США назвали выводы России по химатакам в Сирии ложными и непрофессиональными

Российские аргументы вводят в заблуждение, они непрофессиональны и порой полностью ложны. По всей видимости, они представляют преднамеренную попытку внести путаницу и защитить режим (президента Сирии Башара) Асада, применяющий химическое оружие

Это невозможно. Россия не предоставила никаких доказательств в подтверждение этого. Ливия отказалась от производства зарина после первых попыток в 1980-е годы. Остатки иракских боеприпасов с зарином были заточены в бункер, и, когда их проверяли в последний раз – 15 лет назад – они содержали не более 10–15% зарина

Ложь. Мы считаем, что нападение на Хан-Шейхун было совершено в ответ на наступление оппозиции на севере провинции Хама, которое подвергло угрозе инфраструктуру режима Асада, в том числе ключевой военный аэродром

США считают, что аргументы России о том, что химатаки в Сирии совершили не правительственные войска, а террористы, непрофессиональны и вводят в заблуждение, говорится в документе, направленном в ООН постоянным представителем США при всемирной организации Никки Хейли.Хейли отметила, что Россия поставила под сомнение беспристрастность и надежность проведенных СМР ОЗХО–ООН расследований и профессионализм персонала.– передает ТАСС текст документа.Кроме того, в документе упоминаются высказывания директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Михаила Ульянова о том, что примененный в Сирии зарин мог иметь иракское или ливийское происхождение.– заявила американская сторона.Также в письме оспаривается позиция Москвы относительно того, что применение химоружия выгодно только боевикам.– заявила американская сторона.Напомним, что в апреле 2017 года США, обвинив Дамаск в применении химического оружия в Хан-Шейхуне, нанесли ракетный удар по базе ВВС Сирии Шайрат. При этом Дамаск заявляет, что инцидент с химоружием в Хан-Шейхуне полностью сфабрикован боевиками.В МИД России заявили, что у Москвы есть информация, что подрыв снаряда с зарином в сирийском Хан-Шейхуне в апреле произвели террористы.МИД не раз указывал на недобросовестность механизма ОЗХО–ООН в ходе расследования. В частности, Москва еще в апреле настойчиво добивалась немедленной отправки инспекторов в Хан-Шейхун и на авиабазу Шайрат, западные страны заблокировали предложенные Москвой проекты соответствующих решений.