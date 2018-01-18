Источник: Россия начала поставки систем ПВО С-400 в Китай

Реализация контракта началась, первый полковой комплект отправлен в Китай

Россия начала поставки зенитной ракетной системы С-400 "Триумф" Китаю по контракту 2014 года, первый полковой комплект уже отправлен заказчику. Об этом в четверг ТАСС сообщил источник в системе военно-технического сотрудничества России.- сказал собеседник агентства.По данным источника, в составе комплекта - командный пункт, радиолокационная станция, энергетическое и вспомогательное оборудование, запасные части, инструменты, принадлежности и другие элементы системы.Подписанный с КНР контракт не предусматривает ни передачу технологий, ни лицензионного производства этих систем.Собеседник агентства также сообщил, что Россия в прошлом году провела обучение эксплуатации С-400 группы китайских военнослужащих.В Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству России не стали комментировать данную информацию.Напоминаем, что в начале декабря глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов на вопрос о начале реализации контракта на поставки С-400 Китаю ответил: "В ближайшее время. Производство идет, у нас все в соответствии с контрактом".