20:46 20 января

Морпехам США «впарили» немецкие винтовки НК 416, которые боятся пыли и морозов



Вопрос замены индивидуального оружия в вооруженных силах США стоит достаточно остро с 90-х годов прошлого столетия. По мнению американских военных, штурмовые винтовки, созданные на платформе М-16\АR-15, уже не отвечают всем требованиям современных боевых действий, а сама система практически исчерпала возможности модернизации.

НК 416 - в американском обозначении М27 Infantry Automatic Rifles (IAR)


Было объявлено несколько конкурсов на замену винтовки, однако все они закончились ничем. Последний – «Interim Combat Service Rifle» был досрочно завершен этой осенью Министерством обороны США.

И вот на днях стало известно, что Корпус морской пехоты (КМП) США окончательно сделал выбор в пользу фаворита безвременно завершенной программы – германской винтовки НК 416 (в американском обозначении М27 Infantry Automatic Rifles (IAR)). Напомним, что КМП США подчиняется не Министерству обороны, а непосредственно президенту США, и вопросы вооружения решает самостоятельно.

Как бы то ни было, но винтовка М27 успешно прошла все испытания по программе КМП, и в августе прошлого года КМП США объявил о намерении закупить более чем 50 000 единиц. В уведомлении о намерении указывалось, что для морских пехотинцев будут приобретены 50 814 автоматических винтовок M27 Infantry Automatic Rifles (IAR) производства немецкой компании Heckler & Koch. А в первых числах нового 2018 года стало известно о том, что КМП США официально объявил о старте процесса перевооружения.

Отметим, что Heckler & Koch уже давно и настойчиво борется за американский оружейный рынок. Еще в конце прошлого столетия эта немецкая фирма открыла свой американский филиал – фирму Heckler & Koch Inc., которая в январе 1994 года освоила производство.45 (11,43-мм) пистолета Heckler & Koch USР.45 по заказу командования сил специальных операций США.

Американский филиал активно участвовал во всех упомянутых выше конкурсах. Собственно и НК 416, сегодня хорошо известная в мире и используемая силовыми структурами ряда стран, обязана своим появлением именно усилиями немецких оружейников утвердиться на американском рынке.

Это настойчивое намерение вполне понятно. Ведь помимо того, что американские многочисленные вооруженные силы сами по себе представляют обширный рынок сбыта, США являются лидером Западного мира, и потому американские военные стандарты практически автоматически распространяются на страны, находящиеся в сфере их влияния. Так что Heckler & Koch с вооружением КМП буквально «сорвал джекпот».

Норвежские спецназовцы жалуются на отказы системы при низких температурах

Изначально винтовка HK416 позиционировалась ни как самостоятельное оружие, а как сменный аппер для оружия семейства М-16, который повышал надежность конструкции. В нем, в отличие от базовой конструкции, вместо газовой трубки используется шток, толкаемый поршнем с коротким ходом (как в СВТ). Этот шток, в свою очередь, толкает стандартный затвор.

Надо сказать, что данная конструкция не является ни уникальной, ни революционной. Варианты АR-15 с коротким ходом поршня рассматривались еще в 60-е годы прошлого века, но распространения не получили.

Как бы то ни было, но на рынок в 2005 году НК416 пошел не как сменный модуль, а как самостоятельный карабин. Причем рекламщики Heckler und Koch уверяют, что оружейники фирмы сумели в своем детище совместить точность и эргономичность М 4 и надежность АК. Впрочем, если первая часть утверждения справедлива, то уровень надежности НК416, превосходя М-16, не дотягивает не только до автомата Калашникова, но и до FN FNC, FN SCAR, или Sig Sauer 550. В частности норвежские спецназовцы жалуются на отказы системы при низких температурах. Не слишком повысилась надежность НК416 в сравнении с М4 и в условиях повышенной запыленности. Так при проведении американскими учеными в 2007 году испытаний на испытательной станции в штате Мэрилэнде, винтовка дала 233 отказа на 6 тысяч выстрелов. При том, что способность девайса вести автоматический огонь возросла в сравнении с М4, отказы при интенсивной стрельбе и перегреве, не редкость и в этой системе.

К этому можно прибавить, что оружейники, стремясь максимально облегчить конструкцию, по мнению экспертов, чересчур увлеклись использованием алюминиевых сплавов, что, конечно же, не способствовало повышению прочности конструкции.

