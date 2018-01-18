20:26 18 января

Росгвардия закупит винтовки "Точность" и систему акустического воздействия "Шепот"

Федеральная служба войск Национальной гвардии России в текущем году планирует закупить новые снайперские винтовки «Точность» и системы нелетального акустического воздействия «Шепот». Об этом сообщает «Интерфакс».

Росгвардия закупит винтовки "Точность" и систему акустического воздействия "Шепот"


На закупку десяти винтовок калибра 7,62 миллиметра и десяти калибра 8,6 миллиметра выделяется 11,5 миллионов рублей. Еще 62 миллиона будет потрачено на приобретение 34 образцов системы нелетального нелинейно-параметрического акустического воздействия на биологические объекты «Шепот».


Новый снайперский комплекс создан на основе 7,62 мм винтовки Т-5000 для нужд армейского спецназа и сотрудников Федеральной службы охраны.

"Шепот" - это специальные щиты с установленным излучателем, генерирующим инфранизкочастотные колебания, обладающие останавливающим эффектом на человека.

Использованы фотографии: http://www.orsis.com/
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Комментарии 40

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  1. Meckajiuhe Сегодня, 10:36
    о как интересно.Сколько же весит этот щит..Есть профи?
    Meckajiuhe
    1. bouncyhunter Сегодня, 10:39
      Около 13,5 кг.
      bouncyhunter
      1. Чёрный Сегодня, 10:46
        "Точность" - вежливость снайпера, сказанная "шёпотом" smile
        Чёрный
        1. bouncyhunter Сегодня, 10:48
          good Классно сформулировал ! drinks
          bouncyhunter
          1. Монос Сегодня, 11:16
            Цитата: bouncyhunter
            good Классно сформулировал ! drinks

            Паша, привет! hi
            А если на щите один динамик генерирует инфразвук, а другой ультра-, что будет с клиентом? smile
            Монос
            1. bouncyhunter Сегодня, 11:20
              Привет , Витя ! hi
              Цитата: Монос
              А если на щите один динамик генерирует инфразвук, а другой ультра-, что будет с клиентом?

              Надо у клиента спросить , если ответит , конечно . В чём я сильно сомневаюсь . lol
              bouncyhunter
              1. Монос Сегодня, 11:29
                Цитата: bouncyhunter
                Надо у клиента спросить , если ответит , конечно . В чём я сильно сомневаюсь .

                laughing Ты думаешь, это как пурген со снотворным?
                Монос
                1. bouncyhunter Сегодня, 11:30
                  Я так думаю , что эффект "Шёпота" ещё ядрёнее будет . soldier
                  bouncyhunter
                2. Shurik70 Сегодня, 13:27
                  До чего дошёл прогресс

                  один комплект обойдется МВД в 1 513 384 рублей 57 копеек
                  Shurik70
            2. Deadушка Сегодня, 12:01
              Цитата: Монос
              А если на щите один динамик генерирует инфразвук, а другой ультра-, что будет с клиентом?

              Привет, друже hi
              это у америкосов нужно спросить, которые в посольстве на Кубе работали
              им там по ходу хорошо "нашептали" laughing
              Deadушка
              1. Монос Сегодня, 12:13
                Здравствуй, Виталий! hi
                Цитата: Deadушка
                это у америкосов нужно спросить, которые в посольстве на Кубе работали
                им там по ходу хорошо "нашептали"

                laughing Тоже сразу про них вспомнил. Но они, заразы, подробностями не делятся. laughing Хотя, судя по вони, им было хорошо.
                Монос
              2. Служу_отечеству Сегодня, 14:32
                и мне в голову эта мысль пришла)))) Может не зря они визжали и просто наши поделились технологией с Кастро, что бы "партнеров" прогнать))))
                Служу_отечеству
            3. Roma-1977 Сегодня, 12:28
              Клиент получит флюорографию.
              Roma-1977
      2. Alexanast Сегодня, 11:52
        Паш, привет! А это случайно не этими щитами амерам на Кубе нашептали... wassat
        Alexanast
        1. bouncyhunter Сегодня, 12:02
          Саня , не знаю как щитами , но начинку вполне могли на матрасах протестить . lol
          А если без приколов , то "Шёпот" появился раньше , чем полосатые дипломаты на Кубе начали глюки из под лавок горстями выгребать .
          bouncyhunter
    2. Шура пермский Сегодня, 10:42
      Щиты то кружков навального разгонять?
      Шура пермский
    3. Монос Сегодня, 11:12
      "Шепот" - это специальные щиты с установленным излучателем, генерирующим инфранизкочастотные колебания, обладающие останавливающим эффектом на человека.

      То есть начинает сбоить сердце и человек останавливается. А может и вообще коньки отбросить.
      Монос
  2. klaus16 Сегодня, 10:37
    То есть целая Россгвардия закупит целых 20 винтовок? Блин! Это как?
    klaus16
    1. КВУ-НСвД Сегодня, 10:45
      Грубо - по пол-ляма за винтовку и по два за звуковой девайс на щит . не хило , терзают смутные сомнения в адекватности цен
      КВУ-НСвД
      1. dvina71 Сегодня, 11:46
        Цитата: КВУ-НСвД
        Грубо - по пол-ляма за винтовку

        Это цена комплекса. НЕ так уж и дорого.
        dvina71
    2. Piramidon Сегодня, 11:39
      Цитата: klaus16
      То есть целая Россгвардия закупит целых 20 винтовок? Блин! Это как?

