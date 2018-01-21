20:52 21 января

Лавр Корнилов: генерал никто



Столетие Великого Октября многим соотечественникам запомнится псевдоисторическими сериалами «Троцкий» и «Демон революции», еще более мифологизировавшими и без того смутные в массовом сознании представления о судьбоносных для страны и мира событиях. Революция имела множество взаимосвязанных причин – и объективных, и субъективных. Во вторую категорию, вне всяких сомнений, входит фактор личности.

Лавр Георгиевич Корнилов остался в истории фигурой противоречивой. Автор одной из наиболее полных биографий генерала Василий Цветков пишет: «Для одних Корнилов – опытный военный, незаурядный дипломат, искренний патриот. Для других – примитивный политик, крайне честолюбивый и грубый генерал». Разумеется, в статье можно коснуться лишь некоторых вех биографии незаурядного человека. Попытаюсь рассмотреть их в контексте эпохи или, как писал Лев Гумилев, с высоты птичьего полета.


Корнилов родился в один год с Лениным – в 1870-м. Его родина – станица Каракалинская, отец Георгий Николаевич – сибирский казак, без блата и протекций, собственным трудом дослужившийся до хорунжего. Несмотря на офицерский чин, сам пахал, сеял, убирал. Лавр сызмальства тянулся к знаниям. По словам другого его биографа – историка Евгения Комаровского, будущий военачальник «читает книги даже при свете костра, когда в ночном стережет лошадей», что было не просто развлечением, призванным скрасить бдение под звездным сибирским небом. Корнилов готовился к поступлению в элитный Императорский 1-й Сибирский Александра I кадетский корпус. И как показали дальнейшие события, выучился блестяще – окончил его по I разряду.

Следующий шаг Корнилова весьма амбициозен – Петербург. Поступив в Михайловское артиллерийское училище, молодой человек продемонстрировал не только врожденный бойцовский характер, но и строптивый нрав. «Начальник училища генерал Чернявский, – отмечает Комаровский, – помогает Лавру Корнилову окончить училище, встав на его защиту, когда юнкеру грозит увольнение за независимый нрав и острый язык».

Примечательно, что «за характер» едва не поплатился карьерой и другой незаурядный русский генерал – сын крепостного крестьянина, дослужившегося до майорского чина, Антон Деникин («Ни капли вождя»). После завершения учебы в Николаевской академии он не был причислен к Генеральному штабу именно «за характер». Таковым стало решение военного министра генерал-адъютанта Алексея Куропаткина, печально известного по Русско-японской войне. Правда, после личного письма тогда еще капитана Деникина министр разобрался в ситуации и Антона Ивановича причислили к Генеральному штабу.

Но для нас важно другое – сама возможность учебы для скромного сына хорунжего в престижном военном училище свидетельствует о том, что в Российской империи худо-бедно, с пробуксовкой, но работали социальные лифты. Если бы еще после отмены крепостного права власти предержащие соблаговолили ввести всеобщее начальное образование...

Знаток Туркестана

Выпустившись из училища с золотой медалью, Корнилов получил право выбирать полк для дальнейшей службы. И отправился в расквартированную в Средней Азии Туркестанскую артиллерийскую бригаду. Нет нужды говорить, что выбор молодым офицером далеко не престижного, недавно завоеванного региона удивил однокашников. Какие соображения двигали Корниловым? Понятно, что не карьерные. Дело в том, что в Корнилове, равно как и в Колчаке, следует видеть не только военного, но и ученого.

В Средней Азии он знакомится с местными обычаями, с языком и преуспевает на этом поприще, выучив фарси. Но не только на него находит время – усиленно занимается подготовкой к поступлению в Николаевскую академию Генерального штаба. Экзамен выдержал, учился блестяще, свидетельством чему серебряная медаль.

Многим сослуживцам Лавра, наверное, тогда казалось: теперь-то осядет в столице, где-нибудь при штабе. Но Корнилов снова удивил, отправившись на знакомый ему Восток уже не только ученым, но и разведчиком. «Понимая важность среднеазиатского направления для Российской империи, считал, что служба здесь даст новые возможности для изучения стратегического развертывания русских войск в случае вероятного конфликта с Персией, Афганистаном или даже с Великобританией» (Цветков).

