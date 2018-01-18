20:17 18 января

США назвали выводы России по химатакам в Сирии ложными и непрофессиональными

США считают, что аргументы России о том, что химатаки в Сирии совершили не правительственные войска, а террористы, непрофессиональны и вводят в заблуждение, говорится в документе, направленном в ООН постоянным представителем США при всемирной организации Никки Хейли.

Хейли отметила, что Россия поставила под сомнение беспристрастность и надежность проведенных СМР ОЗХО–ООН расследований и профессионализм персонала.

США назвали выводы России по химатакам в Сирии ложными и непрофессиональными



Российские аргументы вводят в заблуждение, они непрофессиональны и порой полностью ложны. По всей видимости, они представляют преднамеренную попытку внести путаницу и защитить режим (президента Сирии Башара) Асада, применяющий химическое оружие
– передает ТАСС текст документа.

Кроме того, в документе упоминаются высказывания директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Михаила Ульянова о том, что примененный в Сирии зарин мог иметь иракское или ливийское происхождение.

Это невозможно. Россия не предоставила никаких доказательств в подтверждение этого. Ливия отказалась от производства зарина после первых попыток в 1980-е годы. Остатки иракских боеприпасов с зарином были заточены в бункер, и, когда их проверяли в последний раз – 15 лет назад – они содержали не более 10–15% зарина
– заявила американская сторона.

Также в письме оспаривается позиция Москвы относительно того, что применение химоружия выгодно только боевикам.

Ложь. Мы считаем, что нападение на Хан-Шейхун было совершено в ответ на наступление оппозиции на севере провинции Хама, которое подвергло угрозе инфраструктуру режима Асада, в том числе ключевой военный аэродром
– заявила американская сторона.

Напомним, что в апреле 2017 года США, обвинив Дамаск в применении химического оружия в Хан-Шейхуне, нанесли ракетный удар по базе ВВС Сирии Шайрат. При этом Дамаск заявляет, что инцидент с химоружием в Хан-Шейхуне полностью сфабрикован боевиками.

В МИД России заявили, что у Москвы есть информация, что подрыв снаряда с зарином в сирийском Хан-Шейхуне в апреле произвели террористы.

МИД не раз указывал на недобросовестность механизма ОЗХО–ООН в ходе расследования. В частности, Москва еще в апреле настойчиво добивалась немедленной отправки инспекторов в Хан-Шейхун и на авиабазу Шайрат, западные страны заблокировали предложенные Москвой проекты соответствующих решений.

Использованы фотографии: http://newspile.ru/
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Комментарии 41

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  1. Шура пермский Сегодня, 11:49
    Кто бы говорил,мастера фейк ньюс))) сразу вспоминается пробирка в оон,из за которой штаты разгромили Ирак,так что чья бы корова мычала…
    Шура пермский
    1. Чёрный Сегодня, 11:53
      Американцы будут защищать своих подельников из игил до последней пробирки...
      Чёрный
      1. Монос Сегодня, 12:08
        Ой, Ники Хейли говорит о профессионализме... laughing Та самая Ники Хейли, которая собиралась защищать мифическую страну Биномо! Какая милая непосредственность!
        Монос
        1. Татьяна Сегодня, 13:22
          Те страны, представители которых заблокировали в ООН предложение Москвы о немедленной отправки инспекторов ОЗХО в Хан-Шейхун и на авиабазу Шайрат в Сирии, всего лишь ПРЕСТУПНО ПОКРЫВАЮТ истинного виновника провокации - а именно Вашингтон,- отлично зная при этом, кто есть на самом деле истинный исполнитель - т.е. подопечные США. И своим отказом эти страны выдают себя с головой о своей подчинённости Вашингтону!
          Ибо без опосредованного участия США в прокси-войне в САР ничего на БВ не предпринимается и не происходит.
          Татьяна
          1. Татьяна Сегодня, 13:30
            Задача представителя США Ники Хейли в ООН - это постоянно наводить тень плетень в ясный день (затуманивать дело, намеренно сбивать с толку) и давать путеводную отмашку другим членам ООН колониально зависимых от США стран, когда и как следует голосовать в ООН за США, в интересах США! И эти страны так и голосуют.
            Так что, на Ники Хейли, как говорится, как на воре и шапка горит! Она громче всех орёт от имени США в ООН: "Держи вора!" - и не предпринимает при этом никаких попыток к его задержанию!
            Татьяна
    2. Венд Сегодня, 11:53
      Да наши специалисты забыли потрясти пробиркой с непонятным порошком и сказать, что выводы засекречены. laughing
      Венд
    3. vovanpain Сегодня, 12:00

