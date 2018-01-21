Настольные танки

В музее компании «ЧТЗ-Уралтрак» отметили столетие главного конструктора Челябинского тракторного завода, лауреата Ленинской премии, разработчика первой в мире принципиально новой боевой машины пехоты Павла Павловича Исакова.Южный Урал не без основания считают местом, где ковался ядерный щит страны. Но еще раньше здесь создавали броню державы, за что Челябинск получил второе имя – Танкоград.Истории города посвящено множество книг, тем не менее сам «Танкоград в лицах» пока недостаточно изучен. Даже в Челябинске сейчас мало кто назовет хотя бы пять имен людей, работавших в тот период на ЧТЗ. Разве что директора Зальцмана вспомнят. Среди почти забытых и конструктор милостью божией Павел Исаков.В январе вернуть его имя в публичную историю танкостроения и ЧТЗ решили в заводском музее. Там собрались ветераны предприятия, в разные годы работавшие с Павлом Исаковым. И повод для этого был – столетие конструктора.Тридцать три года он отдал ЧТЗ, куда приезжал для работы дважды: в войну – молодым инженером, затем в начале 50-х. Под руководством Исакова коллектив СКБ-2 ЧТЗ создал десятки образцов бронетанковой техники: тяжелые КВ, ДВ-1с, линейку от ИС-1 до ИС-6, Т-10, БМП и несколько ее модификаций. Все машины серийные, многие до сих пор на вооружении Российской армии.С начала Великой Отечественной молодой ленинградский инженер принимал участие в создании КВ и САУ. В 23 года он нашел решение, как разместить в танке КВ-1С боезапас из 114 снарядов калибра 85 миллиметров вместо 90 штатных. Это давало танкистам возможность дольше вести огонь по врагу.Во всех модификациях тяжелых танков и САУ, что созданы и выпускались на ЧТЗ в годы войны, был вклад молодого инженера.В 1946 году танковое СКБ Жозефа Котина возвратилось в Ленинград. Тогда же заместителем главного конструктора Кировского завода вернулся в родной город и Павел Исаков.Но в 1953-м он снова приезжает в Челябинск главным конструктором СКБ. За два десятка лет под руководством Исакова были созданы и переданы в серийное производство около десяти образцов бронетанковой техники, не имеющих мировых аналогов. В том числе ПТ-76 (плавающий танк) и БМП-1.На встрече в музее ЧТЗ ветераны СКБ-2 отмечали, что если имя Исакова мало что говорит даже большинству соотечественников, зато в репортажах из горячих точек уже несколько десятилетий регулярно упоминается о его детище – БМП. В этом смысле советская боевая машина пехоты и ее творец не менее знамениты, нежели автомат Калашникова и Михаил Тимофеевич, его создавший.Ветеран завода, заместитель главного конструктора ГСКБ-2 ЧТЗ Эрик Яровой рассказал, как вместе с Исаковым участвовал в разработке, испытаниях и производстве первой в мире БМП: «В 1958 году, когда начинал свой путь на заводе, шла работа над самым тяжелым в мире танком – весом 56 тонн. Это был так называемый объект 750. Мощность двигателя составляла тысячу лошадиных сил. На танке была установлена самая большая нарезная пушка калибром 130 миллиметров. Таких больше никто не устанавливал. Но после прихода Хрущева отношение к отрасли меняется, разработку тяжелых танков передали в Нижний Тагил. У нас же появляется новая тематика: посадить пехоту на колеса. Нужно было создать машину на гусеничном ходу для проходимости в любых условиях – по снегу, по грязи, по косогорам и болотам. БМП должна быть плавающей, гусеничной, защищенной броней и способной везти одно отделение – 11 человек. Стояла задача создать машину для переброски десанта с запасом хода не менее 500–600 километров.При этом она должна была защитить себя: была установлена 73-миллиметровая пушка 2А2В «Гром», стрелявшая кумулятивными снарядами, которые пробивали танковую броню. В мире подобных машин еще не создали. Испытания начались в Чебаркуле, продолжились в Подмосковье, Белоруссии, своим ходом БМП-1 вернулась в Москву для показа Хрущеву. Но к тому моменту его сняли и чудо техники явили на параде в Москве в 1965 году уже Леониду Брежневу…»Стоит отметить, что появление боевой машины пехоты принципиально нового класса произвело переворот в стратегии и тактике Вооруженных Сил СССР. Вплоть до изменения уставов. После демонстрации новой машины на маневрах «Днепр» и «Двина» производство БМП помимо СССР наладили в Чехословакии и Польше, входивших тогда в Организацию Варшавского договора.За создание боевой машины пехоты Павла Исакова наградили орденом Ленина. Его многолетняя работа над созданием броневого щита страны увенчалась Ленинской премией, званием Героя Социалистического Труда. Под его руководством издан десятитомник «Теория танков», который до сих пор служит настольной книгой студентам профильных вузов и слушателям военных академий. Скончался Павел Павлович в 1999 году, похоронен в Санкт-Петербурге – в родном городе он жил с середины 70-х.