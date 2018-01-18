20:26 18 января

Россия нанесла удар по американской металлургической промышленности

Информационное агентство ТАСС со ссылкой на доклад комиссии по международной торговле США публикует материал о «пострадавшей американской промышленности». В докладе заявлено, что американская металлургическая отрасль "несёт потери" от импорта стальной катанки из России, Белоруссии и ОАЭ. В материале американских экспертов утверждается, что упомянутые страны поставляли в США сырьё для получения проволоки по цене, которая якобы на 80% ниже реальной.

Якобы такое занижение цены было осуществлено сознательно, чтобы впоследствии нанести удар по американской промышленной отрасли и завоевать американский рынок. Чтобы «завоевания» не произошло, в США решили воспользоваться методом, который к открытой конкурентной экономике не имеет никакого отношения. Так, Минторг США решил, что ситуацию исправят колоссальные по объёму пошлины. Так, для продукции Новолипецкого металлургического комбината пошлина устанавливается на уровне (внимание!) 757%! Средняя ставка пошлины для российских поставщиков оценивается более чем в 436 процентов.

Россия нанесла удар по американской металлургической промышленности



В отчёте ведомства заявлено, что поставки продукции металлургической отрасли из России нанесли «ущерб промышленности США» на миллионы долларов. Для справки: в 2016 году США закупили в нашей стране катанки чуть больше чем на 32 млн долларов. Если такие суммы могут нанести какой-то ущерб американской промышленности, то можно констатировать, что с промышленностью в США твориться нечто неладное. Или основная часть промышленности США уже давно в Китае?..

Использованы фотографии: media.nlmk.com
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Комментарии 41

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  1. Андрей К Сегодня, 12:48
    ...США: Россия нанесла удар по американской металлургической промышленности...

    Старые песни о главном.
    Металлургическая промышленность США просто и банально не конкурентна с нашей.
    За чем дело стало - автоматизируйте процесс, обратите внимание на издержки.
    Всё сведётся к вытеснению нашего металлопроката с североамериканского рынка с помощью увеличения пошлин, вот и вся декларируемая США конкуренция и приверженность правилам ВТО.
    Андрей К
    1. Идущий Сегодня, 12:55
      Для справки: в 2016 году США закупили в нашей стране катанки чуть больше чем на 32 млн долларов. Если такие суммы могут нанести какой-то ущерб американской промышленности, то можно констатировать, что с промышленностью в США твориться нечто неладное.


      Высасывают поводы из пальца , лишь бы вводить санкции.
      Идущий
      1. bouncyhunter Сегодня, 13:07
        Этот бред закончится только со смертью бредящего .
        bouncyhunter
        1. Идущий Сегодня, 13:09
          Эти бредни будут продолжаться ещё долго , так , что флаг им в руки.
          Идущий
        2. vovanpain Сегодня, 13:11
          Цитата: bouncyhunter
          Этот бред закончится только со смертью бредящего .

          То бишь никогда Паша,в принципе если бы не было России,то была бы какая нибудь другая страна,им нужен враг,злодей и не важно кто это будет Путин,Бен Ладен или Асад, drinks hi
          vovanpain
          1. bouncyhunter Сегодня, 13:23
            Товарисча Ына забыл . lol Пусть матрасы валят с марсианами воевать - как раз по их амбициям занятие .
            bouncyhunter
      2. Shurik70 Сегодня, 13:07
        Нормальное явление в бизнесе. Производители требуют от правительство закрыть чужой экспорт любыми способами и субсидировать свой импорт.
        Главное - нам тоже надо так делать
        Shurik70
        1. Scoun Сегодня, 15:48
          Цитата: Shurik70
          Нормальное явление в бизнесе. Производители требуют от правительство закрыть чужой экспорт любыми способами и субсидировать свой импорт.
          Главное - нам тоже надо так делать

          Ну не знаю))) на нашем рынке Оц прокат стоит дороже чем привезти из США или Китая у нас цены на металл, просто выросли в 2-а раза.
          Scoun
      3. Шура пермский Сегодня, 13:11
        типа на зло бабуле уши отморожу))) америкашки такие америкашки)))
        Шура пермский
    2. Владимир16 Сегодня, 12:57
      Отвечать нужно. Гнать матрасню из России. Форды, кокаколы и прочая хрень пусть убирается нахрен.
      Владимир16
      1. N.O.M.A.D.E. Сегодня, 17:02
        Ага и возьмите на своё соц обеспечение работников с данных производств. Заодно уплатите налоги в бюджет.
        Хорошо наверное двигать лозунги с дивана ?
        N.O.M.A.D.E.
  2. jetfors_84 Сегодня, 12:49
    Не понял? Слишком дешевая цена для них? Ну увеличили б цену специально для матрасии
    jetfors_84
  3. Rusland Сегодня, 12:49
    По закуткам уже выискивают и выцеживают информацию. Не понос, так золотуха.
    Rusland
  4. Azazelo Сегодня, 12:51
    А ещё самые красивые девушки в России подрывают педерастические европейские ценности...#да как Россия вообще посмела.
    Azazelo
    1. Piramidon Сегодня, 13:13
      Цитата: Azazelo
      А ещё самые красивые девушки в России подрывают педерастические европейские ценности...