Позволю себе отвлечься от биографии Корнилова и, дабы в полной мере оценить его деятельность, коснусь сложившейся на исходе XIX столетия в Средней Азии военно-политической обстановки, отмеченной жестким соперничеством Российской и Британской империй – столпов, как любит писать Александр Дугин, теллурократии и талассократии. Между ними шла настоящая холодная война в регионе, временами едва не перераставшая в горячую – единственный вооруженный конфликт в правление Александра III Миротворца спровоцировали именно англичане – у Кушки в 1885-м. Они с крайней тревогой относились к продвижению России на юг – к границам Британской Индии. На исходе столетия, несмотря на некоторое сближение Петербурга и Лондона, вызванного растущей германской угрозой (правда, в большей степени для Англии, нежели для России), обстановка в Средней Азии оставалась напряженной. И в 1898 году Корнилов – в Термезе. Его начальник – известный востоковед, генерал от инфантерии Михаил Ионов. Задача – исследование Афганистана, точнее – недавно построенной крепости Дейдади. Подчеркну: Корнилов отправляется добровольцем, прекрасно зная, что «все попытки разведчиков проникнуть в крепость кончались печально – их сажали на кол» (Комаровский).

Задание выполнено и, к удивлению Ионова, лазутчик вернулся живым, получив в мирное время боевую награду – орден Святого Владимира IV степени. Молодому офицеру помогло не только знание местного языка, но и не вызвавшие подозрений и унаследованные от предков по материнской линии монголоидные черты лица. Другой бы после столь опасного предприятия в отпуск отправился. Путь же Корнилова лежит в Кашгарию и снова с разведывательной миссией. Ее итогом стала книга «Кашгария или Восточный Туркестан», благодаря которой разведчик и этнограф проявил себя еще и как писатель, чей труд благожелательно приняло научное сообщество. Казалось, опасности только вдохновляют офицера, ибо следующая его поездка состоялась в 1901-м и пролегала, по словам Комаровского, через «неисследованную до него и остававшуюся белым пятном на карте Персии Степь Отчаяния – Дашти-Наумед. Ни один путешественник до той поры не вернулся оттуда». Корнилов прервал печальную статистику.

Между этими увлекательными, полными опасностей путешествиями он женился. А какая свадьба без медового месяца? Молодая чета проводит его в… пустыне.

От Мукдена до плена

Разумеется, в штабе Туркестанского военного округа обратили внимание на талантливого офицера и в 1903 году он отправляется в новую экспедицию, на этот раз в Индию, где его застает Русско-японская война. Корнилов, как и помянутый выше его соратник по Белому движению Деникин, идет добровольцем в действующую армию.

О том, как он сражался, свидетельствует приведенный в работе Комаровского приказ: «25 февраля 1905 года, получив приказание отвести от Мукдена собравшиеся к Мукденской станции из разных отрядов 1, 2 и 3-й стрелковые полки, понесшие в предшествовавшие дни большие потери в офицерских и нижних чинах, подполковник Корнилов, достигнув окрестностей деревни Вазые, около трех часов пополудни занял здесь позицию и в течение четырех часов удерживал натиск противника, обстреливавшего наше расположение сильнейшим артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем; за это время выбыли из строя два командующих полками, а во 2-м стрелковом полку остались лишь три офицера. Выдерживая натиск противника, подполковник Корнилов собрал нижних чинов разных частей, отступавших кучками и поодиночке, отправляя их на север вдоль железной дороги. Им было принято под охрану знамя 10-го стрелкового полка, следовавшее с малым конвоем отдельно от полка, и забраны оставленные пулеметы. Около 7 часов вечера, пропустив значительную массу отходивших нижних чинов разных частей и обеспечив таким образом их отход, подполковник Корнилов приступил к очищению своей позиции. Деревня Вазые была в это время почти окружена противником. Усиленный огонь наших стрелков и атака в штыки 5-й роты 3-го стрелкового полка заставила японцев раздвинуться и открыть дорогу отряду подполковника Корнилова, вынесшему знамена, пулеметы и всех своих раненых и в порядке отступившему на север вдоль железной дороги».

За боевые отличия Корнилов произведен в полковники. Следующей вехой жизненного пути стал Китай. На новое место службы едет не на поезде в комфортабельном вагоне 1-го класса, а прямиком от Иркутска до Пекина на коне.