      Вот это так "профессионально" что деваться некуда. request Из-за пробирки со стиральным порошком разгромить целое государство,это постараться надо.
      vovanpain
      1. Svarog51 Сегодня, 12:19
        Володя, приветствую hi Надо было в ответ туда какую-нибудь бомбу американскую притащить да потрясти как следует. Как думаешь, какая у них реакция была бы? wink
        Svarog51
        1. vovanpain Сегодня, 12:54
          Цитата: Svarog51
          Как думаешь, какая у них реакция была бы?

          Приветствую Сергей и поздравляю с Маршальскими погонами. good drinks hi А полосатые тут же бы открестились,сказали,что маркировку нанесли русские и что у них есть доказательства,но они секретные и они их не покажут. drinks hi
          vovanpain
      2. внук Перуна Сегодня, 12:41
        Причем никто из присутствующих не возмутился "На кой ты притащил пробирку с ОМП в место массового скопления людей? А вдруг расколешь и всех отравишь?" wink
        внук Перуна
      3. Felix99 Сегодня, 12:48
        wassat Вы ошибаетесь коллега. Колин Пауэл действительно принес пробирку со спорами сибирской язвы "Антракс" на сессию СБ ООН, не побоявшись ничего. Он даже не одел костюм РХЗ. wassat
        Felix99
      4. Orionvit Сегодня, 14:56
        Цитата: vovanpain
        Из-за пробирки со стиральным порошком разгромить целое государство

        Заметьте, не одно государство, и война продолжается.
        Orionvit
  2. LSA57 Сегодня, 11:53
    Это невозможно. Россия не предоставила никаких доказательств в подтверждение этого.

    они у нас есть, но мы их вам не покажем, секретно laughing
    LSA57
  3. polpot Сегодня, 11:55
    Да все понятно, мы тут вообще все в лаптях ходим и на медведях ездим , а профессионализму госпожи Хейли или Псаки можем только позавидовать .
    polpot
  4. rocket757 Сегодня, 11:56
    Эта Хейли всё больше становиться похожа на предыдущую, от Обамы!!!
    И да, выводы дистанционной комиссии, не посещавшей место преступления КАНЕШНО будут честнее и точнее!!!
    Штатам наверно специальная такая грымза нужна, шоб в ООН всех устрашала!!!
    rocket757
    1. Комментарий был удален.
  5. Стрелецкос Сегодня, 11:57
    Да мало ли кто что сказал
    Стрелецкос
  6. Altona Сегодня, 11:58
    Тётя эта создает параллельную реальность и выводит из-под удара свои же ЦРУ, которые этим зарином и балуются. Насчет лжи, так это тоже к США, у них всякие "белые каски" без масок и противогазов "чувствуют запах зарина" и пишут об этом в соцсетях, хотя последний троечник из СССР знает, что зарин не имеет цвета и запаха, а нюхнув его тупо сдохнешь.
    Altona
  7. Egorovich Сегодня, 12:01
    Идиотизм в действии матрасии постоянен. Требуют от России доказательств, хотя свои "доказательства" держат в секрете.
    Egorovich
  8. Горный стрелок Сегодня, 12:05
    Посмотришь на это остервенелое существо, и сразу ... так хочется ему верить...
    Горный стрелок
  9. 1536 Сегодня, 12:07
    Проблемы в том, что на правительственном уровне не говорится, что США поддерживают всеми возможными способами и вооружают всевозможным оружием террористов. "Партнёры" окончательно охамели поэтому.
    На каком этапе расследование, в каком таком "магазине" были "куплены" дроны, атаковавшие наши базы в Сирии? Уничтожили исполнителей, а организаторы продолжают выступать с высоких трибун международных организаций?
    1536
    1. sogdy Сегодня, 12:31
      Цитата: 1536
      Проблемы в том, что на правительственном уровне не говорится, что США поддерживают всеми возможными способами и вооружают всевозможным оружием террористов

