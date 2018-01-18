20:20 18 января

Сирию надо было разбомбить ещё в 2013 году: француз-аналитик негодует

Разбомбить Сирию ещё в 2013 году — вот что надо было сделать. Обама этого не сделал и совершил большую ошибку, считает французский эксперт Бруно Тертре.



Французский эксперт в области геополитики, заместитель директора Фонда стратегических исследований Бруно Тертре (Bruno Tertrais) полагает, что отказ президента Барака Обамы от бомбёжек Сирии после «химатаки» достойно сожаления. Отказавшись от идеи бомбить, президент Барак Обама нарушил своё же обещание и тем самым не только укрепил Башара Асада, но и «построил трамплин для «ИГ» (запрещено в РФ). Кроме того, Обама испортил отношения США с партнёрами и ослабил авторитет своего государства в мире.


Об этом эксперт заявил в интервью «Le Figaro». По словам эксперта, которые приводит сайт «ИноТВ», президент США Б. Обама, несмотря на обещание не оставлять химатаки безнаказанными и вмешаться, если «красная черта» будет пересечена, на самом деле «сомневался». Ведь другие обещания, а именно о конце американских войн, в своё время помогли Б. Обаме выиграть президентские выборы в США. «Обама опасался того, что удары по Сирии вовлекут США в ещё один нерешаемый конфликт, а также того, что они будут иметь негативные последствия для его стратегии сближения с Ираном», — сказал Тертре в интервью.

«Задний ход» Обамы, считает аналитик, дорого обошёлся США с точки зрения мировой репутации. Более того, Белый дом «построил трамплин для «ИГ», повергнув «повстанцев в безысходность». Возникновение джихадистских структур эксперт объясняет отчасти «следствием чувства покинутости».

Наконец, поведение США при Обаме заставило страны Персидского залива задуматься об «эффективности американского протектората». В итоге влияние США на Ближнем Востоке ослабело. Вывод: Обама проиграл на обоих фронтах.

Далее эксперт упирает на то, что Париж для бомбёжек Сирии уже всё подготовил. Отказ же Обамы от бомбардировок внёс разлад в отношения США с Францией, а точнее, Обамы с Олландом. «Париж ожидал, — говорит Тертре, — что символический военный удар изменит ход войны. Наконец, Франция желала вернуться в игру в Сирии. Когда американцы пошли на попятную, французское руководство было шокировано». Как напоминает аналитик, в 2013 году во Франции всё было готово для нанесения удара: «Заправщики были в воздухе, а самолёты на взлётных полосах, готовые к взлёту. Ответственные лица были настроены очень решительно».

Через всё интервью французского специалиста, заметим, красной нитью проходит мысль о бомбёжке Сирии, которая якобы спасла бы планету от появления «Исламского государства». Подобные методы осколочного разнесения демократии по планете ранее применялись в Ливии. Обама тогда был настроен иначе и «повстанцев» поддержал, а мадам Клинтон произнесла знаменитое «вау». Французскому эксперту не кажется, что в Ливии сегодня совсем не торжество демократических свобод?

Кстати, в последние свои месяцы в Белом доме президент Обама признал, что Ливия была его самой серьёзной ошибкой. Ошибка состояла не собственно в интервенции, а в том, что атакующие страны совершенно не подготовились к последствиям свержения Муаммара Каддафи.

Французу следовало бы внимательно изучить эту точку зрения. Готовы ли были в 2013 году натовцы или страны ЛАГ к Сирии без Асада? Обама это сумел понять, французский аналитик — нет.

Обозревал и комментировал Олег Чувакин
— специально для topwar.ru

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
28

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 48

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. faiver Сегодня, 08:01
    жаль что предков французского эксперта не расстреляли немцы во время 2МВ...
    faiver
    1. сибиралт Сегодня, 08:09
      Размоблили бы и в 13-м, если бы Сирия дала Оланду бабки на выборную компанию. laughing
      сибиралт
      1. Teberii Сегодня, 08:35
        Главное что эксперт признает,война в Сирии не против террористов, а против Асада и сирийцев.
        Teberii
      2. Chertt Сегодня, 09:20
        Цитата: сибиралт
        Размоблили бы и в 13-м, если бы Сирия дала Оланду бабки на выборную компанию

        По многим вопросам, Французы куда более циничные шакалы, даже чем матрасники
        Chertt
        1. Владимир16 Сегодня, 17:01
          Разбомбить Сирию ещё в 2013 году — вот что надо было сделать. Обама этого не сделал и совершил большую ошибку, считает французский эксперт Бруно Тертре.

