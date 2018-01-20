Бой под Крутами – кровавое позорище свидомых

Январь – значимый месяц для украинских националистов. 1 января они день рождения Бандеры отмечают, а 29-го – «героев Крут» поминают.Орали и будут орать лозунги: «Героям Крут - слава, слава, слава!», «Бандера придет - порядок наведет!», «Слава нации - смерть врагам!».Да если бы одни только отмороженные националисты «героев Крут» славили. Еще Виктор Янукович в своем обращении к украинцам как-то заявил: «Сегодня мы чтим подвиг украинских юношей, погибших, защищая свое государство. Отвага и самопожертвование нескольких сотен военных курсантов, студентов, гимназистов стали настоящим примером для последующих поколений борцов за независимость».Возникает вопрос – что же такое «славное» произошло 16 (29) января 1918 года на железнодорожной станции около села Круты на 130-м километре в северо-восточном направлении от Киева? Что там за «герои» были?А там наступающие отряды красных порвали как Шарик тряпку отряд УНР (Украинской Народной Республики), националистического государственного образования.Боем в полном смысле произошедшее под Крутами назвать было бы очень сложно. «Когда со стороны Бахмача и Чернигова двинулись на Киев большевистские эшелоны, правительство не могло послать для отпора ни единой воинской части. Тогда собрали наскоро отряд из студентов и гимназистов старших классов и бросили их — буквально на убой — навстречу прекрасно вооруженным и многочисленным силам большевиков.Несчастную молодежь довезли до станции Круты и высадили здесь на «позиции». В то время, когда юноши (в большинстве никогда не державшие в руках ружья) бесстрашно выступили против надвигавшихся большевистских отрядов, начальство их, группа офицеров, осталась в поезде и устроила здесь попойку в вагонах; большевики без труда разбили отряд молодежи и погнали его к станции. Увидев опасность, находившиеся в поезде поспешили дать сигнал к отъезду, не оставшись ни минуты, чтобы захватить с собой бегущих…» - вспоминал председатель генерального секретариата Центральной Рады УНР Дмитрий Дорошенко.Весь этот цирк на крови многие современные деятели Украины с неподражаемой серьезностью сравнивают… с боем трехсот спартанцев в Фермопилах. Вот так, ни больше, ни меньше.Политическая партия «Русь» (Украина) заявляла в свое время по этому поводу: «Этот праздник, как и многие другие праздники «укранствующих» не несет положительной и объединяющей идеи для населения Украины. Делается акцент на жертвенной гибели молодых ребят, но умалчивается о том, что офицеры, которые должны были вместе с бойцами стоять насмерть, подло убежали с поля боя. Мы скорбим о погибших, но помним о тех, кто необдуманно, ради своих политических интересов бросил неподготовленных юношей на штыки и пули многократно превосходящих сил большевиков. Эпизод с Крутами используется украинскими национал-патриотами для разжигания антирусской истерии. Хотя сам бой происходил между войсками РСФСР и УНР, и большевики не представляли тогда интересы России. На то время на территории Российской империи шла гражданская война, существовало несколько правительств, претендующих на верховную власть. УНР также не представляла интересов украинского населения, поскольку не была всенародно избранна. Говорить об этническом характере конфликта в этом случае — преступно. Бой под Крутами — это локальный конфликт между двумя политическими образованиями и пример подлости украинских властей того времени, превративших свою тактическую военную ошибку в антирусский миф».Очень уж неудачно выбрано событие для мифологизации. Могли бы украинские националисты поднатужиться и придумать юбилей менее смешного боя. Кому тут «слава»? Офицерам, пьянствовавшим в поезде, пока их неопытных подчиненных красные били, и затем бросившим свой личный состав в беде? Это не слава, это позорище.В военной истории «самостийщики» далеко не всегда выглядели таким сборищем вооруженных клоунов, как это было под Крутами. Но еще большими клоунами выглядят те, кто славит сейчас героев этого позорного «драпа».