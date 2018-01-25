«Жуайез», «ногокус» и другие… (Мечи и кинжалы Средневековья – часть первая)

10:34. Не думайте, что Я пришел принести мир на

землю; не мир пришел Я принести, но меч,

(Евангелие от Матфея)

Первая книга – это «Меч» Томаса Лайбле (перевод с немецкого), написанная очень популярным языком и с хорошими иллюстрациями, хотя лично я бы иллюстрировал ее намного лучше.Вторая – книга Яна Петерсена «Норвежские мечи эпохи викингов» (перевод с норвежского). Это очень академичное издание, и оно для популярного чтения непригодно. Но освещает вопрос исчерпывающим образом. А заодно и знакомит с «типологией Петерсена», существенным образом дополняющей «типологию Оакшотта».Книга «Medieval Swordsmanship: Illustrated Methods and Techniques» (Paladin Press) Джона Клементса менее доступна, поскольку ну кто же у нас так хорошо знает английский, чтобы читать на нем такие книги – считанные единицы, а ее перевода на русский нет и вряд ли будет, потому что уж очень она специфична. Тем не менее ее можно рекомендовать. Она есть в Сети, как целиком, так и в отрывках, по которым можно получить полное представление о ее содержании.Миниатюра из манускрипта 1290 г с изображением приемов фехтования на мечах с применением щита баклера. (Королевский Арсенал, Лидс)Меч, как оружие, начал использоваться очень давно, причем уже в древности были как чисто колющие мечи, так и колюще-рубящие, а также и чисто рубящие. При этом длинные рубящие мечи являлись прежде всего оружием всадников. Такими мечами обладали и скифы, и сарматы, и многие другие народы и племена, причем длина их обычно бывала такова, чтобы сидящий на коне верхом всадник мог свободно кончиком меча дотянуться из седла до лежащего на земле человека. Мечи имели главным образом линзовидные и – реже – ромбические клинки, а перекрестия изготовлялись из одного бруска, который огибал клинок у пяты и сваривался ковкой. Нередко они и вовсе были деревянными или костяными. Навершия рукоятей были кольцевыми или выделывались в виде линзы из полудрагоценных камней. Крепились ножны к поясу за скобу из кости, дерева или нефрита, расположенную на их внешней стороне при помощи одного ремешка, поэтому они обыкновенно висели у бедра горизонтально. Перекрестие, известные нам по классическим средневековым мечам появились на них уже довольно поздно, когда мечами попытались фехтовать, а от ударов мечом начали прикрываться щитами. До этого перекрестия практически не было, поскольку в нем не возникало нужды! А все почему? Потому, что такой была тактика применения меча! Римские легионеры имели колющие мечи и… забросав дротиками своих врагов, они просто бежали на них, прикрывшись своими огромными щитами и ударяли всей свой массой. Те падали, а римским легионерам только и оставалось, что нагнуться, и из-под щита ткнуть неприятеля мечом!Защитное действие перекрестия.Сарматы, тоже имевшие длинные мечи, сначала атаковали врага с копьями наперевес, держа их двумя руками, и только потом, когда они ломались либо терялись, рубили ими пехотинцев ударами сверху вниз. Естественно, что шансов удариться костяшками пальцев о поверхность щита при этом было мало, и гарда не требовалась! Первые перекрестия появились на довольно длинных мечах воинов-греков, пехотинцам которых приходилось сражаться мечами и одновременно прикрываться щитами. Ну, а потом эта детали появилась и на европейских мечах. Посмотрите на фотографию руки с мечом. Между перекрестием и навершием остается пространство, в котором рука с мечом надежно защищена от соприкосновения с щитом, в то время как само перекрестие предохраняет руку воина от чужого меча!Типичный меч Х века. (Метрополитен-музей, Нью-Йорк)Однако собственно средневековые рыцарские мечи ведут свою родословную главным образом от римского всаднического меча спаты, около 80 см длиной, предназначавшегося как для рубящего, так и для колющего удара. Напрямую наследовали им мечи Византии, в то время как жившие севернее варвары использовали как свои местные, собственные разработки, в частности, однолезвийный тесак, так и галло-римские образцы, давшие начало мечам франков и норманнов. Наилучшим специалистом по мечам среди британских историков является Эварт Окшотт, очень подробно рассмотревший едва ли не каждую часть средневекового меча, начиная с клинка и заканчивая навершием, однако обо всем, что касается собственно фехтовального искусства Средних веков, лучше всего написал Джон Клементс.