Ресурс винтовки изготовители обозначили в 20 000 выстрелов, что на две тысячи превосходит возможности М4.

Иными словами – НК416 неплохая винтовка, с улучшенными, в сравнении с М4, характеристиками, очередной модернизацией которой она, по сути дела, является. Однако если учесть, что новинка в разы дороже предшественницы, целесообразность такой замены вызывает сомнение.

Примечательно, что сами немцы перевооружаются на НК 433 – более дешевую и эффективную модель.
Есть весьма серьезные основания предполагать, что выбор руководства КМП США связан не столько с техническим совершенством творения компании Heckler und Koch, сколько с эффективным, так скажем, продвижением товара.

Как пиарили НК416

Маркетинговый ход, здорово смахивающий на аферу, был следующим. Компания передала американским спецназовцам из «Дельты», подразделений Объединенного командования специальных операций, антитеррористической группы ведения ассиметричных боевых действий и «морским котикам» винтовки бесплатно, с тем, чтобы они максимально их «пиарили». Затем через лоббистов организовали обсуждение в парламенте на тему: «почему спецназовцев вооружают новейшими винтовками лучшими в мире, а обычные «Джи-Ай» вынуждены воевать с устаревшими М-4». Но поскольку «маркетологи» не сумели заинтересовать должным образом чиновников из департамента вооружений Пентагона (наверно, пожадничали), программа Министерства обороны, возможно и «заточенная» под эту винтовку, была прекращена. А вот в Корпусе морской пехоты Heckler und Koch добился успеха.
Автор: Борис Джерелиевский
Первоисточник: https://vpk-news.ru/articles/40763


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Комментарии 47

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  1. 32363 Сегодня, 15:09
    всётаки симбиоз Шмайсера и Калашникова рулит по сей день (семейство АК) после того как Шмайсера отправили на родину, М.Калашников больше ничего запоминающего придумать не смог.
    32363
    1. Beltasir Matyagu Сегодня, 15:44
      А почему Шмайссеры и ему подобные, вернувшись на родину не смогли придумать более ничего запоминающегося? Может потому что вся ваша аргументация немцепоклонников о бездарности русских инженеров, которые к слову изобрели половину знаковых технологий в мире, полное говно и гроша ломаного не стоит?
      Beltasir Matyagu
      1. Strashila Сегодня, 16:34
        Есть путаница в том, что немцев привлекали в качестве технологов на производстве... Шмайстер был технологом... разработал технологию производства магазинов для автоматов с применением штамповки, получил на это патент... , где собственно по этому и стояла его фамилия... от сюда и вся путаница с названием немецких автоматов МР38 и МР40,МР41
        Strashila
        1. Strashila Сегодня, 16:41
          И что с разу Шмайстер... дедушку Федорова все забыли.
          Strashila
        2. Джон22 Сегодня, 18:03
          Хуго Шмайсер был конструктором первого ПП Германии МР 18/1 поступившего в 1918 г. на вооружение армии. По аналогии остальные ПП Германии называли Шмайсерами. Как по аналогии многие компактные пистолеты называли Браунингами.
          Джон22
          1. Strashila Сегодня, 19:52
            их называли Щмайстерами, из-за штампа с его фамилией на магазинах изготовленных по его патенту.
            Strashila
      2. 32363 Сегодня, 16:48
        Цитата: Beltasir Matyagu
        А почему Шмайссеры и ему подобные, вернувшись на родину не смогли придумать более ничего запоминающегося? Может потому что вся ваша аргументация немцепоклонников о бездарности русских инженеров, которые к слову изобрели половину знаковых технологий в мире, полное говно и гроша ломаного не стоит?

        да потому что им запрещали это делать, Мессершмитт например швейные машинки производить начал после запрета заниматся самолётами. О бездарности русских инженеров я вообще никогда в жизни не говорил, даже наоборот, я за совместную работу русских и немцев, только тогда получаются шедевры, пример АК, я живя и работая в Германии уже более 20 лет вижу как черезчур мудрёно немцы всё делают, нехватает именно русского упрощёного подхода, чего нет в немцах))) говорю как есть без унижения или превозношения когото.

