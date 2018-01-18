20:19 18 января

Самолеты Бе-12 получат «вторую жизнь»

Командование ВМФ приняло решение о продлении срока службы самолетов Бе-12 «Чайка», сообщают Известия.



Самолеты могут взлетать и садиться как на сухопутные аэродромы, так и на воду. В ходе модернизации «Чайки» получат принципиально новую поисково-прицельную систему и современное вооружение.


По данным газеты, «сейчас формируются тактико-техническое задание и пакет документов, необходимый для старта научно-исследовательской и опытно-конструкторской работы по реновации бортового оборудования амфибий».

Планируется, что на Бе-12 будут кардинально обновлены все три комплекса получения разведывательной информации о подлодках противника: гидроакустический, радиолокационный и магниточувствительный. Кроме того, арсенал «летающих лодок» пополнят современными противолодочными торпедами и глубинными бомбами.

Первый полет Бе-12 выполнил в 1960 году. Самолет развивает скорость более 500 км/ч. Бортовой запас топлива позволяет ему пролететь более 4 тыс. км либо патрулировать в течение нескольких часов.

По словам директора агентства «Авиапорт» Олега Пантелеева, обследование существующего парка Бе-12 показало, что эти воздушные суда имеют достаточный остаток ресурса как по планеру, так и по силовой установке.

При этом боевую эффективность "Чаек" можно значительно увеличить, совершенствуя как специфическое оборудование для обнаружения подводных лодок, так и другие системы. В первую очередь это системы связи, позволяющие интегрировать самолеты в общий контур управления противолодочными операциями,
сказал Пантелеев.

Военно-морской эксперт Александр Мозговой отметил, что модернизация самолетов позволит нарастить возможности ВМФ в части противолодочной обороны в прибрежных районах.

Для своего времени это был весьма удачный самолет, и сейчас с обновленным оборудованием он сможет вполне эффективно решать задачи по контролю прибрежных районов морей. Бе-12 особенно будут востребованы на небольших акваториях, например, на Черном море и Балтике. Они не предназначались для длительного патрулирования над океаном или работы при сильном волнении моря,
рассказал эксперт.

С 1960 по 1973 год было выпущено 143 Бе-12. С 1993 по 1998 год практически все «Чайки» были списаны. Последние шесть машин входят в состав 318-го авиаполка Черноморского флота. Еще около десятка бортов находятся на хранении на авиазаводе в Таганроге и аэродроме Остров.

Использованы фотографии: РИА Новости/Алексей Даничев
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Комментарии 46

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  1. assa67 Сегодня, 13:26
    не плохая новость...."Чайки"несли до 16-и глубинных бомб....
    assa67
    1. Geisenberg Сегодня, 16:41
      Для Чёрного моря само то что надо.
      Geisenberg
      1. Inok10 Сегодня, 17:06
        Цитата: Geisenberg
        Для Чёрного моря само то что надо.

        ... а, так же для Балтики ... hi
        Inok10
      2. Pete Mitchell Сегодня, 17:11
        Новость хорошая без сомнения, но хочется увидеть новые машинвхы, пора уже
        Pete Mitchell
  2. Балу Сегодня, 13:31
    Видел чайку на авиашоу в Геленджике вместе с другими птичками, вполне впечатляющий аэроплан. Испытал легкое чувство гордости за страну.
    Балу
    1. Аристарх Людвигович Сегодня, 13:32
      Красивая машина
      Аристарх Людвигович
    2. сибиралт Сегодня, 13:40
      С колесами Бе-12 смотрится солиднее.
      сибиралт
      1. assa67 Сегодня, 14:04
        Олег hi ...она просто красивая....и ресурс не исчерпан..
        assa67
  3. КВУ-НСвД Сегодня, 13:32
    Модернизация оправдана - на Чёрном море под прикрытием С400 "чайки" вполнеэффективны
    КВУ-НСвД
  4. Alexey RA Сегодня, 13:36
    Переводя с официального на русский: новых самолётов ПЛО для замены Бе-12 в ближайшее время на флоте не будет. sad
    Alexey RA
    1. Балу Сегодня, 13:59
      Цитата: Alexey RA
      Переводя с официального на русский: новых самолётов ПЛО для замены Бе-12 в ближайшее время на флоте не будет. sad

      Зачем менять добротное испытанное изделие на новое?
      Военные должны сформулировать техзадание.
      Балу
      1. Alexey RA Сегодня, 14:18
        Цитата: Балу
        Зачем менять добротное испытанное изделие на новое?