Меч XII – XIII вв. Длина 95,9 см. Вес 1158 г. (Метрополитен-музей, Нью-Йорк)Он отмечает, что мечи 500-1000 гг., как и до этого времени, были довольно короткими (около 70 см) и весили не более 600 г. В VIII-X вв. в Европе получили самое широкое распространение мечи скандинавского типа, находки которых встречаются повсеместно от Англии и вплоть до Руси и Волжской Булгарии. Вот это были уже мечи, которые можно называть «типично средневековыми». Длина их составляла 88-109 см, а вес от 800 до 1400 г. Как правило, это были двулезвийные клинки с долом, занимающим до 80% лезвия, с двухсторонней заточкой. Однако у тех же самых викингов помимо таких клинков были и однолезвийные.Навершие рукояти XII – XIII вв. Франция. (Метрополитен-музей, Нью-Йорк)Навершие, перекрестие, а в отдельных случаях и саму рукоять этих мечей обильно украшали инкрустациями из золота, серебра, меди и латуни, нередко в самых различных цветовых сочетаниях. Сама рукоять была довольно короткой и зажимала руку воина, сжатую в кулак. Фехтовать таким мечом было практически невозможно. Им наносили сильные рубящие удары, от которых никакая кольчуга не спасла, однако достаточно надежной защитой являлся цельнокованый умбон щита, на который в крайних случаях обычно и старались их принимать. Мечи викингов и англосаксов при этом отличались по конструкции, хотя внешне и были довольно-таки похожи. Известно, что стоимость меча у англосаксов достигала 120 быков или 15 рабов мужского пола. Как и всякой ценной вещи, мечам давали имена. Все знают, что меч легендарного Роланда назывался Дюрандаль. А вот меч Карла Великого тоже имел свое имя – Жуайез, что значит «радостный». У викингов самым популярным именем было «Ногокус», а все от того, что они практиковали удары им под щит, и, следовательно, (и археологи это только подтверждают!) чаще всего они получали ранения в ноги!Рукоять меча XII – XIII вв. крупным планом.Начиная с 1000 и по 1250 г. мечи приобрели еще более вытянутое лезвие длиной от 81 до 91 см, а уже в начале 1300 г. – 96-121 см. При этом длина рукояти становится такой, что за нее можно было браться даже двумя руками. Типичным навершием XI-XII вв. стала головка в виде парануса (южного ореха), а крестовина вытянулась в длину до 18-23 см.Меч XIII в. Франция. Длина 91,8 см. Вес 850.5 г. (Метрополитен-музей, Нью-Йорк)Вот эти-то мечи и получили название норманнских, по изображениям на вышивке Байё, но это общеевропейский тип меча, встречавшийся повсеместно. Другим типом рыцарского меча приблизительно около 1300 г. стал так называемый «меч войны», имевший клинок как с долом, так и ромбического сечения и суженный к окончанию, так что им стало возможно уже не только рубить, но и колоть. По-другому его называли еще «длинный меч», да он и в самом деле был длинным (101-121 см, из которых на рукоять приходилось 17-22 см, при весе около 1,2-1,4 кг), вследствие чего его обычно возили на лошади слева у седла. Есть факты, которые указывают на то, что впервые такие мечи появились уже около 1150 г., причем связано это было с распространением в рыцарской коннице лошадей крупных пород, из-за чего обычным мечом со спины такой лошади до лежащего на земле пехотинца рыцарь уже не дотягивался!Меч 1375–1450 гг. Длина 96.6 см. Вес 1275,7 г. (Метрополитен-музей, Нью-Йорк)Дальнейшим их развитием стали мечи-бастарды (или «мечи в полторы руки») и мало чем отличавшиеся от них так называемые «большие мечи». При этом на смену рубящим мечам сначала пришли колюще-рубящие, как все-таки более универсальные. Головки на их рукоятках приобрели всевозможнейшие очертания: в виде двойного конуса и в форме диска, груши, пробки от графина и восьмиугольника (на исходе XIV в.).Рукоять шотландского клеймора. (Метрополитен-музей, Нью-Йорк)Самыми известными «большими мечами» были итальянский спадон и шотландский клеймор, появившийся также около 1300 г., а также меч-эсток, с трех-четырехгранным клинком, предназначавшийся исключительно для колющих ударов между сочленениями пластинчатой брони. Вес «большого меча» достигал 1,2-1,6 кг, длина – 111-134 см. Использоваться массово такие мечи стали довольно поздно, уже на закате Средних веков.Меч ХV в. Длина 122.9 см. Вес 1618 г. (Метрополитен-музей, Нью-Йорк)Меч 1400 г. Запад Европы. Длина 102.24 см. Вес 1673 г. (Метрополитен-музей, Нью-Йорк)Рукоять меча 1419 г. Длина 111 см. Вес 1644 г. (Метрополитен-музей, Нью-Йорк)Английский историк оружия Д. Клементс особо оговаривает, что, хотя рукоятки всех этих мечей и были вполне «двуручными», двуручными все эти мечи в полном смысле ни в коем случае не являлись, поскольку любым из них вполне можно было также действовать и одной рукой. Столь любимые романистами «двуручные мечи», т.