20:25 18 января

Германия встала на защиту «Северного потока-2»

Попытка Еврокомиссии (ЕК) регулировать проект трубопровода «Северный поток-2» противоречит европейскому и международному законодательству, считает Германия, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на копию переданного в ЕК юридического заключения Берлина.

В начале ноября ЕК предложила поправки к газовой директиве Евросоюза. Они распространяют действие ряда норм энергетического законодательства на все газопроводы на территории ЕС, которые идут из или в третьи страны.

Германия встала на защиту «Северного потока-2»



Среди этих положений: недискриминационное установление тарифов на прокачку газа, доступ третьих сторон к транзиту, разделение продажи и транспортировки газа. Сейчас они не затрагивают морские участки газопроводов, а следовательно, и проект "Северный поток — 2".

В заключении Германии отмечается, что Еврокомиссия не сумела продемонстрировать «никаких объяснений или понятных аргументов, которые показали бы, как предложенные изменения могут способствовать целям Энергетического союза». В поправках вообще нет никакой необходимости, считают в Берлине.

Юристы подчеркнули, что поправки создают предпосылки для получения Брюсселем эксклюзивных полномочий в регулировании внутреннего рынка топлива, хотя ранее область межправительственных соглашений находилась в компетенции отдельных стран — участниц ЕС.

Проект "Северный поток — 2" стоимостью 9,5 миллиарда евро предполагает строительство двух ниток трубопровода от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с "Северным потоком". Общая мощность составит 55 миллиардов кубометров газа в год.

Использованы фотографии: https://pronedra.ru/
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Комментарии 19

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  1. oldseaman1957 Сегодня, 11:31
    Германия встала на защиту «Северного потока-2»
    Своя рубашка ближе к телу. Аксиома!
    oldseaman1957
    1. Кроу Сегодня, 11:36
      Бедные украинцы! Прародители фашизма не вступились за фашистов.
      Дружба дружбой, А денежки Каждый в свой карман кладёт.
      Кроу
      1. Николай С. Сегодня, 11:45
        Хозяевам укрохунты нужно как можно быстрее обезлюдеть территорию современного недогосударства украина, пока это позволяет мировой политический расклад. Поэтому все годы незалежности Украину подталкивали к принятию решений, которые оставили и оставят её без доходов, особенно тех, которые Украина получала нахаляву просто из-за географического положения. Дураком надо было быть, чтобы не забрать у Украины то, за что она не только не боролась, но и сама из своего кармана выпихивала. В Германии живут не дураки.
        Наблюдаем как на Украине из 52.5. млн. населения останется не 25 млн. как сейчас, а 15.
        Николай С.
    2. Шура пермский Сегодня, 11:37
      Дак они защищают инструмент потенциального шантажа всей европы и средство заработка
      Шура пермский
      1. КВУ-НСвД Сегодня, 11:42
        В киеве нервно курят . Песец подкрадывается . Ожидания самые мрачные , свербит в самых неожиданных местах belay laughing
        КВУ-НСвД
    3. Маз Сегодня, 14:35
      Нам не нужна одна только Германия, нам нужна вся Европа целиком
      Маз
  2. Чёрный Сегодня, 11:32
    Немцы понимают, что реализация поекта СП-2 - один из последних шансов для них соскочить с американской кукурузины
    Чёрный
    1. zhekazs Сегодня, 12:10
      Немцу вообще, стоило бы заявить, что если Брюссель будет лезть в экономические проекты Германии, то Берлин будет думать о целесообразности членства в ЕС. Это стало бы отрезвляющим фактором для европарламента.
      zhekazs
      1. Alex777 Сегодня, 13:35
        Так ЕС - это механизм доминирования Германии в Европе. Создан США в обмен на согласие Германии на продолжение оккупации. Никак Германии из него не выйти. hi
        Alex777
  3. Венд Сегодня, 11:33
    Всем хочется владеть рычагом энергоносителей.
    Венд
    1. LSA57 Сегодня, 11:46
      Цитата: Венд
      Всем хочется владеть рычагом энергоносителей.

      поляки и те ногами засучили. терминал себе захотели laughing
      кто то из трибалтов уже с таким пролетел laughing
      LSA57
  4. koshmarik Сегодня, 11:37
    Кто бы сомневался. Экономические и финансовые интересы основа политики Западных стран. Только наивные либералы и хохлы думают, что ЕС день и ночь только и думает о их благе.
    koshmarik
  5. КОН Сегодня, 11:38
    Не хотят немцы уши отмораживать назло бабушке...))), в прямом и переносном смысле...
    КОН
  6. Vik66 Сегодня, 11:40
    Вставай, поднимайся рабочий народ... laughing
    Vik66
  7. Egorovich Сегодня, 11:40
    Немцы отлично понимают, что к ним в карман, набитый деньгами, пытаются нагло залезть, не спрашивая разрешения.
    Egorovich
  8. лысова Сегодня, 11:52
    Никакие Еврокомиссии (ЕК), не помешают строительства " Северного потока - 2. Исходим из реальности, Германии газ нужен? - нужен, Европе газ нужен ? - нужен. Просто Германия по разумней других и по смелее. А Брюссель пускай посылают подальше.
    лысова
  9. Генерал Песчаных Карьеров Сегодня, 12:38
    Политика политикой, но газ нужен, своя рубашка ближе к телу. Нужна нормальная труба, а не украинская.
    Генерал Песчаных Карьеров
  10. Manager Сегодня, 13:00
    Эх, кто бы при дарил бы акций газпрома smile
    Manager
  11. vasilkovichi Сегодня, 13:31
    Интересно,а что будет с ЕС, если Германия, возьмёт,и выйдет из него?Нет,ну,то,что он развалится,это понятно,просто,хотелось бы посмотреть на вопли и судороги нахлебников, и потуги Макрона его сохранить и возглавить.)))
    vasilkovichi
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