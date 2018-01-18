Травматический карабин Keserű Rubber Rain (Венгрия)



Карабин Keserű Rubber Rain с магазином на 24 патрона. Фото Casatic.livejournal.com



Оружие со снятым магазином. Фото Casatic.livejournal.com



Магазин на 10 патронов. Виден паз, отвечающий за поворот барабана. Фото Keser.hu



Резиновые шары-пули для карабинов семейства Rubber Rain. Фото All4shooters.com



"Резиновый дождь" в руках стрелка. Фото Casatic.livejournal.com



Карабин Keserű Home Defender. Фото Kickgunner.blog.hu

По материалам сайтов:

http://keseru.hu/

https://all4shooters.com/

https://casatic.livejournal.com/

http://kickgunner.blog.hu/

Во многих странах гражданам разрешается иметь стрелковое оружие, однако на его характеристики, возможности и конструкцию накладываются определенные ограничения. Желая получить свою долю рынка, оружейные компании разрабатывают новые образцы гражданских систем, соответствующие требованиям законодательства. Особые нормы законов Венгрии в прошлом привели к появлению линейки необычных карабинов самообороны под маркой Keserű. Первым в этом семействе стало изделие Rubber Rain.Венгрия имеет достаточно жесткое законодательство в области гражданского оружия. В соответствии с ним, гражданин может приобрести огнестрельное оружие с коротким или длинным стволом только для охоты, занятий спортом или с целью пополнения коллекции. Приобретение и использование оружия для самообороны не предусматривается. Впрочем, такие ограничения относятся только к «полноценным» системам. Для самообороны разрешается использовать газовое оружие и «травматические» образцы, стреляющие резиновой пулей.В последние десятилетия венгерская общественность проявляла достаточно большой интерес к огнестрельным средствам самообороны, что привело к формированию устойчивого спроса и последующему появлению соответствующего предложения. К настоящему времени силами ряда компаний было создано большое количество гражданского оружия самообороны, имеющего те или иные особенности. Одним из разработчиков таких систем была будапештская компания Keserű Művek.Во второй половине прошлого десятилетия компания «Кесерю Мювек», к тому времени представившая несколько образцов охотничьего и травматического оружия, занялась разработкой нового средства самообороны. Используя некоторые уже известные идеи и решения, она планировала представить перспективный карабин с достаточными характеристиками, обеспечивающий удобство самообороны и соответствующий требованиям законодательства.Конструкторы фирмы планировали предложить покупателям гладкоствольные ружья револьверной схемы. Такое оружие должно было использовать особые боеприпасы с сокращенными характеристиками, соответствующими законам. Вскоре был сформирован общий облик перспективного карабина с подобными возможностями, которому предстояло выйти на рынок и найти своего покупателя. Забегая вперед, необходимо отметить, что предложенная концепция, в целом, оправдала себя. Первый вариант оружия самообороны неплохо продавался, что привело к появлению ряда новых проектов, развивавших уже существующие идеи.Первый образец оружия новой линейки получил название Keserű Rubber Rain – «Резиновый дождь». Как следует из названия, этот образец позволял обороняющемуся буквально поливать нападающего преступника резиновыми пулями. Более поздние разработки на основе «Резинового дождя» получали иные названия.Изделие Rubber Rain имело специфическую архитектуру и необычные возможности, что мешает правильной его классификации. Его выполнили в форм-факторе укороченного гладкоствольного ружья / карабина с ручной перезарядкой, однако сменные магазины предназначались для использования резиновой пули с холостым револьверным патроном. Таким образом, «Резиновый дождь» и его производные можно называть, к примеру, травматическими карабинами.Проект компании Keserű Művek предусматривал использование оригинальных боеприпасов, соответствовавших требованиям законодательства. Вместо унитарного патрона следовало применять комбинацию из резиновой пули и стандартного холостого патрона. Задача поражения цели возлагалась на резиновую сферическую пулю. Изначально указывалось, что пуля имеет диаметр 18 мм, но позже ее обозначили как 19,3-миллиметровую. Что интересно, резиновая сфера при этом никак не изменилась. Для метания пули предлагалось использовать холостой револьверный патрон калибром 9 мм. Гильза и пуля должны были помещаться в разные полости-каморы магазина.