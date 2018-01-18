Белый дом назвал стоимость стены на границе с Мексикой
Строительство стены на границе с Мексикой обойдется американскому бюджету в сумму около $ 20 млрд., при этом Дональд Трамп не оставляет надежду заставить Мексику заплатить за это строительство, передает РИА Новости заявление главы аппарата Белого дома Джона Келли.
В ходе интервью корреспондент Fox News спросил Келли, в какую сумму обойдется заградительное сооружение.
Взгляды президента на вопрос строительства стены «продолжают эволюционировать», отметил он.
В настоящее время Дональд Трамп изучает вопрос, не может ли Мексика заплатить за строительство «через НАФТА или оплату виз», добавил Келли.
Агентство напоминает, что США, Канада и Мексика ведут переговоры по актуализации «Североамериканской зоны свободной торговли» (НАФТА), причем партнеры американцев опасаются, что США выйдут из соглашения еще до завершения переговоров.
Строительство заграждения на границе с Мексикой за счет самих мексиканцев и пересмотр НАФТА были одними из ключевых предвыборных обещаний Дональда Трампа.
В ходе интервью корреспондент Fox News спросил Келли, в какую сумму обойдется заградительное сооружение.
Около 20 миллиардов долларов,ответил чиновник.
Взгляды президента на вопрос строительства стены «продолжают эволюционировать», отметил он.
В настоящее время Дональд Трамп изучает вопрос, не может ли Мексика заплатить за строительство «через НАФТА или оплату виз», добавил Келли.
Агентство напоминает, что США, Канада и Мексика ведут переговоры по актуализации «Североамериканской зоны свободной торговли» (НАФТА), причем партнеры американцев опасаются, что США выйдут из соглашения еще до завершения переговоров.
Строительство заграждения на границе с Мексикой за счет самих мексиканцев и пересмотр НАФТА были одними из ключевых предвыборных обещаний Дональда Трампа.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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