е. мечи, которые из-за их длины носили, положив на плечо, и которые могли удерживаться только лишь двумя руками, появились, прежде всего, как оружие ландскнехтов на рубеже XV-XVI вв., а рыцарским оружием никогда не являлись!Два меча «биденхендера» на этом фото слева и справа – типичные мечи «большие мечи», предназначавшиеся для прокалывания доспехов. Меч между ними особенно интересен. Это меч с кожаной защитной подушкой и весом в 8.25 кг принадлежал, судя по его навершию, принцу Хуану Австрийскому (1547 – 1578), командовавшему флотом Христианской Лиги в битве при Лепанто 7 октября 1571 года. (Дрезденская оружейная палата)Наиболее ранние образцы имели прямой, плоский, либо ромбический в сечении клинок, который позднее стали снабжать двухсторонними крюками, расположенными за перекрестием, которые должны были задерживать и зацеплять клинки противника. В XVI в. появляются также мечи с волнистым и даже пилообразным лезвием, при этом сама их длина достигала человеческого роста при весе от 1,4 до 2 кг. При этом в Англии подобные мечи появились лишь только около 1480 г.Итальянское навершие меча XVI в. Вес 295 г. (Метролитен-музей, Нью-Йорк)О двуручных мечах эпохи Возрождения следует немного рассказать отдельно. Они явным образом отличались от «боевых мечей» эпохи Средних веков, причем не только в деталях, но и в таких важных показателях, как длина, вес и тактике их использования в бою.Вот они эти мечи Эпохи Возрождения. Устрашающие, но весьма и весьма специфические, как оружие.Двуручный меч того времени (Томас Лайбле использует термин «биденхендер») имел общую длину от 160 до 180 сантиметров, то есть мог сравняться по росту с человеком. Ножен они не имели, так как их носили, положив на плечо как пику. Часть клинка, прилегавшая к рукояти, обычно не затачивалась, а покрывалась кожей, чтобы браться за нее руками и действовать так, как если бы в руках у воина была винтовка со штыком! Очень часто клинки в конце своей не заточенной части имели два дополнительных парирующих крюка. То есть, как средневековый боевой меч, мечом Возрождения пользоваться было нельзя. И применяли его отнюдь не всадники, пехотинцы, чтобы пробивать бреши в рядах пик противника. Поскольку это было в определенном смысле оружие смертников, обращаться с такими двуручными мечами могли лишь только очень сильные и хорошо обученные воины, получавшие за это двойное жалование. Поэтому их и называли «двойными наемниками».Данные мечи длиной 180 и 210 см. и весом в 4 и 4.8 кг принадлежат к эпохе правления герцога Августа Саксонского. В Дрезденскую оружейную палату они поступили из арсенала герцога в 1833 году. (Дрезденская оружейная палата)В течение XVI века такие мечи в боях применялись все реже, но зато использовались как церемониальное оружие. Ими стали вооружать почетные караулы (что представляло своего рода ПР), поскольку такие мечи производили на людей сильное впечатление. Их стали выносить перед особой монархи или монархини, выходившие в тронный зал, что лишь подчеркивало их силу и могущество власти. Такие мечи стали достигать двухметрового размера и пышно украшались. Дужки крестовин стали игриво изгибать в разные стороны, а сами клинки затачивать волнообразно (меч фламберг), хотя никакой особой роли это уже не играло.А вот восточные мечи в общем-то в большинстве случаев были легче европейских и имели другую форму гарды. Перед вами китайский меч XVII в. Длина 92,1 см. Вес 751,3 г. (Метрополитен-музей, Нью-Йорк)Кстати, рекорд по размерам принадлежит парадным мечам стражи принца Эдуарда Уэльского, когда он был еще графом Честерским (1475-1483). Длины этих монстров достигала 2,26 метра. Нужно ли говорить, что практического значения они не имели уже абсолютно никакого.Серьезным дополнением к рыцарскому мечу являлись кинжалы. Например, в Италии был популярен базилард – кинжал, имевший Н-образную рукоятку.Базилард 1540 г. Длина 31.8 см. Вес 147,4 г. (Метрополитен-музей, Нью-Йорк)Кинжал с граненым клинком и характерной формой рукояти с выпуклостями на месте перекрестия получил название баллок или «почечный кинжал».Баллок 1450–1500 гг. Длина 35.7 см. Вес 190 г. (Метрополитен-музей, Нью-Йорк)Рондель имел рукоять с двумя дисками, потому-то его так и назвали.Рондель XIV в. Англия. Длина 33 см. Вес 198,4 г. (Метрополитен-музей, Нью-Йорк)Чинкведея, однако, рыцарским кинжалом не была – это оружие итальянских горожан эпохи Возрождения.Чинкведея 1500 г. Длина 30,3 см. Вес 200 г. (Метрополитен-музей, Нью-Йорк)Впрочем, подробнее обо всех этих кинжалах будет рассказано в следующем материале.Продолжение следует…