Командарм Натиск

Один из самых ярких военачальников Великой Отечественной войны появился на свет в Орловской области 17 января 1893 года. Судьба отвела этому видному представителю советской военной элиты всего 57 лет, он умер 11 августа 1950-го. Но успел мощно проявить себя по четырем позициям. Первая – конкретная военная специальность. Вторая – командование. Третья – развитие военной теории. Четвертая – организация фундаментального военного образования.Когда началась Первая мировая, у окружающих были все основания считать унтер-офицера Цветаева, служившего в Кавказской армии, пехотинцем от бога. Войну он закончил поручиком.Цветаев с восторгом встретил крутой перелом 1917-го, безоговорочно поддержав большевиков. Он покинул ряды старой армии, но считаные месяцы оставался гражданским. 5 мая 1918 года полку красноармейцев прибыло. Военная специальность бывшего поручика была той же, что и в старой армии, но карьерный рост оказался феноменальным: за год от командира роты до начальника дивизии.Начдиву пришлось сражаться не только против белогвардейцев, но и против армии Пилсудского. Участие в советско-польской войне обернулось драматическими испытаниями. Цветаев и вверенные ему бойцы оказались интернированы на территории Восточной Пруссии. Многие недели красноармейцы ждали результатов напряженной работы, которую вели советские дипломаты, но в конце концов дивизия вернулась на Родину.Военная служба Цветаева продолжилась в Средней Азии, в Забайкалье. Его дивизия блестяще проявила себя в боях с басмачами и в борьбе с диверсантами. Задавая планку для подчиненных, комдив Цветаев понимал, что и сам должен расти. Покрывший себя неувядаемой славой, боевой офицер и блестящий теоретик сразу завоевал сердца слушателей Военной академии им. Фрунзе, влившись в преподавательский корпус вуза. В межвоенный период Цветаев прошел ступеньки от старшего преподавателя до начальника кафедры общей тактики и встретил Великую Отечественную в звании генерал-лейтенанта.Могло случиться, что в самое драматическое время талантливый военачальник не помог бы Отечеству: с 5 июля 1938-го по 9 сентября 1939-го он находился под следствием. Но попытки объявить генерала врагом народа оказались тщетными, он продолжил военную карьеру.Хорошо известно, что за четыре года войны немцы так и не смогли овладеть советским Заполярьем. В драматическом 1941-м соответствующие планы гитлеровских стратегов были сорваны возглавляемой Цветаевым оперативной группой войск 7-й армии Карельского фронта.Генерал-лейтенант оставался крепким орешком для противника, и будучи заместителем командующего 4-й армией. Настало время, когда Цветаеву доверили и командование армией – 10-й резервной. Назначение состоялось незадолго до начала Сталинградской битвы. В разгар боев 10-я резервная становится 5-й ударной.Через несколько недель после окружения войск Паулюса кольцо попытался прорвать генерал Манштейн, имевший в Третьем рейхе репутацию военного гения. Однако 5-й ударная армия сломала планы гитлеровцев.После Сталинграда 5-я ударная освобождала Шахты, Таганрог, Донецк. В сентябре 1943 года Цветаев становится генерал-полковником и уже в этом звании принимает участие в организации самых известных войсковых операций на территории Украины – Мелитопольской, Никопольско-Криворожской, Березнеговато-Снигиревской, Одесской.Он был также успешен, став в 1944 году заместителем командующего 1-м Белорусским фронтом. У него было отличное взаимопонимание с командующим Маршалом Советского Союза Константином Рокоссовским. Но в сентябре 1944-го генерал-полковник вновь назначается командармом – вначале возглавляет 6-ю армию, а затем до окончания Великой Отечественной войны – 33-ю.Широкий резонанс среди фронтовиков имела публикация Цветаева «Как действовать пехотинцу в наступлении». Стержневой пассаж звучал так: «Будь отважен. Бой отвагу любит. Отважному нет невозможного. Отважных враг боится. Помни всегда: сидением города не берут. Нам же предстоит еще брать и города, и села, взламывать оборонительные линии противника. Будем постоянно готовы к решению этой тяжелой, но благородной задачи. Будем готовы к наступлению. Наступление – путь к победе!». Последний призыв запал в душу фронтовиков. Они знали, что там, где сражается легендарный командарм, вермахт ставится в архисложное положение под невероятно мощным натиском.Вверенные генерал-полковнику войска внесли серьезный вклад в успешное проведение Висло-Одерской и Берлинской наступательных операций. Герой Советского Союза, кавалер 15 орденов Вячеслав Дмитриевич Цветаев закончил войну в Восточной Германии.Вспоминая Висло-Одерскую операцию, отметим, что в нынешней Польше никак не увековечена память о командующем 33-й армией, демонтированы памятники нашим солдатам и офицерам. Забывается, что в результате той операции удалось освободить значительную часть Польши. Речь идет о 843 населенных пунктах, включая Калиш, расположенный рядом с нацистским лагерем смерти город Нерем и, конечно, стратегически важный город Швибус. Бои за него шли под личным контролем фюрера. Гитлер был прекрасно осведомлен о том, что заняв Швибус, красноармейцы минимизируют до предела расстояние, которое надо пройти до Берлина. Поэтому последовал приказ: «Драться до последнего». И именно так сражался местный гарнизон. Можно только представить, какой ценой далось 33-й армии взятие Швибуса. И это лишь один пример.Выдающиеся заслуги Вячеслава Цветаева перед Отечеством предопределили его нахождение в советской военной элите в мирное время. Сначала он был заместителем главкома Южной группы войск, затем командующим ЮГВ. Последняя должность в карьере – начальник Академии имени М. В. Фрунзе. Он задался целью сделать это учебное заведение флагманом советского военного образования и многое успел.Герой Советского Союза Цветаев похоронен на Новодевичьем кладбище.