        Затем, что изделие это выпущено минимум 45 лет назад (а ведь в строю и на хранении есть и более пожилые машины). И эксплуатировалось в условиях "море-суша". И в силу своих конструктивных особенностей несёт меньше полезной нагрузки, чем традиционные самолёты наземного базирования.
        Alexey RA
        1. Inok10 Сегодня, 17:08
          Цитата: Alexey RA
          Затем, что изделие это выпущено минимум 45 лет назад

          ... и что ... из того следует ?! ... В-52, Ту95-МС, тем паче сказано открыто, читать надо правильно:
          Бе-12 особенно будут востребованы на небольших акваториях, например, на Черном море и Балтике. Они не предназначались для длительного патрулирования над океаном или работы при сильном волнении моря,
          ...
          Inok10
          1. Alexey RA Сегодня, 18:39
            Цитата: Inok10
            ... и что ... из того следует ?! ... В-52, Ту95-МС

            Кхм... Ту-95МС был запущен в серию через 8 лет после снятия с производства Бе-12.
            Alexey RA
            1. Inok10 Сегодня, 19:14
              Цитата: Alexey RA
              Кхм... Ту-95МС был запущен в серию через 8 лет после снятия с производства Бе-12.

              Ту-95 - начало эксплуатации - апрель 1956 года
              Бе-12 - начало эксплуатации - ноябрь 1965 года
              В-52 - начало эксплуатации - февраль 1955 года
              Ил-38 начало эксплуатации - январь 1969 года
              ... так что там про 8 лет ? ... tongue
              Inok10
    2. x.andvlad Сегодня, 14:05
      Вот это и удивительно. Такое впечатление, что в противолодочной обороне не делают ставку на гидроавиацию.
      assa67 Сегодня, 13:26 Новый
      не плохая новость...."Чайки"несли до 16-и глубинных бомб....

      А сколько их взял бы на борт например БЕ-200?
      Министерство обороны, говорят от них отказалось. Но при этом реанимируют самолеты 50-летнего возраста. Чудеса!
      Мой отец в 60-х летал на "летающей лодке" радистом на Северном Флоте.
      x.andvlad
      1. Alexey RA Сегодня, 14:20
        Цитата: x.andvlad
        Министерство обороны, говорят от них отказалось. Но при этом реанимируют самолеты 50-летнего возраста. Чудеса!

        Экономия. smile
        Бе-200 с учётом новых гидроаэродромов выходили для МО золотыми. А с учётом неоднократных срывов сроков готовности машин Таганрогом - платиновыми. А с Бе-12 МО надеется подшаманить уже готовые строевые машины и борта с хранения - и продолжать их эксплуатацию.
        Alexey RA
      2. KCA Сегодня, 14:47
        Сомневаюсь что здоровенная турбореактивная лодка БЕ-200 была-бы подходящей платформой для патрулирования, ударный противолодочный самолёт ещё может быть, но никак не патрульный. взлетел, полчаса полёта и на заправку?
        KCA
        1. Piramidon Сегодня, 17:23
          Цитата: KCA
          взлетел, полчаса полёта и на заправку

          Ну, это вы подзагнули. Он 7 часов может находиться в воздухе.
          Piramidon
          1. Ин100грамм Сегодня, 20:15
            Цитата: Piramidon
            Цитата: KCA
            взлетел, полчаса полёта и на заправку

            Ну, это вы подзагнули. Он 7 часов может находиться в воздухе.

