20:21 18 января

Белый дом назвал стоимость стены на границе с Мексикой

Строительство стены на границе с Мексикой обойдется американскому бюджету в сумму около $ 20 млрд., при этом Дональд Трамп не оставляет надежду заставить Мексику заплатить за это строительство, передает РИА Новости заявление главы аппарата Белого дома Джона Келли.



В ходе интервью корреспондент Fox News спросил Келли, в какую сумму обойдется заградительное сооружение.


Около 20 миллиардов долларов,
ответил чиновник.

Взгляды президента на вопрос строительства стены «продолжают эволюционировать», отметил он.

В настоящее время Дональд Трамп изучает вопрос, не может ли Мексика заплатить за строительство «через НАФТА или оплату виз», добавил Келли.

Агентство напоминает, что США, Канада и Мексика ведут переговоры по актуализации «Североамериканской зоны свободной торговли» (НАФТА), причем партнеры американцев опасаются, что США выйдут из соглашения еще до завершения переговоров.

Строительство заграждения на границе с Мексикой за счет самих мексиканцев и пересмотр НАФТА были одними из ключевых предвыборных обещаний Дональда Трампа.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 19

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  1. Шура пермский Сегодня, 10:55
    Построить стену с Мексикой за счет мексиканцев,прям сказочный их президент…
    Шура пермский
    1. Лексус Сегодня, 11:30
      Построить стену с Мексикой за счет мексиканцев,прям сказочный их президент…

      Он слишком увлёкся изучением "великой шумерской" цивилизации. laughing Скоро предложит Мексиканский залив углубить.
      Лексус
    2. The_Lancet Сегодня, 11:37
      Смешное видео для этой темы
      (1:15)
      The_Lancet
  2. afrikanez Сегодня, 10:56
    В штатах и так всякого люда "валом"так, что стена их не спасёт. Тем более хотят построить её на "халяву", за счет Мексики.
    afrikanez
  3. КВУ-НСвД Сегодня, 10:59
    Договороспособность США вызывает сомнения даже у железобетонных союзников .
    причем партнеры американцев опасаются, что США выйдут из соглашения еще до завершения переговоров.
    Аппетиты растут
    Строительство стены на границе с Мексикой обойдется американскому бюджету в сумму около $ 20 млрд
    Трамп помнится перед выборами оценивал гораздо дешевле , а он , как связанный со строительством человек , наверно мог навскидку прикинуть
    КВУ-НСвД
  4. Egorovich Сегодня, 11:05
    Пусть амери.косы консультантом по строительству стены возьмут Яйценюха, а результат всех устроит. Ни денег не будет, ни стены, но при этом Трамп выполнит предвыборное обещание о постройке стены между матрасией и Мексикой.
    Egorovich
    1. bouncyhunter Сегодня, 11:10
      Привет , Егорыч ! hi Те же мысли посетили . Куда же без Сени-стеностроителя ? lol
      bouncyhunter
      1. Egorovich Сегодня, 11:16
        Паша, привет! Трампу то главное свое предвыборное обещание исполнить, а Сеню, потом, можно и в расход. laughing
        Egorovich
        1. bouncyhunter Сегодня, 11:19
          Сеню давно пора в тираж списать , но кому-то он живым нужнее , чем в рагу . И это понятно : хорошо помогает освоить бюджет . lol
          bouncyhunter
          1. Egorovich Сегодня, 11:24
            Такого пошиба "люди" всегда нужны для грязных дел. Таким нужно только am .
            Egorovich
            1. bouncyhunter Сегодня, 11:28
              Я так думаю , что этот кролик либо получит бритвой по горлу , либо спокойно состарится где-нибудь в Канаде .
              bouncyhunter
              1. Egorovich Сегодня, 11:35
                Второе твое предположение гораздо-гораздо ближе.
                Egorovich
                1. bouncyhunter Сегодня, 11:49
                  Вот и мне так видится : ему же надо преемников воспитать , а такие при любой власти пригодятся .
                  bouncyhunter
  5. Симон Сегодня, 11:10
    А, не разденет эта стена американский бюджет до нуля! laughing Ведь Мексика на это не пойдет! Они не дураки.
    Симон
    1. профессор Сегодня, 11:20
      Цитата: Симон
      А, не разденет эта стена американский бюджет до нуля! laughing Ведь Мексика на это не пойдет! Они не дураки.

      20 миллиардов это копейки.

      Корпорация Apple объявила, что заплатить 38 миллиардов долларов налогов в США, что позволит ей вернуть в страну накопленную за границей прибыль в рамках утвержденной президентом США Дональдом Трампом налоговой реформы.

      Apple также сообщила о намерении создать 20.000 новых рабочих мест в существующем кампусе компании и открыть новый кампус, а также инвестировать в США 30 миллиардов долларов.

      И кстати Мексику и спрашивать никто будет согласна она или нет. Американские инвестиции в мексиканскую экономику куда больше $20 млрд. Мексика не захочет терять инвестиции.
      профессор
  6. Симон Сегодня, 11:11
    Цитата: Шура пермский
    Построить стену с Мексикой за счет мексиканцев,прям сказочный их президент…

    Мексиканцы на это не пойдут! fool
    Симон
  7. HAM Сегодня, 11:41
    Стоимость бетона для залития всей Мексики сюда тоже входит?Или залитие томагавками по отдельному тарифу!??
    HAM
  8. prior Сегодня, 12:56
    Как говорил про американцев незабвенный Задорнов: " Ну, тупые !"
    Зачем строить стену ?! Вырыли бы лучше канал, дублёр Панамского. Тут тебе и преграда и бабла можно срубить.
    prior
  9. Генерал Песчаных Карьеров Сегодня, 14:09
    Пусть проконсультируются с украинским кроликом Сеней. Он подскажет как сделать действительно мощную стену laughing
    Генерал Песчаных Карьеров
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