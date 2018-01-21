20:55 21 января

«Клим Ворошилов» на линии Маннергейма – альтернатива атомному оружию?



Любопытный отзыв сделал в мемуарах известный конструктор танков Леонид Карцев о своем не менее известном коллеге – Жозефе Котине: «Это был талантливый организатор и незаурядный политик. Далее названия создаваемых КБ тяжелых танков имели политический оттенок: СМК (Сергей Миронович Киров), КВ (Клим Ворошилов), ИС (Иосиф Сталин). Это психологически действовало, прежде всего, на заказчиков, да и на других чиновников».

Действительно, невозможно не заметить политически «правильные» названия некоторых созданий Котина. Но надо признать, что созданные им танки не посрамили имена, которыми их наделили. СМК, правда, серийным не стал, хотя и был рекомендован к принятию на вооружение РККА. Закончилась эпоха многобашенных танков…


Но ИС-2 заслуженно считается самым мощным и грозным танком Второй мировой. КВ-1, при всех проблемах с его ходовой частью, давал возможность подготовленным экипажам в оборонительных боях 1941 года устроить немцам «веселую жизнь» и сильно попортить триумф блицкрига. Достаточно вспомнить хотя бы то, что совершил экипаж КВ-1 под командованием Зиновия Колобанова (22:0 в пользу советских танкистов. Фантастический результат, умение и удача, ВПК, 11 января 2016 г.).

В 1942 году скоростной вариант КВ-1 – КВ-1С давал возможность побеждать в изменившихся условиях танковой войны (КВ-1С глазами его командира: Успешная дуэль с T-IV, ВПК, 5 января 2018 г.).

А танк КВ-2, похоже, просто не успел на «свою» войну – финскую, которая могла стать его триумфом. Образцы танка КВ, и с 76-мм, и с 152-мм орудием на ней испытывались, но в небольших количествах и в самом конце войны.

Танк КВ был «непоражаемый»

Сотрудник Кировского завода Эстратов А.И. участвовал в этих испытаниях. Вместе с КВ в них участвовали опытные образцы СМК и Т-100.

(цитируется по книге Максим Коломиец – Зимняя война: «Ломят танки широкие просеки»).
Вот как бои КВ с финнами запомнились их участнику: «Вечером приехал к нам начальник бронетанкового управления товарищ Павлов. «Сейчас, – говорит, – товарищи, – я Вас ознакомлю с ДОТами укрепрайона Бабошино. Т-28 не могут пройти – горят, надеемся на вас. Завтра утром пустим вас в бой, нужно срочно испытывать машины».

По прибытии на исходную позицию, нам объяснили поставленную перед нами задачу: после артподготовки мы идем с 20-й танковой бригадой в наступление. Пройдя небольшой участок леса, перед нами открылась обширная поляна, слева и справа от нас горят танки. Впереди идущий Т-28 загорелся, он нам мешает двигаться вперед. Свернуть с дороги – боимся наехать на мины. Впереди противотанковый ров, надолбы, проволочные заграждения. Мы попытались подойти вплотную к горящему танку и столкнуть его с дороги. Экипаж танка Т-28 покинул танк через десантный люк и не выключил передачу КПП, сдвинуть с места машину нам не удалось. По рации был получен приказ – свернуть с дороги влево и двигаться вдоль противотанкового рва. Противник бьет снарядами по правому борту нашей машины удар за ударом, как будто бьют сильной кувалдой по борту. Правда мороз или дрожь по ноге ходит. Еще удар за ударом – мы двигаемся. Наш командир Качихин заговорил, нервничает. По нам бьют, противника нигде не видно. Вспомнили наставление тов. Павлова. Командир танка Качихин подает команду смотреть во все наблюдательные приборы и искать замаскированные ДОТы. Неожиданно кричит Ковш: «Впереди бугорок. Смотрите, из него высунулась труба и спряталась». Голос Качихина: «Это, наверное, ДОТ. Прицел на трубу – огонь!». Заметил я бугор. На бугре составлены жерди. Из них появляется дымок. Последовала команда командира – «огонь на жерди!» Я заряжаю пушку, я и моторист и заряжающий. Заметили еще в нескольких местах вражеские огневые точки. Сильный удар снаряда по передней части танка, танк осыпало искрами, еще удар. Задрожала наша пушка, остановили танк. Что случилось - неизвестно. Завели мотор, попробовали двигаться – все в порядке. Я говорю Качихину: «Перекусить бы, не завтракали, обед давно прошел. Я уверен, наш танк не пробиваем». От перекусона отказались.

