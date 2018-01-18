20:17 18 января

В Воронеже начато строительство еще двух летных образцов Ил-112В

ПАО «Воронежское акционерное самолетостроительное Общество» (ВАСО) объявило о закладке в стапели еще двух летных опытных образцов военно-транспортного самолета Ил-112В, сообщает bmpd.



Сейчас на ВАСО ведется строительство первого летного опытного образца самолета Ил-112В (серийный номер 01-01), а также опытного образца для статических испытаний (серийный номер 01-02).


Пресс-релиз предприятия дополнен фотографиями практически готового первого прототипа в цеху окончательной сборки предприятия.

Видно и состояние образца для статических испытаний.

Первый летный опытный образец военно-транспортного самолета Ил-112В (серийный номер 01-01) в цеху окончательной сборки ПАО «Воронежское акционерное самолетостроительное Общество» (ВАСО). Справа – опытный образец для статических испытаний 01-02. Воронеж, январь 2018 года.

По неофициальным сведениям, первый полет головного прототипа 01-01 сейчас запланирован на вторую половину текущего года.

Использованы фотографии: ПАО «Воронежское акционерное самолетостроительное Общество»
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Комментарии 10

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  1. Немезида Сегодня, 12:43
    Судя по техническому оснащению этого завода и реальных зарплатах рабочих,организовать на нем производство можно будет лишь после полной смены руководства и национализации предприятия...И не надо мне писать о якобы больших зарплатах на этом заводе,которые вы типа видели где то на сайте...Поднимитесь с дивана и сходите в отдел кадров ВАСО...там узнаете истинное состояние дел...а если еще поработаете там месяц-два,то поймете,что и в отделе кадров вам сказали далеко не все...и не всю правду...а она горькая.
    Немезида
    1. Piramidon Сегодня, 12:54
      Цитата: Немезида
      организовать на нем производство можно будет лишь после... национализации предприятия...

      ОАО «ВАСО» контролируется государством через ОАО «МАК „Ильюшин“» (30 % акций) и ОАО «АК им. С. В. Ильюшина» (27,1 % акций). Частным акционерам принадлежат 42,9 % акций.
      Piramidon
    2. Berkut24 Сегодня, 13:01
      Судя по техническому оснащению этого завода и реальных зарплатах рабочих

      И то и другое поправимо при наличии заказов. За так никто ни станков, ни денег на зарплату не даст.
      Berkut24
    3. sogdy Сегодня, 13:36
      Цитата: Немезида
      Судя по техническому оснащению этого завода и реальных зарплатах рабочих

      Лапочка, ну что за намеки. Пишите прямо, номиналами и цифрами.
      Мужики, они конечно дурни, но не до такой же степени.
      sogdy
    4. groks Сегодня, 14:03
      Руководство уже меняли. Убытки возросли вдвое. За 16 год у них около 3 миллиардов. А вот национализировать ... зачем он такой теперь бюджету нужен, да и это же по нынешним временам практически тоталитаризьм с ГУЛАГОМ!
      groks
      1. Комментарий был удален.
    5. Fitter65 Сегодня, 14:51
      Да и на КнААПО как то не слишком-то работяги жируют...
      Fitter65
    6. svp67 Сегодня, 17:31
      Цитата: Немезида
      .и не всю правду...а она горькая.

      Так давайте "режьте, правду-матку", у Вас же есть какие то цифры. Кто и сколько получает и как это смотрится на фоне зарплат Воронежа...
      svp67
  2. Rusland Сегодня, 12:46
    Посмотрим, поглядим. Успехов в испытаниях и сертификации.
    Rusland
  3. Radikal Сегодня, 15:03
    Цитата: Немезида
    Судя по техническому оснащению этого завода и реальных зарплатах рабочих,организовать на нем производство можно будет лишь после полной смены руководства и национализации предприятия...И не надо мне писать о якобы больших зарплатах на этом заводе,которые вы типа видели где то на сайте...Поднимитесь с дивана и сходите в отдел кадров ВАСО...там узнаете истинное состояние дел...а если еще поработаете там месяц-два,то поймете,что и в отделе кадров вам сказали далеко не все...и не всю правду...а она горькая.

    Такая ситуация практически на всех предприятиях ОПК - это система... . sad
    Radikal
    1. Рашнэйрфорс Сегодня, 17:47
      Выше писали что если будут заказы то будет и прибавка. За ВАСО не скажу но на Иркутском заводе мужики пашут в 3 смены , заказов много и нам су30 и як130 на экспорт, як152, мс21, производство прёт в общем, ток зарплаты людей не радуют.
      Рашнэйрфорс
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