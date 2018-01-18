Росгвардия закупит винтовки "Точность" и систему акустического воздействия "Шепот"

Федеральная служба войск Национальной гвардии России в текущем году планирует закупить новые снайперские винтовки «Точность» и системы нелетального акустического воздействия «Шепот». Об этом сообщает «Интерфакс».На закупку десяти винтовок калибра 7,62 миллиметра и десяти калибра 8,6 миллиметра выделяется 11,5 миллионов рублей. Еще 62 миллиона будет потрачено на приобретение 34 образцов системы нелетального нелинейно-параметрического акустического воздействия на биологические объекты «Шепот».Новый снайперский комплекс создан на основе 7,62 мм винтовки Т-5000 для нужд армейского спецназа и сотрудников Федеральной службы охраны."Шепот" - это специальные щиты с установленным излучателем, генерирующим инфранизкочастотные колебания, обладающие останавливающим эффектом на человека.