        а неплохим из послевоенных образцов считаю HK21
        32363
        1. Bad_gr Сегодня, 19:05
          Цитата: 32363
          я за совместную работу русских и немцев, только тогда получаются шедевры, пример АК

          Сейчас не проблема найти информацию о немецких конструкторах в России после войны. К автомату Калашникова Шмайсер не имеет никакого отношения. О его пребывании в нашем КБ осталась память как о жалобщике и кляузнике. Изобретений - мизер, и те (если правильно помню) по технике производства, а не по конструкции чего-либо.
          Bad_gr
    2. Комментарий был удален.
    3. aws4 Сегодня, 15:47
      вы как всегда выдаете желаемое за действительное... я сколько рас просил вас привести ссылки и доказательства или хотя бы указать на то интерьвью Калашникова на которое вы ссылались и вы всегда ловко пропадали ... ваша изворотливость достойна похвалы в отличии от вас... уважаемый эксперт я уважаю немецкий гений и знаю что немцы очень талантливы но следа ни Шмайсера ни какого другова немецкого конструктора в разработке АК не наблюдается... если вы что то говорите то извольте выложить и факты а не просто пустой треп которым вы занимаетесь уже на протяжении многих месяцев на этом сайте.... и так для справки Михаил Калашников уже после создал один из лучших в мире единый пулемет...
      aws4
      1. 32363 Сегодня, 16:09
        Цитата: aws4
        вы как всегда выдаете желаемое за действительное... я сколько рас просил вас привести ссылки и доказательства или хотя бы указать на то интерьвью Калашникова на которое вы ссылались и вы всегда ловко пропадали ... ваша изворотливость достойна похвалы в отличии от вас... уважаемый эксперт я уважаю немецкий гений и знаю что немцы очень талантливы но следа ни Шмайсера ни какого другова немецкого конструктора в разработке АК не наблюдается... если вы что то говорите то извольте выложить и факты а не просто пустой треп которым вы занимаетесь уже на протяжении многих месяцев на этом сайте.... и так для справки Михаил Калашников уже после создал один из лучших в мире единый пулемет...

        я тебе уже отвечал, немогу найти, видно не удобное для вас признание выдал Михаил Тимофеевич, вот и затёрли, видел сам лично, про Калашникова не пропустил ни одной передачи.
        а ещё помню выступление Жирика с трибуны Думы в 2010 о том что в скором времени ожидается наплыв 60 милионов мигрантов в Европу, я ещё подумал что крышак у жирика потёк конкретно, но он будучи болтуном просто озвучил чьюто инфу, и делает это регулярно, изза этого его "прогнозы" часто збываются))) щас ищю это видео и немогу найти.
        32363
        1. aws4 Сегодня, 16:41
          вот вот вы мне тогда тоже обещали и я весь нэт перерыл по своей наивности но что то ничего не нашел да и вы как всегда спрятались а точнее слились... я еще рас повторюсь - немцы очень талантливая и изобретательная нация, человечество обязано многим этому по истину гениальному народу но не стоит лгать и примазываться к тому где даже не пахло немцами... увы лучшее пехотное оружие 20 века создал русский конструктор .. на эту тему написано много статей и кстати здесь была статья где даже Шариковым разжевали и детально разобрали оба образца.. но такие как вы не успокоились даже после этого и придумали другую байку про то как Шмассер помогал юному русскому пареньку создавать АК...
          aws4
    4. Droid Сегодня, 15:49
      Все-таки интернет невеждами полнится...
      1. Невежды не в курсе, что Калашников делал свой автомат в 700 километрах от Шмайсера.
      2. Так же невежды не в курсе про семейство ПК, не говоря уже про АКМ, РПК, АК74. Потому несут всякий бред, что ничего больше запоминающегося, кроме АК, нет.
      Droid
      1. aws4 Сегодня, 15:57
        нет нет на счет ПК вы правы я тоже об этом упомянул но АКМ, РПК и тд это уже развитие АК так что давай те будем честны и не будем уподобляться первому коментатору.... факт остается фактом Михаил Тимофеевич создал две великолепных системы это АК и ПК ..
        aws4
      2. 32363 Сегодня, 16:02
        Цитата: Droid
        1. Невежды не в курсе, что Калашников делал свой автомат в 700 километрах от Шмайсера.

