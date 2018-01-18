20:26 18 января

Турецкие войска на границе с САР приведены в состояние повышенной боеготовности

Турецкое информационное агентство «Анадолу» сообщает о том, что в генеральном штабе вооружённых сил страны отдали приказ о приведении войск на границе с Сирийской Арабской Республикой в состояние повышенной боеготовности. Такие меры связываются с возможной операцией в сирийском Африне (провинция Алеппо), который контролируется курдскими вооружёнными отрядами.

Турецкие войска на границе с САР приведены в состояние повышенной боеготовности

Отряд YPG


Ранее официальная Анкара заявляла, что вооружённые курдские отряды угрожают безопасности Турции, и что армия может в любой момент начать силовую операцию.


В течение нескольких последних суток к сирийской границе были переброшены десятки единиц бронетехники, включая танки. Так, в провинции Хатай переброшены дополнительно 9 танков ВС Турции.

Отмечается, что удар по позициям отрядов курдской самообороны (YPG) Турция может нанести уже в ближайшее время. Речь идёт об ударе по позициям YPG в районе Манбиджа и Африна. Для этого Турция готовит и военную авиацию. На данный момент определено уже около 150 целей для нанесения ударов с воздуха.

Обращает на себя внимание тот факт, что турки концентрируют силы и в провинции Идлиб, откуда также планируется нанести удар по курдским отрядам в провинции Алеппо. Таким образом провинция Идлиб становится для турецкой армии плацдармом для решения задач турецкого руководства на сирийской территории.

Использованы фотографии: Твиттер
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Комментарии 21

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  1. Shurik70 Сегодня, 13:02
    Полагаю, куда турецкий солдат придёт, то станет Турцией?
    Shurik70
  2. Egorovich Сегодня, 13:14
    У афринских курдов, на данном этапе, только один путь. И этот путь - сдача всех завоеванных ими территорий Асаду. И чем быстрее, тем лучше.
    Egorovich
    1. assa67 Сегодня, 13:20
      Егорыч hi ...тут вопрос интересный....курдов куча всяких-разных....и у всех свои интересы...в РФ достаточно большая диаспора...матрасы вольют пару лямов,вот и митинг организуют..а по сми нарисуют все что угодго
      assa67
      1. Egorovich Сегодня, 13:29
        Привет hi ! Афринская диаспора курдов хорошо относятся к Асаду, так же как и курды Алеппо, которые воюют в армии САР. Это будет самый разумный выход для них. ООН им точно не поможет, а матрасия уже открестилась от них.
        Egorovich
        1. assa67 Сегодня, 13:40
          а других
          Цитата: Egorovich
          матрасия уже открестилась от них.

          поддержала....матрасня действует только себе во благо
          assa67
    2. bouncyhunter Сегодня, 13:29
      Ну да , курды уже имели возможность убедиться в надёжности матрасов как "верных" партнёров . lol
      bouncyhunter
      1. Egorovich Сегодня, 13:44
        Не далекий пример был в Ираке. Сдали и не поморщились.
        Egorovich
        1. bouncyhunter Сегодня, 13:47
          Я на это и намекал . good
          bouncyhunter
      2. assa67 Сегодня, 13:44
        Паша,приветствую hi ....
        Цитата: bouncyhunter
        курды уже имели возможность убедиться в надёжности матрасов

        полосатые признали их референдум,потому и полоскают памперсы матрасные laughing
        assa67
        1. bouncyhunter Сегодня, 13:49
          Андрей hi
          Цитата: assa67
          полосатые признали их референдум,потому и полоскают памперсы матрасные

          Ну если нравится - пусть полощут , пока турки под зад пенделя не выпишут .
          bouncyhunter
          1. assa67 Сегодня, 13:57
            так скоро и радужные флаги над собой поднимут........ am
            assa67
            1. bouncyhunter Сегодня, 14:03
              Так уже примеры есть . belay
              bouncyhunter
              1. assa67 Сегодня, 14:11
                belay ............это что!!!!!!!!?????
                assa67
                1. bouncyhunter Сегодня, 14:13
                  Это я на просторах интернета нарыл . Понимай как хочешь . lol
                  bouncyhunter
                  1. assa67 Сегодня, 14:38
                    ты меня просто убил,Паш....посмотрел,да реальное фото.........слов нет
                    assa67
                    1. bouncyhunter Сегодня, 14:41
                      Чудные дела творятся , Андрей ... Толерастия никого не щадит ...
                      bouncyhunter
                      1. assa67 Сегодня, 14:55
                        нееееее брат,меня не коснулась............
                        assa67
  3. Zubr Сегодня, 13:39
    Интересный ход конём. Если авиация турок отработает по целям успешно, думаю курды, сами Ассаду на поклон пойдут.
    Zubr
  4. мерцание Сегодня, 13:59
    Курды загнали себя в тупик.
    Решили под шумок, Курдистан создать, заручившись поддержкой амеров в обмен на свою лояльность и в надежде, что в нужный момент от амеров дистанцируются. Вот только зашли они слишком далеко (не на шутку разозлив турок), теперь любая попытка отказаться от штатовского управления и покровительства будет подавляться (теми же амерами) через активизацию военных действий со стороны Турции.
    Не знаю, может ошибаюсь, но для курдов сейчас не лучший момент для создания независимого Курдистана, т.к. это вызовет войну со всеми соседями. А вот амерам наоборот это выгодно.
    мерцание
    1. assa67 Сегодня, 14:16
      любое противостояние,конфликты выгодны светочам демократии,и шестиконцовым избранным...
      assa67
      1. мерцание Сегодня, 14:34
        А кто то из этих конфликтов извлечь хочет для себя выгоду, ну, типа, раз уж так получилось то улучшу условия для независимого Курдистана, займу нефтяные поля (воспользовавшись поддержкой штатов), за одно коридор сухопутный до Иордании, вот тогда и объявлю о независимости. Но с коридором не срослось, значит есть смысл повременить с объявлением независимости и поторговаться за полноценную автономию в составе Сирии. А американцы теперь могут отдохнуть ... вот только американцы не позволят курдам отползти, дадут зеленый свет туркам. Если курды станут сговорчивей, подчинятся штатам, то туркам временно зажгут красный свет. Но в любом случае, закончат все войной курдов. Короче, амерам нужна война, курды были их воинами, курды хотят слинять, американцы говорят что поздно ... воевать.
        И да Израиль, тоже заинтересован в том чтобы курды воевали, в противном случае воевать будут они. Израиль это те, кого американцы бросят в бой за свои интересы в последнюю очередь.
        мерцание
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