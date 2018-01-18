Турецкие войска на границе с САР приведены в состояние повышенной боеготовности
Турецкое информационное агентство «Анадолу» сообщает о том, что в генеральном штабе вооружённых сил страны отдали приказ о приведении войск на границе с Сирийской Арабской Республикой в состояние повышенной боеготовности. Такие меры связываются с возможной операцией в сирийском Африне (провинция Алеппо), который контролируется курдскими вооружёнными отрядами.
Ранее официальная Анкара заявляла, что вооружённые курдские отряды угрожают безопасности Турции, и что армия может в любой момент начать силовую операцию.
В течение нескольких последних суток к сирийской границе были переброшены десятки единиц бронетехники, включая танки. Так, в провинции Хатай переброшены дополнительно 9 танков ВС Турции.
Отмечается, что удар по позициям отрядов курдской самообороны (YPG) Турция может нанести уже в ближайшее время. Речь идёт об ударе по позициям YPG в районе Манбиджа и Африна. Для этого Турция готовит и военную авиацию. На данный момент определено уже около 150 целей для нанесения ударов с воздуха.
Обращает на себя внимание тот факт, что турки концентрируют силы и в провинции Идлиб, откуда также планируется нанести удар по курдским отрядам в провинции Алеппо. Таким образом провинция Идлиб становится для турецкой армии плацдармом для решения задач турецкого руководства на сирийской территории.
Отряд YPG
Ранее официальная Анкара заявляла, что вооружённые курдские отряды угрожают безопасности Турции, и что армия может в любой момент начать силовую операцию.
В течение нескольких последних суток к сирийской границе были переброшены десятки единиц бронетехники, включая танки. Так, в провинции Хатай переброшены дополнительно 9 танков ВС Турции.
Отмечается, что удар по позициям отрядов курдской самообороны (YPG) Турция может нанести уже в ближайшее время. Речь идёт об ударе по позициям YPG в районе Манбиджа и Африна. Для этого Турция готовит и военную авиацию. На данный момент определено уже около 150 целей для нанесения ударов с воздуха.
Обращает на себя внимание тот факт, что турки концентрируют силы и в провинции Идлиб, откуда также планируется нанести удар по курдским отрядам в провинции Алеппо. Таким образом провинция Идлиб становится для турецкой армии плацдармом для решения задач турецкого руководства на сирийской территории.
Использованы фотографии: Твиттер
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