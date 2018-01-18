В США скрестили АК и Glock
В Соединённых Штатах адаптировали АК под магазины пистолетов Glock. Как сообщает портал ammoland.com, компания Century Arms презентовала пистолет-пулемёт AK-Draco NAK9.
Century Arms имеет большой опыт в создании клонов АК и пистолетов-пулемётов на их базе. Главной особенностью модели AK-Draco NAK9 является то, что её питание осуществляется с помощью стандартных магазинов пистолетов Glock.
По словам Джейсона Карваиса, руководителя отдела продаж Century Arms, новая модель закрывает нишу пистолетов-пулемётов в стиле автоматов Калашникова под патрон калибра 9 мм. Кроме того, владельцы пистолетов Glock могут не тратиться на дополнительные магазины, а использовать уже имеющиеся (в том числе увеличенной ёмкости) с AK-Draco NAK9.
Пистолет-пулемёт AK-Draco NAK9 продаётся в комплекте с 33-зарядным магазином и интегрированной планкой Пикатинни. Заявленная производителем розничная стоимость новой модели в США составляет $725, передает "Warspot"
Century Arms имеет большой опыт в создании клонов АК и пистолетов-пулемётов на их базе. Главной особенностью модели AK-Draco NAK9 является то, что её питание осуществляется с помощью стандартных магазинов пистолетов Glock.
По словам Джейсона Карваиса, руководителя отдела продаж Century Arms, новая модель закрывает нишу пистолетов-пулемётов в стиле автоматов Калашникова под патрон калибра 9 мм. Кроме того, владельцы пистолетов Glock могут не тратиться на дополнительные магазины, а использовать уже имеющиеся (в том числе увеличенной ёмкости) с AK-Draco NAK9.
Пистолет-пулемёт AK-Draco NAK9 продаётся в комплекте с 33-зарядным магазином и интегрированной планкой Пикатинни. Заявленная производителем розничная стоимость новой модели в США составляет $725, передает "Warspot"
Использованы фотографии: centuryarms.com
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти