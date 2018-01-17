07:14 18 января

Дещица рассказал, почему Украина не объявила войну России в 2014

Скандально известный экс-министр иностранных дел майданной Украины Андрей Дещица (ныне посол Украины в Польше) рассказал СМИ о том, почему Украина «не захотела воевать с Россией» за Крым в 2014 году. По словам г-на Дещицы, новая украинская власть отказалась от прямого военного конфликта с Российской Федерацией, чтобы «провести парламентские и президентские выборы в стране».



Дещица утверждает, что якобы это было совместное решение Украины и Совбеза ООН.


В украинских СМИ приводится заявление украинского посла в Варшаве:
Это было коллегиальное решение Совета Безопасности ООН и Украины. Введение военного положения могло иметь соответствующие последствия, о которых нас предупреждали также наши международные партнеры. Во время военного положения нельзя было бы провести выборы президентские или парламентские. А такие выборы были необходимы в связи с тем, что произошло самоустранение президента от власти.


Это очередная трактовка от украинских политических «элит» событий крымской весны и перипетий на самой Украине. Кстати, а почему же майданные власти не стали объявлять войну России уже после избрания на свои должности? Неужели тоже "согласовали" с Совбезом ООН?

Ранее в украинских СМИ появлялись заявления о том, что Украина могла «уничтожить российских военных в Крыму, но не захотела кровопролития». Яценюк в бытность украинским премьером тем временем заявлял, что был «устный приказ» для ВСУ открывать огонь на поражение на Крымском полуострове.

Использованы фотографии: Твиттер
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Комментарии 86

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  1. Azazelo Вчера, 19:41
    Ну дак янки не дали указания, потому и не объявили. Если бы Объявили - весь этот бардак уже закончился бы.....примерно через пару месяцев. Кому бы сейчас поставляли джавелины и продолжали бы воспитывать фашистов???
    Azazelo
    1. МИХАН Вчера, 20:03
      майданной Украины Андрей Дещица (ныне посол Украины в Польше)

      Там ему и место...))) Бежать ему нужно в Канаду, чувствую.. negative Яйценюх ,тот сразу понял (хапнул и драпать..) А эти все на что надеются..? На ООН и США..?
      МИХАН
      1. Шура пермский Вчера, 22:11
        Вспоминается упа и прочие бендеры,с советами воевать не могли,ибо им сразу задницы надрали,а вот с гражданскими-пожалуйста… прошло 70 лет,ничего не изменилось,с армией России воевать кишка тонка,с населением Донбасса зато херойствуют
        Шура пермский
        1. Тралл Вчера, 22:31
          Дещицу только мэр Геничевска Воробьев смог затмить smile
          Тралл
        2. ротмистр Вчера, 23:21
          Если бы не дедушка Ленин, с его лютой ненавистью ко всему русскому, мы бы не знали что такое Украина.
          ротмистр
          1. dvina71 Сегодня, 01:06
            Цитата: ротмистр
            Если бы не дедушка Ленин

            Причем тут Ленин.. Его роль в тех событиях излишне раздута.. Достаточно вспомнить,что он был серьезно ранен в 18г,долго реабилитировался и так до конца не восстановился.Как раз в то время когда империя рассыпалась на национальные анклавы..
            dvina71
            1. Metallurg_2 Сегодня, 06:56
              Ленин при всем. Достаточно вспомнить его лозунг о праве нации на самоопределение вплоть до отделения. В нынешние времена его бы пригласили на профилактическую беседу в ФСБ, при Брежневе его бы упекли в психушку с диагнозом "вялотекущая шизофрения" (что кстати недалеко от истинного диагноза Ильича), а при Сталине практически на 100% он бы оказался в подвале Военной коллегии Верховного суда. Но в начале XX века на престоле сидел царь-тряпка, под стать которому были и спецслужбы.
              Metallurg_2
      2. Кроу Вчера, 22:14
        Да он на своём месте! Украинский народ выбрал свое будущее, а будущее назначило тех, кто будет рулить украинским народом. Ох и туманное у них будущее, я погляжу.
        Кроу
      3. Кубик123 Сегодня, 06:33
        Цитата: МИХАН
        майданной Украины Андрей Дещица (ныне посол Украины в Польше)

        Там ему и место...))) Бежать ему нужно в Канаду, чувствую.. negative Яйценюх ,тот сразу понял (хапнул и драпать..) А эти все на что надеются..? На ООН и США..?