По рации получили приказ: «Слева от вас подбитый Т-28. Осмотрите его и если возможно отбуксируйте в тыл». Подошли к Т-28 вплотную, несмотря на сильный обстрел противником. Я вылез из машины – находясь между танками можно было осмотреть Т-28 и прицепить на буксир. Отбуксировали танк в тыл. Рано утром прибыл к нам Ворошилов П.К. и с ним пять командиров в «романовских» шубах. Среди них был Павлов Д.Г. Осмотрев машину КВ, обнаружили: прострелен ствол пушки, прострелены некоторые катки ходовой части, побиты некоторые траки, но не полностью, перебит буксирный трос, много было попаданий в левый и правый бок – танк остался цел и невредим. Теперь нам было ясно, почему дрожала наша пушка, почему нас осыпало пламенем искр. Военная комиссия осталась довольна. Нам пожимали руки, поздравляли с выполнением задания. Павлов дал распоряжение Ворошилову срочно выезжать на завод и как можно быстрее давать фронту танки КВ.

С завода привезли ствол пушки 76-мм. Подъемного крана не было – подобрали прочную сосну с хорошим прочным суком, талью подняли ствол, подогнали танк и вручную, под руководством артиллериста Войнова И.А., пушка была смонтирована.

Второй раз в бой ходили СМК и «сотка». В этом бою СМК подорвалась на фугасах и осталась на территории белофиннов. Экипажу нашей машины было приказано вернуться на завод. На заводе были подготовлены новые башни с пушкой-гаубицей 152-мм для стрельбы по железобетонным сооружениям.

К этому времени была готова вторая КВ. Отправили на фронт две машины: на одной водитель Ковш, командир Комаров, на другой водитель Ляшко, командир Петин. Я стал работать по подготовке машин к очередному бою: заправка боеприпасами, топливом, а главное по устранению недостатков выявленных дефектов. В финскую войну танк КВ был непоражаемый. Конечно, дефекты были. Однажды из-за выхода из строя маленьких 8 мм болтиков машина чуть не досталась неприятелю. Такое у нас случилось на двух машинах. Во время боя, уже вечерело, на машине Ковша срезало два болтика 8 мм, которые крепят топливный насос с двигателем В-2. Мотор, заглох, не заводится. Я работал на другой машине вместе с Колотушкиным И.И. Ползком подползли к машине Ковша, залезли в машину через десантный люк, обсудили план восстановления машины. Идет бой, пулеметные очереди, а нам нужно выйти из машины и открыть моторный люк, который находится сверху машины. Вылез я из танка, открыл моторный люк, потом вылез Колотушкин И.И. и накрыл меня брезентом, сложенным в несколько рядов. Я лежу на моторе, Колотушкин залез в танк. Зажгли электросвет переносной лампы. Все это было сделано для того, чтобы противник не мог видеть свет переносной лампы, с которой я должен работать. Ковш проворачивает двигатель машины изнутри, и нужно найти верхнюю мертвую точку в первом цилиндре мотора и соединить топливный насос с двигателем двумя болтиками 8 мм под определенным углом. Наконец все готово, запуск, мотор заработал. Мы вышли из боя для проверки машины».

Удары снарядов не отражались на нормальной работе экипажа

Сразу возникает вопрос - насколько справедливо утверждение автора воспоминания о том, что «в финскую войну танк КВ был непоражаемый»?

Есть ли этому документальное подтверждение? Да, есть.