Карабин Rubber Rain отличался необычной, но достаточно простой конструкцией. Фактически он представлял собой очередной вариант ружья со скользящим цевьем, дополненный барабанным магазином. Для большего удобства стрелка, вместо простого цевья, характерного для «помпового» оружия, использовали подвижную переднюю рукоятку.Основной деталью «Резинового дождя», вмещающей все прочие узлы и агрегаты, являлась крупная ствольная коробка особой формы. Коробку предлагалось изготавливать штамповкой из металлического листа. Сверху она закрывалась так же штампованной крышкой. В связи с особой конструкцией средств боепитания пришлось разработать необычную форму коробки с набором крупных вырезов и креплений для необходимых деталей. Одновременно с этим удалось заметным образом упростить конструкцию оружия.Передняя часть ствольной коробки представляла собой пару боковых пластин с перфорацией, образующих кожух ствола. Передняя часть этих пластин доходила до уровня надульного устройства. Задняя часть такого кожуха была выполнена заодно с поднимающимся вверх элементом ствольной коробки, образующим проем для установки магазина. Задняя часть коробки была выполнена в виде прямоугольного кожуха и вмещала детали спускового механизма.Под защитой боковых пластин кожуха находился гладкий ствол калибром 19,5 мм, имевший среднюю длину. На дульной части ствола имелся крупный блок, выполненный заодно со стойкой мушки. Также он выполнял функции стопора рукоятки перезарядки. Непосредственно на ствол при сборке следовало надевать рукоятку перезарядки. Позади нее на стволе находилась возвратная пружина, при помощи которой рукоятка переводилась в переднее положение, и завершая цикл перезарядки.Верхняя часть рукоятки была выполнена в виде прямоугольного блока с продольным круглым каналом. Сверху на ней имелись крепления для монтажа широкой продольной тяги. Последняя помещалась над казенной частью ствола и входила в отверстие под крышкой ствольной коробки. Задний конец тяги при помощи набора выступов и зубцов взаимодействовал с внутренними устройствами ствольной коробки.Задняя часть ствольной коробки вмещала ударно-спусковой механизм. Травматический карабин Keserű Rubber Rain получил простейший УСМ куркового типа с взведением при помощи продольной тяги, связанной с рукояткой перезарядки. Управление огнем осуществлялось с помощью стандартного спускового крючка. Также предусматривалось использование неавтоматического предохранителя, флажок которого был выведен на борт коробки.Проект предусматривал использование отъемных барабанных магазинов на 10 и 24 выстрелов. Магазин новой конструкции получил цилиндрический корпус достаточных размеров, вверху которого имелся вырез для доступа к каморам. На передней и задней стенках имелась изогнутая пластина для установки магазина на оружие. Пластина снизу вверх надвигалась на соответствующую Т-образную направляющую оружия. На своем месте магазин фиксировался простейшей защелкой, помещенной снизу на вертикальной направляющей.Внутри цилиндрического корпуса магазина помещался барабан с каморами для боеприпасов. Он представлял собой металлический диск достаточных габаритов, рядом с краем которого были проделаны отверстия разного диаметра. На заднюю поверхность барабана выводились каналы меньшего диаметра, вмещавшие гильзы с метательным зарядом. Спереди имелись более крупные каморы для размещения сферических резиновых пуль. После выстрела гильза оставалась на своем месте. При новом снаряжении магазина ее следовало извлекать вручную.Магазин не имел встроенных средств поворота барабана. Подвод камор к стволу предлагалось осуществлять при помощи агрегатов самого карабина. Продольная тяга, связанная с передней рукояткой, проходила непосредственно над приемником магазина, и в ее нижней поверхности имелся штифт. На боковой цилиндрической поверхности магазина имелись изогнутые пазы. Перемещаясь назад, штифт тяги взаимодействовал с пазами барабана и заставляла его вращаться вокруг своей оси.Травматический карабин Keserű Rubber Rain отличался специфической эргономикой. Удерживать его предлагалось за две рукоятки схожей конструкции. Рядом с неподвижной задней находился спусковой крючок с защитной скобой, тогда как передняя двигалась и отвечала за подготовку к новому выстрелу. Приклад или плечевой упор проектом не предусматривались. Таким образом, штатным способом ведения огня оказывалась стрельба навскидку. Огонь с плеча не исключался, но представлял собой нетривиальную задачу.Оружие отличалось упрощенными прицельными приспособлениями. На стойке над дульной частью ствола помещалась нерегулируемая мушка. Какой-либо целик отсутствовал. Впрочем, для оружия с ограниченными огневыми характеристиками этого было достаточно.