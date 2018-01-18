20:22 18 января

Американские сенаторы предложили Госдепу обратить внимание на Юрия Чайку

Четыре американских сенатора предложили госсекретарю Тиллерсону «обратить внимание» на генпрокурора Юрия Чайку и бизнесмена Алишера Усманова при составлении доклада по санкциям против РФ, который необходимо представить до конца января, передает РИА Новости.



Послание Тиллерсону подписали сенаторы Марко Рубио, Линдси Грэм, Роджер Уикер и Кори Гарднер.


По данным сенаторов, Чайка и Усманов «упоминались в сообщениях международной прессы и в заявлениях участников антикоррупционных расследований».

Они заявили, что Чайка и Усманов связаны с российским руководством и потому должны быть включены в черный список, который готовят в Госдепе.

Мы искренне надеемся, что вы продолжите внимательно изучать все сообщения о коррупции со стороны российских официальных лиц и олигархов. Мы надеемся, что пролили свет на пару символических примеров частных лиц, которые должны быть включены в будущий доклад администрации,
говорится в письме. Оно опубликовано на сайте сенатора Уикера.

Напомним, новый санкционный список составляется во исполнение принятого в 2017 году закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций».

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 30

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  1. Андрей К Сегодня, 11:08
    ...Они заявили, что Чайка...связаны с российским руководством...

    О Боже, Чайку под санкции однозначно... laughing
    А если по теме, то получается, что генпрокурор должен быть связан с руководством матрасии belay
    То есть логически получается так - смотрим в санкционный список и сверяем с имеющимися руководителями. Кого в списке нет - тот шпиён belay
    Андрей К
    1. Чёрный Сегодня, 11:13
      Иногда мне кажется, что американские сенаторы делают работу за наших депутатов laughing Видать к следуюшим выборам готовятся.Кто не будет защищать интересы простых россиян, того хакеры в сенат не переизберут wassat
      Чёрный
      1. Кроу Сегодня, 11:15
        Цитата: Чёрный
        Иногда мне кажется, что американские сенаторы делают работу за наших депутатов laughing

        А также правоохранительных органов и инициативных граждан.
        Кроу
    2. собаковод Сегодня, 11:14
      Цитата: Андрей К
      ...Они заявили, что Чайка...связаны с российским руководством...

      О Боже, Чайку под санкции однозначно... laughing
      А если по теме, то получается, что генпрокурор должен быть связан с руководством матрасии belay
      То есть логически получается так - смотрим в санкционный список и сверяем с имеющимися руководителями. Кого в списке нет - тот шпиён belay

       Абсурд конгрессменов зашкаливает.
      собаковод
      1. Felix99 Сегодня, 12:52
        Отчего же. Если США считает себя вправе влиять на судьбы Мира, то Мир должен иметь право влиять на выборы в США. Именно так и осуществляется демократия, овцы выбирают себе пастуха.
        Felix99
    3. Зяблицев Сегодня, 11:17
      Марко Рубио, Линдси Грэм, Роджер Уикер и Кори Гарднер - четыре воинствующих маразматика! Не в смысле возраста, а в неадекватности некоторых предложений...Впрочем, если некоторые сенаторы в США на полном серьезе собираются защищать Лимпопо от "агрессии" России, то там можно смело всем составом обеих палат идти к психиатру!laughing
      Зяблицев
      1. Vik66 Сегодня, 11:43
        А где сбитый летчик ? request
        Vik66
        1. Зяблицев Сегодня, 11:50
          Он не смог понять - зачем обкладывать санкциями птицу... laughing
          Зяблицев
          1. Vik66 Сегодня, 11:51
            Чтоб не летала ! wink
            А то летает и гадит хорошим людям на головы...
            Vik66
        2. allaykbar Сегодня, 11:51
          А где сбитый летчик ?


