Германия встала на защиту «Северного потока-2»

Попытка Еврокомиссии (ЕК) регулировать проект трубопровода «Северный поток-2» противоречит европейскому и международному законодательству, считает Германия, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на копию переданного в ЕК юридического заключения Берлина.В начале ноября ЕК предложила поправки к газовой директиве Евросоюза. Они распространяют действие ряда норм энергетического законодательства на все газопроводы на территории ЕС, которые идут из или в третьи страны.Среди этих положений: недискриминационное установление тарифов на прокачку газа, доступ третьих сторон к транзиту, разделение продажи и транспортировки газа. Сейчас они не затрагивают морские участки газопроводов, а следовательно, и проект "Северный поток — 2".В заключении Германии отмечается, что Еврокомиссия не сумела продемонстрировать «никаких объяснений или понятных аргументов, которые показали бы, как предложенные изменения могут способствовать целям Энергетического союза». В поправках вообще нет никакой необходимости, считают в Берлине.Юристы подчеркнули, что поправки создают предпосылки для получения Брюсселем эксклюзивных полномочий в регулировании внутреннего рынка топлива, хотя ранее область межправительственных соглашений находилась в компетенции отдельных стран — участниц ЕС.Проект "Северный поток — 2" стоимостью 9,5 миллиарда евро предполагает строительство двух ниток трубопровода от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с "Северным потоком". Общая мощность составит 55 миллиардов кубометров газа в год.