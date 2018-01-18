Самое мощное стрелковое оружие. Часть 4. Снайперская винтовка Truvelo SR 20x110mm

Truvelo SR 20х82 mm, фото: truvelo.co.za

Truvelo SR 20х110 mm, фото: truvelo.co.za

Truvelo SR 20х110 mm, фото: truvelo.co.za

Truvelo SR 20х110 mm, фото: truvelo.co.za

Источники:

http://ohrana.ru/weapon/sniper_rifles/2554

http://sniper-weapon.ru/yuar/360-krupnokalibernye-snajperskie-vintovki-truvelo-cms-sr

http://www.truvelo.co.za/armoury/sr-20x110mm

Материалы из открытых источников

К самым мощным образцам стрелкового оружия в мире можно смело причислить снайперскую винтовку Truevelo SR, которая производится в ЮАР. В современном мире крупнокалиберными снайперскими винтовками, которые также называют антиматериальными, уже давно никого не удивишь. Однако оружейники из Южно-Африканской Республики постарались сделать все возможное для этого, выпустив в серийное производство снайперскую винтовку Truvelo SR под патрон 20х110 мм. На выходе мы имеем практически малокалиберное артиллерийское орудие со снайперским прицелом.Компания Truvelo Armoury, которая производит снайперские винтовки семейства Truvelo SR, была образована сравнительно недавно. Она была основана в 1994 году. Основная специализация этой южноафриканской компании – выпуск легкого стрелкового оружия и различных аксессуаров к нему. Штаб-квартира компании находится в городе Мидранд. В этом же городе ЮАР находятся офисы, производственные цеха и специальная лаборатория, в которой проводятся НИОКР. Помимо непосредственно оружия и аксессуаров компания выпускает и отдельные узлы: затворы, высококачественные стволы и другую продукцию.Стоит отметить, что Truvelo SR – это целое семейство снайперских винтовок, которые производятся южноафриканской компанией Truvelo Armoury. Технически все они представляют собой винтовки с продольно-скользящим поворотным затвором. Данная линейка снайперских винтовок представлена сегодня под достаточно широкую номенклатуру боеприпасов разного калибра: 6,5х47 мм Lapua, 7,62х51 мм НАТО, .338 Lapua Magnum, 12,7х99 мм НАТО, 14,5х114 мм, 20х82 мм и 20х110 мм.Линейка винтовок Truvelo SR с технической точки зрения не представляет ничего революционного. Представители компании из ЮАР традиционно делают ставку на качество производства и сравнительно небольшую стоимость своих изделий. Это подразумевает возможность надежной и безотказной работы винтовок в самых разных погодных условиях в очень широком диапазоне температур (от -35 до +55 градусов Цельсия). Как наиболее необычные, в линейке можно выделить винтовки под 20-мм патрон, однако подобное оружие не является для ЮАР чем-то новым. Еще в 1998 году на вооружение здесь была принята крупнокалиберная снайперская винтовка Mechem NTW-20 того же калибра.Любопытным представляется тот факт, что оба патрона к 20-мм крупнокалиберным винтовкам Truvelo SR были разработаны на основе боеприпасов зенитных пушек 1930-40-х годов. Патрон 20х82 мм был создан немецкой компанией Mauser в 1930-е годы для средств противотанковой обороны Вермахта (пушка 2-cm Mauser), позднее он нашел широкое применение в системах зенитного (2-cm FLAK 38) и авиационного вооружения (20-mm MG 151/20). Наиболее широко он использовался именно с авиационной пушкой MG 151/20, которой во время Второй мировой войны вооружались практически все немецкие истребители. В модифицированном виде и новом снаряжении данный боеприпас используется с современными крупнокалиберными снайперскими винтовками, выпускаемыми в ЮАР.Патрон 20х110 мм также был создан на основе снаряда 20x110mm Hispano, разработанного еще в 1941 году специально для зенитной пушки Hispano-Suiza HS.404. Данный боеприпас широко использовался в годы Второй мировой войны, главным образом, он применялся вооруженными силами Великобритании. Сегодня патрон данного калибра используется не только в ЮАР с крупнокалиберными винтовками Mechem NTW-20 и Truevelo SR, но и в Хорватии с винтовкой RT-20. Несмотря на свой солидный возраст, боеприпасы, появившиеся еще в первой половине XX века, по-прежнему актуальны и востребованы во всем мире, обретя вторую жизнь вместе с современными высокоточными снайперскими системами.20-мм южноафриканские снайперские винтовки Truvelo SR предназначены в первую очередь для вывода из строя и уничтожения разнообразных технических объектов, коммуникационного оборудования, небронированной и легкобронированной техники противника. Для этого применяется широкая линейка 20-мм боеприпасов в бронебойном, бронебойно-зажигательном, осколочно-фугасном исполнении. Использование патронов 20х110mm Hispano позволяет стрелку уверенно поражать цели на дистанции до двух километров. При этом модель SR 20x110mm легко можно отличить от SR 20x82mm в первую очередь по отсутствию магазина. Первая винтовка однозарядная, вторая комплектуется коробчатым магазином, рассчитанным на 5 патронов.