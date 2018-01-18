20:26 18 января

США отказались помогать в восстановлении регионов, подконтрольных Асаду

Соединенные Штаты и их союзники не будут оказывать помощь по восстановлению подконтрольных Асаду регионов Сирии, передает РИА Новости заявление госсекретаря Рекса Тиллерсона.



США, ЕС и региональные партнеры не будут предоставлять международную помощь на восстановление никаким районам, подконтрольным режиму Асада,
сказал Тиллерсон, выступая в штате Калифорния.


Он призвал другие страны последовать этому примеру и не оказывать экономическую поддержку сирийскому режиму.

Как только режим Асада покинет власть, США будут с удовольствием способствовать нормализации экономических отношений Сирии с другими странами,
отметил госсекретарь.

США призывают все страны быть дисциплинированными и оказывать экономическое давление на Асада в восстановлении страны после политического перехода,
заявил он.

По мнению Тиллерсона, такое давление «поможет сирийцам и представителям режима убедить Асада уйти».

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 32

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  1. ВЕРЕСК Сегодня, 11:22
    А вас просили?И-лучше за себя отвечайте.За других-они сами скажут.Немцы и французы не против.В купе с нашими.Штаты опять в пролёте.Мы вам фанеру подкинем.Над Парижем потренируетесь.
    ВЕРЕСК
    1. bouncyhunter Сегодня, 11:26
      Соединенные Штаты и их союзники не будут оказывать помощь по восстановлению подконтрольных Асаду регионов Сирии

      Ну да , бомбить - не строить , душа не болит . Вот выродки звёздно-полосатые ! am
      bouncyhunter
      1. Александр 3 Сегодня, 11:31
        Ведь если бы Ассад покупал у матрасников оружие они бы ему бы продавали с удовольствием.
        Александр 3
        1. bouncyhunter Сегодня, 11:38
          Это японцы хорошо умеют покупать оружие у тех , кто на них ядерные бомбы сбросил .
          bouncyhunter
          1. Александр 3 Сегодня, 11:43
            Японцы решили что без матрасии они не смогут охранять свою территорию.У них что ниньзи перевелись?
            Александр 3
            1. bouncyhunter Сегодня, 11:51
              У них национальная гордость перевелась , ещё в 1853 году .
              bouncyhunter
      2. Alexanast Сегодня, 11:46
        Ну да, мы к вам приперлись с грязными ногами, натоптали - а вы убирайтесь... am
        Что еще от матрасов ждать... negative
        Alexanast
        1. bouncyhunter Сегодня, 11:51
          Саша , салют ! hi
          Цитата: Alexanast
          Что еще от матрасов ждать...

          Кроме дерьма под дверями - нечего .
          bouncyhunter
          1. Alexanast Сегодня, 12:02
            Паш, я вот только одного понять не могу - это они у древних укров переняли, или наоборот.
            Alexanast
            1. bouncyhunter Сегодня, 12:05
              По версии укропов - они предки всего живого на Земле . Так что делай выводы . wassat
              bouncyhunter
              1. Alexanast Сегодня, 12:15
                Получается правду люди говорят - с кем поведешься... - ой чует мое сердце, что не с теми американцы повелись, этим гарным хлопцам все равно под чью дверь нас... наложить wassat Да и скакать могут научить... laughing
                Хотя, может это и к лучшему - гадить по всему миру у матрасни времени не будет...
                Alexanast
                1. bouncyhunter Сегодня, 12:57
                  Я уже давно жду начала поскакушек в самой Матрасии . yes
                  bouncyhunter
              2. demo Сегодня, 20:01
                В версию о том, что укропы были предками всего живого надо внести поправочку.
                Укропы были, есть и будут глистами, которые кроме вреда ничего принести не смогут.
                На них эволюция отдохнула.
                demo
    2. vovanpain Сегодня, 11:44
      США, ЕС и региональные партнеры не будут предоставлять международную помощь на восстановление никаким районам, подконтрольным режиму Асада,
      сказал Тиллерсон,

      Полудурок вас туда и не приглашают,вы только разрушать умеете. feel
      vovanpain
    3. ando_bor Сегодня, 12:57
      Цитата: ВЕРЕСК
      Немцы и французы не против.