        сам Михаил Калашников незадолго до смерти в одной из передач признал, что ему помогали немцы и именно Шмайсер.
        32363
        1. aws4 Сегодня, 16:04
          ТАК Я УЖЕ 10 РАС ПРОСИЛ ТЕБЯ МНЕ ХОТЬ КУСОЧЕК ПОКАЗАТЬ ИЗ ЭТОЙ ПЕРЕДАЧИ И ТЫ ВСЕГДА ОТМАЗЫВАЕШСЯ И ТЕРЯЕШСЯ.... НУ ДАВАЙ ХОТЬ СЕЙЧАС ОТВЕТЬ ЗА СВОИ СЛОВА
          aws4
          1. 32363 Сегодня, 16:14
            Цитата: aws4
            ТАК Я УЖЕ 10 РАС ПРОСИЛ ТЕБЯ МНЕ ХОТЬ КУСОЧЕК ПОКАЗАТЬ ИЗ ЭТОЙ ПЕРЕДАЧИ И ТЫ ВСЕГДА ОТМАЗЫВАЕШСЯ И ТЕРЯЕШСЯ.... НУ ДАВАЙ ХОТЬ СЕЙЧАС ОТВЕТЬ ЗА СВОИ СЛОВА

            не температурь, выдохни, аспиринку проглоти. drinks
            32363
        2. aws4 Сегодня, 16:05
          ДАВАЙ ХОТЬ ЧТО ТО ХОТЬ ССЫЛОЧКУ ХОТЬ ОТРЫВОЧЕК НУ ГДЕ??????????????????????????????????????????????
          ?????????????????
          aws4
        3. Razvedka_Boem Сегодня, 16:08
          сам Михаил Калашников незадолго до смерти в одной из передач признал, что ему помогали немцы и именно Шмайсер.

          Ссылку пожалуйста.
          Razvedka_Boem
        4. avt Сегодня, 16:19
          Цитата: 32363
          сам Михаил Калашников незадолго до смерти в одной из передач признал, что ему помогали немцы и именно Шмайсер.

          Да вы голубчик даже не троль , просто подлец , нагло марающий имя великого Оружейника. Но это понятно - серость всегда завистлива до злобы и готова свои глюки за факты выдавать, а то и просто нагло врать.
          avt
          1. Zug Сегодня, 17:21
            Ну может и могли помогать-что в этом такого то? шмайссер и не он один работал у нас.Может что и посоветывал.Я токо не пойму что столько воплей то по этому поводу?наши ведь свои двигателя у немцев первые скопировали реактивные-их за основу брали,да и у англичан закупили двигателя и потом на их основе наши создали свой-чо не кричите то про подлецов? Сам Калашников в интервью-сам видел сказал:конструктор автомата не только я-эта работа тысяч людей,специалистов
            Zug
        5. _Ugene_ Сегодня, 17:06
          сам Михаил Калашников незадолго до смерти в одной из передач признал, что ему помогали немцы и именно Шмайсер.

          во заливает, не было такого, поэтому и ссылки не будет, хоть обыщись
          _Ugene_
        6. sibiryouk Сегодня, 18:07
          А согласно книге Малимона- Калашникову помогали конструкции Булкина и Судаева, ориентируясь на них Калашников и довел свой автомат до победы в конкурсе 1947г
          sibiryouk
      3. andrewkor Сегодня, 16:30
        Так надоели терки меж Икспертами, очень похоже на провокацию!
        andrewkor
    5. avt Сегодня, 16:16
      Цитата: 32363
      всётаки симбиоз Шмайсера и Калашникова рулит по сей день (семейство АК)

      Нравятся мне эти коекакеры упоротые в своём ,,знании" , даже не смотря на разложенные по деталям эпопею ,,ошмассировании" Калашникова и не раз прям вот тут на сайте. Но коекакерам , а то и откровенным ....навальнятарам -всезнайкам реальные документы архивные не указ , знай себе художественный свист исполняют.Воистину мудрость народная велика - ,,Дураков учить - только портить"
      avt
      1. 32363 Сегодня, 16:27
        Цитата: avt
        Цитата: 32363
        всётаки симбиоз Шмайсера и Калашникова рулит по сей день (семейство АК)

        Нравятся мне эти коекакеры упоротые в своём ,,знании" , даже не смотря на разложенные по деталям эпопею ,,ошмассировании" Калашникова и не раз прям вот тут на сайте. Но коекакерам , а то и откровенным ....навальнятарам -всезнайкам реальные документы архивные не указ , знай себе художественный свист исполняют.Воистину мудрость народная велика - ,,Дураков учить - только портить"

        laughing вон ПМ явная копия Вальтер ППК и все живут с этим спокойно, а то что схема запирания у СТГ и АК разная так это логично, ибо немцы сами её признали неудачной, так зачем копировать неудачную схему?
        32363
        1. avt Сегодня, 16:31
          Цитата: 32363
          вон ПМ явная копия Вальтер ППК и все живут с этим спокойно,