      Чо гонишь? Зачвления МИД РФ, Сирии, Ирана и их представителей в ООН не являются "правительственным уровнем"?
      sogdy
  10. voyaka uh Сегодня, 12:10
    "В МИД России заявили, что у Москвы есть информация, что подрыв снаряда с зарином
    в сирийском Хан-Шейхуне в апреле произвели террористы.."////

    Но долгое время Россия вообще отрицала применеие там зарина. Уверяли, что
    это инсценировка боевиков без всякого газа. Видимо, получили некие веские доказательства, что
    зарин все-таки был. Доказать, кто сбросил бомбу или подорвал снаряд, конечно, нелегко.
    voyaka uh
    1. sogdy Сегодня, 12:33
      Даты посмотрите, Вояка. Сначала о возможном подрыве или имитации, а потом уже подтверждение инсценировки.
      sogdy
    2. Олег Монархист Сегодня, 13:07
      voyaka uh
      "В МИД России заявили, что у Москвы есть информация, что подрыв снаряда с зарином
      в сирийском Хан-Шейхуне в апреле произвели террористы.."////
      Но долгое время Россия вообще отрицала применеие там зарина. Уверяли, что
      это инсценировка боевиков без всякого газа. Видимо, получили некие веские доказательства, что
      зарин все-таки был. Доказать, кто сбросил бомбу или подорвал снаряд, конечно, нелегко.



      ЧучмЭкские ОЗК...круто. Вояка, израильская армия не планирует на такие ОЗК переходить?

      Марлевая повязка, спортивный костюм, шлепанцы - гарантируют стопроцентную защиту от зарина!!! laughing
      Олег Монархист
      1. user1212 Сегодня, 13:31
        Цитата: Олег Монархист
        ЧучмЭкские ОЗК...круто. Вояка, израильская армия не планирует на такие ОЗК переходить?
        Марлевая повязка, спортивный костюм, шлепанцы - гарантируют стопроцентную защиту от зарина!!!

        Дело не в ОЗК, а "передовой" медицине
        user1212
        1. Олег Монархист Сегодня, 13:47
          Не....ни в ОЗК и "передовой" медицине. Всё дело в КАСКЕ (вот так вот, большими буквами) good
          Олег Монархист
  11. oleggun Сегодня, 12:12
    Ложь- это вся англосаксонская пиз....братия. За примерами далеко ходить не надо.
    oleggun
  12. Deadушка Сегодня, 12:14
    У них все ложное, что не от них исходит.
    А тем временем...
    Хакеры Fancy Bears предоставили RT ряд документов, в которых содержатся ранее неизвестные подробности процесса допинг-контроля во время летних Олимпийских игр 2016 года.
    Сотрудники Международного олимпийского комитета в личной переписке признаются, что бутылочки для проб часто ломались, сборная Австралии использовала адреналин во время соревнований, а сертификаты на терапевтический приём запрещённых препаратов нескольких спортсменов были потеряны...
    RT
    https://russian.rt.com/sport/article/471317-mok-d
    oping-fancy-bears
    Deadушка
  13. Pacifist Сегодня, 12:25
    Громче всех держи вора кричит сам вор. Ни в первоисточнике ни в переводных материалах нет никаких фактов и аргументированного разбора наших материалов, ничего кроме воплей "ложь". А в чем она собственно состоит? Мы предоставили материалы хим.анализа ингредиентов включая анализ примесей из состава ОВ по которым четко видно откуда пришли исходные материалы. Что представили США ? А ничего кроме воплей. Если наш МИД оставит вопли этой макаки без ответа это будет большой ошибкой. Их надо размазать тонким слоем по полу ООН.
    Pacifist
  14. Генерал Песчаных Карьеров Сегодня, 12:27
    Опять "западные партнеры" пургу гонят. Российские аргументы ложны? Опровергните, только не так, как когда-то один негрила, махая ампулой со стиральным порошком.

