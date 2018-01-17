Дещица рассказал, почему Украина не объявила войну России в 2014

Это было коллегиальное решение Совета Безопасности ООН и Украины. Введение военного положения могло иметь соответствующие последствия, о которых нас предупреждали также наши международные партнеры. Во время военного положения нельзя было бы провести выборы президентские или парламентские. А такие выборы были необходимы в связи с тем, что произошло самоустранение президента от власти.

Скандально известный экс-министр иностранных дел майданной Украины Андрей Дещица (ныне посол Украины в Польше) рассказал СМИ о том, почему Украина «не захотела воевать с Россией» за Крым в 2014 году. По словам г-на Дещицы, новая украинская власть отказалась от прямого военного конфликта с Российской Федерацией, чтобы «провести парламентские и президентские выборы в стране».Дещица утверждает, что якобы это было совместное решение Украины и Совбеза ООН.В украинских СМИ приводится заявление украинского посла в Варшаве:Это очередная трактовка от украинских политических «элит» событий крымской весны и перипетий на самой Украине. Кстати, а почему же майданные власти не стали объявлять войну России уже после избрания на свои должности? Неужели тоже "согласовали" с Совбезом ООН?Ранее в украинских СМИ появлялись заявления о том, что Украина могла «уничтожить российских военных в Крыму, но не захотела кровопролития». Яценюк в бытность украинским премьером тем временем заявлял, что был «устный приказ» для ВСУ открывать огонь на поражение на Крымском полуострове.