          приболел дед. Пора уже на покой.
          allaykbar
          1. Vik66 Сегодня, 11:53
            Ваши слова да Богу в уши laughing
            Покой этому выродку только снится...
            Vik66
        3. Ныробский Сегодня, 12:16
          Цитата: Vik66
          А где сбитый летчик ? request

          Ага. Что то про Маккейна с 2017 года нет никаких сведений. Наверное лёд башкой греет.
          Ныробский
    4. LSA57 Сегодня, 11:33
      Цитата: Андрей К
      А если по теме, то получается, что генпрокурор должен быть связан с руководством матрасии

      каждый мэр и каждый губернатор тоже
      LSA57
    5. vkl.47 Сегодня, 12:20
      Весь "компромат" основан на сказках онального
      vkl.47
  2. ul_vitalii Сегодня, 11:09
    Все правительство Медведева слабо?
    ul_vitalii
    1. Кроу Сегодня, 11:12
      Я сам бы это правительство внес в список тех, кого нужно посадить на кол! Ну а Алишера раскулачить.
      Кроу
      1. Андрей К Сегодня, 11:16
        Алишера раскулачить ни у Вас, ни у меня, ни у нашего государства не получится...
        Наш великий бизнесмен узбекского происхождения, меценат и прочая и прочая, является подданным её анператорского величества королевы мелкобританииrequest
        Андрей К
        1. weksha50 Сегодня, 11:37
          Цитата: Андрей К
          Наш великий бизнесмен узбекского происхождения, меценат и прочая и прочая, является подданным её анператорского величества королевы мелкобритании


          А тогда какой смысл его включать в список "пораженных в европейско-амерских" правах ?
          weksha50
          1. Андрей К Сегодня, 12:17
            Цитата: weksha50
            ...А тогда какой смысл его включать в список "пораженных в европейско-амерских" правах ?...

            Усманов всё таки даёт работать и зарабатывать людям здесь, в России. Помимо этого с 2008 года он занимает пост председателя федерации фехтования России, являлся членом советов по подготовке и проведению XXII Олимпийских зимних игр, является инвестором компании Virtus.pro – организатора киберспортивных турниров и прочая и прочая...
            Может за спорт матрасы обиделись?
            Андрей К
            1. Felix99 Сегодня, 12:54
              В наказание Усманову запретят выезд из ГБ
              Felix99
    2. Мар.Тира Сегодня, 11:14
      Дыма без огня не бывает.И чем больше будет коррумпированных чиновников под сердцем Путина,тем слабее он будет.Как бы они не били перед ним челом,и клялись в лояльности,под ковёрные дела не спрячешь.
      Мар.Тира
    3. Чёрный Сегодня, 11:18
      Цитата: ul_vitalii
      Все правительство Медведева слабо?

      Да там санкциями не отделаться.Добрую половину( как минимум) поближе к улюкаеву определить надо.
      Чёрный
  3. Tiras Сегодня, 11:16
    Неудивительно и главное очень правильно good
    Tiras
  4. smaug78 Сегодня, 11:18
    Давно пора...
    smaug78
  5. КВУ-НСвД Сегодня, 11:23
    По данным сенаторов, Чайка и Усманов «упоминались в сообщениях международной прессы и в заявлениях участников антикоррупционных расследований».
    Они заявили, что Чайка и Усманов связаны с российским руководством и потому должны быть включены в черный список, который готовят в Госдепе.
    Железные доказательства службы Мордору от светлых эльфов feel
    КВУ-НСвД
  6. Лексус Сегодня, 11:29
    Чайка "махнёт крылом", да сверху "привет" им на головы и циркнет.
    Лексус
  7. solovald Сегодня, 11:48
    Да, как можно-то? Это же статусные персоны, их трогать никак низззя ...
    solovald
  8. Оверлок Сегодня, 12:00
    не люблю американцев, но в данном вопросе с ними СОГЛАСЕН! Если молчит наше "правосудие", пусть хоть американцы нервы попортят элите
    Оверлок
  9. Bulrumeb Сегодня, 12:52
    Четыре американских сенатора предложили госсекретарю Тиллерсону «обратить внимание» на генпрокурора Юрия Чайку

    двойственное отношение это вызывает, с одной стороны, конечно матрасы стойкую антипатию вызывают, а с другой на Чайку-то давно пора «обратить внимание»
    Bulrumeb
  10. oldzek Сегодня, 14:45
    ширше списки или правильнее ширее.в общем даёшь всё население России под санкции!вот правда чем потом конгрессу заниматься?вопрос не из легких.
    oldzek
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