        Количество мест ограничено. На всех не хватает. winked
        Кубик123
  2. bouncyhunter Вчера, 19:43
    новая украинская власть отказалась от прямого военного конфликта с Российской Федерацией, чтобы «провести парламентские и президентские выборы в стране»

    Да ладно байки травить , признайте честно : ссыкотно стало за США воевать ! negative
    bouncyhunter
    1. Геркулесыч Вчера, 19:48
      Павел hi какой бы он не был неумный, но жизнь одна, и просто так потерять ее даже подобное создание не стремится! am
      Геркулесыч
      1. bouncyhunter Вчера, 19:53
        Витальевич , привет ! hi Так нечего теперь себе пяткой в грудь стучать , лучше засунул бы язык в выхлопную трубу и помалкивал - гораздо умнее выглядел бы , вояка недоделанный ! fool
        bouncyhunter
        1. Идущий Вчера, 20:15
          Блин , это надо же Совбезом ООН прикрылись , а Россия не знала belay laughing
          Идущий
          1. bouncyhunter Вчера, 20:17
            Самое смешное что и СовбезООН не знал , что им прикрылись . Или подтёрлись ? what
            bouncyhunter
            1. Идущий Вчера, 20:21
              Тут моё красноречие переходит за рамки приличия , скажу только одно - почти 4 года они этого не говорили , а почему ? - изучали Устав ООН и нашли ход laughing
              Идущий
              1. bouncyhunter Вчера, 20:24
                Цитата: Идущий
                почти 4 года они этого не говорили , а почему ?

                Недосуг им что-то объяснять было , Витя . Страну после оккупации поднимали , в Гейропу щемились , "Арматы" на Донбассе сотнями жгли - какие уж тут объяснения . А сейчас , когда Украина в шоколаде wink - можно и рассказать кто сдержал бравых укровояк . fool
                bouncyhunter
                1. Идущий Вчера, 20:34
                  В общем киборгами стали lol
                  Идущий
              2. словак Вчера, 21:57
                новая версия всегда приятнее
                словак
            2. rapid turtle Вчера, 22:16
              Дещица утверждает, что якобы это было совместное решение Украины и Совбеза ООН.

              Цитата: bouncyhunter
              Самое смешное

              Самое смешное, ну если верить энтому деЯтелю, наши представители это заседание прогуляли. Или Совбез ООН в подполье собирался? Этакая тайная вечеря....Ну и дятел.....
              Здравы будьте, бояре.! drinks soldier drinks
              rapid turtle
        2. pvv113 Вчера, 20:59
          Паша, ему уже ничто не поможет создать умный вид wassat
          pvv113
          1. Идущий Вчера, 21:20
            Владимир, приветствую! hi его личина лучше всего характеризует всю дипломатию Украины.
            Идущий
            1. pvv113 Вчера, 22:15
              Привет, Виктор! Я запомнил этого клоуна, когда он в должности министра скакал по заявке майданутых
              pvv113
          2. rapid turtle Вчера, 22:19
            Цитата: pvv113
            ему уже ничто не поможет создать умный вид

            С этакой то м о рдой?.
            rapid turtle
      2. Orionvit Вчера, 20:16
        Цитата: Геркулесыч
        какой бы он не был неумный, но жизнь одна, и просто так потерять ее даже подобное создание не стремится!

        Вы что же думаете, это недоразумение пошло бы воевать? Его работа трепать своим длинным поганым языком, в случае чего, скажет бес попутал. Ему ещё надо припомнить "Путин х...о", мы ничего не забыли.
        Orionvit
        1. dvina71 Вчера, 20:58
          Цитата: Orionvit
          Вы что же думаете, это недоразумение пошло бы воевать?

