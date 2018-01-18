Тиллерсон: Санкции дали эффект - северокорейцы начали умирать от голода

Две трети людей на этих судах умерли. Они не пытались сбежать. Те, кто не умер, хотели вернуться домой, поэтому они (японцы) вернули их в Северную Корею. Они (японцы) выяснили, что их послали зимой ловить рыбу из-за нехватки продовольствия. И их послали ловить рыбу без достаточного количества топлива, чтобы вернуться назад.

Пока власти Южной и Северной Кореи договариваются, выходя на компромиссные решения (в том числе и по совместному участию команд в открытии Олимпиады в Пхёнчхане под единым флагом), в Госдепартаменте США не без откровенного удовлетворения сообщают об «эффекте от санкций» против КНДР. В частности, госсекретарь Рекс Тиллерсон, выступая перед аудиторией Стэнфордского университета, заявил, что санкции уже дали следующие плоды: северокорейцы умирают от голода. Речь зашла о рыбаках КНДР. РИА Новости приводит заявление Тиллерсона, сославшегося на японские данные:Тиллерсон утверждает, что японские власти якобы задержали «больше сотни» северокорейских судов, которые «без топлива» дрейфовали в японских территориальных водах.Судя по риторике Тиллерсона, даже если эти события действительно имели место, то США ставит их в свой собственный зачёт, полагая, что именно таким образом нужно добиваться своих целей и защиты интересов.В целом же эти заявления напоминают известные фейковые сюжеты образца 2014 года, когда в ряде зарубежных (особенно украинских) СМИ стали появляться заявления о "голоде в России из-за американских и европейских санкций".