20:25 18 января

Источник: Россия начала поставки систем ПВО С-400 в Китай

Россия начала поставки зенитной ракетной системы С-400 "Триумф" Китаю по контракту 2014 года, первый полковой комплект уже отправлен заказчику. Об этом в четверг ТАСС сообщил источник в системе военно-технического сотрудничества России.

Реализация контракта началась, первый полковой комплект отправлен в Китай
- сказал собеседник агентства.

Источник: Россия начала поставки систем ПВО С-400 в Китай



По данным источника, в составе комплекта - командный пункт, радиолокационная станция, энергетическое и вспомогательное оборудование, запасные части, инструменты, принадлежности и другие элементы системы.

Подписанный с КНР контракт не предусматривает ни передачу технологий, ни лицензионного производства этих систем.

Собеседник агентства также сообщил, что Россия в прошлом году провела обучение эксплуатации С-400 группы китайских военнослужащих.
В Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству России не стали комментировать данную информацию.

Напоминаем, что в начале декабря глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов на вопрос о начале реализации контракта на поставки С-400 Китаю ответил: "В ближайшее время. Производство идет, у нас все в соответствии с контрактом".

Использованы фотографии: Михаил Метцель/ТАСС
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Комментарии 50

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  1. Шура пермский Сегодня, 10:39
    А мне не радостно от этой новости,китаёзы скоро сделают аналог с 400 по ходу,только дешевле,а копировать они хорошо умеют
    Шура пермский
    1. Muvka Сегодня, 10:42
      И как, успешно клон С-300 продается? Поделитесь данными. При этом С-300 на порядок проще был. А мне вот радостно от этой новости. Это значит, что будут дополнительные заказы на наших предприятиях военных и не только. Значит, что у людей будут зарплаты, а у государства налоги.
      Muvka
      1. donavi49 Сегодня, 11:00
        Вполне себе неплохо. Пакистан и Туркменистан уже купили (Туркменистан уже попал в зависимость кстати, Китай там мягкой силой - вассала себе сделал фактически).
        На очереди еще ряд государств восточной Африки.
        donavi49
        1. Muvka Сегодня, 11:28
          Все? 2 бедные страны? Серьезно? И по сколько дивизионов купили? По одному?
          Muvka
          1. donavi49 Сегодня, 11:43
            Так он только с конца 2015 на экспорт пошел wink .

            Давайте посмотрим кто купил С-300? Без учета перепродаж советского наследия и мутных клонов шасси от Ирана и КНДР, а от производителя.
            Богатейшая и цветущая Венесуэла в кредит.
            Кипр/Греция
            Азейрбайджан
            Армения подарком
            Казахстан
            главный союзник Батько всея Белоруссии fellow
            Китай
            Алжир - эти много купили и за нефтедоллары и еще С-400 купят, вернее уже заказали. Бутефлика молодец, понимает, что в богатой залежами всякого стране, только гарантированный неприемлемый ущерб для демократизаторов, может помочь.
            Вьетнам.

