07:18 18 января

Тиллерсон: Санкции дали эффект - северокорейцы начали умирать от голода

Пока власти Южной и Северной Кореи договариваются, выходя на компромиссные решения (в том числе и по совместному участию команд в открытии Олимпиады в Пхёнчхане под единым флагом), в Госдепартаменте США не без откровенного удовлетворения сообщают об «эффекте от санкций» против КНДР. В частности, госсекретарь Рекс Тиллерсон, выступая перед аудиторией Стэнфордского университета, заявил, что санкции уже дали следующие плоды: северокорейцы умирают от голода. Речь зашла о рыбаках КНДР.

РИА Новости приводит заявление Тиллерсона, сославшегося на японские данные:
Две трети людей на этих судах умерли. Они не пытались сбежать. Те, кто не умер, хотели вернуться домой, поэтому они (японцы) вернули их в Северную Корею. Они (японцы) выяснили, что их послали зимой ловить рыбу из-за нехватки продовольствия. И их послали ловить рыбу без достаточного количества топлива, чтобы вернуться назад.


Тиллерсон: Санкции дали эффект - северокорейцы начали умирать от голода



Тиллерсон утверждает, что японские власти якобы задержали «больше сотни» северокорейских судов, которые «без топлива» дрейфовали в японских территориальных водах.

Судя по риторике Тиллерсона, даже если эти события действительно имели место, то США ставит их в свой собственный зачёт, полагая, что именно таким образом нужно добиваться своих целей и защиты интересов.

В целом же эти заявления напоминают известные фейковые сюжеты образца 2014 года, когда в ряде зарубежных (особенно украинских) СМИ стали появляться заявления о "голоде в России из-за американских и европейских санкций".

Использованы фотографии: www.globallookpress.com
7

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 26

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. oldseaman1957 Сегодня, 05:39
    Одно только слово: людоеды! Лощёные и презентабельные...
    oldseaman1957
    1. Злой543 Сегодня, 05:46
      У святой демократии цель такая же как и у Гитлера при блокаде Ленинграда?
      Злой543
      1. ДЕДПИХТО Сегодня, 05:53
        Чегой то не наблюдаю радостную морду лица Тиллерсона. laughing Бедолага,хозяин заставил обгаженный ,,звезднополосатый,, отстирывать. lol
        власти Южной и Северной Кореи договариваются, выходя на компромиссные решения (в том числе и по совместному участию команд в открытии Олимпиады в Пхёнчхане под единым флагом),
        ДЕДПИХТО
        1. андрей юрьевич Сегодня, 06:01
          Тиллерсон: Санкции дали эффект - северокорейцы начали умирать от голода
          прямо как мы-ёжиков доедают... вскрыть бы башку у тиллерсона,глянуть,что там такое. what
          андрей юрьевич
          1. ДЕДПИХТО Сегодня, 06:15
            Цитата: андрей юрьевич
            Тиллерсон: Санкции дали эффект - северокорейцы начали умирать от голода
            прямо как мы-ёжиков доедают... вскрыть бы башку у тиллерсона,глянуть,что там такое. what

            Мериканские тараканы там..крупные такие,рыжие.Санкциями прозываются.Когда дело швах,тараканы шебуршиться начинают.И понеслось-там умирают,тут траву доедают и вообще мы пуп земли.Бред одним словом,беспомощный..
            ДЕДПИХТО
          2. Alone Сегодня, 06:52
            Вы что!?Нельзя нашего орденоносца обижать,его сам Путин наградил!
            Alone
          3. Вежливый Лось Сегодня, 06:55
            Цитата: андрей юрьевич
            вскрыть бы башку у тиллерсона,глянуть,что там такое.

            Вскрывать только под мощной вытяжкой.
            Вежливый Лось
  2. Стас Снежин Сегодня, 05:44
    Американцы, впрочем как и некоторые их друзья,
    радуются, когда кому то плохо.. мерзко это.
    Стас Снежин
  3. Per se. Сегодня, 05:44
    Псина Рекс очень гуманен, как и всё демократичное общество англосаксов. Ради "правды", "свободы", "демократии", можно любые преступления совершать, в угоду своим колониально-эгоистическим интересам.
    Per se.
  4. perm23 Сегодня, 05:50
    Вот и вся их политика в этом.Бить по детям . по людям. Чтоб погибали совсем невиновные не в чем люди . а потом говорить о правах человека и демократии . Мерзко все это . и Это не люди .
    perm23
    1. андрей юрьевич Сегодня, 06:03
      Цитата: perm23
      Вот и вся их политика в этом