    В США специально берут на высокие должности страшных и истеричных баб? Чтоб вызывали мерзость и тошноту? laughing
    Генерал Песчаных Карьеров
    1. Служу_отечеству Сегодня, 14:04
      Нет, для того что бы запугать! Только реакция обратная, они вызывают истерический смех!
      Служу_отечеству
  15. Немезида Сегодня, 12:33
    1) Мне глубоко плевать на мнение США 2) США - империя зла 3) США лгут постоянно
    Немезида
  16. anjey Сегодня, 12:37
    когда САА возмет Хан-Шейхун,янки милости просим на всестороннее расследование,а там и поглядим на чьей стороне правда....,хотя все следы и свидетели скорее всего уже зачищены...
    anjey
  17. prior Сегодня, 12:39
    Пользуясь терминологией Трампа, Никки Хейли - самая "воняющая голова" в ООН, представитель самой "зловонной страны" на планете.
    prior
  18. Redfox3k Сегодня, 12:54
    И это заявляют самые профессиональные лгуны.
    Redfox3k
  19. Олег Монархист Сегодня, 15:00
    Из Сирии поступают сообщения о новой газовой атаке с применением газообразного хлора в Восточной Гуте, пригороде Дамаска.
    По сообщениям активистов, жители этого района почувствовали характерный запах газа вскоре после ракетного удара, нанесенного правительственными войсками по Восточной Гуте.
    По сообщениям врачей, за медицинской помощью обратились шесть человек с легкими признаками отравления газом.
    Юсуф Ибрагим, который живет в подвале дома в контролируем повстанцами городе Хараста-эль-Басаль (близ Восточной Гуты) рассказывает о происходящем.

    http://www.bbc.com/russian/news-42666812


    Представляю какой разговор состоялся у Юсуфа и остальных "потравленных зарином"

    - Юсуф...это ты набздел...ишак хромой?
    - Ээээ АхмЭт, я твой дом труба шатал...это Путин и Асад бомбу с зарином кинули. Ты помнишь нам ещё Махмуд показывал как зарин пахнет.
    - Помню кАнЭшно... он тогда так пердел, аж глаз резаль.
    - Вот...Махмуд и говориль, что зарин именно так и пахнет.
    Олег Монархист
  20. Karayakupovo Сегодня, 16:32
    Ну да, ну да. Мы помним и пробирочку с хим оружием из Ирака. Правда, как у Родченкова, ФСБ наверное вмешалась и заменила пробирку.
    Karayakupovo
  21. ARES623 Сегодня, 18:48
    Миссия США при Организации Объединенных Наций (USUN) является подразделением Государственного департамента США. Госдеп США является одним из основных элементов разведывательного сообщества США, наравне с ЦРУ. Причем посол США может одновременно выполнять функции руководителя дипломатической миссии в стране пребывания и руководителя резидентуры ЦРУ, в одном лице. Таким образом, Никки Хейли, если и не является сотрудником ЦРУ, то работает в тесной связи с этим органом. Что еще мы можем услышать из ее уст, кроме злобного шипения? Если она начнет нас хвалить, надо насторожиться, все ли правильно мы делаем? Дипломатический корпус США на 90% кадровые разведчики, далекие от понятий морали и "христовых заповедей". Просто - кровавые выродки.... Врут, как дышат. По другому там карьеру не построить.
    ARES623
  22. nikolaev Сегодня, 18:58
    зато эта профессионалка из дурдома делает "правильные выводы". Профессиональные навыки отчетливо прослеживаются во всем ее поведении, привычках , мимике ...
    nikolaev
  23. zulusuluz Сегодня, 19:47
    Российские аргументы вводят в заблуждение, они непрофессиональны и порой полностью ложны. По всей видимости, они представляют преднамеренную попытку внести путаницу и защитить режим (президента Сирии Башара) Асада, применяющий химическое оружие
    А как тогда назвать пробирку Колина Пауэла???
    zulusuluz
  24. unignm Сегодня, 20:05
    тупая... ...а кто премию получал за полное уничтожение химии в САР?
    понаберут по объявлению идиотов.
    unignm
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