      И русскую водку в Штатах запретить. После нее пeдикoв на баб тянет. laughing
      Piramidon
  5. Egorovich Сегодня, 12:57
    Честное ведение торговли для аме.рикос.ии априори не приемлемо. Для них главное, как нажиться за счет других.
    Egorovich
    1. bouncyhunter Сегодня, 13:10
      Это точно , наши барыги завистливо курят в сторонке .
      bouncyhunter
  6. Alexey-74 Сегодня, 13:01
    Всего лишь грязные приемчики конкурентной борьбы со стороны США......по ресурсам США нам не соперник.....нам еще научится правильно продавать свое добро....
    Alexey-74
  7. Bulrumeb Сегодня, 13:03
    Так, для продукции Новолипецкого металлургического комбината пошлина устанавливается на уровне (внимание!) 757%! Средняя ставка пошлины для российских поставщиков оценивается более чем в 436 процентов.

    Хочется власти задать вопрос и какие же тогда выгоды о членства в ВТО?
    Bulrumeb
  8. BAI Сегодня, 13:07
    Россия нанесла удар по американской металлургической промышленности

    По-моему, всем давно известно, что металлурги США и России находятся в состоянии острой конкуренции. Одной из главнейших причин вступления России в ВТО, как раз и является создание благоприятных условий для экспорта металла. А от вступления в ВТО, на мой взгляд, пострадали все, кроме металлургов, нефтяников и газовиков. Даже образование пострадало - одним из условий вступления в ВТО являлся переход на Болонскую систему образования с ЕГЭ, магистрами и бакалаврами. Т.е. это не сами чиновники придумали угробить образование, а для того, чтобы металлурги могли свое железо за бугор продавать.
    BAI
  9. Дратуй Сегодня, 13:08
    Я уже писал об этом, пожалуй, повторюсь! Демпингуют ценами на металл, только из за того, что работягам, которые металл льют, НЕДОПЛАЧИВАЮТ!!! На зарплате экономят, чуть что талон с лишением!!! На Это все настроено, чтобы не вякали лишний раз!!! Пишу С Магнитогорска, прекрасно знаю о чем говорю!!! Поэтому И цена проката дешевле общемировых!!! Денег нет, но вы.....
    Дратуй
    1. Serg65 Сегодня, 13:24
      Цитата: Дратуй
      Демпингуют ценами на металл, только из за того, что работягам, которые металл льют, НЕДОПЛАЧИВАЮТ!!!

      good Ай молодца!
      Если демпинг разделить на количество рабочих Магнитки, то получится что, рабочие комбинату ещё доплачивают! wassat
      Как мне нравятся эти "Жёны офицеров"!!!!! laughing laughing laughing love
      Serg65
    2. LSA57 Сегодня, 14:10
      Цитата: Дратуй
      На зарплате экономят, чуть что талон с лишением!!! На Это все настроено, чтобы не вякали лишний раз!!! Пишу С Магнитогорска, прекрасно знаю о чем говорю!!!

      пишу из Липецка. на НЛМК очередь!!!! самая высокая зарплата в городе и никаких талонов
      LSA57
      1. Serg65 Сегодня, 14:58
        Цитата: LSA57
        пишу из Липецка. на НЛМК очередь!!!!

        what Как то вы не в тренде!!! Тут всё пропало, клиенту снимают гипс, а вы про какие то очереди wassat
        Serg65
        1. LSA57 Сегодня, 15:07
          Цитата: Serg65
          Как то вы не в тренде!!! Т

          не успел в очередь встать recourse локтями не протолкнёшься laughing
          LSA57
    3. ghby Сегодня, 15:18
      Цитата: Дратуй
      НЕДОПЛАЧИВАЮТ!!! На зарплате экономят, чуть что талон с лишением!!! На Это все настроено, чтобы не вякали лишний раз!!! Пишу С Магнитогорска,