            Это за 18+ лет. Китайцы продали в две страны за 2 года.
            donavi49
            1. Владыка Ситх Сегодня, 11:53
              Да не продали они в две страны, а передали.
              Владыка Ситх
            2. Muvka Сегодня, 12:00
              А про объемы поставок вы напишете? Какие объемы то?
              Muvka
          2. Per se. Сегодня, 12:51
            Цитата: Muvka
            Все? 2 бедные страны? Серьезно?
            Почти из разряда, и, что скажет "купечество"... Откуда одна меркантильность, эта мораль купи-продай? Гораздо важнее, что китайская военщина накачивает свою мощь на наших границах, и при помощи наших же клонированных образцов ракет, танков, самолётов. Даже если они хуже оригинала, их намного больше, а когда их наклепают 10 к 1 не в нашу пользу, уже без особой разницы, насколько их танк или ракета слабее нашей, если слабее. Не надо только здесь розовой патоки про мир и дружбу с нашими китайскими "братьями", Китайцы не скрывают своих территориальных претензий ко всем сопредельным странам, как и свою ставку на мировую гегемонию. Вкупе с национализмом, при котором можно говорить о китайском "национал-коммунизме", китайские "товарищи" ничем не лучше немецких национал-социалистов Третьего рейха, с которыми у нас так же заигрывали дружить против "шляпочной Европы". Вот, только, и Третий рейх, и современный Китай, нужны Западу в первую очередь, как анти Россия. Только поэтому "красный" Китай с "комми" не обкладывают, как Россию, со всех сторон, не душат санкциями, вообще дали состояться "китайскому чуду", закрывая глаза на махровое пиратство и воровство технологий. Тревожная аналогия "странной политики" Запада на усиление нацисткой Германии, и "странной войны", в ожидании разворота Гитлера против СССР. Китай потенциальный агрессор, и здесь надо хотя бы учитывать законы геополитики, уроки истории, чтобы не закладывать под свою страну мину, такой торгашеской близорукостью в политике. Нет нужды намеренно враждовать, но глупости делать тоже ни к чему.
            Per se.
      2. Андрей К Сегодня, 11:02
        Китайский клон нашей С-300 - Хунци-9 (HQ-9) настолько хорошо продаётся, что по настоящий момент удалось его впарить только Узбекистану (опять таки не подтверждено). Уговаривали Турцию, но та не купилась даже на дешивизну. В общем, пока с "клонами" С-300, у наших стратегических партнёров не очень.
        Ну а для себя, они конечно наклепали этих "поделок", со свойственным размахом:
        Андрей К
        1. donavi49 Сегодня, 11:14
          Пакистан. Таджикистан. С учетом того, что экспортное разрешение получено было в конце 2015 года. Пакам кстати еще и HQ-16В (Штиль1 в сухопутном исполнении с талесовским РЛС) довеском продали laughing
          donavi49
        2. Piramidon Сегодня, 11:28
          Цитата: Андрей К
          Ну а для себя, они конечно наклепали этих "поделок", со свойственным размахом:

          Зато как на парадах смотрится!
          Piramidon
      3. Донской Сегодня, 11:40
        Цитата: Muvka
        При этом С-300 на порядок проще был

        Серьезно? На порядок? А почему не на десять порядков тогда хотя бы, коль уж так разошелся? laughing С-400 - это переименованный С-300 ПМУ3. Вот С-500 должен существенно отличаться от семейства С-300 как по ТТХ, так и по компоновке, если его конечно допилят при нашей жизни.
        Донской
      4. HIW Сегодня, 12:54
        Я бы не радовался на счёт налогов, прибыль оружейных корпораций принадлежит частным лицам, выводится из страны в офшоры, налоги отчисляются только с зарплат трудящихся - подоходный , пенсионный и т.д. - мизер от общих доходов концернов. А зарплаты на этих предприятиях у простых работяг далеко не заоблачные.
        HIW
      5. aikon1974 Сегодня, 15:14
        А мне не радостно, проживая в в 60 км от границы с нашими "союзниками" и зная их хитрую сущность. Эти товарищи тебе правую руку подают, а в левой за спиной нож или кирпич.
        aikon1974
    2. холодильник Сегодня, 10:59
      Выкинь тогда из дома всё Китайское Сильный Китай и Сильная Россия, это гарант
      порядок в Хартленде. Нагло_саксы здесь уже давно гадят.
      холодильник
    3. Генерал Песчаных Карьеров Сегодня, 12:11
      Скорее всего все системы опломбированы, не разберешь и не посмотришь.
      Если Китаю понадобиться свой новый ЗРК - придется с нуля разрабатывать.
      Генерал Песчаных Карьеров
  2. ВЕРЕСК Сегодня, 10:43
    контракт не предусматривает ни передачу технологий, ни лицензионного производства этих систем. Полная копия не за горами.
    ВЕРЕСК
    1. bouncyhunter Сегодня, 10:44
      Димыч , привет и с выходом из бани ! hi
      Цитата: ВЕРЕСК
      Полная копия не за горами.

