Пентагон: Мы не создаём в Сирии новую армию

Эти силы помогут вернуться в свои дома сирийским беженцам. Они также приложат усилия для того, чтобы боевики ИГИЛ (*запрещено в России) не смогли вновь занять сирийские города. Тренировки способствуют стабилизации обстановки в стране. Но не нужно воспринимать это как пограничные отряды или армию.

В главном военном ведомстве США выступили с комментарием по поводу создания в Сирии очередных вооружённых формирований. Речь идёт о так называемых силах безопасности границы.В Пентагоне сообщили, что американские военные действительно приступили к тренировкам «представителей местного населения» в рамках проекта по созданию «сирийских сил безопасности». При этом в пресс-службе американского силового ведомства заявлено, что тренируемые силы «не нужно воспринимать в качестве пограничной охраны или армии».Из заявления:В Пентагоне подчеркнули, что «учитывают обеспокоенность Турции».В Анкаре обеспокоены тем, что американские инструкторы занимаются подготовкой курдских вооружённых отрядов. В военном ведомстве США отмечают, что будут «постоянно информировать Турцию», и что все действия «будут абсолютно прозрачными для окончательной победы над ИГ*».Напомним, что ранее в МО РФ отмечали, что Штаты работают над созданием «новой сирийской армии», которую, по всей вероятности, будут пытаться использовать в боевых действиях против правительственных сил Сирийской Арабской Республики.