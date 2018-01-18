В "Нафтогазе": Не обсуждайте подорожание газа, ведь это рыночный товар

Надо просто передать формирование цены газа на рынок, дать регулятору возможность эффективно надзирать. Это не предмет разговора в политической плоскости. Если речь идёт о сверхприбыли, нужно вводить ренту, как это делается во всём мире.

Глава украинской компании НАК «Нафтогаз» прокомментировал информацию о том, что власти Украины в очередной раз повысят цены для населения на газ (повышение составит более 8%). Вопросы у украинского населения по этому поводу возникли в связи с тем, что в Киеве заявили о грядущем повышении цены на голубое топливо на фоне известий о снижении цены закупки газа (напрямую из России).Андрей Коболев (председатель правления «Нафтогаза), как сообщает «Укринформ» , заявил о том, что повышение цены на газ для украинских потребителей «не является предметом для дискуссии, так как газ – это рыночный товар». По словам г-на Коболева, если продолжать сохранять «специальную цену» для населения, то это повлечёт миллиардные убытки для государства.Из серии: "торг здесь неуместен".Коболев:Напомним, что Украина возвращается к прямым закупкам газа у России, несмотря на то, что все последние годы из Киеве звучали заявления о том, что Российская Федерация является «страной-агрессором». Стокгольмский арбитраж обязал Украину вернуться к контрактным закупкам газа в объёме до 5 млрд кубометров в год. Срок контракта с «Газпромом» истекает в 2019 году.