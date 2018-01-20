09:12 20 января
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Стране нужен президент!

Анализ ситуации в России с точки зрения заводского инженера-руководителя.

Что в России?

1. Экономика растёт медленнее, чем в среднем по миру. Только-только вылезли из ямы и в 2017 году достигли 2% роста (да и то за счёт подъёма мировых цен на нефть на 20% и рекорда по зерну, часть которого некуда девать), а в мире давно средний рост около 2,5%, а у нашего главного злейшего «партнёра» — около 3%. Мы отстаём! Мало того что у нас материальных накоплений (сооружения, заводы, агрокомплексы, дороги, подлодки, танки и прочее) меньше, чем у врагов/партнёров (В/П), так мы ещё и накапливаем медленнее, чем они. Но у нас ещё сплошь либерализм в вывозе капитала. Приличную часть выручки за импорт (нефть, газ, лес, прочее) Центробанк (ЦБ) вкладывает в ценные бумаги В/П, кроме того наша Е(!)лита законно вкладывает средства в материальные ценности у В/П, а ещё ворует у нас, а наворованное массово выводит к В/П. Вам видна разница, например, в поведении ЦБ и в поведении правительства Московской области при губернаторе (а теперь сенаторе) Громове?


Наш рост — это как рост в царской России до 1914 года, когда проценты роста впечатляли, но прибыль вывозилась на Запад, в основном во Францию. То есть наш экономический рост надо считать не нашим, а американским, английским и т.д.

Зато опять прошёл форум имени егора-дай-даром. С точки зрения нормального человека, он сработал как директор банка, открывший хранилище жулью. На форуме отметился непотопляемый рыжий любимец Елиты, стоявший на шухере при воровстве из хранилища, да и дальше отметившийся громкими победами по растаскиванию народных средств. А ещё губернатору Свердловской области при поддержке ВВП захотелось организовать ЭКСПО-2025 в Екатеринбурге. А то ЭКСПО-2020 проиграли, и не удалось потратить, по разным оценкам, от 3 до 20 млрд долларов (!). Ведь какие очередные пирамиды, ой, извините, палаты, можно было отгрохать, а потом, раз в пятилетку, во славу народов России, проводить там слёты экономистов-рыночников из сопредельных галактик!

Тем, кто говорит, что автор врёт (мол, вон сколько новых авто у народа, да ещё и пособия на детей придумали), отвечаю: при некотором уровне развития общества накопления будут даже при отсутствии экономического роста. Вот и у нас они есть, но какие мизерные в сравнении с таковыми у наших западных В/П (напоминаю, что это враги/партнёры)!

Грустный анекдот в тему:

Если наше развитие зависит от цен на нефть, санкций и подобной лабуды, то чем занимается правительство?

2. Культура и идеология. Не знаю, что и сказать, если пресс-секретарь президента, действительный государственный советник 1 класса (высший гражданский чин в РФ), идёт на спектакль по режиссуре Серебренникова, находящегося под следствием за исчезновение государственных денег в театре. Спектакль посвящён нижеспинным предпочтениям танцовщика Нуриева и на премьере отметился цвет интеллигенции страны. А ещё пресс-секретаря своим другом считает Венедиктов из газпромовского «Эха Москвы». Вот они, духовные скрепы! Деятели культуры при помощи государства (не путайте государство и страну!) полностью оторвались от своего предназначения – сеять разумное, доброе, вечное. А мы удивляемся, отчего это дети в школе ходят с ножиками, прикуривают от Вечного огня и издеваются над одноклассниками и животными.

Тут и грустного анекдота не надо. Или пойдёт такой:

Какие времена, такие и песни. Деятели культуры на совещании в ЦК КПСС: «Да, ещё не всё мы сделали для нашего народа, для нашего зрителя, для нашей культуры». Деятели культуры у президента РФ: «Да, ещё не всё сделали государство и общество для нас, деятелей культуры!»

3. Медицина. На моём участке нет закреплённого терапевта. Уволилась от огромных нагрузок и при зарплате около 25 тысяч за полторы ставки, и это врач, не фельдшер. В поликлиниках за врачей-терапевтов работают девочки-фельдшеры, стараются, но опыта и знаний мало, и часто эти девочки при приёме больных от пациента бегают к старшему терапевту за помощью — и обратно к пациенту. А ещё медсёстры получают 15 тысяч, из них многие воспитывают ребёнка… По статистике, врачей всё больше и больше, а по данным Минздрава, врачей всё больше и больше… не хватает!

