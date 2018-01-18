В КНР продолжается отработка концепции управления роем малых БЛА
Как заявил китайский телеканал «Хунань ТВ», китайские инженеры успешно отрабатывают вопросы концепции управления роем из малых беспилотников. Об этом сообщает bmpd.
«Инженеры национального оборонного научно-технологического института Государственного управления по оборонной науке, технике и промышленности (ГУОНТП) Министерства промышленности и информатизации КНР ведут успешную отработку концепции управления роем из малых беспилотных летательных аппаратов», – говорится в материале.
Сообщается об успешно продемонстрированном интенсивном катапультировании, воздушном наращивании и создании мультицелевой группировки.
Проведена отработка вопросов вылета в заданный район для проведения разведывательной миссии.
Проводится работа над формированием окружения, выполнения кластерных операций и других видов деятельности.
«Инженеры национального оборонного научно-технологического института Государственного управления по оборонной науке, технике и промышленности (ГУОНТП) Министерства промышленности и информатизации КНР ведут успешную отработку концепции управления роем из малых беспилотных летательных аппаратов», – говорится в материале.
Сообщается об успешно продемонстрированном интенсивном катапультировании, воздушном наращивании и создании мультицелевой группировки.
Проведена отработка вопросов вылета в заданный район для проведения разведывательной миссии.
Проводится работа над формированием окружения, выполнения кластерных операций и других видов деятельности.
Использованы фотографии: http://mil.huanqiu.com
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