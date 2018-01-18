07:17 18 января

В "Нафтогазе": Не обсуждайте подорожание газа, ведь это рыночный товар

Глава украинской компании НАК «Нафтогаз» прокомментировал информацию о том, что власти Украины в очередной раз повысят цены для населения на газ (повышение составит более 8%). Вопросы у украинского населения по этому поводу возникли в связи с тем, что в Киеве заявили о грядущем повышении цены на голубое топливо на фоне известий о снижении цены закупки газа (напрямую из России).

Андрей Коболев (председатель правления «Нафтогаза), как сообщает «Укринформ», заявил о том, что повышение цены на газ для украинских потребителей «не является предметом для дискуссии, так как газ – это рыночный товар». По словам г-на Коболева, если продолжать сохранять «специальную цену» для населения, то это повлечёт миллиардные убытки для государства.

В "Нафтогазе": Не обсуждайте подорожание газа, ведь это рыночный товар



Из серии: "торг здесь неуместен".

Коболев:
Надо просто передать формирование цены газа на рынок, дать регулятору возможность эффективно надзирать. Это не предмет разговора в политической плоскости. Если речь идёт о сверхприбыли, нужно вводить ренту, как это делается во всём мире.


Напомним, что Украина возвращается к прямым закупкам газа у России, несмотря на то, что все последние годы из Киеве звучали заявления о том, что Российская Федерация является «страной-агрессором». Стокгольмский арбитраж обязал Украину вернуться к контрактным закупкам газа в объёме до 5 млрд кубометров в год. Срок контракта с «Газпромом» истекает в 2019 году.


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Комментарии 4

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  1. tchoni Сегодня, 06:10
    Ну, это как у нас с бензином))) Нефть подешевела - бензолин подорожал (а чё вы хотели? доллар то растет), нефть подорожала - бензин подорожал (а чё вы хотели? нефть то дорожает))))) hi
    tchoni
    1. КОН Сегодня, 06:15
      Пока нефтяная отрасль не перейдет государству, это так и будет...
      КОН
  2. Геркулесыч Сегодня, 06:13
    А долги России за ранее купленый газ возвращать не желают? А наша власть видать "братскомународу "все простила, повесив эти миллиарды на население России? ??Мы их по сути дотируем, продолжая пагубную политику прикормки врага с руки, в которую они потом просто плюют! !!
    Геркулесыч
  3. Александр 3 Сегодня, 06:31
    У рядовых граждан должен возникнуть вопрос-(когда агрессор нас накормит газом,нефтью и салом)?
    Александр 3
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