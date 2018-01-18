20:17 18 января

Газовый разгром Украины: сколько Киев потерял на газовой войне с Россией

Газовый разгром Украины: сколько Киев потерял на газовой войне с Россией


Казалось бы, что тут думать. Стокгольмский арбитраж уже объявил сумму, которую Украина должна отдать России, 2 млрд. долларов. Уверяю вас, если бы все было так просто, то можно было бы считать, что Украина вышла из газовой войны с Россией практически без убытков. На самом деле цифра потерь более чем на порядок выше и это только по самым скромным подсчетам.

Итак, глава НАК «Нафтогаза» Андрей Коболев официально объявил о начале переговоров с «Газпромом» по поводу закупок у него природного газа в 2018 году. На этом очередную газовую войну между Украиной и Россией можно считать официально законченной, мир подписанным, а значит пришло время подводить итоги, то есть подсчитывать убытки.




Главная проблема Украины во всех газовых противостояниях с Россией состоит в том, что она всегда вела их не ради своих интересов, а вопреки им. Киев всегда отстаивал интересы Вашингтона или Брюсселя (иногда они просто совпадали), теряя при этом свои геополитические преимущества и еще деньги. Огромные деньги.

Главными итогом первой газовой войны между Украиной и Россией стала прокладка по дну Балтийского моря «Северного потока» и отказ Украины от самых низких цен на газ («газ попиисят»), согласно газового контракта 2009 года, подписанного Тимошенко.



Фактически этот договор стал газовой капитуляцией Украины, за который Юля отсидела пару лет в тюрьме, откуда ее освободил только переворот 2014 года.

Суммарные потери только на ценовой разнице газа по этому контракту за первые пять лет (срок действия соглашения от 1999 года, по которому Украина получала газ по цене 50$ за 1000 кубов и могла его свободно перепродавать за рубеж) составили сумму в 15-20 млрд. долларов, что для Украины было суммой колоссальной.

Но урок Киеву в прок не пошел, а потому как только в Киеве победил второй майдан новая газовая война с Россией вспыхнула сразу и по всем направлениям.



Первым делом украинские националисты принялись взрывать газопроводы и запасаться дармовым на тот моментом газом. Тогда еще не действовал пункт о предоплате и Украина получала газ авансом, чем Киев в преддверии нового газового противостояния и поспешил воспользоваться. Собственно основным камнем преткновения в Стокгольме стали не объемы покупаемого Украиной газа и не пункт «бери или плати», а цена, которую она должна была заплатить за тот газ, который не захотела оплачивать в 2014 году.

Чтобы во время новой газовой войны не покупать у России газ и при этом без него не остаться, новому режиму надо было быстро решить несколько проблем. Во-первых, резко сократить потребление, а во-вторых, на западной границе закольцевать советскую экспортную газовую трубу, чтобы изображать поставки газа со стороны Европы.

Также Киеву очень повезло с погодой. Все без исключения зимы после Майдана были очень теплыми, причем год от года средняя температура зимы повышалась от 2014-го года к 2017-му.

Первое условие было выполнено при помощи развязывания войны на Донбассе (естественно это не было ее причиной, но очень полезным для Киева бонусом), и введению режима тотальной экономии, вследствие чего Украине пришлось резко сокращать выпуск промышленной продукции и приучать своих жителей жить, учиться и работать в холодных помещениях.

Падение производств и недополученные от этого доходы, даже без учета потерянной части Донбасса можно оценить в приблизительно в 2-3 млрд. долларов ежегодно. Примечательно, что утерянные в 2014-15 годах рынки сбыта для продукции металлургии Украина уже не вернет. Это стало понятным, как только была опубликована итоговая статистика по украинской металлургии за 2017 год.



Помните, блокаду Донбасса со стороны банды Семена Семенченко прошлой зимой, в следствие которого Украина потеряла контроль, а значит и продукцию металлургических предприятий ЛНР и ДНР? Казалось бы, это должно было привести к росту производства аналогичных производств на так называемой «материковой» Украине. Но этого не случилось. По данным статистики данные предприятия закончили 2017 год с небольшим, но все-таки минусом в производстве. А это позволяет нам сделать вывод, что рынки сбыта украинского металлопроката утеряны надолго, и указанные выше потери от падения производств можно считать в убыток еще не один год.

Итак, по украинской промышленности мы имеем потери примерно 10 млрд. долларов. И не меньшая сумма потерь ожидает Украину в ближайшие годы.

Также в результате газовой войны Киев будет вынужден потерять практически весь газовый транзит после 2019 года, что даст еще минус примерно 2-3 млрд. долларов в год. Это прямое следствие постройки Россией «Северного потока-2», которого наверняка не было бы, если бы не «война». Или, по крайней мере, он бы не был построен так быстро. Сколько при этом денег Украина потеряла, можно только гадать. Может 10 млрд. долларов, а может и все 20. А может и больше…



На этом фоне потерь, как-то уже даже неприлично считать назначенные Стокгольмом 2 млрд. долларов компенсации за газ 2014 года и переплату за российский же газ, который Киев получал по так называемым «реверсным» схемам (менее 1 млрд. долларов). Даже без них видно, что последняя газовая война нанесла Киеву гораздо большие потери, чем война времен Ющенко. Более того, Украина вышла из нее настолько ослабленной в плане инструментария ее ведения, что можно с уверенностью сказать, что третьей большой газовой войны Украина просто не выдержит.
Автор: Юрий Подоляка (Yurasumy)


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Комментарии 22

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  1. Алексий Сегодня, 15:46
    На фоне всего этого очень нравятся выступления укрополитологов про нескончаемые перемоги
    Алексий
    1. Венд Сегодня, 15:49
      Цитата: Алексий
      На фоне всего этого очень нравятся выступления укрополитологов про нескончаемые перемоги

      Ну живут люди в вымышленном мире, видно им там комфортно laughing Где Украина великая держава, последний заслон перед русской агрессией, ее флот наводит ужас на другие страны и тд и тп laughing
      Венд
      1. Алексий Сегодня, 15:58
        У них на Украине есть такие пропагандистские телеканалы ( смотрю иногда для интереса), что наш Киселев нервно курит в сторонке.
        Алексий
        1. Васся Вассин Сегодня, 17:48
          Предлагаю тогда киселева выслать на окраину, пусть опыт перенимает, да и мы за одно чуть спокойней вздохнем. а ежи ли ему там понравится, и еще и останется, то вообще красота!
          Васся Вассин
        2. Стропорез Сегодня, 17:52
          Цитата: Алексий
          что наш Киселев нервно курит в сторонке.

          Цитата: Васся Вассин
          Предлагаю тогда киселева выслать на окраину

          Дык киселёв там уже лет 20 как жил, на какловском тв работал. У него дом в Крыму в Коктебеле. Тот ещё "карась".А у соловьева дом в Италии на озере Комо.
          Стропорез
          1. Васся Вассин Сегодня, 18:10
            Вон оно как! А я то думаю, откуда запашком тянуло...
            Васся Вассин
            1. Стропорез Сегодня, 18:43
              Цитата: Васся Вассин
              Вон оно как! А я то думаю, откуда запашком тянуло.