Начало XX века – переломная эпоха в истории Поднебесной. Незадолго до нее выдающийся русский философ и мистик Владимир Соловьев писал: «Китай пока спит, но горе будет, когда проснется». Заметил ли наблюдательный военный агент (военный атташе) – к слову сказать, познакомившийся с молодым тогда Чан Кайши – пробуждение огромной страны, только-только пережившей разгром восстания ихэтуаней – первой в XX веке войны между цивилизациями? Ощутил ли в неприветливых песках Средней Азии и заснеженных горах Афганистана, что именно там, а не в чуждой Европе будущее России? Попытаюсь ответить на этот вопрос ниже. Впрочем, в Китае Корнилов служил недолго и в 1910-м был отозван в Петербург. Разумеется, возвращается он верхом через монгольские степи. Далее – служба на различных штабных и командных должностях. В 1911-м произведен в генерал-майоры. Первая мировая застала его командиром расположенной во Владивостоке 1-й бригады 9-й Сибирской стрелковой дивизии. Корнилов спешит на фронт, где «временно принимает под свое командование 48-ю пехотную дивизию, в составе которой полки, носящие прославленные «суворовские» имена – 189-й Измаильский, 190-й Очаковский, 191-й Ларго-Кагульский и 192-й Рымникский» (Комаровский).

Проявив себя как талантливый ученый-этнограф и востоковед, разведчик и неутомимый путешественник Корнилов должен продемонстрировать умение решать сложные тактические задачи, причем в условиях, когда фронтовое и армейское командование было в большинстве своем не на высоте. И командирам, начиная с комкоров, приходилось расплачиваться и своей, и подчиненных кровью за грубейшие просчеты вышестоящего – часто титулованного – начальства. 48-я не раз оказывалась охваченной с флангов и попадала в окружение. Вопрос, по чьей вине, остается открытым: то ли командарма, генерала от кавалерии Алексея Брусилова, то ли собственно комдива. Однако известно точно: дивизия прорывалась из окружения, Корнилов всегда впереди, за что произведен в генерал-лейтенанты. Но в апреле 1915 года 48-я попала в очередное окружение, а ее командир – в плен, из которого бежал уже в следующем году, став в Первую мировую единственным генералом, сумевшим это сделать. В России его встречают как героя. И начинается головокружительная карьера: едва ли не за год он проходит путь от комкора до командующего Петроградским военным округом – именно это назначение стало последним приказом, подписанным императором Николаем II за несколько часов до отречения. Впрочем, взлет Корнилова был обусловлен отнюдь не проявленным им талантом полководца. Ведущее место в российской военной элите обеспечила популярность в экзальтированном обществе. К слову, то же можно сказать и о не раз помянутом соратнике Корнилова – Деникине: благодаря популярности в армейской среде и умеренным либеральным взглядам он в 1917-м превратился из комкора в начальника штаба русской армии.

Брусилов не разделял всех этих восторгов по поводу Корнилова и даже полагал, что после побега того следовало отдать под суд, и был невысокого мнения о полководческих способностях бывшего подчиненного, о чем подробно написал в воспоминаниях, отметив, что его приказов Корнилов часто не исполнял, из-за чего дивизия несла потери среди личного состава и в материальной части. Интересно, что глубоко уважавший Корнилова Деникин, напротив, довольно высоко оценивая полководческий дар соратника по Белому движению, не разбирает обстоятельств его пленения.

Последний слуга империи

Петроградский гарнизон Корнилов возглавлял по сути всего месяц. В круговерти хаоса и революционных событий, обусловленных крушением старого мира, он растерялся. Удивительного в этом нет – генерал не был политиком, как, собственно, не являлись ими в подлинном смысле этого слова и руководители Временного правительства, а позже – лидеры Белого движения. Корнилов уезжает из столицы и принимает 8-ю армию – главную ударную силу готовящегося летнего наступления Юго-Западного фронта. На мой взгляд, в этом шаге причины будущих неудач. Корнилов так и не понял, что народ не хочет воевать за экономические интересы кучки толстосумов, готовых гнать солдат на убой ради «проливов и Константинополя». И именно в весенние дни 1917-го со всей очевидностью была явлена трагедия некогда свершенных Петром I преобразований. Ведь их результатом стало рождение двух совершенно чуждых друг другу Россий: собственно дворянской – европеизированной и непонятной ей – народной. Быт, суеверия и менталитет последней блестяще отражены в работах таких исследователей, как Борис Успенский и Елена Левкиевская. И думаю, прочитай их книги помещики XIX века, они бы решили, что перед ними повествование о жителях другой, совершенно чуждой цивилизации.

