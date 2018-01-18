07:11 18 января

Ехидные комментарии. СМИ дружно хоронят Грудинина, на электорат никто не смотрит

Давно не писал ничего в этой области, но тут не захочешь, а пройдешься по теме.



Очень забавно, право, наблюдать, как ведущие СМИ бросились хоронить Павла Грудинина. Напоминает гипермаркет какой-то: сами товар завезли, сами разрекламировали, взвесили, упаковали и оплатили.


Ну и приговорили Грудинина. Все, дескать, слился олигарх. Не простила общественность ему тайных и явных счетов. И вообще, это не дело, чтобы богатый человек шел на выборы. На выборы, как я понимаю, должен идти только тот, у кого в кармане вошь на аркане, так что ли?

И еще одну вещь начинаю понимать. Как у нас ВЦИОМ общественное мнение опрашивает, мы все в курсе. Но циферками все трясут. И никого не волнует, что ВЦИОМ опросил аж 3 (три) тысячи человек по телефону. Всем пофигу.

Главное - за Путина 73,2% россиян, за Грудинина и Жириновского по 6,1% от общего числа.

То, что у всех СМИ, опубликовавших эти результаты, в комментариях (у кого разрешено) десятки орут «А мы за Грудинина» - это мелочь.

Начинает складываться впечатление, что Путин ниже 72% и не опустится. Точнее, не опустят. Ну как бы на прошлых 71,73% было, на этих ниже никак нельзя.

Разнарядку спустили? Ну что ж, посмотрим.

А в целом же вся эта возня в государственных и возлегосударственных СМИ говорит только об одном – реально хороший ход Зюганов сделал. Иначе чего такая суета поднялась?

То у нас рассказывали, почему Навальный и крестница Путина (Собчак) не торт, а теперь все как по команде кинулись на председателя колхоза. Неужто и правда команда прошла?

Видимо, да. Но – как всегда, в спешке и непрофессионально. Нашли в чем упрекнуть – деньги были за рубежом. А у кого, скажем так, их из сильных мира сего их нет?

Я не говорю о новоявленных гражданах Мальты или Швейцарии. Я просто о тех, кто деньги хранит там, где ему больше нравится. И о тех, у кого счетов якобы нет.

Да, конечно, у нас есть лица, которым не стоит иметь счета за рубежом, ибо их могут арестовать, а денежки отнять. И что? Кого это останавливает? Только, наверное, круглого сироту и остановит. А человеку, у которого есть братья, сестры, дети разумные, тети, дяди и прочие родственники, включая гениальных жен-бизнесвумен, проблем нет.

Ну а кому совсем интересно, как можно в таком случае поступить, так можно и про Ролдугина с Егоровым почитать на досуге.

И, кстати, тут без какого-либо наезда или зависти говорю. Я бы вот не смог оффшорным кошельком работать на таком уровне.

Так что в отношении Павла Грудинина – реально мимо кассы. Это же прекрасно, что у него есть деньги. Хотя… 7,5 миллиарда рублей… Я вас умоляю оптом и в розницу. Ну разве это деньги?

У нас таможенники в гаражах, простите, больше хранят.

Так что некоммунисту-колхознику Грудинину пока беспокоиться не о чем. Что там ВЦИОМ нарисует – это одно, что на самом деле – это другое.

А вот в интернете люди говорят, что будут за него голосовать. Да что греха таить, сам проголосую. А почему нет? Правда, о том, почему да – в другой раз поговорим.

Главное пока – это хорошо, что центральные СМИ так начали хоронить Павла Николаевича. На пользу пойдет. Как в фильме «Служебный роман», помните? «Вызывающие, говорите? Тогда точно надо брать!».
Автор: Роман Скоморохов


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Комментарии 11

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  1. народник Сегодня, 06:20
    То у нас рассказывали, почему Навальный и крестница Путина (Собчак) не торт, а теперь все как по команде кинулись на председателя колхоза. Неужто и правда команда прошла?
    Видимо, да.