          Маме этого француза нужно было тр.ахаться с презервативом.
          Владимир16
        2. Алексей Гусев_2 Сегодня, 19:50
          Цитата: Hariton Laptev
          Интересно а что бы он запел если бы кто то взял и разбомбил пусть не всю а кусочек франции? Подумать своими лягушачьими мозгами??? Представить маленьких французиков оставшихся без мам и без пап, убитых горем отцов и матерей чьи дети похоронены под завалами после бомбежек, голод нищета. это каким моральным уродом надо быть что бы говорить что надо было бомбить???? Сытая прогнившая Европа. даже не сытая, зажравшаяся, убежденная в своей исключительности, погрязшая в содомской грязи. Да этого эксперта да хоть на пару часиков да под реальный обстрел. думаю он вообще заключения выдавать перестанет.

          боюсь под реальным обстрело он начнет выдавать тоже самое, толлько из противоположного с точки зрения физиологии отверсвия
          Алексей Гусев_2
    2. Дормидонт Сегодня, 08:10
      Видать, не за что было. Хорошо прислуживал
      Дормидонт
    3. тол100в Сегодня, 08:16
      Цитата: faiver
      жаль что предков французского эксперта не

      Их нужно было еще в 1812 году ....
      тол100в
      1. faiver Сегодня, 08:21
        тогда и казакам нашим тоже выговор...
        faiver
      2. Антианглосакс Сегодня, 15:15
        Цитата: тол100в
        Их нужно было еще в 1812 году ....

        Не переживайте, нигеры с арабами доделают недоделанное, устранят противоречия и поставят на место любителей лягушек и не только их. Эх подбросить бы дровишек в этот раздрай! Определённо хочется посмотреть воочию на кровавую бойню в центрах гейропы.
        Вы только посмотрите, какие на западах замечательные тенденции:
        https://nstarikov.ru/club/88744 !!! good
        И этот гейропский биомусор ещё на Великую Россию тявкает! Надо бы помочь "чёрным братьям" для ускорения процесса методологически, политически и творчески! Заставить гейропу каяться и принимать всё больше и больше обездоленных ими же мигрантов.
        Антианглосакс
    4. Вежливый Лось Сегодня, 08:21
      Цитата: faiver
      жаль что предков французского эксперта не расстреляли немцы во время 2МВ...

      Расстрел заменили на изнасилование.
      Вежливый Лось
    5. антивирус Сегодня, 08:34
      НА ДВУХ УНИТАЗАХ СИДЕТЬ- И НЕ ТАКОЕ ВЫДУМАЕШЬ
      так прощаются со своим великим колониальным прошлым.
      бывшая владычица пустынь Франция тоскует по барханам и нагорьям Сахары и ББВ
      антивирус
    6. Венд Сегодня, 08:49
      Когда-нибудь кто-то может принять такое решение по отношению к Франции.
      Венд
      1. Евгений Стрыгин Сегодня, 09:21
        что, только по отношению к Франции? Или если серьёзно - мы то чем от них отличаемся нонче?
        Евгений Стрыгин
        1. Венд Сегодня, 09:27
          Цитата: Евгений Стрыгин
          что, только по отношению к Франции? Или если серьёзно - мы то чем от них отличаемся нонче?

          А что Россия страны бомбила или собирается бомбить или сетует, что не разбомбила?
          Венд
          1. Евгений Стрыгин Сегодня, 10:31
            Сирию, нет не бомбила? Грузию? Многие сетуют что бандерлогов не бомбили и не бомбим. Не аргумент.
            Вы на отдельных людей целые государства то не натягивайте. Не дети уже.
            Евгений Стрыгин
            1. Венд Сегодня, 16:06
              Цитата: Евгений Стрыгин
              Сирию, нет не бомбила? Грузию? Многие сетуют что бандерлогов не бомбили и не бомбим. Не аргумент.
              Вы на отдельных людей целые государства то не натягивайте. Не дети уже.

              В Сирии Россия воюет с ИГИЛ и по приглашению сирийского правительства. Грузии ответили на ее агрессию. Что-то я не слышал, чтобы российские аналитики и эксперты сетовали, что не бомбили Украины. А разные диванные стратИги не в счет.
              Венд
              1. Евгений Стрыгин Сегодня, 18:20
                ну так и этот француз не в счёт , а то за какого нибудь жириновского задолбаешься утираться.
                Евгений Стрыгин
                1. Венд Сегодня, 18:25
                  Цитата: Евгений Стрыгин
                  аместитель директора Фонда стратегических исследований

                  Заместитель директора Фонда стратегических исследований не в счет, тогда кто в счет? laughing
                  Венд
    7. Евгений Стрыгин Сегодня, 09:20
      зачем? его предки с цветами встречали нацистов.
      Евгений Стрыгин
    8. vasya.pupkin Сегодня, 09:47
      Цитата: faiver
      жаль что предков французского эксперта не расстреляли немцы во время 2МВ...