Словом, к лету крестьянство (а оно, как известно, составляло ядро армии) меньше всего волновало наступление, предпринимаемое в интересах крупной буржуазии и союзников, прикрытое псевдопатриотической риторикой. Волновала Земля – именно с большой буквы, с сакральным характером и безусловной ценностью в народном сознании. И наступление провалилось, хотя 8-я армия сражалась достойно и даже добилась успехов, в значительной степени нивелированных Тарнопольским прорывом немцев. Но поскольку возглавляемые Корниловым войска проявили себя с наилучшей стороны и не бежали, именно он в июле 1917-го стал Верховным главнокомандующим. И при нем критерием назначений на ключевые должности в армии был не принцип компетентности, а лояльность непосредственно к главкому. Так, Юго-Западный фронт по настоянию Корнилова принял Деникин – храбрый и талантливый комдив, но не имевший никакого опыта принятия стратегических решений, никогда не то что фронтом – даже армией не командовавший.

Популярность же Корнилова в войсках, точнее, в офицерских кругах решила использовать в своих интересах крупная буржуазия – в лице Алексея Путилова прежде всего. А дальше последовали августовские события, требующие отдельной статьи, в результате которых генерал и его ближайшие соратники оказались в Быхове, Керенский – политическим банкротом, а большевики спустя несколько месяцев – правителями, вбившими последний гвоздь в гроб Российской империи. Мог ли смириться с этим Корнилов и некоторая – причем весьма незначительная часть офицерства. Вопрос риторический. Корнилов встал на путь Гражданской войны, который в конечном итоге привел его под стены Екатеринодара, где 13 апреля 1918 года опустился занавес земной жизни храброго генерала и талантливого ученого. И если бы не военный талант Деникина, погибла бы и Добровольческая армия, которую Корнилов, не считаясь с потерями, гнал на убой.

Трагедия даже не в том, что он был февралистом, не почувствовавшим, образно выражаясь, тектонических процессов, приведших в движение народные массы с их страшной для дворянства исторической памятью. Его, если угодно, метафизическая трагедия крылась в стремлении спасти детище Петра I – империю, пускай и под республиканским флагом, но единую и неделимую, ориентированную на Запад и призванную таскать каштаны то для одного, то для другого актора большой европейской игры, что она и делала начиная с XVIII века. Так русские солдаты проливали кровь ради интересов Франции на полях Семилетней войны, а прекративший эту совершенно бессмысленную для России бойню Петр III оказался едва ли не проклят потомками. Так гениальный Суворов освобождал Италию от революционной Франции для Австрии. Так Александр I ввязался в чуждые нам войны с Наполеоном, буквально спровоцировав вторжение последнего в 1812-м. Так верный принципам Священного союза Николай I позволил втянуть себя в Крымскую войну. Из той же серии была Первая мировая. Но терпение народа иссякло, он больше не хотел умирать за экономические и прочие интересы «союзников». Равно угас импульс, некогда заданный Петром созданной им империи. И занавес над ее историей опустился окончательно и бесповоротно. Хотя, как мне представляется, Провидение давало шанс генералу почувствовать вектор будущего геополитического развития России – на Востоке и в Средней Азии. Но, вероятно, он оказался глух к тому, что расслышали первые русские евразийцы, столь разные личности, как Павел Пестель, Николай Данилевский и Федор Достоевский, а из белых – барон Унгерн фон Штернберг: будущее России связано с Востоком в самом широком смысле этого слова. Это, кстати, прекрасно поняли большевики, уже в 1919 году установившие дипломатические отношения с Афганистаном. Корнилов не осознал того, что уже после Крымской войны прекрасно понял Петр Вяземский. Его слова процитировал в своей «Морфологии российской геополитики» Вадим Цымбурский: «Россия и Европа уже не одно, а два существа, два сообщества на отдельных пространствах, и в новую эпоху Россия будет присутствовать в жизни Европы «своим отсутствием». В этом трагедия и самого Корнилова, и Белого движения в целом.
Автор: Игорь Ходаков
Первоисточник: https://vpk-news.ru/articles/40692