      В Магнитке только комбинатские живут нормально, у остальных ЗП так себе. Так что если вы комбинатский то не жалуйтесь :)
      Гы: у меня футболка была с первого турнира памяти Ромазана, :)
      ghby
  10. Сибирский цирюльник Сегодня, 13:08
    Яркий образчик ВТО,в действии..
    Все равны,но есть более равные
    Впрочем, особо удивляться не приходится, зная "отцов-основателей" этой типа справедливой организации.
    Удивляет другое: какого фига мы туда ломились?? Глупость,корысть,предательство- одна из причин,или все вместе, сразу
    Сибирский цирюльник
  11. Дратуй Сегодня, 13:10
    Ох и комментаторы... sad даже понять не могут, где собака рылась !
    Дратуй
    1. Сибирский цирюльник Сегодня, 13:15
      Та "собака" в Москве в Белом доме,в "тетрис" играет
      Сибирский цирюльник
      1. Дратуй Сегодня, 13:20
        Я не про него! А про пишущих выше sad так грустно становится, что элементарных вещей не понимают! америга америга во всем у них виноВАТА тьфу...
        Дратуй
        1. abc_alex Сегодня, 13:39

          Пишу С Магнитогорска, прекрасно знаю о чем говорю!!! Поэтому И цена проката дешевле общемировых!!!


          А шильдик с штатовским флагом у вас с какого перепуга? На топвар через прокси ходите? :)
          Как раз элементарные вещи тут многие понимают, например то, что при условии НУЛЕВЫХ базовых процентных ставок по кредиту, которые действовали в США в последние годы, никакая экономия на зарплатах в Магнитогорске значения не имеет. Я понимаю, что ваши посты рассчитаны на среднего обывателя, но пишете вы в Россию, а тут уровень образованности повыше всё-таки :) , чем в Висконсине :) делайте поправку.
          abc_alex
        2. rodus Сегодня, 14:56
          Дядя, топал бы ты, куда дед Макар коров не гонял wassat
          Кто виноват и что делать - часть русского менталитета, не вам лопухам судить.
          Ну и по Вашей теме - найдите хоть один Закон РФ (иль копию, иль оригинал) на котором есть подпись Путина с гербовой печатью laughing
          Скажу сразу, а вот и не найдете lol есть только печать некой "канцелярии" с местом для подписи некого неизвестного гражданина неизвестной страны - В. Путин (в России же по всем стандартам документоведения пишется, писалось бы - В.В. Путин) ВВП явно не олень, чтобы подписывать всякую куйню в связи с тем, что законы РФ пишут не в РФ wassat парадокс, несмотря на то, что ГД их так блистательно принимает. По сути, ни один закон РФ не подписан президентом, а следовательно не имеет юридической силы. Мы оккупированы США, и не надо лапши про "белых и пушистых" мы в курсе событий.

          P.s. На первой странице каждого закона есть штрих код указывающий страну происхождения документа, так вот при проверке ентого штрих кода страна происхождения пишет США и Канада hi правда ЦРУ уже кинулось исправлять по ресурсам (предоставляющим данные по шк) енто недоразумение laughing
          rodus
          1. rodus Сегодня, 15:11
            Ребята не зацикливайтесь на этом, а то от масштабов "глубины проникновения в наш задний..." крыша поедет. Живите как жили, не сожрут, подавятся, будет и на нашей улице праздник soldier
            rodus
        3. Karayakupovo Сегодня, 16:20
          Надо и нам поднят цену на титан специально для "Боинга" , ну и "Эйрбас". Или американцы не хотят дополнительно поднят пошлину, ну нету у них такого металла и в мире в таком объёме. Тогда ведь "Боинги" никто не захочет покупать.
          Karayakupovo
        4. домохозяйка Сегодня, 17:47
          Америга не только у нас во всём виновата!!! Перечислить в чём? 1) Уничтожение местного населения в северной Америке. 2) ... да что это я? Все знают. № 3, 4, 5 и до бесконечности! fool
          домохозяйка
  12. rocket757 Сегодня, 13:14
    Ну так делайте свою, на 80% дороже??? Вши потребители этой самой катанки шо на это скажут??? А цены конечного продукта??? ... хотя металлурги конечно возрадуются, ну так кажному своё!
    rocket757
  13. Служу_отечеству Сегодня, 13:30
    Бред сивой кобылы!
    Служу_отечеству
  14. Александр War Сегодня, 14:43
    Строго конфиденциально: Греф «сдает» Россию (Гость - Валентин Катасонов)
    Александр War
  15. Shuttle Сегодня, 17:12
    Что-то я не понял. Как можно было нанести вред? Ведь пошлину платили покупатели США не поставщикам, а таможне США. Тут либо асфальт, либо лыжи надо менять.
    Shuttle
  16. svp67 Сегодня, 17:34
    В материале американских экспертов утверждается, что упомянутые страны поставляли в США сырьё для получения проволоки по цене, которая якобы на 80% ниже реальной.
    То есть СЕБЕ В УБЫТОК, а ничего, что у нас, благодаря тем же США соотношение "доллар-рубль" такое, что позволяет нашим предприятиям продавать свою продукцию дешево, по ценам США...
    svp67
  17. APASUS Сегодня, 20:19
    На хрен мы вступали в эти ВТО ? Где эти законы и правила свободного рынка,опять американская залепуха для избранных и всех остальных!!
    APASUS
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