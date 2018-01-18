20:24 18 января

В КНР продолжается отработка концепции управления роем малых БЛА

Как заявил китайский телеканал «Хунань ТВ», китайские инженеры успешно отрабатывают вопросы концепции управления роем из малых беспилотников. Об этом сообщает bmpd.

В КНР продолжается отработка концепции управления роем малых БЛА


«Инженеры национального оборонного научно-технологического института Государственного управления по оборонной науке, технике и промышленности (ГУОНТП) Министерства промышленности и информатизации КНР ведут успешную отработку концепции управления роем из малых беспилотных летательных аппаратов», – говорится в материале.




Сообщается об успешно продемонстрированном интенсивном катапультировании, воздушном наращивании и создании мультицелевой группировки.



Проведена отработка вопросов вылета в заданный район для проведения разведывательной миссии.



Проводится работа над формированием окружения, выполнения кластерных операций и других видов деятельности.


Использованы фотографии: http://mil.huanqiu.com
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Комментарии 24

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  1. rocket757 Сегодня, 13:09
    Роятся значит?
    Интересно, на кого жало точат???
    Ребятки восточные, а эт дело такое, без бутылки фиг поймешь!
    rocket757
    1. Shurik70 Сегодня, 13:11
      Роевые БПЛА - это будущее. Неуничтожимые, неотразимые.
      Shurik70
      1. Владимир16 Сегодня, 13:17
        Цитата: Shurik70
        Роевые БПЛА - это будущее.

        Боевые Карлсоны! - вот будущее!!! И заметьте этому будущему уже много лет! laughing

        Китайцы научаться вживлять пропеллер в боевого китайца и они захватят весь мир! laughing

        Работы по вживлению идут, но это тайна. А параллельно они (китайцы) отрабатывают технологии роя мух, вернее бпла.
        Владимир16
        1. Идущий Сегодня, 13:20
          Цитата: rocket757
          Роятся значит?


          Значит будут продолжать размножаться. laughing
          Идущий
      2. КВУ-НСвД Сегодня, 13:17
        Ну на счёт неуничтожимых не факт - поражающего воздействия ЭМИ на электронику никто не отменял .
        КВУ-НСвД
      3. Muvka Сегодня, 13:35
        Цитата: Shurik70
        Роевые БПЛА - это будущее. Неуничтожимые, неотразимые.

        Средства РЭБ сломают этот рой на ура.
        Muvka
        1. sa-ag Сегодня, 13:37
          Цитата: Muvka
          Средства РЭБ сломают этот рой на ура.

          А рой соответственно сломает средства РЭБ, наводясь на источник излучения
          sa-ag
      4. сибиралт Сегодня, 13:46
        Похоже, скоро наши "Панцири" будут востребованы по всему миру. lol
        сибиралт
      5. Shuttle Сегодня, 17:19
        Цитата: Shurik70
        Роевые БПЛА - это будущее. Неуничтожимые, неотразимые.

        Не бывает ничего неуничтожимого. Такова диалектика. Если кто-то родился, то значит обязательно умрет. Если не рождался, то не умрет никогда. Ежели кто рой собрал, то его завсегда разогнать можно. Рой - это всего лишь новая угроза, а не вундерваффе какое-то. Рой состоит из массы относительно недорогих, а значит не слишком сложных устройств. Ежели сложные беспилотники т.с. автобазят, то и на рой мелких управу найти можно. Бояться роя не стоит, стоит быть готовым к отражению его применения. А бояться стоит того, о чем мы не знаем.
        Shuttle
    2. Маз Сегодня, 13:48
      Чудовище обло, озорно, огромно и лайя... Джин выпал из ящика Пандоры. И хрен защитишься.
      Маз
      1. rocket757 Сегодня, 13:59
        Размножаться конечно будут! Но не всё так кисло, сказки за не уничтожимость, не утомимость и всё такое прочее, сказки оно и есть, долго ими оставаться будут!!! Хотя разработчикам противо средств спать тож не надо. И как всегда, МЫ придумаем асиметричный ответ!!!
        rocket757
  2. КВУ-НСвД Сегодня, 13:12
    Этим сейчас занимаются все продвинутые в плане беспилотников страны . "Рой" - это один из образцов оружия будущего
    КВУ-НСвД
  3. iliitchitch Сегодня, 13:13
    Их и так оч.много , так ещё и беспилотники плодить начнут . Ой , чё будет-то ... what
    iliitchitch
  4. Livonetc Сегодня, 13:15
    На собственных сепаратистов в частности.
    На Индию.
    На Тайвань.
    И тд и тп
    Livonetc
  5. Злючный Сегодня, 13:34
    РОЙ предназначен не для нападения, а для удержания своей или завоеванной территории, когда уже подавлена ПВО и т.д. Например, вводится комендантский час, все кто не имеет метки "свой" уничтожается таким роем, который постоянно в небе. Дешево, эффективно.
    Представьте такое в Сирии применять, бедные бармалеи тока под землей и жили бы, высунулся из норы, получил гранату или ракету.
    Завоевать территории сейчас не проблема, проблема их удержать, и подавить любые партизанские движения, не разрушая важные технические сооружения, которые нужны захватившим.
    Злючный
    1. sa-ag Сегодня, 13:51
      Цитата: Злючный
      Представьте такое в Сирии применять, бедные бармалеи тока под землей и жили бы, высунулся из норы, получил гранату или ракету.