          Они тогда о войне даже не думали. Достаточно вспомнить о том как вели себя части ВСУ в Крыму,и это давало серьезные опасения на применения силы в Донбассе. Они ведь не сразу войска двинули. Сначала пытались харьковский вариант провернуть,потом двинули колонны,но люди их развернули голыми руками.. Более менее преданное они собрали только поздней весной,в том числе и нацбаты..
          dvina71
          1. ventel Сегодня, 00:20
            Мне вот интересно как вы знаете что происходило в Крыму ну а войска двинули когда Стрелков со товарищами Славянск захватили.
            ventel
            1. dvina71 Сегодня, 01:03
              Цитата: ventel
              Мне вот интересно как вы знаете что происходило в Крыму

              Ас в ютубе забанили? КРоме того..при численности 30тыс ВСУ потери 1чел..и то от неизвестного снайпера. И желающих покинуть Крым аж не более 10% всех военнослужащих ВСУ,после референдума.
              И еще до Славянска.. пока в Донецке народ ходил с флагами,а на възде в город ставились посты.. где стояли люди максимум с бейсбольной битой..было вот это..

              Догадайтесь с трех раз..по чьи души они там? Это еще до того как дончане выкинули Ахметова из города.
              И ничего что рагульё и фашисты захватили Киев?
              dvina71
              1. ventel Сегодня, 01:49
                Во первых что происходило в Крыму нам разсказывал офицер который не изменил присяге как вы думаете этот человек может врать.Или вы верите тем веннослужащим которые предали родину.Для Донбасса Ахметов очень много зделал также как и Абрамович для Чукотки.
                ventel
                1. dvina71 Сегодня, 02:54
                  Цитата: ventel
                  Или вы верите тем веннослужащим которые предали родину

                  Кто сказал что они предали Родину? Присяга дается народу и государству. Государство вы разрушили сами..революция у вас там была или переворот..не важно,суть - антикоституционный акт. Люди получившие власть в результате этого не имеют права ссылаться на конституцию. Соотвественно присяга государству отсыхает,остается присяга народу... И вот скажите мне..тот пилот который острелялся по адм зданию в Луганске.. он как... с присягой у него все хорошо?По какому народу он стрелял?

                  ТЫ тут видишь хоть кого тов военной форме?
                  dvina71
            2. dvina71 Сегодня, 01:28
              Цитата: ventel
              Мне вот интересно как вы знаете что происходило в Крыму

              Из павильонов Мосфильма.


              dvina71
            3. Orionvit Сегодня, 04:57
              Цитата: ventel
              а войска двинули когда Стрелков со товарищами Славянск захватили

              Про Мариуполь напомнить? Чья бы корова уже мычала. А на Крым ни кто войска не двигал, там войск достаточно было. Вот только одно "войско" обо..с.р..лось.
              Orionvit
          2. Orionvit Сегодня, 04:52
            Цитата: dvina71
            Достаточно вспомнить о том как вели себя части ВСУ в Крыму

            Помню прекрасно, хвалёные ВСУ, увидев Российскую армию, просто обделались. Теперь лепят горбатого. Увидят Российскую армию ещё раз, опять обделаются.
            Orionvit
    2. Шура пермский Вчера, 22:10
      У хохлов кишка тонка,они вообще о чем???
      Шура пермский
      1. лысова Сегодня, 00:41
        Вот вот вот - ни о чём, были, есть и ... потом решим.
        лысова
  3. andrewkor Вчера, 19:44
    Кишка тонка ,как оказалось!
    andrewkor
  4. Геркулесыч Вчера, 19:47
    Ждем книгу "Дещица, полное собрание мифов и легенд "непобедимой армии укроины " , в 300 томах с иллюстрациями! lol
    Геркулесыч
    1. Masya Masya Вчера, 19:58
      Витальевич, приветик! love
      Цитата: Геркулесыч
      в 300 томах с иллюстрациями!