              Это не запашок-это завоняло laughing кисель и за ющенку, и за янука троллячил.
              С начала по середину 2000-х годов жил и работал на две страны — Украину и Россию[14]. С 2000 по 2006 год[15] —
              ведущий актуального интервью «Подробно с Дмитрием Киселёвым», с 2000 по 2004 год — главный редактор службы информации украинской телекомпании ICTV
              Дмитрий Киселёв построил в Коктебеле дом[44][45], а в 2003 году основал там фестиваль «Джаз Коктебель»[4]. По собственным словам, также он инициировал реконструкцию дома-музея писателя и художника Максимилиана Волошина, в чём ему помогли украинские политики Дмитрий Табачник и Пётр Порошенко[44].
              С 2012 года занялся созданием винодельческого хозяйства в Коктебеле «Cock t’est belle» мощностью до 4 тысяч бутылок в год.
              В апреле 2016 года хакеры объявили о взломе и краже содержимого двух почтовых ящиков и переписки в WhatsApp Дмитрия Киселёва, которое было выставлено на аукцион до 15 мая. Охвачен период с 2009 по 2016 год с общим объёмом информации в 11 гигабайт.
              Тематика в основном посвящена проектам «Россия сегодня», также в массиве есть данные о финансах и активах (среди которых — покупка элитной квартиры в 204 м² на Цветном бульваре за 162 млн рублей в феврале 2014 года)[38], оспаривание введённых ЕС персональных санкций, покупка готовой дипломной работы и профессиональных учёных статей для жены. Среди собеседников журналиста оказались заведующая сектором социальной философии Института философии РАН Валентина Федотова (на платной основе пишущая тексты ведущего)[39], экономист Никита Кричевский, медиаменеджер Арам Габрелянов, пранкер Вован, министр культуры Владимир Мединский[40][41][42][43].
              Вот такой вот персонаж belay
              Стропорез
      2. антивирус Сегодня, 16:10
        окраина банкротом стала после 1 майдана-- с помощью 2-го оттянули все сдачи ( в плен РФ и рынки потерянные)
        сейчас еще 3-5 лет будут жить на 2 унитаза-стула.
        потом надо выбор сделать
        ГНАТЬ ВЗАШЕЙ ИХ.
        БРАТЬ ПО ЧАСТЯМ.
        ОНИ, ПРЕЖДЕ ВСЕГО, ОБИДЕЛИ НАШИХ ЭФФЕКТИВНЫХ
        антивирус
  2. Васся Вассин Сегодня, 15:50
    Не о том речь. Вопрос надо было задать так- сколько мы все потеряли, русские, разделенные искусственными границами? Бандиты нас разделили чтобы властвовать и изнурять! А тут про какую-то ерунду, газ, долги, прочую пену дней...
    Васся Вассин
  3. NF68 Сегодня, 16:01
    На зло кондуктору куплю билет для проезда в трамвае, а сам пойду пешком.
    NF68
  4. Антианглосакс Сегодня, 16:05
    Поставили окраину в неудобную позицию, всё справедливо, только кому от этого легче? Понятно, что рано или поздно, это амно придётся разгребать России. Автор лучше бы подсчитал сколько Россия теряет из-за либерально-воровского экономического курса коллаборационистов от власти. Мне и остальным соотечественникам такая информация была бы на порядок интереснее и полезнее.
    Антианглосакс
    1. Димка75 Сегодня, 18:43
      в сильных и богатых странах новости в основном пишутся о самой стране - о власти, о людях, о проблемах, критика, перспективы

