Сухпайки разных армий мира: где вкуснее?

На голодный желудок особо не повоюешь. Поэтому в каждой армии мира солдаты могут рассчитывать на ИРП - индивидуальный рацион питания. Или же просто - сухой паёк. Он необходим в условиях, когда приготовить нормальную пищу просто невозможно. В зависимости от страны, сухпай может быть рассчитан на один прием, на три, или же на несколько приемов для нескольких солдат сразу.



Основополагающим требованием к ИРП в первую очередь является длительное хранение, что сразу же исключают из него свежую плодоовощную и молочную продукцию. Вторым важным условием входящих в рацион продуктов является их готовность к употреблению. В сухпае не может находиться пища, вызывающая желудочные расстройства, аллергию и прочее. Предпочтение должно отдаваться легкоусваиваемым продуктам.



Тем не менее, рационы индивидуального питания довольно сильно различаются от армии к армии.