            Наверное дело в скоростях полёта для патрульного самолёта
            Ин100грамм
      3. Dreamboat Сегодня, 14:51
        Есть простые понятия: производственные мощности и бюджет. Таганрогский завод пока еще контракты с МЧС никак не осилит, не говоря уже об одновременной поставке 20-30 новых самолетов для ВМФ.. .. И бюджет МО не резиновый, сколькой новой техники каждый год закупается, в том числе ааиационной. .. на чем то пока сэкономят.
        БЕ-12 красивая машина, но остаточного ресурса в ней все равно на несколько лет, так что пока эти полетают, а там и что-то новое закупят.
        Dreamboat
    3. sivuch Сегодня, 17:14
      На базе 112-го .
      sivuch
  5. Сибирский цирюльник Сегодня, 13:38
    В Балтийске, на Косе,базировались когда-то.. Аэродром, с ангарами,ещё от немцев достался.
    Всё убили,разломали,разграбили (( даже взлётную полосу,на плиты, разобрали.((
    Самолёты- на цвет.мет...
    Сибирский цирюльник
  6. Геркулесыч Сегодня, 13:49
    А когда же дойдет очередь и до По2, тем более, что для ремонта нужен сарай, фанера и материя! wassat Докатились, вместо нового уже рады машине прошлого покаления, не в состоянии сейчас эффективно воевать!
    Геркулесыч
    1. Балу Сегодня, 14:00
      У нас в краеведческом музее стоял По-2.
      Возможно не пришло время для нового.
      Балу
      1. Игорь В Сегодня, 16:02
        Кстати, Бе-12 стоит в музее мирового океана в Калининграде.
        Игорь В
  7. san4es Сегодня, 13:58
    Планируется, что на Бе-12 будут кардинально обновлены все три комплекса получения разведывательной информации о подлодках противника: гидроакустический, радиолокационный и магниточувствительный.

    История создания soldier
    san4es
  8. gukoyan Сегодня, 14:01
    Красивый самолёт)
    Но не в обиду... Нового ничего разрабатывать не будут?
    gukoyan
  9. agfa Сегодня, 14:21
    Летал на нем в свое время и поверьте в МУЗЕЙ ЕМУ ДОРОГА. Никакой эффективности, полезности НЕТ. Ничего он не найдет ВАУ эффект от необычности для непосвященных. Оставшиеся эскадрильи доживали свое, сокращенные с полков. АБСОЛЮТНО НЕНУЖНЫЙ самолет на сегодня в ВВС, НО....который позволяет содержать ШТАБЫ ВВС флотов, командиров, персонал, как кадрированную структуру на случай чего, правильно БД! Вопрос читателям! Много такие самолеты спасли когда Комсомолец тонул?! Нет В зависимости от типа волнения и направления разбега относительно фронта волны на самолете можно было производить взлетно-посадочные операции при высоте ветровой волны до 0,8 м и волны зыби – до 0,3 м., короче это штильные условия для моряков. Т.е. у Бе-12 осталось упражнение по посадке и взлету, но последний "подготовленный" для приема самолетов после посадки на воду аэродром уже разграблен, был он в п.Мирный Евпатория Крым. Теперь эскадра в Каче, под Севастополем доживает свой век. Вот увидите максимум, что поставят это навигацию. МЕТАЛЛОЛОМ, хотя в свое время был Хорошим самолетом. Но правде надо смотреть в лицо.
    agfa
    1. next322 Сегодня, 15:07
      на каче их 6 штук.......до 2014 были просто в плачевном состоянии.....сейчас все хоть ремонт прошли
      next322
      1. Летун_64 Сегодня, 18:19
        Прямо таки в плачевном ;))))
        Летун_64
    2. Рашнэйрфорс Сегодня, 17:58
      Аgfa, прямо мысли читаете, примерно то же написать хотел. Но даже если бы его эффективность была выше описанной вами, то затевать модернизацию АЖ ЦЕЛЫХ 6 БОРТОВ!!!!! Да там при разработке проекта модернизации бабла столько стырят и столько времени пройдёт, что можно противолодочный ил112 создать, а стариканов этих реально на свалку пора.
      Рашнэйрфорс
      1. kamski Сегодня, 19:19
        так и будет. Ничего нового а натырят будь здоров с криком "НИ ИМЕЕТ АНАЛОГОВ". Да и откуда новому взяться когда Науку развалили, а производства как такого нет
        kamski
    3. Летун_64 Сегодня, 18:27
      А про Таганрогский аэродром забыли, от Качи до Таганрога два часа лету. Модернизация коснется только противолодочного оборудования и радиолокационной системы интегрированную ППС. Возможно радиосвязное оборудование еще обновят, но это только разговоры и предположения. деньги выделенные на программу вот что главное)))
      Летун_64
  10. Radikal Сегодня, 14:49
    Цитата: x.andvlad
    Вот это и удивительно. Такое впечатление, что в противолодочной обороне не делают ставку на гидроавиацию.
    assa67 Сегодня, 13:26 Новый
    не плохая новость...."Чайки"несли до 16-и глубинных бомб....