          Ну ,,Д.Б." по Лаврову вообще спокойны в своей упоротости . Опять же это для людей ищущих знания ПЯ здесь на сайте , равно как и ТТ в сравнении с Браунингом , уже разбирали по винтику . НО
          Цитата: avt
          ,,Дураков учить - только портить"
          avt
        2. aws4 Сегодня, 16:32
          А разве кто то отрицает что ПМ есть переработанный вальтер???????????
          aws4
        3. sibiryouk Сегодня, 18:20
          ПМ и ППК только внешне похожи, а при разборке видны явные различия и ствола и УСМ, и предохранитель у ПМ отличается. Но для ПРОФАНА- все одно ПЕКАЛЬ!
          sibiryouk
    6. Наблюдатель2014 Сегодня, 17:00
      32363
      всётаки симбиоз Шмайсера и Калашникова рулит по сей день (семейство АК) после того как Шмайсера отправили на родину, М.Калашников больше ничего запоминающего придумать не смог
      Что?.Недоперепил за праздники? am
      Наблюдатель2014
  2. Razvedka_Boem Сегодня, 16:10
    С G36 тоже непонятная история.. Отличная винтовка, а в итоге интриги ее похоронили..
    Razvedka_Boem
    1. Strashila Сегодня, 16:21
      Её похоронили после того, как немцы её применили в реальных боевых условиях в Афганистане... падение точности стрельбы при интенсивном использовании и заклинивание... так что парад и съемки в фильмах это одно, но война совсем другое.
      Strashila
      1. Razvedka_Boem Сегодня, 16:25
        падение точности стрельбы при интенсивном использовании и заклинивание

        Что такое "интенсивная стрельба"?
        Применительно к G36 в Нете пишут - "падение точности после НЕПРЕРЫВНОГО отстрела 150 патронов, т.е. 5 магазинов подряд, без паузы.
        Любое оружие после такого будет страдать падением точности.
        Razvedka_Boem
        1. Strashila Сегодня, 16:39
          Это солдатам бундесвера объясните... как правильно стрелять... значит производитель давал такие гарантии на своё оружие и они не оправдались.
          Strashila
        2. 32363 Сегодня, 17:11
          Цитата: Razvedka_Boem
          падение точности стрельбы при интенсивном использовании и заклинивание

          Что такое "интенсивная стрельба"?
          Применительно к G36 в Нете пишут - "падение точности после НЕПРЕРЫВНОГО отстрела 150 патронов, т.е. 5 магазинов подряд, без паузы.
          Любое оружие после такого будет страдать падением точности.

          +5 , физика едина для всех, после нагрева металла всего до 20градусов начинаеться тепловое расширение материала.
          32363
        3. Droid Сегодня, 17:12
          АК74 например нормально отстреливает 150 патронов непрерывным огнем без ущерба для себя. А немцы умудрились впендюрить ствол напрямую в пластик, естественно, что после интенсивной стрельбы пластик от нагрева ведет вместе со стволом.
          Droid
          1. Вишневая девятка Сегодня, 17:37
            Цитата: Droid
            АК74 например нормально отстреливает 150 патронов непрерывным

            Может, это связано с тем, что "неудовлетворительная точность" в понимании немцев и "нормально отстреливает" в случае АК - это примерно одно и то же?
            Вишневая девятка
            1. 32363 Сегодня, 20:43
              Цитата: Вишневая девятка
              Цитата: Droid
              АК74 например нормально отстреливает 150 патронов непрерывным

              Может, это связано с тем, что "неудовлетворительная точность" в понимании немцев и "нормально отстреливает" в случае АК - это примерно одно и то же?

              однозначно
              32363
    2. avt Сегодня, 16:51
      Цитата: Razvedka_Boem
      С G36 тоже непонятная история..

      Кому как , но не немцам , которые это
      Цитата: Razvedka_Boem
      Отличная винтовка,

      прогнали через боевые в Афганистане.Собственно , если память не изменяет , описываемый агрегат Хеклер с Кохом делали на конкурс US-ам для спецов по итогам того же Афгана.
      avt
  3. andrewkor Сегодня, 16:25
    При всех достоинствах и недостатках оного гаджета возникает немаловажный вопрос мобрезерва на случай военных действий.КМП как раз и отличается от прочих формирований ВС США весьма высокой интесивностью участия в конфликтах по всему миру.К примеру в России на складах 7 миллионов АК-74!
    andrewkor
  4. Оператор Сегодня, 16:40
    Автоматический карабин/винтовка НК416 (в зависимости от длины сменного ствола) - вполне достойное стрелковое оружие, по ресурсу, убойности и кучности превосходящее АК-74, по надежности уступающее ему.