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Комментарии 35

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  1. 210окв Сегодня, 15:09
    Трудно конечно судить о его способностях как офицера.Противоречивые мнения..Я весьма скептически вообще отношусь к полководческим способностям царских генералов.Может быть только Брусилов и Юденич..
    210окв
    1. ротмистр Сегодня, 16:00
      Корнилов был храбрый храбрый офицер. Да не примкнул к Красным, в отличии от Брусилова( кстати аристократа, который окончил Пажеский кадетский корпус и таких простолюдинов, как Корнилов за достойных людей не считал), это была его личная позиция.Он сделал свой выбор. Выбор, который многие геройский генералы Сотской армии не смогли сделать в 1991г.Кавалер орденов Святого Георгия 3-й и 4-й степеней, ордена Святой Анны 2-й степени, ордена Святого Станислава 3-й степени, Знака 1-го Кубанского (Ледяного) похода (посмертно), обладатель Георгиевского оружия. Кстати за участие в русско-японской войне, за проявленный героизм Корнилов был награжден Орденом Святого Георгия 4-ой степени и Георгиевским оружием, также получил звание полковника.
      Родился в семье казачьего хорунжего( лейтенант в современном понятии), в этом же звании его отец и уволился прослужив 25 лет. Семья была многодетной( 12 детей). Мать была казашкой из рода аргын. Омский кадетский корпус никогда не был престижным, среди кадетских корпусов автор лукавит.Корнилов поступил туда после письма отца царю. Он все сдал по 11 или 12 балу, кроме "французского". В станице не нашлось преподавателя иностранного языка. И его не хотели принимать.Царь наложил резолюцию; принять, за счет императора личных средств. После года обучения был переведен на казенный "кошт", показал блестящие успехи. Блестяще закончил арт.училище в С.-Петербурге, занимался репетиторством и помогал деньгами семье.Он сделал свой выбор, как его сделали в свое время генералы Советской армии в 1991году. Он в отличии советских генералов и большой части царских, Родину за джинсы и жвачку не продал.
      ротмистр
      1. avva2012 Сегодня, 16:20
        Он в отличии советских генералов и большой части царских, Родину за джинсы и жвачку не продал.
        Это, вы родственникам генерала Карбышева, Шапошникова и тысячам другим, кто воевал в РККА, скажите, господин ротмистр. Да и советские офицеры и генералы, в большинстве своем, не перекрасилась, как вы, бывший член партии.
        avva2012
      2. parusnik Сегодня, 16:52
        Он в отличии советских генералов и большой части царских, Родину за джинсы и жвачку не продал.
        ...Мог бы отказаться от такой почетной обязанности как арест императрицы, однако не отказался.Да и как почти весь генералитет(будущие красные,белые, сепаратисты), отказался от присяги государю, который много для него сделал и принял присягу Временному правительству.Единицы, эту присягу не приняли.Как это у И.С.Тургенева в "Отцы и дети", Аркадий, не говори красиво...
        parusnik
        1. андрей юрьевич Сегодня, 17:08
          Лавр Корнилов: генерал никто
          ротмистр Сегодня, 16:00 ↑ Новый
          Корнилов был храбрый храбрый офицер. Да не примкнул к Красным, в отличии от Брусилова
          а для моего прадеда,он был "белойсволочью"и "палачом"...
          андрей юрьевич
          1. avva2012 Сегодня, 17:17
            Таким и останется. Из достоинств только смелость. Для генерала важно, но не главное.
            avva2012
            1. РУСС Сегодня, 17:32
              Цитата: avva2012
              Таким и останется. Из достоинств только смелость. Для генерала важно, но не главное.

              Для меня Корнилов герой!
              РУСС
              1. avva2012 Сегодня, 17:47
                Без сомнения. "Пленных не брать".
                avva2012
                1. РУСС Сегодня, 17:54
                  Цитата: avva2012
                  Без сомнения. "Пленных не брать".

                  В этом то вы и есть,а если и брать в плен то топить на баржах, правильно?
                  РУСС
            2. мрАРК Сегодня, 18:20
              Цитата: avva2012
              Из достоинств только смелость

              Согласен. Хорошо знавшие его русские генералы отзывались о нем: «Сердце львиное, а голова – баранья…»
              мрАРК
            3. Микадо Сегодня, 20:21
              Так Александр I ввязался в чуждые нам войны с Наполеоном, буквально спровоцировав вторжение последнего в 1812-м

              продолжаю: так и Сталина можно обвинить, что он спровоцировал Гитлера, чем почему-то до сих пор не расстрелянный псевдоисторик Виктор Суворов и занимается. Я про уровень статьи. Жирный минус.soldier агитка! с уважением к администрации hi
              Микадо
      3. Монархист Сегодня, 18:07
        Ротмистр, мне Ваша оценка Корнилова нравится: если бы советские генералы были верны своему долгу как Корнилов Не знаю как бы сложилась наша история
        Монархист
      4. avt Сегодня, 18:11
        Цитата: ротмистр
        Он в отличии советских генералов и большой части царских, Родину за джинсы и жвачку не продал

        На джинсы тогда спросу не было .
        Цитата: ротмистр
        .Он сделал свой выбор, как его сделали в свое время генералы Советской армии в 1991году.