    А сколько их взял бы на борт например БЕ-200?
    Министерство обороны, говорят от них отказалось. Но при этом реанимируют самолеты 50-летнего возраста. Чудеса!
    Мой отец в 60-х летал на "летающей лодке" радистом на Северном Флоте.

    А сколько бы взял на борт бомб А-40 "Альбатрос"? smile
    Radikal
    1. Piramidon Сегодня, 17:32
      Цитата: Radikal
      А сколько бы взял на борт бомб А-40 "Альбатрос"?

      Он брал 10 тонн полезной нагрузки.
      Piramidon
  11. Alex_59 Сегодня, 15:21
    Видимо с Ил-114 все очень фигово.
    Ради 6 (ШЕСТИ!!!) самолетов затевать программу модернизации, с баблом, НИОКРами и прочими плясками. Я фигею...
    Alex_59
  12. senima56 Сегодня, 15:50
    Не понятно: "вторую жизнь" получат все оставшиеся самолеты или только те 6, из 318-го авиаполка?
    senima56
  13. Генерал Песчаных Карьеров Сегодня, 16:35
    Насколько слышал, машина отличная...
    Вот она и мы)
    Генерал Песчаных Карьеров
  14. mark1 Сегодня, 17:05
    Все эти конвульсии от безысходности. Бе-12 еще в СССР в 80-е безнадежно устарели. И Ил-112 уже на год просрочка и похоже не предел.
    mark1
  15. Piramidon Сегодня, 17:37
    Как "лодка" Бе-12 малоэффективен (волнение до 3-х баллов). Лучше иметь нормальный сухопутный противолодочник. А вот если переоборудовать их в пожарные... Из реки или озера он зачерпнет воду в любую погоду.
    Piramidon
  16. moreman78 Сегодня, 17:40
    Цитата: Генерал Песчаных Карьеров
    Насколько слышал, машина отличная...
    Вот она и мы)

    Машина БЕСПОЛЕЗНА! Меньше надо слушать всяких ОБС!
    moreman78
  17. Летун_64 Сегодня, 18:17
    Цитата: Балу
    Цитата: Alexey RA
    Переводя с официального на русский: новых самолётов ПЛО для замены Бе-12 в ближайшее время на флоте не будет. sad

    Зачем менять добротное испытанное изделие на новое?
    .
    Честно говоря самолет уже морально устарел.
    Летун_64
  18. фа2998 Сегодня, 18:22
    Цитата: assa67
    не плохая новость...."Чайки"несли до 16-и глубинных бомб....

    Шел 2118 год.Российские авиастроители сделали супер-пупер модификацию советских самолетов Ил-38 и Бе-12.Ура! recourse hi
    фа2998
  19. kamski Сегодня, 19:16
    ничего нового, из Жигуля не сделать современную машину
    kamski
  20. APASUS Сегодня, 20:14
    По сути машина хорошая ,но морально устарела ,да и технически требует модернизации.Хотя основной посыл статьи состоит в том что на новую машину денег нет! А жаль
    APASUS
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