      Ой не факт ...
      bouncyhunter
      1. ВЕРЕСК Сегодня, 11:06
        Здорова,Паша! Как знать. Хотя-практически маловероятно.Иначе они аналог С-300 уже-бы всем спихивали.
        ВЕРЕСК
        1. bouncyhunter Сегодня, 11:08
          Совершенно верно ! А С-400 посложнее будет , чем С-300 .
          bouncyhunter
    2. Muvka Сегодня, 10:50
      Полной копии даже С-300 нет.
      Muvka
    3. Berkut24 Сегодня, 11:06
      Полная копия не за горами.

      1) Полная копия не возможна, да и потребует не только времени на документацию, но и организацию производства.
      2) То, что получили китайцы - это не то, что получает МО России. Т.е. эрзац для третьих стран.
      3) Китайцы наладили производство недокопии эрзаца С-300 аккурат к началу продаж Россией эрзаца С-400. Т.е. их эрзац недокопии С-400 появится к началу продаж Россией эрзаца С-500.
      4) Дело не совсем в технологиях, а в идеологии системы вооружения. Скопировав С-400, они скопируют и идеологию 20-ти летней давности. А мир уже изменился, как и угрозы.
      Berkut24
      1. bk316 Сегодня, 12:22
        Китайцы наладили производство недокопии эрзаца С-300 аккурат к началу продаж Россией эрзаца С-400. Т.е. их эрзац недокопии С-400 появится к началу продаж Россией эрзаца С-500.

        Это 5!!!
        bk316
  3. Гардамир Сегодня, 10:46
    Называется страна на продажу. Может сразу авианосцы для Америки начать строить? Вооружать соседей, что можно придумать глупее?
    Гардамир
    1. Muvka Сегодня, 10:50
      Так оплатите перевооружение страны из своего кошелька. И мы тогда не будем продавать вооружение. У вас ведь достаточно денег?
      Muvka
      1. Гардамир Сегодня, 10:56
        У вас ведь достаточно денег?
        А сколько денег Путин с Набиуллиной перевели в Америку?
        Гардамир
        1. Muvka Сегодня, 11:29
          Сколько? И они в дар передали? Или это все равно наши деньги?
          Muvka
          1. Гардамир Сегодня, 11:35
            Или это все равно наши деньги?
            во первых Путинские партнёры могут не вернуть. во вторых что наши деньги делают за границей? Может быть на Родине они больше пользы принесут?
            Гардамир
            1. Muvka Сегодня, 12:01
              Вообще-то они проценты зарабатывают. А не просто лежат.
              Muvka
              1. Alone Сегодня, 13:14
                Зарабатывают мизерные проценты,а работают на "партнеров".Не вкурсе,как Казахстан с их активами в мерикоссии прижали?
                Alone
              2. Гардамир Сегодня, 13:22
                проценты зарабатывают.
                В этом вся разница между нами. Вы финасист-потребитель. я за сильное государство. А при сильном государстве должны работать заводы, фабрики (как вы сами сказали рабочие места). Деньги долждны идти на школы , на медицину
                Гардамир
    2. bk316 Сегодня, 12:54
      Называется страна на продажу

      Вы про США Это ведь они на первом месте по продаже вооружений.
      Скажите где купить кусочек?
      bk316
  4. Alexey-74 Сегодня, 10:49
    Все копии которые создал и будет создавать Китай на много хуже оригинала.....
    Alexey-74
    1. donavi49 Сегодня, 11:07
      Но у китайцев лучший Бук в мире например. Они купили (заплатили за разработку) Штиль-1. Попутно с морским комплексом для фрегатов 054А - они сделали сухопутную версию, используя новую ракету с вертикальным стартом.
      Затем подружили комплекс с новым РЛС (который сделали совместно с Талесом). Затем сменили топливо и провели некоторые работы по ракете.