        А выбор он действительно сделал , вот как все командующие фронтами и нач генштаба Алексеев - слили главковерха по факту арестованного группой заговорщиков на станции ,,Дно", пустив Империю под откос . Далее было только падение вниз. Ну а личностью он был реально незаурядной - медицинский факт . Смерть принял солдатскую - тоже факт . Ну а останки его захороненные ..... судьба распорядилась прям по заслугам - уровняв смерть от снаряда.Прям в отмеску за февраль 1917.
        "Сердце - львиное, голова - баранья!". Это о нём так отзывался Алексеев.
        Жёстко , но точно.
        avt
    2. Всадник без головы Сегодня, 19:34
      210окв
      Я весьма скептически вообще отношусь к полководческим способностям царских генералов.Может быть только Брусилов и Юденич..

      И зря. Масса достойны и прекрасных генералов.
      А из лиц 1-го эшелона кроме Брусилова и Юденича забыли Плеве и Лечицкого. Плеве бил именно немцев, жаль рано помер. Лечицкий не знал поражений.
      Всадник без головы
  2. ротмистр Сегодня, 15:22
    Храбрый и талантливый был генерал. Не смылся за границу, не перешел к Красным, хотя был социально им близок. Мать была простая казашка из кочевого рода аргын.. Поэтому у него и такой разрез глаз.

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    Корнилов Лавр Георгиевич. Биография генерала




    Непознанное


    Лавр Георгиевич Корнилов (рожд. 18 (30) августа 1870 г. – смерть 31 марта (13 апреля) 1918 г.) Генерал от инфантерии. Верховный главнокомандующий России (июль — август 1917 года) в Первой мировой войне 1914–1918 гг. Полководец, военный разведчик, дипломат, путешественник.
    Происхождение
    Родился Лавр Корнилов в семье отставного хорунжего станицы Каркаралинской Сибирского казачьего войска в небольшом тогда городке Усть-Каменогорске (ныне Казахстан).
    Отец Егор Корнилов был служилым сибирским казаком с Горькой линии на Иртыше. Он прослужил на коне 25 лет и смог получить первый офицерский чин хорунжего. Выйдя в отставку, он поселился в Каркаралинской, став писарем волостной управы. Мать была простая казашка из кочевого рода аргын.
    Отцу с его положением чиновниках класса по Табелю о рангах( на современный лад его отец был "лейтенант", после 25 лет службы) с большим трудом удалось устроить сына в Омский кадетский корпус, корпус не был"элитным", как пишет автор статьи( элитный Пажеский в Санкт -Петербурге закончил Брусилов, он был из аристократов). Отец лично писал царюпо поводу Лавр Корнилов рано осознал, что в жизни ему доведется
    ротмистр
    1. андрей юрьевич Сегодня, 17:11
      [quote][quote=ротмистр]Храбрый и талантливый был генерал. [/quote][quote]ЛУНА В ЗНАКАХ ЗОДИАКА[/quote][quote]ОНЛАЙН ГАДАНИЕ[/quote][quote]Непознанное[/quote]-авторит
      етно.... ещё РЕН_ТВ сюда подключить...
      андрей юрьевич
      1. Монархист Сегодня, 18:13
        А Вы можете оспорить факты из биографии Корнилова?
        Монархист
  3. mavrus Сегодня, 15:23
    "Сердце - львиное, голова - баранья!". Это о нём так отзывался Алексеев.
    И непонятно с чего вдруг автор "обзывает" его, генерала, который громогласно заявлял: "Или монархия или Я!", который вместе с Деникиным возмущался, что среди офицерства встречаются монархические настроения, "последним слугой Империи".
    mavrus
  4. parusnik Сегодня, 15:30
    Лавр Георгиевич Корнилов, прошёл "огонь", "воду", а вот "медные трубы" его сгубили...
    parusnik
  5. Naputeon Bonaput Сегодня, 15:47
    После обращения Черчилля о советском наступлении на Восточном фронте в помощъ терпящим поражение в Арденнах союзникам, Сталин услужливо согласился начать наступление раньше срока. Уберег от разгрома англоговорящих друзей.
    Naputeon Bonaput
    1. zoolu350 Сегодня, 20:09
      Не наговаривайте на товарища Сталина ибо немецкое наступление в Арденах полностью выдохлось 3 января 1945г., а Висло-Одерская операция началась 12 января 1945г.
      zoolu350
    2. Александр Грин Сегодня, 20:14
      Цитата: Naputeon Bonaput
      После обращения Черчилля о советском наступлении на Восточном фронте в помощъ терпящим поражение в Арденнах союзникам, Сталин услужливо согласился начать наступление раньше срока. Уберег от разгрома англоговорящих друзей.

