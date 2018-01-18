В Воронеже начато строительство еще двух летных образцов Ил-112В
ПАО «Воронежское акционерное самолетостроительное Общество» (ВАСО) объявило о закладке в стапели еще двух летных опытных образцов военно-транспортного самолета Ил-112В, сообщает bmpd.
Сейчас на ВАСО ведется строительство первого летного опытного образца самолета Ил-112В (серийный номер 01-01), а также опытного образца для статических испытаний (серийный номер 01-02).
Пресс-релиз предприятия дополнен фотографиями практически готового первого прототипа в цеху окончательной сборки предприятия.
Видно и состояние образца для статических испытаний.
По неофициальным сведениям, первый полет головного прототипа 01-01 сейчас запланирован на вторую половину текущего года.
Сейчас на ВАСО ведется строительство первого летного опытного образца самолета Ил-112В (серийный номер 01-01), а также опытного образца для статических испытаний (серийный номер 01-02).
Пресс-релиз предприятия дополнен фотографиями практически готового первого прототипа в цеху окончательной сборки предприятия.
Видно и состояние образца для статических испытаний.
По неофициальным сведениям, первый полет головного прототипа 01-01 сейчас запланирован на вторую половину текущего года.
Использованы фотографии: ПАО «Воронежское акционерное самолетостроительное Общество»
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