Грустный анекдот в тему:

Маленький чертёнок на левом плече зло талдычит врачу:
– Уходи из медицины, кому ты здесь нужен со своим гуманизмом? Свихнёшься!
На другом плече заплаканный ангел шепчет:
— Слышь, а он дело говорит.

4. Образование. Одиннадцатый класс занимается только подготовкой к сдаче ЕГЭ. У кого проблемы – вперёд, к платным репетиторам. И никаких бесплатных кружков! Нет денег — нет развития у твоего ребёнка! Высшая школа — это отдельная песня. Основная масса выпускников с инженерными дипломами тянет только на техникум 70—80-х годов. Причём молодёжь, по-моему, умнее, чем мы в том же возрасте, но инженерных знаний и умений после вуза минимум. Да и неохотно идут в инженеры. А про гуманитариев не зря декан журфака МГУ (МГУ!) заявила: «И в этом году мы набрали инопланетян». Это она про двойки в диктантах первокурсников в начале учёбы. Да вы послушайте дикторов ТВ и радио, они не знают склонения числительных! Мне, у которого тройка по русскому в школе, стыдно за них! И виноваты не преподаватели, их поставили в такие условия. Помните, что в 2016 наш премьер посоветовал молодому учителю заниматься бизнесом, если мало денег платит государство?

Грустный анекдот в тему. Даже два:

Справашник от Фурсенка и Ляванова. Глава адин про руски язык как правильна пясать: «здеся» али «тута».

Общество молодых учителей, врачей, воспитателей и медсестёр считает, что основной оклад парламентариев и министров в 400 тыс. руб. избыточен, ведь прожиточный минимум они установили около 10 тыс. руб.

5. Внешняя политика. Наш главный «партнёр» затратил 5 млрд. долл. и получил из Украины злобного врага для нас. Только с 2000 года мы позволили украсть и подарили Украине значительно более 100 млрд. долл. И что получили? В конце прошлого года наш президент простил Киргизии очередные долги. И Киргизия немедленно сделала 7 ноября днём памяти жертв российского царского режима. Наш президент даже Каддафи простил долги, а в те времена ЛЮБОЙ житель Ливии мог учиться в Итоне или Кембридже за счёт государства. Покажите мне наши успехи во внешней политике. Я вижу, что у нас один хороший товарищ (но не друг) — это Белоруссия. И просто товарищ – Китай. А друзей нет. Вот если бы мы экономически развивались на 7% в год, то рядом стояла бы очередь из желающих научиться и подружиться. А пока неуёмное желание всем понравиться и никого не обидеть приводит только к презрению к желающему и желанию его «обуть» и «нагнуть». Наш главный «партнёр» Северную Корею больше уважает!

Грустный анекдот в тему:

Доклад министра Лаврова:
— Отношение к России наших иностранных партнёров всё ещё очень сложное.
Вопрос к докладчику:
— Сергей Викторович, а вы точно не приукрашиваете?

6. Оборона. Бесит от постоянных переносов сроков ввода в строй новых кораблей, ракет, самолётов и пр. Вспоминаю, что в приличных организациях при повторном невыполнении обещаний виновнику предлагалось писать заявление по собственному желанию. Это в лучшем раскладе для виновника. А «успехи» в космосе — с миллиардными потерями! Это уже за гранью!

Грустный анекдот в тему:

После того, что Рогозин сделал с космонавтикой, он должен жениться хотя бы на Терешковой.

* * *

Недавно спорил со знакомым, честным и неглупым человеком. Ему более 80 лет и, естественно, информацию получает на первой и второй кнопках ТВ. Он считает, что в стране безобразия сверху донизу, но выбирать надо ВВП, который вот-вот справится с бездельниками, ворами, болтунами, врагами. На вопросы о невыполнении ВВП своих обещаний, о том, кто выдвинул этих никудышных, почему за 18 лет не появились «кудышные», знакомый отвечает, что ВВП за народ и голосовать надо за него. Вот что ТВ животворящее делает! Оно услужливо и грамотно подносит готовые выводы из постоянного выделения одного человека в стране.

