07:12 18 января

Силуанов собрался превращать Россию во "вторую Норвегию"

Министр финансов РФ Антон Силуанов на фоне прохождения Гайдаровского форума заявил о том, что Россия должна уйти от зависимости колебаний цен на нефть. Для этого, по словам Силуанова, стране необходимо накопить до 7% ВВП резервов. В интервью информационной службе РБК министр финансов заявил, что Россию «необходимо превратить во вторую Норвегию».

Учитывая тот факт, что государственные чиновники далеко не всегда готовы на 100% исполнять поставленные перед самими собой задачи, вполне можно предположить, что «превращение во вторую Норвегию» может закончиться введением в РФ «норвежских» налогов для населения на фоне продолживших «жировать» представителей «легитимного» олигархата.

Из заявления Силуанова:
Власти России должны иметь резервные средства, не задействованные в инфраструктурных проектах.



Силуанов собрался превращать Россию во "вторую Норвегию"


Другими словами, г-н Силуанов транслирует известную риторику своего предшественника на посту главы Минфина (Алексея Кудрина). Основная мысль состоит в том, чтобы Россия отказывалась вкладываться в собственную инфраструктуру, а накапливала средства в зарубежной валюте. Сегодня прекрасно известно, что такие средства западные «партнёры» вполне могут заморозить, заявив о действии антироссийского санкционного режима.

Если же в Минфине всерьёз решили превращать Россию во "вторую Норвегию" в экономическом плане, то для этого нужно вести работу по тому образу и подобию, которую вели в своё время (и ведут по сей день) экономические власти этой Скандинавской страны. Сначала - вести работу, а уж потом отчитываться о её результатах. Или заявление министра по классике - о "Нью-Васюках"?

Использованы фотографии: www.globallookpress.com
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Комментарии 15

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  1. Геркулесыч Сегодня, 06:26
    Г-ну сулуанкину пора бы и валить в отставку -без пенсии! Ибо за всю корьеру в Кремле он и на булку хлеба не заработал, как и весь эконический блок правительства! А г-н он конкретный, не решивший даже близко главную проблему страны -борьбу с безработицей! Проще гастеров запустить в страну, ибо им меньше денег чем жителю России надо платить в виде зарплаты! !!
    Геркулесыч
    1. Александр 3 Сегодня, 06:41
      ну а дети его и внуки где обучаются?неужели на Родине?Как можно переживать за их образование за бугром не вкладывая в их образование.Ну а наши дети и внуки будут учиться на Родине .
      Александр 3
      1. Монос Сегодня, 06:53
        министр финансов заявил, что Россию «необходимо превратить во вторую Норвегию».

        Хорошо, что в Норвегию, а не , скажем, в Эстонию. Может уже хватит постоянно Россию во что-то превращать? Может оставим Россию Россией и просто будем её обустраивать? Приходит на ум бессмертная фраза Лаврова...
        Монос
    2. dik-nsk Сегодня, 06:42
      чиновники далеко не всегда готовы на 100% исполнять поставленные перед самими собой задачи
      а для чего тогда держать таких чиновников? если подчиненный не выполняет свои обязанности, в любой коммерческой конторе идет искать другую работу
      dik-nsk
      1. андрей юрьевич Сегодня, 06:54
        что он там "копить" собрался? и где ? в американских ценных бумагах ?
        андрей юрьевич
  2. jetfors_84 Сегодня, 06:31
    Вот если вдруг американцы решатся и заморозят российские активы Силуанов ответит за это? И вообще кто-то ответит за это? Мне кажется что нет.
    jetfors_84
    1. Uncle Lee Сегодня, 06:53
      Еще один "копильщик", нам что, Кудрина мало ?
      Вон, Назарбаев накопил на безбедную старость, так на полусогнутых в США помчался, СВОЮ денежку просить ! wassat
      Uncle Lee
  3. faiver Сегодня, 06:34
    Ну что ж, раз надо накопить 7% от ВВП резервов, давай начнем копить, для начала уменьшим зарплату у министра финансов в 10 раз, это даст экономию от 18млн. рублей в год ....
    далее сократим расходы в двое на государственную думу, включая зарплату депутатов, это даст экономию 5,5 млрд. в год...
    и если продолжить в том же духе то я думаю это реально bully
    faiver
  4. Сержант71 Сегодня, 06:35
    Превратить в Норвегию - это в смысле население до 5 млн. уменьшить?
    Сержант71
    1. амурец Сегодня, 06:56
      Цитата: Сержант71
      Превратить в Норвегию - это в смысле население до 5 млн. уменьшить?

      А вы разве не слышали? Это не новость. Ещё Чубайс в 90-е предлагал сократить население России, недавно мэр Москвы "Сергей Собянин и "15 млн условно лишних людей". Это недавно на ВО обсуждалось. Сейчас Силуанов Так что ничего нового.
      https://topwar.ru/130518-sergey-sobyanin-i-15-mln
      -uslovno-lishnih-lyudey-chto-eto-bylo.html
      амурец
  5. XII легион Сегодня, 06:42
    Лучше уж Норвегию превратить во вторую Россию)
    Тем более что зверят там уже хватает)
    XII легион
  6. Стройбат запаса Сегодня, 06:42
    Силуанов собрался превращать Россию НА СЛОВАХ "во вторую Норвегию", НА ДЕЛЕ во вторую Сомали. Ему уже на кладбище прогулы ставят.
    Стройбат запаса
  7. татарин 174 Сегодня, 06:51
    Силуанов собрался превращать Россию во "вторую Норвегию"

    А почему не в первую?
    татарин 174
  8. Aleks777 Сегодня, 06:51
    А что кремлевцы перестанут дербанить недры и заживем ура.
    Aleks777
  9. Сержант71 Сегодня, 07:03
    Цитата: Aleks777
    А что кремлевцы перестанут дербанить недры и заживем ура.

    Ну уйдут "кремлёвцы", придут "навальновцы" и так же будут дербанить. Пример - страна по соседству.
    Сержант71
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