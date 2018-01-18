20:22 18 января

Бюджет министерства национальной обороны Польши бьет рекорды

11 января Сейм Польши одобрил государственный бюджет на 2018 год с доходами в 103,2 млрд долларов (355,7 млрд злотых), расходами в 115,2 млрд долларов (397,2 млрд. злотых) и дефицитом в размере около 12 млрд долларов (41,5 млрд злотых), пишет белорусское издание "военно-политическое обозрение".

Новый министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак, сменивший на этом посту широко известного Антони Мацеревича в начале января, получил ведомство с рекордным бюджетом.

Бюджет министерства национальной обороны Польши бьет рекорды



Так, согласно действующему в Польше закону о выделении на оборону 2% от ВВП, размер военного бюджета в текущем году составит 12 млрд долларов или 41,4 млрд злотых (в 2017 году составил 10,97 млрд долларов, т.е 37,3 млрд злотых). В распоряжении министра национальной обороны будет 11,6 млрд долларов (40 млрд злотых), значительная часть из которых предназначена на капитальные расходы (около 27%), а финансирование технической модернизации армии в текущем году будет увеличено на 13,3%.

Около 0,87 млрд долларов (3 млрд злотых) Варшава намерена потратить на покупку боевых средств, предметов обмундирования, топлива и медицинского оборудования. Текущие расходы и траты на обучение военнослужащих составят 2,3 млрд долларов (7 млрд злотых) – это 18,3% бюджета.

Если сравнивать отдельные статьи нового бюджета с 2017 годом, то можно говорить о снижении объема плана инвестиций строительства, что связано с завершением ряда проектов, причем в 2018 году будет начато инвестирование 150-ти новых программ.

Кроме того, ожидается снижение финансирования военных объектов союзной инфраструктуры, что также связано с завершением проектов в рамках программы инвестиций НАТО (NSIP, NATO Security Investment Program).

Среди крупнейших расходов будет закупка систем противовоздушной обороны и систем обеспечения и отображения поля боя. Значительного финансирования потребуют ремонт, модернизация казарменного фонда и объектов учебно-материальной базы, модернизация авиационных складов.

Кроме того, в бюджетах других ведомств на вопросы, касающиеся обороны, гарантировано 230,6 млн долларов (795 млн злотых), в том числе на науку, научно-исследовательские работы, программу мобилизации экономики, план оборонной подготовки, военные отделы прокуратур, модернизацию полиции и пограничной охраны.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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Комментарии 16

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  1. Шура пермский Сегодня, 11:59
    У хохлов бюджет растет,у пшеков… ой не нравится эта тенденция…
    Шура пермский
    1. Чёрный Сегодня, 12:02
      Решили вернуть временно оккупированную Восточную Польшу хозяевам? laughing
      Чёрный
      1. антивирус Сегодня, 13:42
        правильно делают-- за 30 лет поизносилось все у них и перед приходом старого хозяина надо привести в порядок
        антивирус
    2. Кроу Сегодня, 12:04
      Цитата: Шура пермский
      У хохлов бюджет растет,у пшеков… ой не нравится эта тенденция…

      Так они на старшего брата равняются. США военный бюджет такой, что ого-го. И всё для сдерживания России! Вот они и слуг своих заставляют военные расходы увеличить.
      Кроу
    3. Зяблицев Сегодня, 12:07
      Жалко, что убрали Антони Мацеревича, знатный был клоун... laughing
      Зяблицев
      1. bouncyhunter Сегодня, 12:58
        Жень , недалеко его задвинули - он нас ещё не раз порадует чудесами своего тупоумия . wassat
        bouncyhunter
    4. vovanpain Сегодня, 12:15
      Цитата: Шура пермский
      У хохлов бюджет растет,у пшеков… ой не нравится эта тенденция…

      Ну так полосатый папка приказал же увеличить военный бюджет
      Так, согласно действующему в Польше закону о выделении на оборону 2% от ВВП,

      Вот холопы и стараются. winked
      vovanpain
  2. afrikanez Сегодня, 12:01
    Откуда столько "злотых", похоже на левой косметике заработали. laughing
    afrikanez
    1. LSA57 Сегодня, 12:07
      Цитата: afrikanez
      Откуда столько "злотых", похоже на левой косметике заработали

      дык ведь укрогастарбайтеры экономику им поднимают laughing отсюда и военный бюджет laughing
      LSA57
      1. afrikanez Сегодня, 12:08
        Блин, о хохлах то я и забыл. laughing
        afrikanez
        1. LSA57 Сегодня, 12:10
          Цитата: afrikanez
          Блин, о хохлах то я и забыл.

          кааааак???? да куда без них? laughing
          LSA57
  3. Анкыпельгыгыргын Сегодня, 12:03
    Хозяин обязал скупать у него списанную рухлядь по космическим ценам - холоп старается.
    Анкыпельгыгыргын
  4. Соломон Кейн Сегодня, 12:03
    Как, же хочется догнать старшего "полосатого брата"....
    Лягушка, на лугу увидевши Вола,

    Затеяла сама в дородстве с ним сравняться:

    Она завистлива была.

    И ну топорщиться, пыхтеть и надуваться.

    - "Смотри-ка, квакушка, что, буду ль я с него?" -

    Подруге говорит. "Нет, кумушка, далеко!"

    "Гляди же, как теперь раздуюсь я широко.

    Ну, каково?

    Пополнилась ли я?" - "Почти что ничего".

    "Ну, как теперь?" - "Все то ж". Пыхтела да пыхтела

    И кончила моя затейница на том,

    Что, не сравнявшися с Волом,

    С натуги лопнула и - околела.
    И.А. Крылов
    Соломон Кейн
  5. Captain Nemo Сегодня, 12:46
    Интересно, а что местных экспердов привело в такую ажиотацию? Военный бюджет РФ за последние 10 лет тоже серьезно увеличился. Польша суверенная страна и имеет право тратить свои деньги на что угодно. Поляки, кто забыл, всегда были неплохими вояками, кстати
    Captain Nemo
    1. Кот_Кузя Сегодня, 12:50
      Цитата: Captain Nemo
      Поляки, кто забыл, всегда были неплохими вояками, кстати

      Поэтому их всю историю били все соседи кому не лень: русские, пруссаки, австрияки, шведы, турки, крымские татары. Даже такой сброд как запорожские казаки, и то били поляков laughing
      Кот_Кузя
  6. Сибирский цирюльник Сегодня, 12:58
    Им бы подумать,о том,что дотации ЕС,на исходе. "Жирные" времена заканчиваются, а они военные расходы увеличивают. Собственно, их проблемы..))
    Сибирский цирюльник
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