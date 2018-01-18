07:13 18 января

Пентагон: Мы не создаём в Сирии новую армию

В главном военном ведомстве США выступили с комментарием по поводу создания в Сирии очередных вооружённых формирований. Речь идёт о так называемых силах безопасности границы.

В Пентагоне сообщили, что американские военные действительно приступили к тренировкам «представителей местного населения» в рамках проекта по созданию «сирийских сил безопасности». При этом в пресс-службе американского силового ведомства заявлено, что тренируемые силы «не нужно воспринимать в качестве пограничной охраны или армии».




Из заявления:
Эти силы помогут вернуться в свои дома сирийским беженцам. Они также приложат усилия для того, чтобы боевики ИГИЛ (*запрещено в России) не смогли вновь занять сирийские города. Тренировки способствуют стабилизации обстановки в стране. Но не нужно воспринимать это как пограничные отряды или армию.


В Пентагоне подчеркнули, что «учитывают обеспокоенность Турции».

В Анкаре обеспокоены тем, что американские инструкторы занимаются подготовкой курдских вооружённых отрядов. В военном ведомстве США отмечают, что будут «постоянно информировать Турцию», и что все действия «будут абсолютно прозрачными для окончательной победы над ИГ*».

Напомним, что ранее в МО РФ отмечали, что Штаты работают над созданием «новой сирийской армии», которую, по всей вероятности, будут пытаться использовать в боевых действиях против правительственных сил Сирийской Арабской Республики.

Использованы фотографии: Фейсбук
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Комментарии 4

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  1. Геркулесыч Сегодня, 06:09
    Ага, они сами создают новую армию, курды иди кто там захватили инструкторов из сша, в америке также захватили склады с оружием и боеприпасами, и на захваченных же транспортниках все себе и перевезли? am Завались янки до невозможности! fool
    Геркулесыч
  2. Александр 3 Сегодня, 06:13
    Ну да я пришёл к тебе с миром ,а за спиной топор.
    Александр 3
    1. андрей юрьевич Сегодня, 06:26
      Пентагон: Мы не создаём в Сирии новую армию
      пока ещё, старая не закончилась...
      андрей юрьевич
  3. Ушлый_башкорт Сегодня, 06:31
    Может кому-нибудь на Техащине потренировать кого-нибудь, ну чтобы те способствовали стабильности в США?
    Ушлый_башкорт
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