    Конечно, прошла команда. Слушаю "ВестиФМ" - в первый же день два злобных выступления за несколько часов. Захожу на сайт один...- там каждый день по мерзкой, клеветнической статье. (Больше на этот сайт не захожу). Очень властная верхушка напугалась народного кандидата, да ещё на фоне своих провалов.
    народник
    1. nadezhiva Сегодня, 06:38
      https://www.facebook.com/OpenEconomyMedia/videos/
      1984213535195011/
      Вы не поверите! Есть ресурсы, где г-на Грудина активно хвалят. И какие ресурсы)))
      OpenEconomy. Объясняем сложное
      11 января в 3:32 ·
      Собираемость налогов в России растёт гораздо быстрее, чем экономика, хвастался недавно глава ФНС Михаил Мишустин. Хвастаться тут нечем: если экономика падает, а налогов из неё удаётся выжимать все больше — это очень плохо, объясняет Павел Грудинин, кандидат в президенты от КПРФ

      Почитайте в сети вот про этот источник: OpenEconomy. Чей, скажем так, это рупор.
      nadezhiva
      1. народник Сегодня, 06:57
        Всем, кто пишет про деньги. А Вы вспомните о таком борце за народное счастье, как товарищ Фидель Кастро. Вспомните о его брате Рауле Кастро, о сыне генерала Ульянове\ Ленине. Всё далеко не бедные люди. Был ещё Сальвадор Альенде.
        народник
        1. Стропорез Сегодня, 07:08
          Цитата: народник
          Всем, кто пишет про деньги. А Вы вспомните о таком борце за народное счастье, как товарищ Фидель Кастро. Вспомните о его брате Рауле Кастро, о сыне генерала Ульянове\ Ленине. Всё далеко не бедные люди. Был ещё Сальвадор Альенде.

          Вы совершенно правы Кастро-аристократ, Ульянов-дворянин....
          Есть ещё конференция самого Грудинина , а вот что сказал Болдырев


          Автор очень всё хорошо изложил! Автору +++++
          Стропорез
  2. андрей юрьевич Сегодня, 06:22
    СМИ дружно хоронят Грудинина
    -их роковая ошибка, у нас в стране,всегда за гонимых вставали. сейчас много помоев выльют на Грудинина, слишком видимо боятся. Президентом ему не быть (в этот раз-точно) но вместо Медведева -вполне.я-за него.
    андрей юрьевич
  3. nadezhiva Сегодня, 06:25
    Нашли в чем упрекнуть – деньги были за рубежом. А у кого, скажем так, их из сильных мира сего их нет?
    Суть не в том. Само наличие денег никого не интересует. Здесь бред в другом: откуда и когда они появились. Прикол в том, что сам "как бы коммунист" не может дать внятный ответ на этот вопрос.
    В его последней декларации подобные суммы не фигурировали. И в предпоследней тоже.
    nadezhiva
    1. Стропорез Сегодня, 06:49
      Цитата: nadezhiva
      В его последней декларации подобные суммы не фигурировали. И в предпоследней тоже.

      Эти суммы фейк, придуманный помёт -тв.
      Вот от первого лица:
      https://youtu.be/Ogk0rjzUSns
      Стропорез
  4. 1536 Сегодня, 06:29
    В 1989-1991-м точно такие же настроения были. Тогда перед этим еще ЕБН выбрали первым секретарем МГК КПСС. А я приехал из Москвы в Свердловск в командировку на один из заводов. Свердловчане на заводе спрашивают, ну, как там у вас наш Б.Н.? Я говорю, что демократ, пешком ходит в поликлинику в районную поликлинику. Мужики заулыбались, он вам еще покажет, что к чему. Что дальше было? А дальше были орущие люди на площадях Москвы, что все воры и жулики, а вот они-то знают, как надо управлять страной и жить. Заметьте, ор происходил в рабочее время. Как потом разного рода завлабы и крикуны стали управлять страной объяснять не надо. Работать прекратили напрочь. И был еще знаменитый танк с призывающим к чему-то человеком с бумажкой на башне. Прямо Ленин и броневик с апрельскими тезисами. Может быть хватит всем тут свое мнение навязывать, обвиняя всех и вся в каких-то подтасовках фактов? Люди не бараны!
    1536
  5. Белый53 Сегодня, 06:34
    Хоть один реальный кандидат-трудяга а не политикан-пи....ол!
    Белый53
  6. g1washntwn Сегодня, 06:35
    У меня насчет этого персонажа стойкое чувство дежавю. Разница от ё-мобильного экс-предпринимателя только в том, что он от коммунистов. Главная беда у всех альтернатив ВВП - абсолютная невнятность и мямляние насчет того, как они собираются реализовать свои громогласные лозунги? Обещаний давать горазды все, а как отдавать должок, то все народные обещатели сигают с наворованным по кустам, да не простым, а исключительно зарубежным.
    g1washntwn
  7. Masya Masya Сегодня, 07:01
    Агитация поперла!
    сами товар завезли, сами разрекламировали, взвесили, упаковали и оплатили.

    Осталось только скушать... по мне так неудобоваримое...
    Masya Masya
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