      американцы всегда "правду и ничего кроме правды" yes всё ещё есть уверовавшие в их полёт на луну?
      андрей юрьевич
      1. Per se. Сегодня, 06:30
        Цитата: андрей юрьевич
        всё ещё есть уверовавшие в их полёт на луну?
        Я, например, не верю. Если и была, то беспилотная имитация, в остальном, куча повода для скепсиса. Как преодолели радиационный пояс Земли, куда сейчас делись их сверхнадёжные и мощные ракетные двигатели, наконец, как так браво вылезали из приводнившегося "Аполлона", после стольких дней полёта... Можно долго продолжать, это всё такая же мистификация, как СОИ, такая же правда, как не расширение НАТО, потряхивание пробиркой с белым порошком, и, скорей всего, как чудовищная инсценировка, атаки на башни-близнецы в Нью-Йорке. Нет им веры ни какой, показали своё истинное лицо.
        Per se.
        1. андрей юрьевич Сегодня, 07:01
          Цитата: Per se.
          куча повода для скепсиса.

          Большая "куча"... yes
          андрей юрьевич
  5. КОН Сегодня, 05:52
    Было же понятно сказано."Траву будут есть, а рыло вам начистят"...Мечтатели!!!
    КОН
  6. Esoteric Сегодня, 05:56
    Нельзя спокойно смотреть, когда твоему "не злому" соседу вставляют палки в колёса "добрые партнёры". СССР и был уважаем за то, что не шёл на поводу у США и имел на всё свою точку зрения. Только помогать, нам хуже не станет, а ненавидящих имперские амбиции США будет больше.
    Esoteric
  7. Геркулесыч Сегодня, 05:59
    Что ждать от сушеств, на территории будущей Америки унечтоживших массово коренное население? fool Подонками были, подонками и передохнут! am
    Геркулесыч
    1. лысова Сегодня, 07:04
      И добавить то к словам нечего - в точку.
      лысова
  8. KOMA Сегодня, 06:10
    А Тиллерсон там случайно не сказал кто своей никчёмной политикой довёл бедных корейцев до голода?
    KOMA
  9. ВадимЖивов Сегодня, 06:18
    Собаку (Рекса) послушать- себя обмануть hi
    ВадимЖивов
  10. Masya Masya Сегодня, 06:23
    Тиллерсон утверждает, что японские власти якобы задержали «больше сотни»

    Вот перебрал- то, конкретно! У него в глазах не то, что двоится, троится- сотница!!! laughing
    Masya Masya
  11. zulusuluz Сегодня, 06:48
    Может пора спросить у него официально, чем отличаются санкции от иного способа уничтожения граждан другой страны? Может все-таки санкции = война (официально)?
    zulusuluz
  12. oracul Сегодня, 06:50
    Англосаксы в воем амплуа - жестокие, беспощадные и бесконечно лживые. Их удел - война с аборигенами вооруженными копьями и луками. А сколько крокодильих слез ими пролито из-за ущемления "гражданских прав и свобод" своих прихлебателей. Интеллигентные джентльмены - циники с широким оскалом окровавленных ртов , называемых ими доброжелательными улыбками.
    oracul
    1. ромул Сегодня, 07:07
      Цитата: oracul
      Англосаксы в воем амплуа - жестокие, беспощадные и бесконечно лживые.

      Что так и не отпускает? Середина зимы уже - все периоды обострений вроде позади...
      Их удел - война с аборигенами вооруженными копьями и луками. Россия во время крымской войны 19в - кто?
      Две мировые войны англичане с аборигенами - европейцами воевали?
      ромул
  13. Svist Сегодня, 06:51
    Вообще то это геноцид, не?
    Svist
  14. BARHAN Сегодня, 06:56
    Ну прямо как мы,в клочья разорваны)))
    BARHAN
  15. лысова Сегодня, 07:02
    " В ноябре у берегов Японии обнаружено 28 деревянных лодок с Корейского полуострова "--- Да, было такое, только виновны в дрейфе сами рыбаки. Горючки было взято достаточно. Только вот желание наловить, как можно больше ( а это дополнительный расход топлива ), плюс сезонные шторма не дали вернуться домой. Понятно что горючка была потрачена. О жертвах японцы и словом не обмолвились. Да же, если и было что, то ни как не с голодухи ( рыба была ). Могли просто замёрзнуть без топлива. Сами всё не учли. ------- А эта нелюдь, приписывает заслугу трагедии Госдепартаменту США не без откровенного удовлетворения. Горите в аду.
    лысова
Картина дня