      А вы бы как поступили?
      Александр Грин
  6. Варяг77 Сегодня, 16:22
    Цитата: 210окв
    Трудно конечно судить о его способностях как офицера.Противоречивые мнения..Я весьма скептически вообще отношусь к полководческим способностям царских генералов.Может быть только Брусилов и Юденич..

    Конечно. куда им до советских то. Сколько миллионов жизней стоила тупость и безграмотность генералов РККА в начальный период войны? А все эти битвы к памятным датам? Относитесь скептически ко всем нашим генералам, за редким исключением и не промахнетесь.
    Варяг77
    1. avva2012 Сегодня, 17:23
      Наши генералы, это кто? Во Врангеля приплывшим на английском линкоре, не промахнешься.
      avva2012
  7. мичман Сегодня, 16:54
    Трагическая судьба постигла этих истинно русских людей. Всех предал царь, ввязавшись в войну за Дарданеллы. Я думаю их судьба никого в РФ не волнует. Хотя бюджетные деньги (это наши народные деньги), были потрачены на фильм про лэйбу. Который был ставленник еврейства США для разрушения России. А показали народу другую историю.
    Мой дед, дворянин, воевал в Японскую войну (1904 года). Был ранен, а затем все силы отдал Стране Советов. Был председателем колхоза, учителем. Умер в 1940 году. Это я привожу по рассказам мамы. Честь имею.
    мичман
    1. андрей юрьевич Сегодня, 17:13
      Цитата: мичман
      Мой дед, дворянин, воевал в Японскую войну (1904 года). Был ранен, а затем все силы отдал Стране Советов. Был председателем колхоза, учителем. Умер в 1940 году.

      как же его кровавое ГЭПЭУ не пришило ...??? what
      андрей юрьевич
    2. Монархист Сегодня, 18:22
      По большому счету Россию вынудели вступить в ПМВ, об этом мы уже не раз говорили.
      Николай 2 был подкаблучник и в том беда его и Государства.
      Монархист
  8. ALEA IACTA EST Сегодня, 16:56
    С мыслью о "неевропейскости" русского народа и Российского государства не соглашусь. Русские - настолько же европейцы, насколько китайцы - азиаты.
    ALEA IACTA EST
    1. Naputeon Bonaput Сегодня, 17:30
      Большевики приложили все силы для того, чтобы очернить образ России и русского народа в мире. Чтобы русские ассоциировались с дикими мясниками-революционерами, которые ради своих бредовых идей не только топят в крови соседние народы, но и не жалеют самих себя. Большевиками был нужен огромный, злой и тупой Народ-Цербер, который отречется от своих предков, истории, культуры. От самой Души. Отречение от Света и впадение в красную мглу.
      Naputeon Bonaput
      1. мордвин 3 Сегодня, 17:38
        Кроме бреда, ничего конкретного. Чего сказать то хотел?
        мордвин 3
        1. avva2012 Сегодня, 17:48
          Кроме бреда, ничего конкретного. Чего сказать то хотел?
          Бред.
          avva2012
          1. РУСС Сегодня, 17:56
            Мужик ты че с 2-х аккаунтов печатаешь? Или с двух компов? Avva2012 и мордвин 3 это одно лицо? laughing или у дурако.в мысли сходятся?
            РУСС
  9. tihonmarine Сегодня, 17:33
    Генерал Корнилов вместе с генералом Алексеевым арестовали своего Верховного Главнокомандующего Императора Николая Второго которому давали присягу. В истории таких случаев предательства не было. Правда бог всё видел и отвёл им жизни год после содеянного.
    tihonmarine
  10. Всадник без головы Сегодня, 19:32
    Отличный командир и боевой офицер.
    Неплохой генерал - при всех косяках в Карпатах.
    Причем более годившийся для таких мобильных войн как Гражданская, чем мировая. Действия при 10-кратном превосходстве красных во 1-го КУбанского - тому свидетельство.
    Всадник без головы
    1. РУСС Сегодня, 20:41
      Цитата: Всадник без головы
      Отличный командир и боевой офицер.
      Неплохой генерал - при всех косяках в Карпатах.
      Причем более годившийся для таких мобильных войн как Гражданская, чем мировая. Действия при 10-кратном превосходстве красных во 1-го КУбанского - тому свидетельство.