Справка

Об испытании КВ и Т-100 на Карельском перешейке, февраль-март 1940 года.
Для проверки боевых качеств опытных образцов тяжелых танков на испытание в Действующую Армию были направлены в следующем составе:

1. Танк КВ со 152-мм гаубицей – 2 ед., прибыли 16 февраля;
2. Танк Т-100 с нормальным вооружением – 1 ед., прибыл 21 февраля;
3. Танк КВ с нормальным вооружением - 1 ед., прибыл 26 февраля;
4. Танк КВ со 152-мм гаубицей – 1 ед., прибыл 2 марта.

Указанная группа из 5 единиц принимала участие в боевых операциях в период с 22 февраля по 6 марта с 20-й танковой бригадой, и с 7 по 13 марта – с 1-й танковой бригадой. В основном данный тип танка предназначен для борьбы с ДОТ, для чего на трех КВ установили 152-мм гаубицы.

Ввиду того, что укрепрайон в направлении действия 20-й танковой бригады был прорван до прибытия тяжелых танков, и на последующем направлении боевых действий бригады ДОТы не встречались, проверить действительную мощь огня данного вооружения по ДОТам не представлялась возможным…

В результат применения выявлено, что:

1. При появлении тяжелых танков в секторах обстрела противотанковых средств противника последние стремились вывести танк из строя. Но убедившись, что танки неуязвимы, для противотанковой артиллерии, противник прекращал ведение огня по ним. При появлении же Т-28 и ВТ противник своим огнем выводил их из строя. По наблюдению командиров танков ими уничтожено 14 противотанковых пушек.

2. За это же время огнем пушек было разрушено и выведено из строя 11 огневых точек, расположенных в земляных укрытиях.

3. Для разрушения надолб в процессе боев применялись 152-мм гаубицы.

Надолбы, установленные на поверхности шоссе в виде гранитных глыб. Разрушение их 152-мм снарядами должного эффекта не давало, так как при попадании гранитная надолба переворачивалась или раскалывалась на несколько кусков (2–3), что не давало полного разрушения. Выпущенные 18 снарядов по надолбам прохода для танков сделать не смогли, что привело к необходимости организовать подрыв четырех камней при помощи сапер.

Надолбы (гранитные), расположенные вне дорог, но врытые в землю, легко разбивались снарядами. Снаряд, попавший в надолбу, разрушал ее до основания. Выпушенные 15 снарядов по надолбам, расположенные в четыре ряда, сделали достаточно хороший проход (около 6 метров) для всех типов танков…

Противник, попадая под огонь 152-мм гаубиц, прекращал обстрел наступающих танков…
Пройденный километраж: … КВ № 0 – 205 км, КВ № 1У – 132 км, КВ № 2У – 336 км, КВ № ЗУ – 139 км.
Повреждения:
…Танк КВ № 0 (14 попаданий из 37 и 47-мм пушек): угольник передний на стыке наклонных листов – 1, верхний наклонный лист (передний) – 3, нижний наклонный лист (передний) – 2, корма – 1, правый борт корпуса – 3, левый борт – 1, правый ленивец в ступицу – 1, верхний каток – 1, нижний каток в ступицу – 1.

Танк КВ № 1У боевых попаданий не имеет.
Танк КВ № 2У: боевое попадание снаряда из 37-мм пушки в угольник передних листов – 1.
Танк КВ № ЗУ (12 попаданий из 37 и 47-мм пушек): верхний наклонный лист – 1, нижний наклонный лист – 1, правый борт – 4, корма корпуса – 1, башня – 1, ограничитель-буфер – 1, нижние катки – 2, гусеница – 1.

Все попадания в броню сделали углубления от 10 до 40 мм. Удары снарядов о бронь ни в какой степени не отражались на нормальной работе экипажа.

Командир группы тяжелых танков капитан Колотушкин».

Вот и капитан Колотушкин пишет: «убедившись, что танки неуязвимы, для противотанковой артиллерии, противник прекращал ведение огня по ним…удары снарядов о бронь ( так в документе - М.К.) ни в какой степени не отражались на нормальной работе экипажа». Потрясающие результаты.

Без ядерного оружия невозможно?

