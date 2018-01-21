20:58 21 января

Лабораторная посудина



Новейший американский эсминец USS Michael Monsoor DDG-1001 проекта «Зумвольт» (Zumwalt) в декабре покинул верфь и начал первый этап ходовых испытаний. Корабелы и экипаж проверяют работу основных систем.

Корабль назван в память об офицере ВМС Майкле Монсуре, погибшем в Ираке в 2006 году. Он входил в объединенный отряд «морских котиков» и местных военных. Монсур закрыл своим телом гранату, брошенную повстанцами. Ценой жизни офицер спас трех спецназовцев и восьмерых иракских бойцов. В апреле 2008-го Джордж Буш подписал указ о награждении Майкла Монсура посмертно медалью Почета. При жизни он успел получить за службу в Ираке Бронзовую и Серебряную звезды.


Это дело американцев, но едва ли стоило именем такого героя называть корабль, выпущенный по заведомо проваленному проекту («Особая тройка»). Американские моряки уже прозвали эсминец «утюгом», причем не только из-за специфического внешнего вида, но и по причине, мягко говоря, посредственных мореходных качеств.

Рельсы в никуда

По некоей иронии почти одновременно с сообщением о начале ходовых испытаний второго эсминца класса «Зумволт» стало известно о намерении американских военных отказаться от рельсотронов – электромагнитных пушек, которые должны были стать основным оружием этих кораблей. Под них оно, собственно, и проектировалось.

Рабочую модель, которую можно было бы передать на войсковые испытания, так и не создали. А ведь клепали ее в течение 12 лет. Затея обошлась в 500 миллионов долларов, однако до нужных параметров проект так и не довели. Скорее всего он будет закрыт.

Объективности ради следует сказать, что рельсотрон, созданный по заказу ВМС США, работает, только вместо заданных военными десяти выстрелов в минуту обеспечивает лишь четыре. Кроме того, есть данные о крайне невысоком ресурсе основных деталей установки, хотя разработчики и скрывают информацию о числе применений пушки до замены комплектующих.

Впрочем, окажись рельсотрон соответствующий техническому заданию военных, выдан на-гора, его использование на «Зумволтах» было бы крайне проблематичным по причине недостаточной мощности корабельной энергоустановки. Чтобы вести огонь, пришлось бы на это время обесточить все остальные системы корабля, фактически сделав его слепым и глухим.

Но как видим, теперь эта проблема неактуальна. Зато встал вопрос: чем же, собственно, вооружать «корабль будущего»?

Беззубая гроза морей

Строго говоря, замена лазерных или электромагнитных пушек традиционными ракетными и артиллерийскими системами поставила вопрос о радикальном пересмотре всего проекта, однако на это уже не было ни времени, ни средств. Проект «эсминца будущего» и так обошелся американским налогоплательщикам в 22 миллиарда долларов. Стоимость самого «Зумволта» – семь миллиардов, дороже, чем авианосец «Нимитц», последним введенный в строй ВМС США, и добавить что-то еще было решительно невозможно.

Потому систему вооружения лепили из того, что было, впопыхах. В результате в арсенале не нашлось места противокорабельным ракетам, обязательным сегодня для проектов, претендующих на универсальность. Эсминец может противопоставить конкурентам только артиллерийские системы калибра 155 миллиметров – мощные, но недостаточно скорострельные (10 выстрелов в минуту).

Помимо этого, «Зумволт» имеет двадцать ВПУ для крылатых ракет «Томагавк», которых в боезапасе насчитывается 80 единиц. Стоило ли ради этого затевать сыр-бор? Ведь, скажем, модернизированные атомные подлодки класса «Огайо» несут 154 «Томагавка», а стоимость их переоборудования примерно в четыре раза меньше. Согласно техзаданию одной из главных функций «Зумволта» является противоракетная и противовоздушная оборона. Решать эти задачи предполагается с помощью ЗУР RIM-162 ESSM, имеющих дальность до 50 километров и потолок перехвата до 15 километров, чего явно недостаточно для столь мощного корабля, тем более для решения задач прикрытия авианосной группировки или района.

Невидимый и слепой

В дополнение стоит отметить, что радиолокационные системы обеспечивают лишь половину заявленной в техническом требовании военных мощности. Что касается защищенности, то брони на эсминце нет. Он имеет кевларовое усиление по цитадельному принципу, способное задержать осколки. Но от российских ракет с бронированными боеголовками оно не спасет. Пусковые же установки не защищены и могут быть повреждены даже из крупнокалиберного пулемета, которым, например, вооружены некоторые катера сомалийских пиратов.