      Да ,тогда Добровольческая армия хорошо красных покрашила.!!!!
      На Дону до сих пор отмечают те славные победы!
      Казаки Екатеринодарского отдела Кубанского казачьего войска приняли участие в реконструкции боя за станицу Некрасовскую, который вёлся в ходе легендарного Ледяного похода Добровольческой армии Лавра Георгиевича Деникина.


      Над зелеными, крутыми холмами, недалеко от слияния рек Лабы и Кубани звучит команда «Приготовиться к бою!». Отряды Добровольческой армии начинают наступление. Красные держат оборону. Не смолкают артиллерийские залпы – бой за станицу Некрасовскую в самом разгаре. Сейчас все также как 97 лет назад, только противники знают, кто сегодня победит.

      21 марта в станице Некрасовской Усть-Лабинского района состоялась историческая реконструкция боя, приуроченная к 100-летию Первого ледяного похода Добровольческой армии 1918 года. В воссоздании сражения приняли участие около 150 человек - казаки Кубанского казачьего войска, члены военно-исторических клубов городов Москвы, Тулы, Ростова-на-Дону под руководством сотрудника Российского военно-исторического общества, кандидата исторических наук Николая Копылова.

      «Белые» походной колонной начинают наступление от леса к высотам, занятым «красными». Главная задача – взять крутой холм, на котором укрепились красноармейцы. В руках у участников импровизированного сражения макеты винтовки Мосина, по ним работают макеты пулеметов «Максим». «Красные» открывают огонь из всех видов оружия сигнально-холостыми патронами, и кажется, что свищут пули. Секунды на перезарядку, и снова выстрелы. Дым застилает небо.

      Всё же, преодолев холмы, густо поросшие кустарником, роты белогвардейцев вышли, наконец, на пологий участок и едва ли не вплотную столкнулись с красногвардейцами. Кругом ревут снаряды. Есть раненые. Перед глазами всполохи огня и непроглядная дымовая завеса. И вот Добровольческая армия занимает господствующую высоту, подавляя отдельные очаги сопротивления. Вспыхнувшая было стрельба тут же, и смолкла, противник отступил. Пленным красноармейцем предлагается перейти в ряды Добровольческой армии.

      - Я увлекаюсь историей «Ледяного похода». Уже давно собираю документы, книги, расспрашиваю также потомков участников боев, одного из которых, кстати, недавно нашел в Чили. В следующем году планирую провести реконструкцию в одном из адыгейских аулов, в 2017 - под Архипской, а в 2018 - в районе Екатеринодара», - рассказал организатор проекта, атаман Вольненского хуторского общества Успенского РКО Лабинского отдела Кубанского казачьего войска Олег Карпов.

      По окончании блестящей победы «белых» под командованием генерала Лавра Корнилова все участники строем направились к памятнику генерал-майору Соломатину Михаилу Карповичу – герою Великой войны, Георгиевскому кавалеру, где почтили память знаменитого кубанского казака, троекратным салютом на месте захоронения.

      В прекрасном виде сохранилось здание казачьей управы станицы Некрасовской. Сегодня здесь администрация станицы, аптека и опорный пункт полиции. Именно с правого крыльца этого здания 8 марта генерал Л.Г. Корнилов выступал перед казаками с речью, в которой просил станичников не поддерживать Советскую власть и помогать Добровольческой армии. Рядом с ним стояли Деникин и последний атаман станицы Сбронский. На этом месте были подведены итоги масштабного мероприятия. Благодарственными грамотами «За вклад в организацию и проведение военно-исторического мероприятия, посвященного событиям 1-го Кубанского (Ледяного) похода 1918 г.» от Общероссийской общественно-государственной организации «Российское военно-историческое общество» были награждены: глава станицы Некрасовской Татьяна Скорикова; атаман ХКО «Вольненское» Лабинского отдела урядник Олег Карпов; заместитель атамана Лабинского отдела войсковой старшина Александр Красовский; атаман Екатеринодарского отдела войсковой старшина Виктор Светличный; заместитель атамана Екатеринодарского отдела сотник Александр Агибалов.

      «Этот подвиг роднится с чудеснейшими мигами человеческого мира, когда на весах Совести и Любви взвешивались явления двух порядков: тленного и нетленного, рабства и свободы, бесчестия и чести. Ледяной поход длится. Он вечен, как бессмертная душа в людях, - негасимая лампада, тлеющая Господним светом», - писал о значении похода русский писатель Иван Сергеевич Шмелёв.
      РУСС
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