Стране нужен президент!

Анализ ситуации в России с точки зрения заводского инженера-руководителя.



Что в России?



1. Экономика растёт медленнее, чем в среднем по миру. Только-только вылезли из ямы и в 2017 году достигли 2% роста (да и то за счёт подъёма мировых цен на нефть на 20% и рекорда по зерну, часть которого некуда девать), а в мире давно средний рост около 2,5%, а у нашего главного злейшего «партнёра» — около 3%. Мы отстаём! Мало того что у нас материальных накоплений (сооружения, заводы, агрокомплексы, дороги, подлодки, танки и прочее) меньше, чем у врагов/партнёров (В/П), так мы ещё и накапливаем медленнее, чем они. Но у нас ещё сплошь либерализм в вывозе капитала. Приличную часть выручки за импорт (нефть, газ, лес, прочее) Центробанк (ЦБ) вкладывает в ценные бумаги В/П, кроме того наша Е(!)лита законно вкладывает средства в материальные ценности у В/П, а ещё ворует у нас, а наворованное массово выводит к В/П. Вам видна разница, например, в поведении ЦБ и в поведении правительства Московской области при губернаторе (а теперь сенаторе) Громове?





Наш рост — это как рост в царской России до 1914 года, когда проценты роста впечатляли, но прибыль вывозилась на Запад, в основном во Францию. То есть наш экономический рост надо считать не нашим, а американским, английским и т.д.



Зато опять прошёл форум имени егора-дай-даром. С точки зрения нормального человека, он сработал как директор банка, открывший хранилище жулью. На форуме отметился непотопляемый рыжий любимец Елиты, стоявший на шухере при воровстве из хранилища, да и дальше отметившийся громкими победами по растаскиванию народных средств. А ещё губернатору Свердловской области при поддержке ВВП захотелось организовать ЭКСПО-2025 в Екатеринбурге. А то ЭКСПО-2020 проиграли, и не удалось потратить, по разным оценкам, от 3 до 20 млрд долларов (!). Ведь какие очередные пирамиды, ой, извините, палаты, можно было отгрохать, а потом, раз в пятилетку, во славу народов России, проводить там слёты экономистов-рыночников из сопредельных галактик!



Тем, кто говорит, что автор врёт (мол, вон сколько новых авто у народа, да ещё и пособия на детей придумали), отвечаю: при некотором уровне развития общества накопления будут даже при отсутствии экономического роста. Вот и у нас они есть, но какие мизерные в сравнении с таковыми у наших западных В/П (напоминаю, что это враги/партнёры)!



Грустный анекдот в тему:



Если наше развитие зависит от цен на нефть, санкций и подобной лабуды, то чем занимается правительство?



2. Культура и идеология. Не знаю, что и сказать, если пресс-секретарь президента, действительный государственный советник 1 класса (высший гражданский чин в РФ), идёт на спектакль по режиссуре Серебренникова, находящегося под следствием за исчезновение государственных денег в театре. Спектакль посвящён нижеспинным предпочтениям танцовщика Нуриева и на премьере отметился цвет интеллигенции страны. А ещё пресс-секретаря своим другом считает Венедиктов из газпромовского «Эха Москвы». Вот они, духовные скрепы! Деятели культуры при помощи государства (не путайте государство и страну!) полностью оторвались от своего предназначения – сеять разумное, доброе, вечное. А мы удивляемся, отчего это дети в школе ходят с ножиками, прикуривают от Вечного огня и издеваются над одноклассниками и животными.



Тут и грустного анекдота не надо. Или пойдёт такой:



Какие времена, такие и песни. Деятели культуры на совещании в ЦК КПСС: «Да, ещё не всё мы сделали для нашего народа, для нашего зрителя, для нашей культуры». Деятели культуры у президента РФ: «Да, ещё не всё сделали государство и общество для нас, деятелей культуры!»



3. Медицина. На моём участке нет закреплённого терапевта. Уволилась от огромных нагрузок и при зарплате около 25 тысяч за полторы ставки, и это врач, не фельдшер. В поликлиниках за врачей-терапевтов работают девочки-фельдшеры, стараются, но опыта и знаний мало, и часто эти девочки при приёме больных от пациента бегают к старшему терапевту за помощью — и обратно к пациенту. А ещё медсёстры получают 15 тысяч, из них многие воспитывают ребёнка… По статистике, врачей всё больше и больше, а по данным Минздрава, врачей всё больше и больше… не хватает!



Грустный анекдот в тему:



Маленький чертёнок на левом плече зло талдычит врачу:

– Уходи из медицины, кому ты здесь нужен со своим гуманизмом? Свихнёшься!

На другом плече заплаканный ангел шепчет:

— Слышь, а он дело говорит.



4. Образование. Одиннадцатый класс занимается только подготовкой к сдаче ЕГЭ. У кого проблемы – вперёд, к платным репетиторам. И никаких бесплатных кружков! Нет денег — нет развития у твоего ребёнка! Высшая школа — это отдельная песня. Основная масса выпускников с инженерными дипломами тянет только на техникум 70—80-х годов. Причём молодёжь, по-моему, умнее, чем мы в том же возрасте, но инженерных знаний и умений после вуза минимум. Да и неохотно идут в инженеры. А про гуманитариев не зря декан журфака МГУ (МГУ!) заявила: «И в этом году мы набрали инопланетян». Это она про двойки в диктантах первокурсников в начале учёбы. Да вы послушайте дикторов ТВ и радио, они не знают склонения числительных! Мне, у которого тройка по русскому в школе, стыдно за них! И виноваты не преподаватели, их поставили в такие условия. Помните, что в 2016 наш премьер посоветовал молодому учителю заниматься бизнесом, если мало денег платит государство?



Грустный анекдот в тему. Даже два:



Справашник от Фурсенка и Ляванова. Глава адин про руски язык как правильна пясать: «здеся» али «тута».



Общество молодых учителей, врачей, воспитателей и медсестёр считает, что основной оклад парламентариев и министров в 400 тыс. руб. избыточен, ведь прожиточный минимум они установили около 10 тыс. руб.



5. Внешняя политика. Наш главный «партнёр» затратил 5 млрд. долл. и получил из Украины злобного врага для нас. Только с 2000 года мы позволили украсть и подарили Украине значительно более 100 млрд. долл. И что получили? В конце прошлого года наш президент простил Киргизии очередные долги. И Киргизия немедленно сделала 7 ноября днём памяти жертв российского царского режима. Наш президент даже Каддафи простил долги, а в те времена ЛЮБОЙ житель Ливии мог учиться в Итоне или Кембридже за счёт государства. Покажите мне наши успехи во внешней политике. Я вижу, что у нас один хороший товарищ (но не друг) — это Белоруссия. И просто товарищ – Китай. А друзей нет. Вот если бы мы экономически развивались на 7% в год, то рядом стояла бы очередь из желающих научиться и подружиться. А пока неуёмное желание всем понравиться и никого не обидеть приводит только к презрению к желающему и желанию его «обуть» и «нагнуть». Наш главный «партнёр» Северную Корею больше уважает!



Грустный анекдот в тему:



Доклад министра Лаврова:

— Отношение к России наших иностранных партнёров всё ещё очень сложное.

Вопрос к докладчику:

— Сергей Викторович, а вы точно не приукрашиваете?



6. Оборона. Бесит от постоянных переносов сроков ввода в строй новых кораблей, ракет, самолётов и пр. Вспоминаю, что в приличных организациях при повторном невыполнении обещаний виновнику предлагалось писать заявление по собственному желанию. Это в лучшем раскладе для виновника. А «успехи» в космосе — с миллиардными потерями! Это уже за гранью!



Грустный анекдот в тему:



После того, что Рогозин сделал с космонавтикой, он должен жениться хотя бы на Терешковой.



* * *



Недавно спорил со знакомым, честным и неглупым человеком. Ему более 80 лет и, естественно, информацию получает на первой и второй кнопках ТВ. Он считает, что в стране безобразия сверху донизу, но выбирать надо ВВП, который вот-вот справится с бездельниками, ворами, болтунами, врагами. На вопросы о невыполнении ВВП своих обещаний, о том, кто выдвинул этих никудышных, почему за 18 лет не появились «кудышные», знакомый отвечает, что ВВП за народ и голосовать надо за него. Вот что ТВ животворящее делает! Оно услужливо и грамотно подносит готовые выводы из постоянного выделения одного человека в стране.



Грустный анекдот в тему:



— Витёк, как завод закрыли, так и не можешь устроиться на работу?

— Ну.

— Как Сердюкова и Васильеву за грандиозное воровство наказали, знаешь?

— Ну.

— И какие выводы?

— Обама и Трамп чмо.



* * *



Вопрос к автору: «И чё?»



Ответ автора: «А ничё!» Это только информация к размышлению.

Автор: Александр (Мой адрес)