      Так легушатники во 2-ю мировую сдались немцам и только малая часть во главе с Де Голем сбежали в Африку. Примерно также они недавно воевали и в Сирии.Подогнали свой авианосец,2 дня поколотили понты и ушли "по английски". "Вояки" блин...
      vasya.pupkin
    9. Андрей НМ Сегодня, 12:17
      жаль что предков французского эксперта не расстреляли немцы во время 2МВ...

      А как им своих расстреливать? Наверняка предки этого эксперта несли службу в рядах вермахта...
      Андрей НМ
  2. Наблюдатель2014 Сегодня, 08:03
    Этому французу -аналитику свои французы голову должны открутить.Представьте Европу сейчас под лавиной ещё большей беженцев wassat Всё идёт по плану.Их плану.Ну а к нам хоть и не беженцев своя власть завозит.Чтобы не отставать от Европы наверное. feel .
    Наблюдатель2014
    1. Вежливый Лось Сегодня, 08:33
      Цитата: Наблюдатель2014
      Этому французу -аналитику свои французы голову должны открутить.

      Эт точно. Он забыл, как наши корабли у побережья Сирии стояли "живым щитом" от п-совского ракетного удара с моря? И Обама тогда "сдулся". А тут герой нашелся - бомбить ему надо было. А последствия он не прикидывал? Хотя, что ему? Как говориться ... - не мешки ворочать.
      Вежливый Лось
  3. ul_vitalii Сегодня, 08:04
    На равне с США бомбили французы Ливию, обеспечив тем самым массовый исход беженцев через эту горловину в Европу. Прикрыли свои делишки, вот и вся стратегия.
    ul_vitalii
    1. Chertt Сегодня, 09:23
      Цитата: ul_vitalii
      На равне с США бомбили французы Ливию,

      Шестерка, достойна своего господина
      Chertt
  4. Uncle Lee Сегодня, 08:06
    Оказывается в создании ИГИЛ виноват Обама ! Вот это перл !
    И он (Обама) не позволил французской авиации разбомбить Сирию ! Им что, Ливии оказалось мало ?
    Сёмин писал про сдвиг по фазе у мирового народонаселения, но этот Тертре конкретный неадекват !
    Uncle Lee
    1. Ушлый_башкорт Сегодня, 08:30
      Да он просто сожалеет, что Асада не свергли ковровыми бомбометаниями и не смогли поучаствовать в разделе его имущества, как в свое время в Ливии было. А вот то, что в таком случае ИГИЛ бы уже всей территорией Сирии владел им в голову не приходит.
      Ушлый_башкорт
  5. Пленник Сегодня, 08:07
    "Цивилизованные" все же такие мрази. Слава тебе господи, что я дикарь.
    Пленник
    1. Orionvit Сегодня, 08:41
      Цитата: Пленник
      Слава тебе господи, что я дикарь.

      Забыли добавить Азиатские орды. Ну что же, будем учить "цивилизованных" жизни, что уже не раз случалось. Но что то это начинает уже надоедать.
      Orionvit
      1. Пленник Сегодня, 17:08
        Почему сразу азиатской орды? Просто российский "дикарь"- для друзей друг , для врагов враг.
        Пленник
        1. Orionvit Сегодня, 20:17
          Цитата: Пленник
          для друзей друг , для врагов враг.

          Очень много волков в овечьей шкуре. Каждый старается выдать себя за "друга".
          Orionvit
  6. холодильник Сегодня, 08:08
    Цинизм Запада зашкаливает, может и Гитлеру нужно было города Франции превратить в Сталинград и Ленинград?! Слабу дал Гитлер видимо. Ну ничего, скоро мечети во Франции будут главными храмами для общения с всевышним.
    холодильник
  7. Дормидонт Сегодня, 08:08
    Общечеловеки лишний раз показали своё сатанинское мурло
    Дормидонт
  8. kartalovkolya Сегодня, 08:25
    Вот такие, с позволения сказать,"аналитики" сегодня в Европе и США "в моде",а ведь точно так можно было сказать и о том ,что И.В.Сталин "дал слабину",когда вытаскивал союзников из "задницы",ценой тысяч жизней наших солдат, после "Арденнского краха"! Пускай бы себе " намолотил " бесноватый по-больше американцев,англичан и прочих там французов,а заодно разбомбил Францию ,может сейчас "воздух был бы чище"! Но мы не они и никогда не "потирали руки" глядя на чужие беды,а может зря так поступали?!
    kartalovkolya
  9. pvv113 Сегодня, 08:40
    Французский эксперт в области геополитики