Грустный анекдот в тему:

— Витёк, как завод закрыли, так и не можешь устроиться на работу?
— Ну.
— Как Сердюкова и Васильеву за грандиозное воровство наказали, знаешь?
— Ну.
— И какие выводы?
— Обама и Трамп чмо.

* * *

Вопрос к автору: «И чё?»

Ответ автора: «А ничё!» Это только информация к размышлению.
Автор: Александр (Мой адрес)


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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 39

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  1. Дедкастарый Сегодня, 06:03
    Это только информация к размышлению.
    вот и размышляют все...одни как удержаться у кормушки,и поэтому за Действующим хоть в купель ,хоть в церковь,а другие,понимают,что если ситуацию не поменять,так в нищете и помрут.
    Дедкастарый
    1. Вольнопёр Сегодня, 06:44
      Дедкастарый Сегодня, 06:03
      за Действующим хоть в купель ,хоть в церковь

      "Прокололся" ВВП в этот раз, что то крестное знамение на православное совсем не похоже.
      Хотя позже, в храме, крестился уже правильно. Так может напускное это всё? recourse
      Вольнопёр
      1. Гардамир Сегодня, 07:15
        не похоже.
        а он не крестится, а электорат пригребает.
        Гардамир
      2. мордвин 3 Сегодня, 07:39
        Интересно, как Собчак крестилась, и Саакашвили. Что то не нашел видео. А Путин замерз наверно. Могли бы и воду подогреть.
        мордвин 3
        1. Егоза Сегодня, 08:16
          Цитата: мордвин 3
          Могли бы и воду подогреть.

          Все укроСМИ отметили, что воду подогрели, т.к. парок от воды шел. А вот как перекрестился - не отметили. Ну, может он просто на все рукой махнул?
          Егоза
        2. АнпеЛ Сегодня, 09:02
          Интересно, как Собчак крестилась, и Саакашвили.

          Эти с перекрестия гореть синим пламенем начинают, поэтому и видео такого нету
          АнпеЛ
  2. сибиралт Сегодня, 06:07
    Доживем до мая. Почитаем новые майские указы. lol Уже хорошо, что сухой закон не ввели.
    сибиралт
    1. kepmor Сегодня, 06:40
      не введет... почти весь спирт под ротенбергами...
      kepmor
  3. Мур Сегодня, 06:22
    Согласен практически со всем, за исключением:
    Я вижу, что у нас один хороший товарищ (но не друг) — это Белоруссия.

    Не товарищ, а друг - это белорусский народ. А Бацька и на товарища не тянет - просто паразитирует на российских проблемах.
    Деятели культуры на совещании в ЦК КПСС: «Да, ещё не всё мы сделали для нашего народа, для нашего зрителя, для нашей культуры»

    При позднем СССР эти деятели очень чутко уловили тенденции и гурьбой пошли сознаваться в своем глубоком антисоветизме. Ибо хочется не просто кушать, а жрать вкусно.
    Мур
  4. КОСМОС Сегодня, 06:32
    . Ответ автора: «А ничё!» Это только информация к размышлению.

    Статья из серии: Взгляд мухи на мир, заседание насекомых считается открытым...Размышляйте...
    З.ы. Кое кто все никак, последний хрен с солью доесть не может.
    КОСМОС
    1. Дедкастарый Сегодня, 06:41
      Цитата: КОСМОС
      З.ы. Кое кто все никак, последний хрен с солью доесть не может.

      это как нужно народ ненавидеть,чтоб так писать? чёрной икры переел?
      Дедкастарый
      1. андрей юрьевич Сегодня, 06:49
        "космос"-Взгляд мухи на мир, заседание насекомых считается открытым...Размышляйте...
        люди русские-насекомые? кто ты? "космос" ? на кого работаешь тролль?
        андрей юрьевич
        1. kepmor Сегодня, 06:58
          кто? кто?...замшелый запутинец...
          kepmor
          1. КОСМОС Сегодня, 08:34
            Цитата: Дедкастарый
            это как нужно народ ненавидеть,чтоб так писать? чёрной икры переел?

            Ненавижу это громко сказано, просто слишком много глупцов развелось.
            Цитата: андрей юрьевич
            люди русские-насекомые? кто ты? "космос" ? на кого работаешь тролль?