Виктор Резун (именующий себя Суворовым) утверждает, что пытался от британского военного компьютера добиться ответа на вопрос: «Как могла бы Красная Армия прорвать линию Маннергейма:

«Компьютер ответил быстро и решительно: направление главного удара Линтула — Виипури; перед наступлением — огневая подготовка: первый взрыв воздушный, эпицентр — Каннельярви, эквивалент 50 килотонн, высота 300; второй взрыв воздушный, эпицентр — Лоунатйоки, эквивалент… третий взрыв… четвертый…

Я операторам: стоп, машина, полный назад!
— Без ядерного оружия нельзя?
— Нельзя, — компьютер отвечает.

Я к нему и с лаской, и с угрозами, но компьютер упрямый попался: БЕЗ ЯДЕРНОГО ОРУЖИЯ НЕВОЗМОЖНО. Хоть восемь пядей во лбу имей, хоть компьютер самой невообразимой мощи, ответ все тот же: без ядерного оружия не получится. НИ У КОГО НЕ ПОЛУЧИТСЯ!»

РККА, как известно, смогла решить эту задачу и без ядерного оружия, но ценой тяжелых потерь, с задержкой на несколько месяцев.

Попробуем представить себе, что КВ с 76 - мм, и 152 - мм орудиями были бы созданы на несколько месяцев раньше. И не несколько штук таких машин в феврале – марте 1940 года, а несколько десятков или даже сотен принялись бы крушить укрепления линии Маннергейма в декабре 1939 года.

Противотанковая артиллерия финнов смолкает, убедившись, что «танки неуязвимы», или героически и бессмысленно погибает. Других вариантов просто нет. Ведь стрельба по КВ на нормальной работе их экипажей не отражается. А защищенные надежной броней 152 – мм орудия лупят по ДОТам метров этак с двадцати. Ядерное оружие тут бы не понадобилось. И репутация маршала Маннергейма как полководца выглядела бы теперь совсем по-другому…
Автор: Купинов Максим
Первоисточник: https://vpk-news.ru/articles/40708


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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 19

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  1. igordok Сегодня, 15:21
    В целом интересно, но ни чего нового.
    К этому времени была готова вторая КВ.

    Танк КВ- женского рода? Зачем обижать танк. laughing
    igordok
    1. Голован Джек Сегодня, 15:24
      Цитата: igordok
      Танк КВ- женского рода?

      Ну да... Клава Ворошилова laughing
      Голован Джек
    2. Nikolaevich I Сегодня, 16:24
      Цитата: igordok
      К этому времени была готова вторая КВ.