«Резиновый дождь» был достаточно компактным, хотя и не отличался малым весом. Длина изделия незначительно превышала 500-550 мм, масса – порядка 4 кг. Дульная энергия «составного» боеприпаса на основе холостого патрона и резиновой пули достигала 100 Дж. Такие показатели энергии ограничивали эффективную дальность огня несколькими метрами. Далее легкая пуля затормаживалась сопротивлением воздуха, резко теряя энергию.Проект Rubber Rain предусматривал использование ручной перезарядки без использования каких-либо автоматических средств. Особенностью карабина были сравнительно низкие усилия на рукоятке перезарядки, что позволяло опытному стрелку показывать неплохие результаты. Натренированный стрелок мог делать около одного выстрела в секунду. Благодаря этому оружие оправдывало свое название и действительно могло накрыть преступника дождем из скоростных резиновых шариков.Компания Keserű Művek представила свой новый травматический карабин в конце прошлого десятилетия. Это оружие поступило в розничную продажу и реализовывалось по общим правилам, предъявляемым к системам самообороны. Никакие особые ограничения не вводились. За серийное изделие Rubber Rain просили около 80 тыс. форинтов – порядка 250 евро в нынешних ценах.Специализированный карабин самообороны от «Кесерю Мювек», относящийся к особому классу оружия, имел как сильные, так и слабые стороны. Несомненными плюсами были возможность относительно длительной стрельбы без замены магазина, высокая дульная энергия, простота конструкции и дешевизна. Однако за это приходилось расплачиваться большими габаритами и неудобством транспортировки, а также сложностью прицельной стрельбы. При этом ограниченные характеристики дальности и точности огня не выглядели чем-то необычным на фоне другого травматического оружия.В недавнем прошлом ниша карабинов, стреляющих сферической резиновой пулей, на венгерском рынке оставалась фактически незанятой. Компания Keserű Művek, выпустив свой новый «Резиновый дождь», могла рассчитывать на определенные успехи. Действительно, это оружие заинтересовало людей, желающих обеспечить свою безопасности, и быстро смогло занять свою долю рынка. Компания-разработчик постоянно получала заказы на новые партии карабинов и вскоре отгружала продукцию в магазины. По разным данным, за несколько лет производства счет серийных карабинов пошел на тысячи.Возможно, количество изготовленных Keserű Rubber Rain могло быть и больше, но несколько лет назад компания-изготовитель приняла решение снять карабин с серии. Остатки со складов были распределены между крупными заказчиками, и вскоре последние серийные изделия были полностью распроданы. Причина для прекращения производства была проста: компания создала новый образец оружия самообороны, имевший ряд преимуществ перед своим предшественником.Изучив результаты собственных проверок и приняв во внимание отзывы эксплуатантов, компания Keserű Művek переработала конструкцию «Резинового дождя». Оружие получило некоторые новые детали, а часть существующих агрегатов была изменена. В результате этого следующий образец сохранил функциональность и характеристики базовой системы, но получил определенные преимущества в контексте эксплуатации. Модернизированная версия карабина Rubber Rain вышла на рынок под названием Home Defender («Домашний защитник»).Большая часть предложенных нововведений смогла оправдать себя. Травматический карабин Keserű Home Defender тоже пошел в серию и подтвердил свой коммерческий потенциал. Кроме того, вскоре выяснилось, что такое оружие может быть вновь доработано и усовершенствовано. В течение нескольких последних лет конструкторы из «Кесерю Мювек» разработали и предложили покупателям несколько новых вариантов оружия самообороны. Новое оружие делали более эффективным или удобным. Кроме того, один из проектов предусматривал «косметические» изменения. Так, изделие Keserű HDM сделали похожим на автомат AMD-65 венгерской армии.Законодательство нередко предъявляет к гражданскому оружию особые требования. Не желая терять клиентов, оружейные компании порой разрабатывают системы необычного облика с особыми характеристиками, соответствующие существующим ограничениям. Создавая новый образец гражданского оружия самообороны, венгерская компания Keserű Művek смогла разработать любопытную конструкцию с определенным модернизационным потенциалом. Результатом ее дальнейшего развития стали появление целого семейства карабинов и немалые прибыли.