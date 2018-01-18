Силуанов собрался превращать Россию во "вторую Норвегию"
Министр финансов РФ Антон Силуанов на фоне прохождения Гайдаровского форума заявил о том, что Россия должна уйти от зависимости колебаний цен на нефть. Для этого, по словам Силуанова, стране необходимо накопить до 7% ВВП резервов. В интервью информационной службе РБК министр финансов заявил, что Россию «необходимо превратить во вторую Норвегию».
Учитывая тот факт, что государственные чиновники далеко не всегда готовы на 100% исполнять поставленные перед самими собой задачи, вполне можно предположить, что «превращение во вторую Норвегию» может закончиться введением в РФ «норвежских» налогов для населения на фоне продолживших «жировать» представителей «легитимного» олигархата.
Из заявления Силуанова:
Другими словами, г-н Силуанов транслирует известную риторику своего предшественника на посту главы Минфина (Алексея Кудрина). Основная мысль состоит в том, чтобы Россия отказывалась вкладываться в собственную инфраструктуру, а накапливала средства в зарубежной валюте. Сегодня прекрасно известно, что такие средства западные «партнёры» вполне могут заморозить, заявив о действии антироссийского санкционного режима.
Если же в Минфине всерьёз решили превращать Россию во "вторую Норвегию" в экономическом плане, то для этого нужно вести работу по тому образу и подобию, которую вели в своё время (и ведут по сей день) экономические власти этой Скандинавской страны. Сначала - вести работу, а уж потом отчитываться о её результатах. Или заявление министра по классике - о "Нью-Васюках"?
Учитывая тот факт, что государственные чиновники далеко не всегда готовы на 100% исполнять поставленные перед самими собой задачи, вполне можно предположить, что «превращение во вторую Норвегию» может закончиться введением в РФ «норвежских» налогов для населения на фоне продолживших «жировать» представителей «легитимного» олигархата.
Из заявления Силуанова:
Власти России должны иметь резервные средства, не задействованные в инфраструктурных проектах.
Другими словами, г-н Силуанов транслирует известную риторику своего предшественника на посту главы Минфина (Алексея Кудрина). Основная мысль состоит в том, чтобы Россия отказывалась вкладываться в собственную инфраструктуру, а накапливала средства в зарубежной валюте. Сегодня прекрасно известно, что такие средства западные «партнёры» вполне могут заморозить, заявив о действии антироссийского санкционного режима.
Если же в Минфине всерьёз решили превращать Россию во "вторую Норвегию" в экономическом плане, то для этого нужно вести работу по тому образу и подобию, которую вели в своё время (и ведут по сей день) экономические власти этой Скандинавской страны. Сначала - вести работу, а уж потом отчитываться о её результатах. Или заявление министра по классике - о "Нью-Васюках"?
Использованы фотографии: www.globallookpress.com
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