      Может это пробная партия?
      Piramidon
      1. Roma-1977 Сегодня, 12:29
        Нет. Это штучный товар. Упор на качество. Тиражи будут мизерными всегда.
        Roma-1977
      2. Alexey RA Сегодня, 18:30
        Цитата: Piramidon
        Может это пробная партия?

        Неее, это нормальные количества для снайперских винтовок. Не винтовок стрелка, типа СВД, а снайперских систем типа Т-5000.
        Alexey RA
  3. Dashout Сегодня, 10:37
    Ну что ж, красавцы!
    А насколько эффективен Шепот?
    Dashout
    1. bouncyhunter Сегодня, 10:40
      Евгений , привет ! hi Средняя величина акустического давления на расстоянии 10 метров - 120 дБ. Если нужны подробности - вот ссылка : https://twower.livejournal.com/1655381.html
      bouncyhunter
    2. Anyone Сегодня, 10:52
      Цитата: Dashout
      А насколько эффективен Шепот...

      ...расскажут участники первого митинга, который власть решит разогнать.
      P.S. А вообще, эта структура под названием Роскакардия - мерзость еще та: "вованы", вневедомственная охрана, менты из числа заштатников, теперь еще часть 10 тыс лишних гаишников туда же... Короче, как Вы и написали - " красавцы" ))
      Anyone
      1. Alexey-74 Сегодня, 11:04
        Да неужели...? Забыли про контртеррористическую деятельность упомянуть, освобождение заложников, борьба с оргпреступностью и прочие "прелести"..... а вам наверное все митинги и гаишники снятся?
        Alexey-74
        1. Anyone Сегодня, 11:07
          Вы мне еще расскажите, что до создания этой структуры, контртеррористическая деятельность не велась, а заложники не освобождались... И только после того, как за дело взялись вованы и вневедомственники, дело наладилось ))
          Anyone
          1. Piramidon Сегодня, 11:44
            Цитата: Anyone
            Вы мне еще расскажите, что до создания этой структуры, контртеррористическая деятельность не велась, а заложники не освобождались... И только после того, как за дело взялись вованы и вневедомственники, дело наладилось ))

            Теперь всех свели в одну "контору" и те, кто занимался борьбой с террористами и бандитами будут "воспитывать" гаишников-взяточников, не вынося сор из избы laughing good .
            Piramidon
      2. Genry Сегодня, 14:25
        Цитата: Anyone
        .расскажут участники первого митинга,

        Надеемся на ваш опус...
        Цитата: Anyone
        эта структура под названием Роскакардия - мерзость еще та

        А Россия так вообще вам ненавистна.
        Genry
  4. Теренин Сегодня, 10:48
    Система нелетального нелинейно-параметрического акустического воздействия на биологические объекты «ШЕПОТ» предназначена для создания останавливающего эффекта, при воздействии на нарушителей правопорядка путем дистанционного формирования инфранизкочастотных колебаний.
    Изделие должно обеспечивать:
    - эффективное нелетальное воздействие на отдельных лиц и группы людей, пытающихся совершить противоправные действия;
    - безопасность для здоровья операторов и личного состава, находящегося вблизи системы во время ее работы.
    Теренин
  5. Горный стрелок Сегодня, 10:50
    Ну, винтовки по 10 тыс. долларов с такими параметрами, как у Т 5000 - это даже немного.
    Горный стрелок
  6. Пленник Сегодня, 10:57
    Система акустического воздействия "Шепот". Видать мастера те ещё КВНщики.
    Пленник
    1. Генерал Песчаных Карьеров Сегодня, 14:34
      Наручники "Нежность", граната "Подкидыш", "цветочная" артиллерия)))
      Генерал Песчаных Карьеров
  7. лысова Сегодня, 10:59
    А вот это уже интересно. ( Шёпот ) Характеристики конечно закрыты. ( дальность, ширина луча и увеличивается ли ширина при увеличении дальности. )
    лысова
  8. Berkut24 Сегодня, 11:10
    "Шепот" - это специальные щиты с установленным излучателем, генерирующим инфранизкочастотные колебания, обладающие останавливающим эффектом на человека.

    А для особо непослушных потом сделают еще и "Крик". Чтобы мозги от взрыва среднего уха отлетали подальше.
    Berkut24
  9. Доктор Бармалей Сегодня, 11:23
    "Шепот" - это специальные щиты с установленным излучателем, генерирующим инфранизкочастотные колебания, обладающие останавливающим эффектом на человека.

    Это их на американских дипломатах на Кубе тестировали?
    Доктор Бармалей
    1. Svist Сегодня, 11:35
      Блин, повторился... laughing
      Svist
  10. Svist Сегодня, 11:34
    "Шепот" - это специальные щиты с установленным излучателем, генерирующим инфранизкочастотные колебания, обладающие останавливающим эффектом на человека.
    Это его на Кубе испытывали? lol
    Svist
  11. HMR333 Сегодня, 11:57
    вот что ттх сложно в статью написать описание их...
    HMR333
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