      В любом случае - у них до Бук-М3 (который в непонятном состоянии) лучший Бук, с самой продвинутой ракетой и РЛС. Более того - они его уже даже продают, в тот же Пакистан. Плюс полусекретный (сегодня секретить что-то сложно) завоз нескольких комплексов в Бангладеш. Да и другие вассалы уже заявочки делают.
      donavi49
      1. Комментарий был удален.
        1. donavi49 Сегодня, 11:23
          Нет. Это Штиль-1 просто в сухопутном виде. У Бука-М3 - тоже 6 ракет будет. Дальность до 40км.
          donavi49
      2. Muvka Сегодня, 11:35
        Я не интересовался этой Китайской техникой, можете привести параметры, по которым она лучше бука?
        Muvka
      3. Ратуш Сегодня, 11:52
        Цитата: donavi49
        Затем подружили комплекс с новым РЛС (который сделали совместно с Талесом).




        Уверены что с Талесом?...отменили уже эмбарго на военные технологии в отношении Китая?
        Ратуш
  5. Egorovich Сегодня, 10:52
    То что китайцы сделают копию, еще бабушка на двое сказала. С авиадвигателем до сих пор колупаются, а воз и ныне там. А в России, к тому же, скоро появится С-500.
    Egorovich
  6. Горный стрелок Сегодня, 11:05
    Не скопируют они 400-й. Это совсем не просто. Вон, движки для Су-27 до сих пор наладить не могут, даже по лицензии.
    Горный стрелок
  7. genpolitproekt Сегодня, 11:15
    Они у нас уже пол-Сибири захапали с подачи путина, а им он же ишо и новейшее оружие ??? Нашли "дружка" хытромордного...
    genpolitproekt
    1. marlin1203 Сегодня, 11:32
      Где это, например?
      marlin1203
  8. Гаврил Сегодня, 11:20
    А вот такие аргументы в защиту продажи как "авиадвигатель не смогли скопировать" и "урезанные характеристики", можете бабушкам приводить. Такими темпами мы когда нибудь америкосов будем хорошим словом вспоминать, сравнивая их с китайцами того времени.
    Гаврил
  9. Stepych Сегодня, 11:22
    Что бы там ни написали, Китай не умеет и не знает секрет производства технологии сплавов.
    А значит ресурс двигателей ракет хуже чем у оригинала.
    Сколько они там всего скопировали и наклепали? Много? И насколько эти самолеты и ракеты хватает?

    Плюс в том, что мы получаем деньги, очки в политике, и в будущих отношениях.
    Stepych
    1. donavi49 Сегодня, 11:29
      Лол. Ресурс металлических и керамических элементов двигателя ракеты - секунды. laughing
      Хоть от США, хоть от РФ, хоть от какой Сомали laughing .

      Там решает электроника (как в ракете, так и в цело комплексе), РЛС (АРГСН/ПАРГСН) и химия (топливо).
      donavi49
    2. Viktor.12.71 Сегодня, 15:08
      Цитата: Stepych
      Сколько они там всего скопировали и наклепали? Много? И насколько эти самолеты и ракеты хватает?

      Ну к примеру возьмем космическую отрасль. В 2017 году они запустили 17 носителей, и лишь 1 неудачный старт. Это говорит о том что китайцы сокращают отставание во всех сферах чудовищными рывками. Через лет 10-20 будет не до смеха, даже американцам.
      Viktor.12.71
  10. Deadушка Сегодня, 11:58
    По данным источника, в составе комплекта - командный пункт, радиолокационная станция, энергетическое и вспомогательное оборудование, запасные части, инструменты, принадлежности и другие элементы системы.

    значит ракеты поставляться не будут... и так сойдет laughing
    Deadушка
  11. Старый26 Сегодня, 12:23
    Цитата: Muvka
    И как, успешно клон С-300 продается? Поделитесь данными. При этом С-300 на порядок проще был. А мне вот радостно от этой новости. Это значит, что будут дополнительные заказы на наших предприятиях военных и не только. Значит, что у людей будут зарплаты, а у государства налоги.