      Иллюстрации где возьмут? комиксы нарисуют? lol
      Masya Masya
      1. Геркулесыч Вчера, 20:49
        Марина hi Вечер Добрый love !Иллюстраций они надергают из интернета! На это ума им много и не нужно! !! belay
        Геркулесыч
        1. Masya Masya Вчера, 22:10
          Доброй ночки! love Витальевич! love Спать, спать, спать... а уже сегодня работать, работать и работать...
          Masya Masya
    2. 30 вис Вчера, 20:55
      Могу продать ему название книги -" Если бы, да кабы, да во рту росли грибы, тогда бы был не рот, а целый огород " и записать песню -" Дещица х....о " ! Потом может шкертануться ! Может обелиск поставят ...В научение потомству о том ,как нельзя себя вести ..
      30 вис
    3. БМП-2 Сегодня, 01:39
      Цитата: Геркулесыч
      Ждем книгу "Дещица, полное собрание мифов и легенд "непобедимой армии укроины " , в 300 томах с иллюстрациями! lol

      М-да... стареет министр-матерщинник: совсем с памятью плохо стало. Как говорят медики, "мы его теряем"! laughing
      БМП-2
  5. изя топ Вчера, 19:48
    само всралося? request
    изя топ
  6. Rusland Вчера, 19:55
    Дещица это тот кто ВВП оскорблял перед российским посольством, подленький такой слюньтяйчик из разряда, вперёд орлы, а я за вами, я смело постою за вашими спинами.
    Rusland
    1. МИХАН Вчера, 20:06
      Цитата: Rusland
      Дещица это тот кто ВВП оскорблял перед российским посольством, подленький такой слюньтяйчик из разряда, вперёд орлы, а я за вами, я смело постою за вашими спинами.

      Он самый ...Его все помнят и ждут (прям руки чешутся..)
      МИХАН
  7. КВУ-НСвД Вчера, 19:55
    Это было коллегиальное решение Совета Безопасности ООН и Украины.
    То есть Россия , как постоянный член СБ ООН посоветовалась в числе остальных переговорщиков и одобрила решение о невступлении Украины в войну с собою . Теперь я понял причины обострения шизофренической русофобии поляков в последнее время - заразный майданизм с утратой основных функций восприятия окружающего мира - это инфекция из Украины
    КВУ-НСвД
  8. Masya Masya Вчера, 19:55
    Украина могла «уничтожить российских военных в Крыму, но не захотела кровопролития»

    Во! Горбатого лепит! wassat знали и знают, что против России переть- шансов нет! Отмазываются теперь... только отмазки гнилые не катят...
    Masya Masya
    1. Идущий Вчера, 20:18
      Вы на его "честные" глаза посмотрите , он все что угодно может обосновать.
      Идущий
      1. Masya Masya Вчера, 20:21
        Ага yes держите его семеро! laughing а то гляжу, хоть завтра в бой! laughing
        Masya Masya
        1. Идущий Вчера, 20:35
          Он бы усех и сразу , да ООН не позволило... lol
          Идущий
          1. poquello Вчера, 22:02
            Цитата: Идущий
            Он бы усех и сразу , да ООН не позволило... lol

            этт он малясь букавы попутал С2Н5ОН не пустил, он их и сейчас не отпускает
            poquello
      2. Дормидонт Вчера, 20:21
        Готов оплатить для него веревку и мыло
        Дормидонт
        1. oldzek Вчера, 22:31
          а это не он рассказывал:"шло нас пятнадцать человек ,напали на нас три хулигана,дрались мы дрались пока не сравнялись,потом они побежали,ну и мы тоже и конечно впереди.если бы они нас догнали мы бы им показали".
          oldzek
  9. Наблюдатель2014 Вчера, 20:04
    Дещица рассказал, почему Украина не объявила войну России в 2014
    Нравится эту Хто его знает как назвать читать?Они ещё подождите не то расскажут и покажут.Если драться нужно так дерись.А не в эту фигню играться.Что всякое гуано (Дещица) умозаключения делает.
    Наблюдатель2014
  10. Naval Вчера, 20:14
    Какие виновники, такая и страна. Звона много, а внутри пустота...
    Naval
    1. Masya Masya Вчера, 20:24
      Цитата: Naval
      Звона много, а внутри пустота...