Главной изюминкой эсминца является его «невидимость» или вернее – малозаметность для радиотехнических средств наблюдения, достигаемая благодаря особой геометрии корпуса и надстройки – предельно гладких, сужающихся кверху, предающих кораблю футуристический вид, и специальному поглощающему покрытию. Благодаря этому и технологии «Стелс» корабль длиной 183 метра выглядит на радаре как одномачтовое парусное судно. В тех же целях эсминец получил таранный форштевень, который должен «резать волну».

По обводам «Зумволт» сильно напоминает казематные броненосцы мониторного типа времен Гражданской войны в США и с аналогичными мореходными качествами. Примечательно, что экс-начальник штаба военно-морских сил США адмирал Гари Рафхед еще в 2008 году, когда строительство первого судна только начиналось, заявил о его бесполезности. Он указал на скверную мореходность, слабую защищенность, а также отсутствие того оружия, под которое затевался проект. Однако у руководства ВМС США и структур, лоббировавших проект, были свои резоны.

Флот любит троицу

После многократных отсрочек и скандалов головной «Зумволт» официально вошел в состав флота 15 октября 2016 года, однако в боевых операциях его участие согласно официальным заявлениям возможно не ранее 2018-го. Но и это вызывает сомнение, если учесть многочисленные поломки корабля, происходящие буквально на пустом месте.

Реальная, тактическая ниша этого корабля до сих пор остается загадкой. Если рассматривать эти эсминцы как просто платформу для запуска «Томагавков», эдакую канонерку в современном варианте, то все их инновационные дорогостоящие опции кажутся явно излишними. Более логичным и понятным вариантом можно считать «Зумволт» плавучей лабораторией, в которой будут отрабатываться и обкатываться передовые технологии. Одной такой «площадки» более чем достаточно. Но как видим, американская «оборонка» все же намерена выполнить программу-минимум и ввести в строй три таких корабля, а первоначально планировалось построить 32. Третий образец – «Линдон Б. Джонсон» заложен год назад на верфи Bath Iron Works. Он станет последним в серии «Зумволт». Зачем тиражировать явно сырую и недоработанную конструкцию троекратно? Ответ явно не в военных или научных сферах, а в сугубо коммерческой плоскости.
Автор: Борис Джерелиевский
Первоисточник: https://vpk-news.ru/articles/40804


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Комментарии 15

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  1. zzdimk Сегодня, 15:34
    Надо таких штук сорок построить!
    zzdimk
  2. баклан Сегодня, 15:38
    Рабочую модель, которую можно было бы передать на войсковые испытания, так и не создали. А ведь клепали ее в течение 12 лет. Затея обошлась в 500 миллионов долларов, однако до нужных параметров проект так и не довели. Скорее всего он будет закрыт.
    Вроде недавно была инфа, что проект успешно закрыли...
    баклан
  3. avt Сегодня, 16:18
    Реальная, тактическая ниша этого корабля до сих пор остается загадкой.
    О как посмел ты недостойный , возвысить голос на любимый корабль Олега , ,,спроектированный вредителями"!!!!!! bully На костёр еритИка! На костёр !
    avt
  4. voyaka uh Сегодня, 17:02
    ВМФ США в Зумвольтах не разочаровался, как ни странно.
    Их собираются переделывать из "ударников по берегу", как планировалось,
    в "ударников по надводным кораблям противника". Для этого, вместо
    Томагавков в ячейках MK 57 VLS будут размещены новые противокорабельные
    ракеты LRAASM
    voyaka uh
    1. sd68 Сегодня, 18:01
      Лрасмы входят и в старые добрые мк41.
      sd68
      1. voyaka uh Сегодня, 19:30
        Но у Зумволтов вдоль бортов плоские MK 57 . Компоновка другая.
        voyaka uh
  5. WapentakeLokki Сегодня, 17:56
    Начинался проект в момент существования СССР и соответственно ориентирован на противодействие нашему ВМФ тогда в 90-х сильнейшему в мире и радио незаметность из той-же оперы а сегодня когда наш ВМФ в ...нокауте и основные противники -папуасы с Ак-47 вся его Стелс явно избыточна но времена меняются и у нас там со скрипом но что-то строят и в матрасии перестраховываются а вдруг,так пусть будет Убер-дестоер способный подкрасться и выбить наш Петр Великий и потом утекать совершенно незамеченный нашими ''примитивными РЛС''.Как-то так
    WapentakeLokki
    1. Комментарий был удален.
  6. sd68 Сегодня, 18:09
    Конечно, в таком виде корабль вызывает больше вопросов, чем ответов.
    Применение новых универсальных ячеек мк57 понятно- они больше мк41 и соответственно под них можно разработать ракеты ПРО превосходящие по характеристикам существующие.
    Но дальше сплошные вопросы.
    1. Зачем дорогущему кораблю стрелять из пушек по берегу с риском, что отвёртка прилетит? Как сочетается поддержка высадки десанта и дорогие сверхдальнобойные ракеты?
    2. Зачем поставили 2 пушки? Это абсурд, лучше на одну боеприпасов добавить.
    3. Почему кастрировали РЛС до такой степени, что она стала пригод6а только для ЗУР средней дальности?
    4. Почему к трём дорогущим кораблям никто не шевелится разрабатывать ударные и зенитные ракеты?

    И многие другие вопросы....
    sd68
    1. voyaka uh Сегодня, 19:35
      "из пушек по берегу с риском, что отвёртка прилетит"///

      Там пушки-то планировались сверхдальнобойные - до 150 км.
      Какая ответка на 150 км?

      "Почему к трём дорогущим кораблям никто не шевелится разрабатывать ударные и зенитные ракеты?"///

      Ракеты в США разрабатываются не к кораблям, а к универсальным вертикальным пусковым ячейкам. А они подходят к любому крупному кораблю их флота.
      И у Зумвольта их на 80 ракет.
      voyaka uh
      1. sd68 Сегодня, 20:15
        Береговая ПКР, авиация.
        И 150 км это не обязательно на самом берегу.
        В том то и тонкость- мк57 больше мк41 , но пользоваться этим преимуществом никто не торопится. Возможности ПВО обеспечивает и мк41, а если мк57 использовать для тяжёлых ударных КР или ракет ПРО, то работа по берегу из пушки такому кораблю ни к чему, как и авианосцу.
        И тем более две пушки.
        У замвольта зашкальная цена, но нет понятной ниши
        sd68
      2. sd68 Сегодня, 20:24
        Потенциально корабль весьма неплохой, но пока никак не видно, что работы идут в направлении реализации его возможных преимуществ.
        Имхо, доведение РЛС до планируемого уровня, замена второй пушки на модуль мк41 32-64 ячейки в дополнение к мк57 (абсурдно использовать большие ячейки мк57 под существующие ракеты, и тем более ЕССМ ), адаптация снарядов Экскалибура и Вулкано для пушки, разработка новых снарядов разумной стоимости, превратить Замвольт в мощнейший НК в обозримой перспективе.
        sd68
  7. san4es Сегодня, 18:16
    систему вооружения лепили из того, что было, впопыхах.

    ...Это была попытка втянуть потенциальных соперников в очередную гонку вооружений negative
    san4es
  8. рюрикович Сегодня, 18:35
    7 млрд. зелёных тугриков за непонятно что! 7 МЛРД,Карл!!! fool
    За плавучую лабораторию!!!! laughing
    Наши местные казнокрады детский сад по сравнению с матёрыми американскими wassat
    На эти деньги можно было тех же "бёрков" настругать с большей пользой, чем эти "шаги в будущее" request
    рюрикович
  9. omit Сегодня, 19:59
    Вы и на Ф-35 бочку катили, сейчас немного приутихли.А скоро будете языком цокать.Так и с "Зумвольтом" будет.
    omit
    1. рюрикович Сегодня, 20:44
      Неужто Израиль, как верный пёс дядюшки Сэма приобретёт один из утюгов what ?
      То,что Ф-35 является истребителем 5-го поколения ,твердят сами США ну и верные их друзья wassat
      Но вся суть этого утверждения заключается в том, что предполагается, что данные пепелацы первыми обнаружат противника и первыми пустят сверхдальние ракеты. ВСЁ! Вот всё пятое поколение laughing
      Во всём остальном "тридцатьпятые" хлам в сравнении даже со стандартными "четвёрками" yes
      Вопрос заключается в том,имеют ли страны-оппоненты такие средства РЭБ, которые могут нивелировать это преимущество(скорее заявленное,чем реальное) притянутых за уши "пятёрок". А если судить по косвенным признакам(примером тому "потрясающее" участие Ф-22 в конфликте в Сирии, заключающиеся во всевозможных ограничениях по использованию),то раздутое "пятое"поколение по-американски является скорее фикцией,в которую почему-то все должные верить и трепетать.
      Лично моё мнение hi
      рюрикович
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