    Не буду спорить, что проще, а что нет, но продается примерно одинаково. Именно продается, а не то, что осталось в странах ОВД и бывших республиках СССР. Насколько можно судить комплекс С-300 в различных модификациях был куплен
    1. Вьетнамом
    2. Венесуэлой
    3. Кипром
    4. Какая-то адаптированная по желанию заказчика версия была продана в Республику Корею

    Теперь список покупателей комплекса HQ-9 с модификациями
    1. Узбекистан
    2.Туркменистан
    3. Афганистан
    4. Пакистан

    Это то, что вспомнил навскидку. Если покапаться в справочниках - будет более точная информация.
    Теперь, что кас ается поставок С-400 КИтаю. У меня к этому какое-то двойственное отношение. С одной стороны вроде бы хорошо, что наш комплекс пользуется успехом и уходит за границу, с другой. Вполне разделяю мнение Шуры пермского о том, что китайцы быстренько создадут клон С-400. Может и с несколько худшими ТТХ (можно сравнить наш С-300 и и- HQ-9), но зато дешевле. А в мире не всегда берут то, что и лучше, и дороже. Возможен вариант, когда могут взять чуть хуже, но зато дешевле. Вспомните, как несколько лет назад проходил конкурс на ЗРС в Турции. Конкурс выиграл FD-2000 (он же HQ-9), а отнюдь не наш С-300, хотя по ТТХ наш превосходил китайца. Да, потом они (турки) отказались, но факт остается фактом
    Старый26
    1. Muvka Сегодня, 12:45
      Пакистан не купил HQ-9, не врите. А Иранцы С-300 не у нас купили? Про афганистан у меня поиск тоже не дает ни одной ссылки на какую либо новость. Только Туркменистан и Узбекистан. Так же есть новость о поставках в Алжир С-300.
      Muvka
  12. HIW Сегодня, 12:58
    Цитата: Muvka
    Так оплатите перевооружение страны из своего кошелька. И мы тогда не будем продавать вооружение. У вас ведь достаточно денег?


    И оплатили бы из своего кошелька коим является гос бюджет если бы военные корпорации не принадлежали бы частным лицам и не выводили бы прибыль в офшоры, ещё как оплатили бы
    HIW
  13. ленивый Сегодня, 13:27
    одна надежда пока китайцы научаться клонировать с-400, наши доведут до ума с-500
    ленивый
  14. Старый26 Сегодня, 15:06
    Цитата: Muvka
    Пакистан не купил HQ-9, не врите. А Иранцы С-300 не у нас купили? Про афганистан у меня поиск тоже не дает ни одной ссылки на какую либо новость. Только Туркменистан и Узбекистан. Так же есть новость о поставках в Алжир С-300.

    Я же написал навскидку. По Пакистану была информация в 2016 году о решении Пакистана приобрести комплексы HQ-9B и HQ-9C и также комплекс ЕМНИП HQ-12 насколько выполнен контракт (или не выполнен) надо смотреть источники. А насчет Афганистана я лажанулся, признаюсь. Что же касается Алжира, Ирана - да, они тоже покупатели нашего С-300. Но по большому счету, как кто-то тут писал, мы продали в несколько стран (на 2-3 больше, чем Китайцы) за время в несколько раз большее. Причем китайцы сейчас сделали ставку в т.ч. и на продажу своих систем ПВО, а вы бор у них огромный. И дешевле, чем у нас
    Старый26
    1. Muvka Сегодня, 16:20
      Между была информация о намерениях и реальными закупками - огромная пропасть. Если мы будем меряться намерениями, то мы у всего мира по продаже вооружений выиграем.
      По поводу на 2-3 больше, тоже вряд ли. И нужно учитывать объемы продаж. Узбекистан может 1 ПУ приобрел(утрирую) на пробу. Нигде про объемы не написано. Так что они поставили эти комплексы в 2 страны, неизвестно в каком количестве и неизвестно, за нал ли в кредит. Как по таким продажам можно говорить, что он хоть какой-то конкурент С-300? При этом, прошу заметить, что он дешевле С-300.
      Muvka
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