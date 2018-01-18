20:25 18 января

В США скрестили АК и Glock

В Соединённых Штатах адаптировали АК под магазины пистолетов Glock. Как сообщает портал ammoland.com, компания Century Arms презентовала пистолет-пулемёт AK-Draco NAK9.

Century Arms имеет большой опыт в создании клонов АК и пистолетов-пулемётов на их базе. Главной особенностью модели AK-Draco NAK9 является то, что её питание осуществляется с помощью стандартных магазинов пистолетов Glock.

В США скрестили АК и Glock



По словам Джейсона Карваиса, руководителя отдела продаж Century Arms, новая модель закрывает нишу пистолетов-пулемётов в стиле автоматов Калашникова под патрон калибра 9 мм. Кроме того, владельцы пистолетов Glock могут не тратиться на дополнительные магазины, а использовать уже имеющиеся (в том числе увеличенной ёмкости) с AK-Draco NAK9.

Пистолет-пулемёт AK-Draco NAK9 продаётся в комплекте с 33-зарядным магазином и интегрированной планкой Пикатинни. Заявленная производителем розничная стоимость новой модели в США составляет $725, передает "Warspot"

Использованы фотографии: centuryarms.com
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Комментарии 35

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  1. hotrod Сегодня, 11:01
    Удивительный уродец.
    hotrod
    1. RUSOIVAN Сегодня, 11:05
      Американская народная мудрость: если ты одной рукой ведешь машину, а другой рукой обнимаешь девушку, то и то и другое ты делаешь хреново!
      RUSOIVAN
      1. Now we are free Сегодня, 11:11
        Лучше бы "Витязь" у нас закупили... Вон полиция некоторых штатов закупила полуавтоматическую "Сайгу" и жалоб ни со стороны тех кто её применяет ни тем более тех по кому её применяют не поступало...
        Now we are free
      2. ASed Сегодня, 11:11
        Американский Витязь(ПП-19-01) какой то уродливый:)))
        ASed
      3. Шура пермский Сегодня, 11:39
        И на кой сей мутант? Ни рыба ни мясо
        Шура пермский
    2. КВУ-НСвД Сегодня, 11:11
      Сюрреализм оружейного рынка belay
      КВУ-НСвД
      1. bouncyhunter Сегодня, 11:15
        Весьма неказистая поделка , может , за счёт цены возьмёт ? what
        bouncyhunter
        1. san4es Сегодня, 11:39
          hi Привет Паш. Похоже закралась ошибка request
          Chiappa PAK-9, AK + Glock 9mm

          AK-Draco NAK9:
          san4es
          1. bouncyhunter Сегодня, 11:44
            Саня , салют ! hi Никакой ошибки нет : в статье речь о AK-Draco NAK9 , а на втором видео у тебя Micro Draco ak47 . Разные модели .
            bouncyhunter
            1. san4es Сегодня, 11:49
              ...Расплодили гермафродитов, чёрт ногу сломит am
              san4es
              1. bouncyhunter Сегодня, 11:59
                Нет чёткой системы в наименовании оружия , а отсюда - неразбериха , разброд и шатание . wink
                bouncyhunter
        2. БАРХАН Сегодня, 11:45
          Цитата: bouncyhunter
          Весьма неказистая поделка , может , за счёт цены возьмёт ?

          Привет,Павел hi
          Посмотри на наши скрещивания под тот же патрон...По любому симпатичней.
          По нынешнему курсу где то 500-600 долларов,в зависимости от модели.
          Но ихнее просто коряга какая то...
          БАРХАН
          1. bouncyhunter Сегодня, 11:58
            Сергей , привет ! hi Намного симпатичнее , тем более что заводская переделка всегда будет лучше кустарной . Да и цена на порядок интереснее чем у американского ка .
            bouncyhunter
    3. krops777 Сегодня, 13:02
      В США скрестили АК и Glock получился колобок, laughing да уж уродец.
      krops777
    4. Маз Сегодня, 14:25
      Шо есть то есть
      Маз
  2. Мар.Тира Сегодня, 11:05
    Американцы умеют орудия убийства создавать.Мы же это делаем вынужденно,но наше оружие более жизнеспособно,смертоносно,и качественно.Все войны это показали.
    Мар.Тира
  3. Симон Сегодня, 11:08
    Похвально! Получается американцы официально признали, что наш АК лучшие автоматы мира. laughing
    Симон
  4. КВУ-НСвД Сегодня, 11:09
    Как над Калашом не измывайся - всё равно стреляет ,
    интегрированной планкой Пикатинни.
    Ну , а кудыж без неё родимой laughing
    КВУ-НСвД
  5. Дормидонт Сегодня, 11:23
    Суровый американский тюнинг. Бессмысленный и беспощадный
    Дормидонт
  6. RUSOIVAN Сегодня, 11:24
    Лучше б скрестили арбуз с тараканом: пополам разрезаешь, а семечки сами разбегаются.
    RUSOIVAN
  7. КОТ БАЮН Сегодня, 11:26
    Помесь жабы с мотоциклом. laughing
    КОТ БАЮН
  8. Svist Сегодня, 11:26
    А нахрена? Специально для владельцев Глока? Стоило огород городить...
    Svist
  9. Стас Снежин Сегодня, 11:30
    Издевательство какое-то.
    Осталось только ещё забабахать дульнозарядный АК..
    Стас Снежин
  10. _Vlad_ Сегодня, 11:33
    ждем модернизацию глока под магазины от АК wassat
    _Vlad_
  11. Redfox3k Сегодня, 11:39
    Какой-то автоматический обрез-самопал колхозный получился дабы туземцы поубивали друг друга. Запасаемся попкормом и ожидаем новые серии "Разборки в школе".
    Redfox3k
  12. rc56 Сегодня, 11:45
    Это они вот что передрали?

    он же

    Вепрь 9 ВПО 139

    Но вот это все же красивее:

    Сайга-9
    и снова она:
    rc56
  13. HMR333 Сегодня, 11:54
    любители скрещивать то трансвеститы то гмо то .... у самих мозгов нехватает чтото сделать а калашь любят!
    HMR333
  14. Deadушка Сегодня, 11:56
    Все велосипед изобретают....
    старого хорошего полно

    хоть и принцип другой
    Deadушка
    1. Генерал Песчаных Карьеров Сегодня, 13:00
      Чешский "Скорпион". Вещь конечно)))
      Генерал Песчаных Карьеров
    2. Incvizitor Сегодня, 14:39
      Хоть и староват, всё равно хорош...
      Incvizitor
  15. Генерал Песчаных Карьеров Сегодня, 12:59
    Страшненький. А где приклад, дульный тормоз?
    Генерал Песчаных Карьеров
  16. Azazelo Сегодня, 13:25
    Нельзя скрестить пусть и удачный но дорогостоящий маркетинговый проект с лучшим стрелковым оружием планеты. Фигня получится,ну собственно фигнёй и выглядит.
    Azazelo
  17. Berkut24 Сегодня, 13:31
    Всё равно что пририсовать Мона-Лизе усы, синяки под глазами и рожки... так испохабить шедевр!!!
    Berkut24
  18. gukoyan Сегодня, 14:23
    Стрёмный какой-то мутант вышел)
    gukoyan
  19. Altona Сегодня, 14:44
    Похоже на железяку 2-го уровня из разного рода шутеров. Первый уровень-пистолет, третий-крупнокалиберный пулемет или гранатомет.
    Altona
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