            Сам по себе, но как и у вас с шелкопером, тоже имею своё, отличное от вас мнение, не нравиться чтож это ваши проблемы, терпите.
            Цитата: kepmor
            кто? кто?...замшелый запутинец...

            Скорее санитар, хотя пофиг кем угодно назовите, останусь при своём мнении, поживем увидим кто прав, ну а вы продолжайте и дальше мазахизмом заниматься.
            КОСМОС
            1. kepmor Сегодня, 08:59
              на санитара не тянешь....падальщик тебе более подходит...
              kepmor
  5. vlad007 Сегодня, 06:39
    А Что Вы предлагаете , уважаемый автор статьи?
    vlad007
    1. уже москвич Сегодня, 06:50
      Вот -вот... Кого же нам выбрать то ?
      уже москвич
      1. kepmor Сегодня, 07:00
        не стоит напрягать мозги...Путин уже давно решил за вас сию проблему...
        kepmor
    2. Мой адрес Сегодня, 07:18
      Vlad007, Владимир!
      Я не стал писать предложение, причём основанное на моём опыте и на требованиях основ управления. Длинная получится заметка, а длинные не все дочитывают. Да и подождём утверждения всех кандидатов.
      Анекдот в тему:
      Бабушки у подъезда открыли официальный сайт: "СТАЛИНА НА НИХ НЕТУ",
      Мой адрес
  6. Геркулесыч Сегодня, 07:12
    Грустная, но честная статья, в которой Александр не удосужился честно написать фамилию человека, которого он деле бы видеть как минимум кандидатом в президенты страны! crying В остальном, все написано верно! Мой вам Александр ++++++++мегаплюсище! !! good hi
    Геркулесыч
  7. zyzx Сегодня, 07:16
    Отличная статья,вот только зря вы ВВП тронули,на вас сейчас столько коричневой субстанции выльют. И конечно,прозвучит убойный аргумент если нее он то КТО?
    zyzx
  8. Гардамир Сегодня, 07:23
    А почему мы живём сейчас "лучше", чем в 90е? Да потому что из ста предприятий одно осталось. Безработных теперь нет, ибо после закрытия предприятий все кинулись искать способы выживания.
    Гардамир
    1. Голован Джек Сегодня, 07:52
      Цитата: Гардамир
      А почему мы живём сейчас "лучше", чем в 90е? Да потому что из ста предприятий одно осталось

      Шулерствовать изволите?
      В 90-е предприятие, на котором работал я (и еще 6000+ человек) было. Только не работало, и зарплату не платило по три месяца. А рекорд был - полгода без зарплаты.
      А сейчас оно работает. Только от 6000+ осталось 1000+ человек. Но предприятие - работает и выпускает... ну, вам не важно, что, оно "номерное" было.
      Так когда оно лучше - сейчас, или в 90-е?
      Голован Джек
      1. Гардамир Сегодня, 07:57
        изволите?
        Да чтож за пустобрех на мою голову!
        Вот мой город в СССР

        а вот последнее предприятие закрывают
        Гардамир
        1. Голован Джек Сегодня, 08:03
          И что?
          Я привел конкретный пример, предприятия назвать, которые в 90-е загибались, а сейчас ожили?
          Мне нетрудно wink
          А вы тут картинки какие-то рисуете request
          Сами вы это слово...
          Цитата: Гардамир
          пустобрех

          Именно yes
          Голован Джек
          1. Гардамир Сегодня, 08:07
            И что?
            И ничего, судя по всему даже видео ваше пустобрехство не изволило посмотреть. У вас у троллей ведь как, вы изрекаете, глубокие истины, мы же должны вам какие-то доказательства.
            А вы тут картинки какие-то рисуете
            А вот это уже оскорбление! Это моя Родина!
            Гардамир
            1. Голован Джек Сегодня, 08:11
              Цитата: Гардамир
              И ничего, судя по всему даже видео ваше пустобрехство не изволило посмотреть

              А зачем мне смотреть картинки, которые тут выкладываете вы и подобные вам... стропогрызы?
              Это не ваши мысли, это агитки. У меня элементарно времени нет всю эту ерунду смотреть. Всего два выходных, а де-ееел belay
              Цитата: Гардамир
              А вот это уже оскорбление

              Ну, подайте жалобу... вам не привыкать, походу laughing
              Голован Джек
              1. Гардамир Сегодня, 08:13
                Всего два выходных, а де-ееел
                ну дак зачем ты троллюшка здесь ошиваешься?
                тебе ж правда не нужна, а с такими темпами по званиям, может в главные модераторы выйдешь или админа подвинешь.
                Гардамир
                1. Голован Джек Сегодня, 08:17
                  Цитата: Гардамир
                  зачем ты... тебе ж...

                  Эта... поаккуратнее... я с вами из одной миски не лакал, и не собираюсь даже wink
                  И вообще, Гардамир... берегите нервы, они у вас и так ни к черту... а то еще случиться что с вами, не дай судьба, мне без вас скушно будет...
                  Люблю свежего тролля на завтрак, понимаете good
                  Голован Джек
                2. Greenwood Сегодня, 09:11
                  Гардамир, зачем вы вообще с Голованом связываетесь?! Он же реально тролль. Ни одной умной мысли, ни одного аргумента, сплошь шуточки и тупые отмазки. В игнор его.
                  Greenwood
      2. Альф Сегодня, 08:51
        Цитата: Голован Джек
        Так когда оно лучше - сейчас, или в 90-е?

        В 70-80-е.
        Альф
  9. Bastinda Сегодня, 07:27
    «Приходит Дед Мороз в ЦИК:
    — Здравствуйте, зарегистрируйте меня, пожалуйста, кандидатом в президенты.
    Памфилова:
    — Да вы в своём уме!? Вы же живёте в каком-то своём мире и понятия не имеете, как живётся простому народу! Когда вы приезжаете, то везде чисто, полные столы еды, все нарядные, и вы думаете, что все всегда так и живут! Когда вы делаете подарки людям, то делаете это за их же счёт, а пафосу столько, будто это лично от вас! На разные шоу, вам никаких народных денег не жалко, готовы всё спустить! А пенсионеры…!? Такое впечатление, что для вас их вообще не существует! И вообще, никто не видел вашей программы кандидата в президенты…— неожиданно замолкает, грустнеет. — Блин, всё сходится, придётся регистрировать.»
    Bastinda
    1. фа2998 Сегодня, 08:35
      Автору статьи, и комментарию-браво! hi
      фа2998
  10. rotmistr60 Сегодня, 07:55
    опять прошёл форум имени егора-дай-даром
    Пора уже президенту откровенно признать, что т.н. "Гайдаровский экономический форум" - посиделки прямых врагов России, которым сегодня живется так же хорошо, как и в 90-е. А т.н. представители "либеральной" общественности даже открыто угрожают тем, что если поменять экономический блок правительства и курс, то экономика России рухнет в одночасье.
    rotmistr60
    1. vfqjh Сегодня, 08:25
      Если прикрыть , то кто тогда в его команде будет , кто поддержит ??? Эх ... РоссеЯ !!!!!!
      vfqjh
      1. kepmor Сегодня, 08:43
        не переживайте... терпил в стране ещё более,чем достаточно...одних маршалов с генералами целый полк можно набрать только на ВО...
        kepmor
  11. planetauuu.com Сегодня, 08:23
    "...Только-только вылезли из ямы и в 2017 году достигли 2% роста..., а в мире давно средний рост около 2,5%..."

    Вообще-то, в 2017 году, рост Российской экономики был 1.5%, мировой был 3.6%, в этом году рост мировой будет 3.7%. Другими словами, отрыв мировой экономики от Российской увеличивается и довольно скоро уровень жизни в Африке достигнет и перегонит уровень жизни в России. Вот и подумайте, стоит ли голосовать за Путина и его команду? За еще шесть лет того же самого?
    planetauuu.com
  12. parusnik Сегодня, 08:41
    мол, вон сколько новых авто у народа
    ...Что привело к повышению морали в обществе-снизилось в разы конокрадство...
    parusnik
  13. samarin1969 Сегодня, 09:05
    Президент у нас де-юре - "определяет основы внутренней и внешней политики", по факту - "представительская власть" и не более: летает, катается, говорит, крестится, купается, шутит, ...и не более...Народам России нужен не просто президент, а неистовый духовный вождь, борец, свой "рахбар". ...Ибо легион "оффшорных небожителей" все факты, указанные автором, вполне устраивают. Они здесь всего-лишь "гастарбайтеры мирового бизнеса": приехали на "заработки". И ВВП их абсолютно устраивает.
    samarin1969
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