      а в России и на ВО в частности - в основном об Украине
      выводы делайте сами
      Димка75
  5. Егоза Сегодня, 16:48
    ВР Украины сегодня таки приняла закон про "реинтеграцию Донбасса", где Россия признается страной-агрессором. Так что никаких денег "агрессору" платить не будем, Пусть там Эуропейский суд что хошь присуждает. Но вот как быть с иными покупками. Вот, честно, признали агрессором, так почему бы "агрессор" не прекратит подачу газа, угля и всего прочего? Жалко население? Ну может холодок прочистит мозги, как оно там прожить без "агрессора"!!!!!!
    Егоза
  6. фа2998 Сегодня, 17:27
    Знаете, у нас похвалится особенно нечем, и суть наших новостей (и по ТВ, и здесь) такая- находим страну с проблемами, и начинаем: и курс ихних фантиков уже 100 млн.за бакс, и внутренних долг исчисляется трлн., кто то на газе потерял 100500 млрд., у многих безработица, голод, торнадо, падающие самолеты и мн. мн.В общем вытягиваем негатив, и наши"успехи" теряются на фоне иностранных бед.Опять негры не доедают!
    Надоело! angry hi
    фа2998
  7. Сержант71 Сегодня, 18:04
    Здесь "аналитика" не от слова "анализ".
    Цитата: "Также в результате газовой войны Киев будет вынужден потерять практически весь газовый транзит после 2019 года, что даст еще минус примерно 2-3 млрд. долларов в год. Это прямое следствие постройки Россией «Северного потока-2», которого наверняка не было бы, если бы не «война»(с)
    Во-первых,объясните кто-нибудь этому горе эксперту, что на данный момент нет никакого "построенного "Северного потока-2".
    Во-вторых, на сегодня даже инвесторы этого проекта окончательно не определены. Вообще не ясно, то ли на паях будет финансирование с европейскими газовыми гигантами, то ли придётся искать средства самим. А самим найти будет мало реально в условиях стройки "Силы Сибири", второй нитки "Бованенково-Ухта", второй очереди Сабетты, Турецкого потока и ещё ряда проектов.
    В-третьих, даже если произойдёт чудо и в этом году будет дано разрешение на постройку, к чему пока предпосылок не видно, мы просто физически не успеем построить всё к концу 2019 года. И следовательно, транзит через Украину будет продолжен и после.
    Вообще, читая эти опусы от участника первого майдана и ранее щирого патриота Украины, пана Подаляки, просто удивляешься, как быстро меняется мнение людей
    Сержант71
    1. Curious Сегодня, 19:26
      Ренегат, что Вы хотите. Штаны переодел задом наперед - и уже сменил политическую ориентацию. Я никак не пойму, зачем такие там нужны, если они никому не нужны тут. Или новостей про Украину надо сколько, что писаки не справляются и в бой все подряд бросают?
      Curious
  8. Сергей Кожокарь Сегодня, 19:21
    Молодцы! Скрупулёзно подсчитано сколько потеряла Украина. Но! Если кто-то теряет, то обязательно кто-то находит" Стесняюсь спросить, что нашёл рядовой россиянин в этом случае? Ведь тот газ, который Украина не купила "задёшево", Газпром продал в Европу, "задорого". Разница кому пошла? Насколько я понимаю, для российского потребителя газ дешевле не стал?
    Сергей Кожокарь
  9. pomorAL Сегодня, 19:22
    самая большая трагедия Украины-общая граница с роиссей. когда россеяни-мышибраття перестанут мельтешить по степям луганды-всё в Украине наладится. не верите? таки попробуйте убраться и посмОтрите, что будет.
    pomorAL
  10. evaee Сегодня, 19:24
    Какой мир с Украиной ?! Что тут автор дичь пишет, когда Киев официально объявил Россию агрессором !?
    evaee
  11. EFLINTuk Сегодня, 19:27
    Вопрос простой - суд присудил 2 млрд., а во сколько оценивала свои потери Россия при подаче иска ? А то белиберды понаписано опять, по которой Украина давно должна была прекратить своё существование.
    EFLINTuk
  12. Captain Nemo Сегодня, 19:30
    Если СП-2 уже построен, то кто-то нагло зажал банкет по случаю его открытия. А притягивать спад в металлургии к газу, это (далее непечатное)
    Captain Nemo
  13. 97110 Сегодня, 19:35
    Итак, по украинской промышленности мы имеем потери примерно 10 млрд. долларов.
    Стесняюсь спросить, потери - это как? Это убытки? Это неполученная выручка от реализации? Или это просто экспертная оценка, в терминах бухгалтерского учёта не выразимая? Или всё-таки невыразимая, ну как тоска-печаль?
    97110
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