      Пустозвон...
      Masya Masya
      1. Идущий Вчера, 21:48
        Я бы букву М применил , но не могу... lol
        Идущий
        1. Masya Masya Вчера, 22:31
          Цитата: Идущий
          Я бы букву М применил , но не могу... lol

          И я о том же... laughing
          Masya Masya
  11. Дормидонт Вчера, 20:15
    Дещица - г__на частица ! Лалалала!
    Дормидонт
  12. _Jack_ Вчера, 20:16
    ну прошли выборы и объявляли бы, дальше другие отмазки нашлись?
    _Jack_
  13. kefan Вчера, 20:17
    Да что там сказал этот пустобрех вообще даже и обсуждать то нечего.
    kefan
  14. Лексус Вчера, 20:39
    Дещица рассказал, почему Украина не объявила войну России в 2014

    Потому что лишь от одной мысли, что придётся действительно воевать с русскими, шаровары моментально "тяжелели". wassat
    Лексус
  15. Сибирский цирюльник Вчера, 20:40
    О! Всплыл бестолочь! laughing ..и язык не отсох чушь, несусветную,нести
    Нары,в СИЗО,в узел скрутились от ожидания этого "мыныстра"
    Сибирский цирюльник
  16. Не либероид Русский Вчера, 20:49
    да никто и не стал бы 14 году кроме упоротых и нациков воевать против РФ... очко не то, да и нацики то больше горланить способны да против гражданских... с регулярными войсками у них сфинктер не даст воевать, сразу расслабится
    Не либероид Русский
  17. pvv113 Вчера, 21:01
    произошло самоустранение президента от власти

    Это же каким гением надо быть, чтобы додуматься такое ляпнуть
    pvv113
    1. Идущий Вчера, 21:21
      Владимир , ты про Совбез ООН почитай ... lol
      Идущий
      1. pvv113 Вчера, 22:17
        У него язык работает отдельно от остатков мозга
        pvv113
    2. Лексус Вчера, 21:25
      Это же каким гением надо быть

      Есть такое понятие - "говорящая" фамилия. если дешица написать по-английски, то получится - the shit's a - перевод на русский звучит так - "кака это". Так что ничего удивительного. Представляю, как он только этим фактом заокеанских "хозяев" веселил.
      Лексус
      1. pvv113 Вчера, 22:18
        он только этим фактом заокеанских "хозяев" веселил.

        И среди политиков 404-й он не один такой "веселый"
        pvv113
        1. Лексус Вчера, 22:34
          Там все "как на подбор"! Один только La'ochko со своим: "Переход исключительно на заднеприводные автомобили резко увеличит шансы Украины на вступление в Евросоюз", - стоит многого.
          Лексус
          1. pvv113 Вчера, 23:48
            Да уж, богата Украина выдающимися кадрами lol
            pvv113
  18. Suhow Вчера, 21:31
    почему Украина не обьявила РФ войну в 2014 году? потому ,что при том состоянии и настроениях в армии отгребла бы тюлей по самое нехочу,особенно в Крыму.Не умеют или не хотят новые "власти" говорить правду .А так сказки для недоразвитых ,чем большинство из этой власти и есть...
    Suhow
    1. ventel Сегодня, 00:35
      Как вы думаете почему Стрелков и Ко а также разные казачки в Крыму ошывались . А ведь в России тоже не хочут правду говорить что эта компашка хорошо смотрелась в Крыму виде кровавого мяса если бы поступил приказ ВСУ открыть огонь.Это уже не ново тоже происходило в Югославии где радикалы прыкрываясь гражданскими атаковали казармы ЮНА. Так что сначала проанализируйте а потом уже делайте вывод.
      ventel
  19. Гризли Вчера, 21:36
    Бред редкостный, хунта объявила бы войну. Отдайте Одессу, а то анекдоты идут долго)))
    Гризли
    1. freejack Вчера, 21:52
      Отдайте Одессу, а то

