США отказались помогать в восстановлении регионов, подконтрольных Асаду
Соединенные Штаты и их союзники не будут оказывать помощь по восстановлению подконтрольных Асаду регионов Сирии, передает РИА Новости заявление госсекретаря Рекса Тиллерсона.
Он призвал другие страны последовать этому примеру и не оказывать экономическую поддержку сирийскому режиму.
По мнению Тиллерсона, такое давление «поможет сирийцам и представителям режима убедить Асада уйти».
США, ЕС и региональные партнеры не будут предоставлять международную помощь на восстановление никаким районам, подконтрольным режиму Асада,сказал Тиллерсон, выступая в штате Калифорния.
Он призвал другие страны последовать этому примеру и не оказывать экономическую поддержку сирийскому режиму.
Как только режим Асада покинет власть, США будут с удовольствием способствовать нормализации экономических отношений Сирии с другими странами,отметил госсекретарь.
США призывают все страны быть дисциплинированными и оказывать экономическое давление на Асада в восстановлении страны после политического перехода,заявил он.
По мнению Тиллерсона, такое давление «поможет сирийцам и представителям режима убедить Асада уйти».
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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