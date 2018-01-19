Хитрый план великодержавной Польши: получить деньги от ЕС и выйти из ЕС

«Локомотивы Евросоюза, Франция и Германия, смогут договориться о создании унитарной Европы. Тут важно, кто войдёт в ядро этого союза, а кто останется на периферии. В нынешней ситуации Польшу просто так не отпустят. Варшава — крупнейший получатель финансовой помощи от ЕС, а после 2020 года она должна начать выплаты за предоставленные средства. Поэтому Брюссель от Польши не откажется. Как шутят германские эксперты, проще сменить польское руководство, чем отпустить ситуацию в Варшаве на самотёк. Да и в самой стране всерьёз никто из ЕС уходить не хочет — комфортную жизнь ценят все».

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Обозревал и комментировал Олег Чувакин

— специально для topwar.ru