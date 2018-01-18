Американские сенаторы предложили Госдепу обратить внимание на Юрия Чайку

Мы искренне надеемся, что вы продолжите внимательно изучать все сообщения о коррупции со стороны российских официальных лиц и олигархов. Мы надеемся, что пролили свет на пару символических примеров частных лиц, которые должны быть включены в будущий доклад администрации,

Четыре американских сенатора предложили госсекретарю Тиллерсону «обратить внимание» на генпрокурора Юрия Чайку и бизнесмена Алишера Усманова при составлении доклада по санкциям против РФ, который необходимо представить до конца января, передает РИА Новости Послание Тиллерсону подписали сенаторы Марко Рубио, Линдси Грэм, Роджер Уикер и Кори Гарднер.По данным сенаторов, Чайка и Усманов «упоминались в сообщениях международной прессы и в заявлениях участников антикоррупционных расследований».Они заявили, что Чайка и Усманов связаны с российским руководством и потому должны быть включены в черный список, который готовят в Госдепе.говорится в письме. Оно опубликовано на сайте сенатора Уикера.Напомним, новый санкционный список составляется во исполнение принятого в 2017 году закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций».