США отказались помогать в восстановлении регионов, подконтрольных Асаду

США, ЕС и региональные партнеры не будут предоставлять международную помощь на восстановление никаким районам, подконтрольным режиму Асада,

Как только режим Асада покинет власть, США будут с удовольствием способствовать нормализации экономических отношений Сирии с другими странами,

США призывают все страны быть дисциплинированными и оказывать экономическое давление на Асада в восстановлении страны после политического перехода,