют - это очень гнилой факт.
          allaykbar
  4. Комментарий был удален.
  5. Геркулесыч Сегодня, 17:46
    Только одна ложка дегтя -под чьим флагом они пройдут? ?? what
    Геркулесыч
    1. Офицер запаса Сегодня, 18:08
      Я тут выше в комментариях тот же вопрос задал. А сейчас посмотрел в интернет - новый флаг у них. Очертания Корейского полуострова голубого цвета на белом фоне. Хочется пожелать, чтобы этот флаг стал государственным для новой объединенной Кореи.
      Офицер запаса
      1. мыслитель Сегодня, 18:33
        Не такой уж и новый, Флаг Объединения начали использовать в 1991 году.
        мыслитель
    2. РУСС Сегодня, 19:02
      Цитата: Геркулесыч
      Только одна ложка дегтя -под чьим флагом они пройдут? ?? what

      Статью читали?
      РУСС
    3. Piramidon Сегодня, 19:07
      Цитата: Геркулесыч
      Только одна ложка дегтя -под чьим флагом они пройдут? ?? what

      Я думаю, они сами без нас договорятся. А вообще то таким был флаг Кореи до ее разделения на Северную и Южную
      Piramidon
  6. anjey Сегодня, 17:46
    Представители Южной Кореи и КНДР пройдут на церемонии открытия зимних Олимпийских игр 2018 года, который состоятся в южнокорейском Пхёнчхане, под единым флагом, сообщает агентство Yonhap.
    Жаль что Россия и Украина так не пройдут- а было бы сногсшибательно и мудро,один народ все же.....
    Был же в древности закон примиряющий всех во время Олимпийских игр ,как действительно умны были древние наши предки....
    anjey
    1. Елена Захарова Сегодня, 18:07
      Цитата: anjey
      Был же в древности закон примиряющий всех во время Олимпийских игр

      На этот закон грубо наплевали американцы и их вассалы.
      Елена Захарова
  7. Incvizitor Сегодня, 17:46
    Ын хорош! Скоро вообще так американских агрессоров-оккупантов из Кореи изгонят, думаю тут не без участия Си и Пу, не долго заокеанской кляче гадить на нашем лугу осталось good
    Incvizitor
  8. Гардамир Сегодня, 17:47
    Может Ына зарегистрируем кандидатом в президенты?
    Гардамир
    1. allaykbar Сегодня, 18:07
      Направление Туда Туда и обратно Москва — Пхеньян 39 078 pуб.
      21 января 79 919 pуб. 4 - 9 февраля


      лети в светлое будущее. Там серп и молот - все как ты любишь. Можешь сэкономить и взять билет только туда. И будешь в интернете местном рассказывать о тирании капиталистической в России

      allaykbar
      1. Гардамир Сегодня, 18:17
        капиталистической в России
        Ну надо же на ВО отыскался человек, который за буржуев и олигархов, обычно все даже президента называют патриотом.
        Гардамир
        1. allaykbar Сегодня, 18:18
          40 000 рублей и твоя мечта сбылась. Подумай об этом. Там нет олигархов. Там все за бесплатно. И там нет Путина yes А если нет Путина, то как ты знаешь, жизнь становится как в раю.

          И это реальнее чем Ына в президенты РФ. Так что ты должен мне еще спасибо тут сказать за светлую идею
          allaykbar
  9. Rusland Сегодня, 17:48
    А после Олимпиады одни останутся изгоями и с санкциями, а другие в достатке, но с ядерным ракетами под носом.
    Rusland
  10. Bronevick Сегодня, 17:48
    Корея це едына
    Bronevick
  11. Геркулесыч Сегодня, 17:50
    Пока это слова, но если корейцы смогут найти реально общий язык, Ын не просто переиграл сша, он вчистую выиграл с огромным отрывом эту политическую битву!
    Геркулесыч
  12. Симон Сегодня, 17:57
    Вот красота! Враждующие братские народы помирила Олимпиада! Представляю, как Трампа скривило от этого. laughing
    Симон
    1. МИХАН Сегодня, 18:15
      Цитата: Симон
      Вот красота! Враждующие братские народы помирила Олимпиада! Представляю, как Трампа скривило от этого. laughing

      Враждующими они стали ,благодаря агрессивной послевоенной политики США ..
      Провокации будут, но эта договоренность огромный прорыв в новом многополярном мире !
      Молодец Ын..!
      МИХАН
    2. Гардамир Сегодня, 18:20
      Представляю, как Трампа скривило от этого
      что вы за чужого президента переживаете, может что скажете о том который не захотел своих спортсменов защитить.
      Гардамир
    3. lemal200 Сегодня, 18:25
      Корейцы не чета арабам!Помню в Узбекистане били всех кроме корейцев,т.к. только тронь корейца,хоть ты узбек или ещё кто-то,сразу получишь пи-з-лей от маленькой,но гордой нации.
      lemal200
  13. Masya Masya Сегодня, 18:15
    Может все- таки... "О, спорт, ты - мир! "? Я что- то разуверилась в этом...
    Masya Masya
    1. Идущий Сегодня, 18:40
      Нет это политика и здесь Ын уделал США , положил на политические лопатки.
      Идущий
  14. максим1987 Сегодня, 18:43
    Цитата: Офицер запаса
    Я тут выше в комментариях тот же вопрос задал. А сейчас посмотрел в интернет - новый флаг у них. Очертания Корейского полуострова голубого цвета на белом фоне. Хочется пожелать, чтобы этот флаг стал государственным для новой объединенной Кореи.


    вот была бы страна. 75 лямов населения, ракетно-ядерный щит, высококласная экономика. Мы бы пристегнули их к Транссибу и у нас транзитные перевозки и у них меньшая зависимость от морских перевозок
    максим1987
  15. Vadim851 Сегодня, 18:47
    А вот это действительно радует, надежда на мирный исход появляться стала. Всем побольше сдержанности главное, Олимпиада пусть поможет в этом.
    Vadim851
  16. Волька Сегодня, 18:48
    хороший почин, главное чтоб янки все не изгадили
    Волька
    1. Vadim851 Сегодня, 18:51
      Да. Но и без испытаний ракетных и ядерных тоже со стороны КНДР.
      Vadim851
  17. Комментарий был удален.
  18. Гризли Сегодня, 18:55
    ЮК понимает что Трамп , Ын тоже, корейцы умные люди, глядишь и прогонят дурака
    Гризли
  19. alexmach Сегодня, 19:01
    Ничего себе у них там благорастворение наступило, это на фоне то угроз вот-вот войну начать.
    Вообще стоит скакзать, что желание их объедениться на самом то деле совсем не ново. Они там в этих кореях совсем не такие разные как нам могло бы казаться. Заметьте недавно и толстяк что-то заявлял о движении на встречу и объединении. Американцам будет большой сюрприз.

    Правда ещё посмотрим чем же все это закончиться то.
    alexmach
  20. КВУ-НСвД Сегодня, 19:03
    что женские сборные двух стран по хоккею выступят в составе единой команды.
    Это ЖЕСТ . Уважение корейцам - несмотря ни на что обе стороны продемонстрировали единение в символичной мелочи . РЕСПЕКТ
    КВУ-НСвД
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