    Он такой же эксперт, как из Обамы бледнолицый. Он не знает, что ИГИЛ возник не в 2013 в «следствие чувства покинутости», а официально провозглашен в 2006 году, и фактически появился еще лет на 7-8 раньше.
    pvv113
    1. andrew42 Сегодня, 16:34
      Точнее, франц-аналитег делает вид, что не знает об "отцах ИГ". Всё он прекрасно понимает. Но ему заказ надо выполнять, вот и приходится логику выворачивать наизнанку. По логике мсье Тертре, британцам в 1940 году надо было французов бомбить, чтоб еще быстрее отмучились и сдали Париж немцам на неделю раньше.
      andrew42
  10. zyzx Сегодня, 08:44
    Что значит Обмама не принял решение? Я вот президента Франции по фамилии Обама не помню. Или эксперд признал,что Франция это вассал?
    zyzx
  11. CooL_SnipeR Сегодня, 08:54
    В бомболюк этого эксперда без парашюта... пущай полетает (с) laughing
    CooL_SnipeR
  12. Робин - Бобин Сегодня, 08:57
    Французов не бомбили во вторую Мировую , теперь дурные мысли появляются .
    Робин - Бобин
    1. Пленник Сегодня, 17:58
      Лягушатники, они и есть лягушатники. Борзеют пока в лобешник не схлопочут.
      Пленник
  13. Hariton Laptev Сегодня, 09:08
    Интересно а что бы он запел если бы кто то взял и разбомбил пусть не всю а кусочек франции? Подумать своими лягушачьими мозгами??? Представить маленьких французиков оставшихся без мам и без пап, убитых горем отцов и матерей чьи дети похоронены под завалами после бомбежек, голод нищета. это каким моральным уродом надо быть что бы говорить что надо было бомбить???? Сытая прогнившая Европа. даже не сытая, зажравшаяся, убежденная в своей исключительности, погрязшая в содомской грязи. Да этого эксперта да хоть на пару часиков да под реальный обстрел. думаю он вообще заключения выдавать перестанет.
    Hariton Laptev
  14. Стальнов И.П. Сегодня, 09:22
    Вот показательно всем, в том числе и российским либерастам, демократия по западному, ему безразлично, а сколько людей погибло бы под этими бомбёжками. Лягушатники у вас там уже постреливают, смотрите от этих ваших мыслей как бы Эйфелеву башню или собор парижский. какой нибудь "товарищ" в черном не снёс. Сидите спокойно в своём болоте.
    Стальнов И.П.
  15. Влад5307 Сегодня, 09:36
    Этакие аналитики-маньяки, любители людской крови, прикрывающиеся словесами о любви к демократии, получают деньги от тех, кто стремится подтолкнуть нынешнего президента СГА к прямой войне с САР. Им претит развитие др. стран, поэтому и бомбят в первую очередь их, чтобы устранить растущих конкурентов в др. частях мира. Бизнес и ничего личного - вот кровожадный лозунг капитализма(якобы либерального), на который молятся и наши финансисты и экономисты от наших капиталистов. Наше правительство - правительство компрадорской буржуазии, захватившей власть в России путем переворота. Отсюда и все ошибки, совершаемые во внешней политике и позднее реагирование на "пост фактум" СОБЫТИЙ, а неих упреждение.
    Влад5307
  16. Govorun Сегодня, 09:43
    Сирию надо было разбомбить ещё в 2013 году: француз-аналитик негодует
    Я та же думаю,что не надо было Российской империи выходить из Франции,а Советскому союзу из Германии.....а то говорливых аналитиков больно много развелось в Европе...
    Govorun
  17. Лексус Сегодня, 09:48
    Сирия, в своё время, была французской зоной влияния (вассальной территорией). Потом их оттуда "попросили". До сих пор не угомонятся, лягушки бешеные.
    Лексус
  18. astepanov Сегодня, 15:46
    Всё это дает основания для того, чтобы из словаря нашей дипломатии навсегда ушло словосочетание "наши западные партнеры"
    astepanov
  19. NF68 Сегодня, 15:59
    Еще одна Моська от больших почитателей лягушек. После того Франция приняла участие в уничтожении Ливии как государства, в ту же Францию хлынули беженцы из Ливии и прочих государств расположенных в Африке и спустя некоторое время руководство многих стран ЕС, включая и Францию стали по тихому договариваться с рядом стран расположенных в Северной Африке с целью сокращения количества беженцев в ЕС и стали выделять деньги этим странам. Странно что этот политик всего этого до сих пор так и не понял.
    NF68
Картина дня