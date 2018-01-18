Сирию надо было разбомбить ещё в 2013 году: француз-аналитик негодует
Разбомбить Сирию ещё в 2013 году — вот что надо было сделать. Обама этого не сделал и совершил большую ошибку, считает французский эксперт Бруно Тертре.
Французский эксперт в области геополитики, заместитель директора Фонда стратегических исследований Бруно Тертре (Bruno Tertrais) полагает, что отказ президента Барака Обамы от бомбёжек Сирии после «химатаки» достойно сожаления. Отказавшись от идеи бомбить, президент Барак Обама нарушил своё же обещание и тем самым не только укрепил Башара Асада, но и «построил трамплин для «ИГ» (запрещено в РФ). Кроме того, Обама испортил отношения США с партнёрами и ослабил авторитет своего государства в мире.
Об этом эксперт заявил в интервью «Le Figaro». По словам эксперта, которые приводит сайт «ИноТВ», президент США Б. Обама, несмотря на обещание не оставлять химатаки безнаказанными и вмешаться, если «красная черта» будет пересечена, на самом деле «сомневался». Ведь другие обещания, а именно о конце американских войн, в своё время помогли Б. Обаме выиграть президентские выборы в США. «Обама опасался того, что удары по Сирии вовлекут США в ещё один нерешаемый конфликт, а также того, что они будут иметь негативные последствия для его стратегии сближения с Ираном», — сказал Тертре в интервью.
«Задний ход» Обамы, считает аналитик, дорого обошёлся США с точки зрения мировой репутации. Более того, Белый дом «построил трамплин для «ИГ», повергнув «повстанцев в безысходность». Возникновение джихадистских структур эксперт объясняет отчасти «следствием чувства покинутости».
Наконец, поведение США при Обаме заставило страны Персидского залива задуматься об «эффективности американского протектората». В итоге влияние США на Ближнем Востоке ослабело. Вывод: Обама проиграл на обоих фронтах.
Далее эксперт упирает на то, что Париж для бомбёжек Сирии уже всё подготовил. Отказ же Обамы от бомбардировок внёс разлад в отношения США с Францией, а точнее, Обамы с Олландом. «Париж ожидал, — говорит Тертре, — что символический военный удар изменит ход войны. Наконец, Франция желала вернуться в игру в Сирии. Когда американцы пошли на попятную, французское руководство было шокировано». Как напоминает аналитик, в 2013 году во Франции всё было готово для нанесения удара: «Заправщики были в воздухе, а самолёты на взлётных полосах, готовые к взлёту. Ответственные лица были настроены очень решительно».
Через всё интервью французского специалиста, заметим, красной нитью проходит мысль о бомбёжке Сирии, которая якобы спасла бы планету от появления «Исламского государства». Подобные методы осколочного разнесения демократии по планете ранее применялись в Ливии. Обама тогда был настроен иначе и «повстанцев» поддержал, а мадам Клинтон произнесла знаменитое «вау». Французскому эксперту не кажется, что в Ливии сегодня совсем не торжество демократических свобод?
Кстати, в последние свои месяцы в Белом доме президент Обама признал, что Ливия была его самой серьёзной ошибкой. Ошибка состояла не собственно в интервенции, а в том, что атакующие страны совершенно не подготовились к последствиям свержения Муаммара Каддафи.
Французу следовало бы внимательно изучить эту точку зрения. Готовы ли были в 2013 году натовцы или страны ЛАГ к Сирии без Асада? Обама это сумел понять, французский аналитик — нет.
Французский эксперт в области геополитики, заместитель директора Фонда стратегических исследований Бруно Тертре (Bruno Tertrais) полагает, что отказ президента Барака Обамы от бомбёжек Сирии после «химатаки» достойно сожаления. Отказавшись от идеи бомбить, президент Барак Обама нарушил своё же обещание и тем самым не только укрепил Башара Асада, но и «построил трамплин для «ИГ» (запрещено в РФ). Кроме того, Обама испортил отношения США с партнёрами и ослабил авторитет своего государства в мире.
Об этом эксперт заявил в интервью «Le Figaro». По словам эксперта, которые приводит сайт «ИноТВ», президент США Б. Обама, несмотря на обещание не оставлять химатаки безнаказанными и вмешаться, если «красная черта» будет пересечена, на самом деле «сомневался». Ведь другие обещания, а именно о конце американских войн, в своё время помогли Б. Обаме выиграть президентские выборы в США. «Обама опасался того, что удары по Сирии вовлекут США в ещё один нерешаемый конфликт, а также того, что они будут иметь негативные последствия для его стратегии сближения с Ираном», — сказал Тертре в интервью.
«Задний ход» Обамы, считает аналитик, дорого обошёлся США с точки зрения мировой репутации. Более того, Белый дом «построил трамплин для «ИГ», повергнув «повстанцев в безысходность». Возникновение джихадистских структур эксперт объясняет отчасти «следствием чувства покинутости».
Наконец, поведение США при Обаме заставило страны Персидского залива задуматься об «эффективности американского протектората». В итоге влияние США на Ближнем Востоке ослабело. Вывод: Обама проиграл на обоих фронтах.
Далее эксперт упирает на то, что Париж для бомбёжек Сирии уже всё подготовил. Отказ же Обамы от бомбардировок внёс разлад в отношения США с Францией, а точнее, Обамы с Олландом. «Париж ожидал, — говорит Тертре, — что символический военный удар изменит ход войны. Наконец, Франция желала вернуться в игру в Сирии. Когда американцы пошли на попятную, французское руководство было шокировано». Как напоминает аналитик, в 2013 году во Франции всё было готово для нанесения удара: «Заправщики были в воздухе, а самолёты на взлётных полосах, готовые к взлёту. Ответственные лица были настроены очень решительно».
Через всё интервью французского специалиста, заметим, красной нитью проходит мысль о бомбёжке Сирии, которая якобы спасла бы планету от появления «Исламского государства». Подобные методы осколочного разнесения демократии по планете ранее применялись в Ливии. Обама тогда был настроен иначе и «повстанцев» поддержал, а мадам Клинтон произнесла знаменитое «вау». Французскому эксперту не кажется, что в Ливии сегодня совсем не торжество демократических свобод?
Кстати, в последние свои месяцы в Белом доме президент Обама признал, что Ливия была его самой серьёзной ошибкой. Ошибка состояла не собственно в интервенции, а в том, что атакующие страны совершенно не подготовились к последствиям свержения Муаммара Каддафи.
Французу следовало бы внимательно изучить эту точку зрения. Готовы ли были в 2013 году натовцы или страны ЛАГ к Сирии без Асада? Обама это сумел понять, французский аналитик — нет.
Обозревал и комментировал Олег Чувакин
— специально для topwar.ru
— специально для topwar.ru
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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