      Ох,как вы не правы ! Тут усё понятно! Автор отмечал отправку статьи в редакцию..был занят и хотел записать в блокнотике:К этому времени была уже "готова" вторая бутылка армянского коньяка выдержки "КВ"..Надо сходить за третьей...Но так как автор устал от "трудов праведных,то произошло сокращение! yes
      Nikolaevich I
    3. Авиатор_ Сегодня, 16:51
      Он,наверное, хотел сказать "машина КВ"
      Авиатор_
      1. Котище Сегодня, 20:44
        Более вероятно "КэВэшка".
        На фотографии изображен макет танка КВ-2. К сожалению не знаю сохранились ли КВ-2 в оригинале?
        Если кто подскажет буду благодарен.
        Котище
  2. ul_vitalii Сегодня, 15:29
    Какой неуклюжий на внешний вид.
    ul_vitalii
    1. sxfRipper Сегодня, 16:39
      Это вариант с шестидюьмовкой.
      sxfRipper
    2. Крым26 Сегодня, 17:00
      Это самоходная гаубица по-сути. Он идёт во вторых линиях..
      Крым26
    3. faiver Сегодня, 17:29
      неуклюжий не только вид, но сам танк, хотя по сути это самоходка (крайне неудачная)
      faiver
  3. sxfRipper Сегодня, 16:41
    РККА, как известно, смогла решить эту задачу и без ядерного оружия, но ценой тяжелых потерь, с задержкой на несколько месяцев.
    Именно об этом и писал Суворов, ёрничая над тем самым компутером и тем, что в него заложено.
    sxfRipper
    1. Doliva63 Сегодня, 18:40
      Суворов ничего об этом не писал. Писал предатель Резун.
      Doliva63
  4. vasev Сегодня, 17:35
    На фото не настоящий КВ-2 , а макет , из музея в Верхней Пышме ,собранный из остатков корпуса КВ , катков и гусениц ИС и самодельной башни КВ-2.И ещё , на верхнем лобовом листе у КВ-2 никогда не ставили экран.
    vasev
  5. hohol95 Сегодня, 17:39
    Проще было сделать не КВ-2, а самоходку с неподвижной рубкой и 152-мм гаубицей! Вышло бы и быстрее, и машина получилась бы легче! Но... Никто не знает почему этого сделано не было - да и не узнаем никогда!
    Пришлось ждать СУ-152 до 1943 года...
    hohol95
    1. PPD Сегодня, 17:59
      Не проще. На момент создания системы типа су 152 считались ".неправильными" ,
      мол обязательно башня должна быть. Бытовала аже точка зрения, мол орудие в башне за габариты машины выходить не должно. Заборы со стенами крушить и.т.д. Потому в КВ маленьком орудие покороче чем на т 34.
      PPD
      1. hohol95 Сегодня, 18:15
        Сомнительно, чтобы гаубица М-10 выходила бы за габариты корпуса - длинна ствола 24,3 калибра! У МЛ-20С - 28 калибров!
        А первые орудия КВ-1 были Л-11 с длинной ствола 30,5 калибров! Других подобных орудий для танков в СССР НЕ БЫЛО! Л-10 - 26 калибров, КТ-28 - 16,5 калибров.
        hohol95
        1. Котище Сегодня, 20:48
          Вы правы на следующие серийные уже ставили Ф-32, позже Ф-34 (цифровые значения длина в калибрах).
          Котище
  6. Иван Тартугай Сегодня, 17:56
    Цитата из статьи:
    И не несколько штук таких машин в феврале – марте 1940 года, а несколько десятков или даже сотен принялись бы крушить укрепления линии Маннергейма в декабре 1939 года.

    Беда не в том, что не было несколько сотен КВ.
    Беда в том, что наши генералы не были готовы воевать.
    Не было карт, не проведена разведка. Для наших генералов новостью стала минная война финской армии, новостью стало снайперское воздействие, автомат Суоми. Даже мороз, снег. Даже эти климатические факторы для наших генералов были неожиданными.
    А военно-техническое преимущество РККА над финской армией было подавляющим, по всем видам вооружения.
    Но если генералы не готовы, то здесь и атомная бомба не поможет. Бросят её куда-нибудь в болото мимо войск противника за 200-300 км, а то ещё и уронят на свою территорию, на головы своих войск.
    Иван Тартугай
  7. intuzazist Сегодня, 19:00
    Цитата: igordok
    В целом интересно, но ни чего нового.
    К этому времени была готова вторая КВ.

    Танк КВ- женского рода? Зачем обижать танк. laughing

    Была готова вторая машина КВ...............................................
    ................
    intuzazist
  8. Иван Тартугай Сегодня, 20:04
    Цитата из статьи:
    РККА, как известно, смогла решить эту задачу и без ядерного оружия, но ценой тяжелых потерь, с задержкой на несколько месяцев.

    Тяжелые потери в халатном отношение наших генералов к своим обязанностям.
    Например по двум финским береговым батареям (в сумме 8 орудий) было выпущено около 500 снарядов главного калибра 305мм с линкоров "Марат" и "Октябрьская революция". Каждый снаряд весит около 400 кг, всего около 2-х сот тонн. Да столько же снарядов 130мм с орудий лидеров и ЭМ КФБ. Да ещё 30 бомбардировщиков ДБ-3 от авиации КФБ бомбили бомбами ФАБ 1000 и ФАБ 500 эти финские батареи. И весь результат из восьми орудий вывели два, одно 152 мм и одно 254 мм, убили с десяток финских батарейцев. Остальные до конца войны отстреливались.
    И зачем таким генералам и адмиралам ядерное оружие?
    Что они с ним будут делать?
    Иван Тартугай
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