      У вышеозначенных пол-БПЛА за спиной порой болтаются, только они не догадываются к этой половинке прикрутить вторую, но ведь как говорится прогресс не стоит на месте
      sa-ag
    2. voyaka uh Сегодня, 14:25
      "когда уже подавлена ПВО и т.д. ////

      Наоборот. Рой идеален именно для атаки на ПВО.
      Разредить ее (вызвав огонь на себя) и потом атаковать антенны и радары.
      Самые уязвимые части ПВО, на которые или не нужно взрывчатки вообще (таран)
      или нужен минимум - пара сот грамм.
      При том, умный рой может делиться, заходить с разных сторон, менять своих "ведущих"..
      Китайцы не зря тренируются. Кто первый преодолеет техничские проблемы (а их много), тот
      будет король.
      voyaka uh
  6. san4es Сегодня, 14:14
    КНР ведут успешную отработку концепции управления роем из малых беспилотных летательных аппаратов



    san4es
    1. капрал Сегодня, 15:33
      Цитата: san4es
      КНР ведут успешную отработку концепции управления роем из малых беспилотных летательных аппаратов

      Если эта технология станет доступной разным ополченцам, характер войн кардинально поменяется.
      "Панцирь" и его "одноклассники" перестанут быть панацеей.
      =======================================
      Нашим бы опять не опоздать,как с ударными дронами.
      капрал
      1. san4es Сегодня, 16:01
        Цитата: капрал
        .. характер войн кардинально поменяется.
        "Панцирь" и его "одноклассники" перестанут быть панацеей..

        ...На этот счёт есть "Репелент" и его "одноклассники" wink

        Научно-технический центр радиоэлектронной борьбы (НТЦ РЭБ) разработал подвижный комплекс «Репеллент», способный обнаруживать миниатюрные БЛА и подавлять их каналы управления мощными заградительными или направленными помехами.«Благодаря сверхчувствительной станции радиотехнической разведки "Репеллент" способен обнаруживать миниатюрные воздушные цели по их сигналам управления на расстоянии более 35 км. Для работы в ближней зоне комплекс оснащен сверхмощной оптической системой, способной рассмотреть миниатюрные дроны днем и ночью в плохую погоду. "Репеллент" – это достаточно большое изделие, вес которого более 20 т. При этом комплекс способен работать даже в самых сложных арктических условиях при температуре ниже минус 45 градусов и сильном ветре
        «В настоящее время работы над комплексом подошли к концу. Он прошел весь цикл необходимых испытаний, в том числе и под эгидой Минобороны, и полностью подтвердил характеристики, заложенные на этапе разработки. Рассматривается вопрос о принятии "Репеллента" на вооружение.

        soldier
        https://topwar.ru/106457-v-rf-razrabotan-kompleks
        -reb-dlya-borby-s-miniatyurnymi-bespilotnikami.ht
        ml
        san4es
        1. капрал Сегодня, 16:20
          Цитата: san4es
          На этот счёт есть "Репелент" и его "одноклассники

          Штука конечно отличная, но сколько их надо изготовить, чтоб прикрыть все уязвимые объекты?
          Боюсь, что в случае массированного применения, стаи БПЛА просто количеством продавят.
          К тому же, если часть атакующих дронов будет заранее заточена на атаку излучающих объектов (и не надо будет никаких HARM-ов), то дело вообще швах. request
          капрал
          1. san4es Сегодня, 16:32
            ...Ну, ИМ (в погонах) с верху виднее, как быть soldier
            san4es
            1. rocket757 Сегодня, 20:18
              Не всё так кисло, как я уже писал ...источник управления вычисляется на раз и .... короче, был источник стала дымящаяся воронка! Эт крайнее воздействие, если нет войны и могут пострадать гражданские!!! А так, по "луч" управления направляется ответка и привет.
              Будет способ нападения, будет способ защиты и очень не пассивный он может быть!!!
              rocket757
  7. Dedall Сегодня, 20:19
    Интересно, а эти китайцы знают, что у нас СССР ещё в 70-х годах шли работы по термоэмиссионному электро-магнитному импульсу? БПЛА - они ведь только от электричества этого самого и думают, а бабахнет рядом что-то разработанное у нас, или у амеров, и посыплются эти рои, аки мухи от дихлофоса.
    Dedall
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