      Почему только Одессу??? Всю Новороссию - это же законная часть "оккупационного режима СССР"... Признали оккупацию - Новороссию вертайте на Родину отморозки!... am
      freejack
  20. sir_obs Вчера, 21:48
    Добрый доктор Айболит, он под деревом сидит. Приходи к нему лечиться Порошенко и Дешица,
    sir_obs
  21. loginovich Вчера, 22:08
    Этот суд явление феерическое и не только Дешица там интеллектом блеснул.
    Кому интересно.
    https://www.youtube.com/channel/UC6psT9WoOinfL2Dk
    9dB_jEA/playlists
    loginovich
  22. demo Вчера, 22:09
    Это было коллегиальное решение Совета Безопасности ООН и Украины. Введение военного положения могло иметь соответствующие последствия, о которых нас предупреждали также наши международные партнеры. Во время военного положения нельзя было бы провести выборы президентские или парламентские. А такие выборы были необходимы в связи с тем, что произошло самоустранение президента от власти.

    Это было указание из Белого Дома, округ Колумбия.
    Власть необходимо не только свергнут. Ее необходимо удержать.
    А на счет выборов во время действия военного положения - это от лукавого.
    ВС так же нельзя применять при АТО, но применяют. При техническом дефолте кредитовать нельзя? Но кредитуют.
    Объявлять президента страны отстраненным от власти не легитимными органами нельзя? Но объявляют.

    Просто в Вашингтонском обкоме грубо говоря ох...и и задумались.
    Но думали долго. Вот и промухали.

    А то это сельпо с городской пропиской будет тут туфту втирать.
    demo
  23. samarin1969 Вчера, 22:26
    Дещица фактически признает, что легитимности их действий в феврале-мае 2014-го не было... до избрания Порошенко, и поспешным признанием его со стороны РФ.
    Это лишний раз подтверждает не самые "весёлые выводы"... sad
    samarin1969
  24. anosoff Вчера, 22:39
    В ближайшее время ни о какой войне не может быть и речи. Может быть в Донбассе постреляют немного и всё. Всем ясно что Украина Крым не отвоёвывает только потому, что там ДЕЙСТВИТЕЛЬНО есть Российская армия! soldier
    anosoff
  25. morpogr Вчера, 22:48
    Да просто они прекрасно понимали что для них это кончится прахом. А так была возможность выиграть время и узаконить свой переворот. С последующей возможностью себя выставить борцами с Россией выпросить денег и выклянчить для себя преференций. А теперь мы получили передовой фронт борьбы за демократию и борьбы с империей , тоталитаризмом и защитников свободной Европы.
    morpogr
  26. злой партизан Вчера, 23:17
    Лучше всего эту дещщицу характеризовал наш Лавров:

    yes
    злой партизан
  27. Генерал Песчаных Карьеров Вчера, 23:23
    Вопрос к Андрею Дещице - "почему Украина не объявила войну России в 2014"?
    Ответ:

    Генерал Песчаных Карьеров
  28. Denis Obukhov Вчера, 23:28
    Война идет, но объявлять мы её не будем - а то вдруг правда Россия нападёт и что тогда делать? Эти ссыкливые "украинцы" даже на фашистов не тянут. Те хоть рубились достойно. У этих же война - это когда они мирняк валят...
    Denis Obukhov
  29. Govorun Сегодня, 00:34
    Дещица рассказал, почему Украина не объявила войну России в 2014
    Мене как то мой кот тоже объявил войну и нагадил по "малому" в тапочки,но он тут же капитулировал как я его усатой мордой в эти же тапки натыкал...Наверное спросите,а при чем тут мой кот? Да я то же думаю,что не причем.....
    Govorun
  30. tolmachiev51 Сегодня, 04:53
    Выборами "прикрылись " !!! Зря не обьявили - был-бы сейчас в составе укропии один Куев.
    tolmachiev51
  31. MMX Сегодня, 06:45
    А самое главное то, что ни о каких кредитах от МВФ не может быть и речи при объявлении войны. Минские соглашения позволили соблюсти все формальности и получить желанные ссуды.
    MMX
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