      Они то может и не против, но у немцев рабская натура уже на генетическом уровне, несколько поколений в оккупации, покаянии выросло, французы не сильно от немцев отстают:
      Эти страны хотя и мощные экономически но полностью лишены суверенитета на международном уровне, и полностью выполняют указания из Вашингтона:
      ando_bor
      1. ВЕРЕСК Сегодня, 14:34
        но у немцев рабская натура уже на генетическом уровне, Да неужели.Если только к америкосам.Но-брыкаются,вроде потомки умного Канцлера.
        ВЕРЕСК
  2. Кроу Сегодня, 11:23
    В любом случае они бы ничего не восстанавливали. Максимум построили бы чего-нибудь свое. Что, зря бомбили?
    Подконтрольные территории Осада или нет Без разницы. В Ираке они много восстановили?
    Кроу
    1. Чёрный Сегодня, 11:28
      Ох как напоминает : "ваши дети будут сидеть в подвалах"
      Чёрный
  3. Дормидонт Сегодня, 11:25
    Общечеловекам надо выкачать из Сирии все соки. А Асад (ай яй яй какой нехороший) не дает нашим западным и ближневосточным партнёрам пограбить всласть
    Дормидонт
    1. Anyone Сегодня, 15:04
      Цитата: Дормидонт
      Общечеловекам надо выкачать из Сирии все соки. А Асад (ай яй яй какой нехороший) не дает нашим западным и ближневосточным партнёрам пограбить всласть

      А что в Сирии грабить-то? Кругом руины, уничтоженная инфраструктура и вдогонку более, чем скромное 34 место по запам нефти. Вас там, что теперь совсем географии и пр. наукам не учат? Присутствие янки в Сирии связано совсем не с бедненькими сирийскими недрами... Там порхатые ковбои™ курдскую лошадку взнуздать стараются и обскакать на ней рефлексирующих османов ))
      Anyone
  4. Горный стрелок Сегодня, 11:25
    Мерзавцы. Наглые и беспринципные мерзавцы.
    Горный стрелок
    1. demo Сегодня, 20:03
      Вы неправы. Они принципиальные, но в своей беспринципности.
      demo
  5. КВУ-НСвД Сегодня, 11:26
    США, ЕС и региональные партнеры не будут предоставлять международную помощь на восстановление никаким районам, подконтрольным режиму Асада,
    Как будто подконтрольные себе районы они бросились , роняя кал , восстанавливать am
    КВУ-НСвД
  6. Лексус Сегодня, 11:27
    США отказались помогать в восстановлении регионов, подконтрольных Асаду

    Не для того они разрушали, чтоб потом восстанавливать.
    Лексус
  7. Egorovich Сегодня, 11:32
    Россия, Китай, да и вся Европа готовы вкладывать свои деньги в восстановление САР. Главный инициатор развала Сирии опять в кусты убегает, как и всегда после своих грязных дел.
    Egorovich
  8. koshmarik Сегодня, 11:40
    Янки! Убирайтесь из Сирии, вас туда никто не приглашал.
    koshmarik
  9. afrikanez Сегодня, 11:59
    Прежде чем говорить о восстановлении Сирии, америкосам не плохо было бы, для начала, ответить за разрушения этой страны. am
    afrikanez
  10. лысова Сегодня, 12:03
    ---- " США будут с удовольствием способствовать нормализации экономических отношений Сирии с другими странами " --- Наглятины нет придела. Есть понятие, ломать не строить, здесь не уместно, а вот убивать - не возрождать, ближе к теме. Американцев надо просто уничтожать в Сирии - они ни чем не отличаются от ИГ и даже хуже - самое интересное, что все это понимают ( государства ) и молчат.
    лысова
  11. Ныробский Сегодня, 12:23
    США, ЕС и региональные партнеры не будут предоставлять международную помощь на восстановление никаким районам, подконтрольным режиму Асада,
    сказал Тиллерсон, выступая в штате Калифорния.
    Матрасы пытаются выдать желаемое за действительное. На самом же деле, Асад ещё полгода назад сделал заявление о том, что США и страны входящие в анти сирийскую коалицию не получат в Сирии никаких контрактов, от слова вообще. В нефтегазовом секторе в первую очередь будут учитываться интересы России, а в восстановлении инфраструктуры, интересы Китая. Так что "пук" от Рекса, это просто "пук" от бессилия как то повлиять на ситуацию.
    Ныробский
  12. Генерал Песчаных Карьеров Сегодня, 12:41
    Ну конечно, на кой черт США что-то восстанавливать. Это им не интересно. Вот предложите им разгромить больницу с детьми - так матрасники и поскачут, радостно похрюкивая.
    Генерал Песчаных Карьеров
  13. Berkut24 Сегодня, 13:28
    США отказались помогать в восстановлении регионов, подконтрольных Асаду

    А в других местах, им подконтрольных, они, значит, вовсю восстанавливают... Как там с возрождением Ракки?
    Berkut24
  14. Теренин Сегодня, 20:16
    Цитата: Александр 3
    Японцы решили что без матрасии они не смогут охранять свою территорию.У них что ниньзи перевелись?

    У японцев еще впереди добровольное отрезание себе фаланги пальца в знак преданности америкосам. Потому, что японцы,- это же бесстрашные воины am
    Теренин
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