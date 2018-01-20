Противотанковые колибри

Современные армии облачаются во все более надежные доспехи. Пехотинцы – в бронежилеты, противоминные боевые машины. Танки ощетиниваются активными и пассивными средствами защиты. Армейские зенитно-ракетные комплексы и артиллерия становятся самоходными и бронированными.Для противодействия непробиваемой армаде разрабатываются новые огневые средства. Но большинство из них требуют либо постоянного удержания поражаемого объекта лучом подсветки (ПТРК «Хризантема», КС «Китолов», мина «Грань» и др.), либо наведения в момент захвата цели и выстрела (ПТРК «Джавелин»). Это позволяет обнаружить и уничтожить расчет. Чтобы максимально обезопасить его, предлагается схема, объединяющая возможности микроБЛА и войсковых средств борьбы с подвижными и стационарными целями.Суть в следующем: разрабатываются микроскопические беспилотные аппараты вертикального взлета и посадки с минимальным оснащением для управления и поиска целей. Основная их задача – разведка и выдача целеуказания. Такие разработки уже ведутся в DARPA. В нашем случае аппараты должны иметь возможность максимально незаметно в силу своих размеров и малошумности надежно закрепляться на поверхности цели и посылать сигналы, на которые будут наводиться средства поражения бронированной техники. Возможен вариант отстреливания с БЛА маячка, на сигнал которого направится боеприпас, после чего беспилотник возвращается к оператору, находящемуся в составе линейного подразделения либо входящему в разведывательно-диверсионную группу. Что касается средств поражения целей – это снаряды ствольной или реактивной артиллерии, авиабоеприпасы. Единственное условие – наличие у них системы наведения на источник сигнала.Схема действия комплекса такова: операторы ведут разведку объектов, обнаружив их, наводят и сажают беспилотник на цель либо отстреливают на нее маячок. Затем сообщают координаты на огневую позицию. Указанный квадрат обстреливается боеприпасом, оснащенным системой наведения на сигнал. Радиус действия ограничен возможностями мини-БЛА, сегодня это в пределах трех – пяти километров.Чем компактнее беспилотник, тем ниже вероятность его обнаружения. Вес и габариты силовой установки, систем управления БЛА имеют тенденцию к уменьшению. Например, в программу DARPA уже вписаны ограничения: размер аппарата не должен превышать 15 сантиметров по высоте, длине и ширине.Преимущества использования микроБЛА очевидны. Резко повышается вероятность поражения объектов при минимальном расходе боеприпасов. Обстрел помеченных маячками целей можно вести с закрытых артиллерийских и минометных позиций управляемыми снарядами.Об эффективности этой схемы говорят данные американских исследователей: для того, чтобы поразить условный опорный пункт усиленного мотопехотного взвода с размещенными в окопах и траншеях БМП, танками, оружием и манекенами, потребовалось 2600 артиллерийских 155-мм снарядов с ударными и таймерными взрывателями. При этом было выведено из строя лишь около половины танков и БМП. Прямое же попадание наведенного по маячку крупнокалиберного снаряда гарантированно уничтожает цель. Миниатюризация БЛА при применении предложенной схемы делает их более опасными.