Конструктивно обе антиматериальные винтовки построены по классической модульной схеме без каких-либо излишеств или необычных особенностей. Обе винтовки построены с использованием продольно-скользящего затвора, который запирает канал ствола на 2 радиальных или 3 боевых упора (два в передней части затвора, один – в задней) при его повороте. На массивный ствол (длина ствола у модели SR 20x110mm – 1100 мм) устанавливается мощный дульный тормоз-компенсатор типа «голова змеи». По заверениям производителя он способен гасить до 60 процентов отдачи в момент выстрела, либо четырехкамерный дульный тормоз-компенсатор классического типа. Необходимо отметить, что стволы к винтовкам Truvelo SR производятся в соответствии с международными спецификациями C.I.P. и NATO.Ствол винтовки врезается в стальную ствольную коробку, на горизонтальной верхней поверхности которой располагается направляющая планка типа Пикатинни, на нее устанавливается оптический прицел. Открытие прицельные приспособления на данных 20-мм крупнокалиберных снайперских винтовках отсутствуют. В передней части импровизированного цевья монтируются регулируемые двухопорные сошки с широкими загнутыми опорными стойками. Это сделано для большей площади опоры, а также удобства в случае установки винтовки на неровные поверхности. В модели SR 20x110mm на специальный блок крепления может быть установлена достаточно массивная тренога (аналогична треноге крупнокалиберного пулемета Браунинг M2), содержащая в себе амортизирующий механизм, дополнительно снижающий отдачу в момент выстрела.Предохранитель находится в задней части затвора, стрелок может перевести его в одну из трех доступных позиций: в первой – блокируется затвор снайперской винтовки; во второй – блокируется ударно-спусковой механизм; в третьей – винтовка разблокирована и готова к стрельбе. С винтовками используется не складывающийся приклад скелетного типа, он изготавливается из авиационного алюминия. На затыльной части приклада расположена специальная амортизирующая накладка, а на его верхней плоскости – регулируемая накладка под щеку стрелка.Стоит отметить, что 20-мм винтовки Truvelo SR не блещут особой точностью. Производителем заявлена невысокая для снайперского оружия кучность стрельбы – 2 МОА (угловых минуты) на дистанции 500 метров. Однако этого вполне достаточно для решения возложенных на крупнокалиберную снайперскую винтовку задач, особенно если принимать во внимание калибр стволов и характер используемых боеприпасов. Обладая высокой бронепробиваемостью, их легко можно отнести практически к настоящим артиллерийским боеприпасам. Бронебойный патрон калибра 20х110 мм на дистанции 200 метров пробивает 25-мм гомогенной стальной брони средней твердости при угле встречи 60 градусов.Хорошо подготовленный снайпер, имея под рукой винтовку Truvelo SR 20х110 mm, сможет поразить цель на дистанции в два километра. При этом не позавидуешь не только человеку, в которого прилетит настоящий мини-снаряд, но и технике. Мощности патрона достаточно чтобы поражать все существующие бронежилеты, а также вывести из строя БТР и другую легкобронированную технику. Правда, как и у любых крупнокалиберных снайперских винтовок у Truvelo SR 20х110 mm есть свои ярко выраженные недостатки.Первый и самый главный недостаток – вес оружия. Винтовка весит без малого 25 кг. Это уже предполагает работу в паре, так как помимо самой винтовки, она может комплектоваться специальной треногой, которая весит еще 10 кг. Все это превращает оружие практически в стационарное. Второй недостаток вытекает из первого – размеры оружия, длина винтовки составляет 1990 мм. В рейд по тылам противника с таким оружием не отправишься. Но при необходимости транспортировки винтовки на существенные расстояния, ее можно уложить в специальный жесткий фирменный оружейный кейс из алюминия, винтовка укладывается в него почти в неразобранном виде. Третий недостаток (условный для такого оружия) – однозарядность винтовки, подготовки снайпера должно хватать на то, чтобы поразить цель с первого выстрела.Винтовка Truvelo SR 20х110 mm уникальна в первую очередь использованием сверхмощного боеприпаса калибра 20х110 мм и является одной из немногих в мире под этот патрон. По сути, перед нами максимально прокаченное в плане точности противотанковое ружье, которое отлично покажет себя в обороне, доставив противнику массу проблем. Сам производитель, кстати, также подчеркивает антиматериальные способности своего оружия, отмечая, что винтовку можно использовать для поражения различного электронного оборудования, средств связи, прицельных приспособлений, GPS и радиолокационных систем, которые в изобилии можно встретить на современной бронетехнике среднего и тяжелого класса.