    Компоновочное решение НК416 (аппер/юппер, соосные ствол и приклад\) базируется на АR-ке Юджина Стоунера и на голову превосходит компоновочное решение АК (открытая сверху ствольная коробка, смещенный вниз приклад). В результате на АК невозможно правильным образом установить современные оптические приспособления (коллиматор, голографический прицел, оптический прицел переменной кратности).

    Единственное преимущество АК (повышенная надежность) достигнута чисто колхозным способом - разгоном отката затворной рамы до "космической" скорости, сметающей все загрязнения на своем пути, но гарантированно сбивающей прицел при стрельбе очередями.

    Тем не менее ГРАУ МО РФ до сих пор продолжает считать надежность (а не летальность) главным качеством любого оружия - типа самым идеальным вооружением пехотинца является дубина (уж она то не подведет в условиях любой запыленности) laughing

    В свое время министр обороны США Роберт Макнамара просто таки разогнал американский аналог ГРАУ, который препятствовал переходу на малоимпульсные патроны.
    Оператор
    1. Комментарий был удален.
    2. aws4 Сегодня, 16:58
      Не надо впадать в крайности на счет дубины... все знают о недостатках АК и все понимают что его надо менять... так же не забывайте когда и для какой армии он создавался, это массовое оружия для огромной армии малоподготовленных сроников... да сейчас АК устарел безнадежно но во всем мире признанно снято передач и написано книг и статей что АК по совокупности качеств признан лучшим пехотным оружием 20 века... но мы сейчас живем в 21 и многие наши патриоты упоротые и командиры застряли в 60-70 годах .
      aws4
    3. Droid Сегодня, 17:15
      АК74 по эффективности стрельбы короткими очередями — основным видом огня автомата, уделывает любой штатный зарубежный образец.
      Droid
    4. Вишневая девятка Сегодня, 17:40
      Цитата: Оператор
      ГРАУ МО РФ до сих пор продолжает считать надежность

      Есть мнение специалиста
      Вишневая девятка
    5. Джон22 Сегодня, 18:29
      Позвольте добавить: Основное преимущество АК заключается в том, что затворная рама с затвором находится в верху ствольной коробки и двигается её на узких отбортовках с минимальным трением. Вся грязь падает на дно ствольной коробки и выпадает во все щели. Скейство ARок имеет цилиндрическую (трубчатую если хотите) ствольную коробку и затворную раму цилиндрической-же формы (поршень в цилиндре), а ещё туда направляют "выхлопные газы". Что можно ожидать? Заклинивания от загрязнения. Для чего и добавлен досылатель (чтобы хоть затвор закрыть).
      Джон22
  5. spech Сегодня, 16:54
    Напомним, что КМП США подчиняется не Министерству обороны, а непосредственно президенту США, и вопросы вооружения решает самостоятельно.

    А сколько визгу было когда россгвардию переподчиняли.
    spech
  6. ul_vitalii Сегодня, 18:02
    Цитата: aws4
    ДАВАЙ ХОТЬ ЧТО ТО ХОТЬ ССЫЛОЧКУ ХОТЬ ОТРЫВОЧЕК НУ ГДЕ??????????????????????????????????????????????
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    На ТВ "Звезда" была передача "Не факт" про автомат Калашникова и самого конструктора, рассматривались и сравнивались многие узлы и технические решения этих автоматов. Так вот из передачи следовало, что автоматы разные, но в ней промелькнула возможность участия в разработке якобы его руководителя (как дипломированного специалиста).
    ul_vitalii
    1. bunta Сегодня, 20:05
      Цитата: ul_vitalii
      На ТВ "Звезда" была передача "Не факт"

      Не смотрите эту гадость. Снимают совершенно бестолковые аборигены типа Оператора. Знаю из разговора с работником музея, который их сопровождал во время съемки. Ни кого не слушали, гнали свою заранее сочиненную пургу. Армянин, который ведет передачу и активно машет руками, тот вообще оказался свидетелем секты шмайссера.
      bunta
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