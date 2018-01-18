Самолеты Бе-12 получат «вторую жизнь»
Командование ВМФ приняло решение о продлении срока службы самолетов Бе-12 «Чайка», сообщают Известия.
Самолеты могут взлетать и садиться как на сухопутные аэродромы, так и на воду. В ходе модернизации «Чайки» получат принципиально новую поисково-прицельную систему и современное вооружение.
По данным газеты, «сейчас формируются тактико-техническое задание и пакет документов, необходимый для старта научно-исследовательской и опытно-конструкторской работы по реновации бортового оборудования амфибий».
Планируется, что на Бе-12 будут кардинально обновлены все три комплекса получения разведывательной информации о подлодках противника: гидроакустический, радиолокационный и магниточувствительный. Кроме того, арсенал «летающих лодок» пополнят современными противолодочными торпедами и глубинными бомбами.
Первый полет Бе-12 выполнил в 1960 году. Самолет развивает скорость более 500 км/ч. Бортовой запас топлива позволяет ему пролететь более 4 тыс. км либо патрулировать в течение нескольких часов.
По словам директора агентства «Авиапорт» Олега Пантелеева, обследование существующего парка Бе-12 показало, что эти воздушные суда имеют достаточный остаток ресурса как по планеру, так и по силовой установке.
Военно-морской эксперт Александр Мозговой отметил, что модернизация самолетов позволит нарастить возможности ВМФ в части противолодочной обороны в прибрежных районах.
С 1960 по 1973 год было выпущено 143 Бе-12. С 1993 по 1998 год практически все «Чайки» были списаны. Последние шесть машин входят в состав 318-го авиаполка Черноморского флота. Еще около десятка бортов находятся на хранении на авиазаводе в Таганроге и аэродроме Остров.
Самолеты могут взлетать и садиться как на сухопутные аэродромы, так и на воду. В ходе модернизации «Чайки» получат принципиально новую поисково-прицельную систему и современное вооружение.
По данным газеты, «сейчас формируются тактико-техническое задание и пакет документов, необходимый для старта научно-исследовательской и опытно-конструкторской работы по реновации бортового оборудования амфибий».
Планируется, что на Бе-12 будут кардинально обновлены все три комплекса получения разведывательной информации о подлодках противника: гидроакустический, радиолокационный и магниточувствительный. Кроме того, арсенал «летающих лодок» пополнят современными противолодочными торпедами и глубинными бомбами.
Первый полет Бе-12 выполнил в 1960 году. Самолет развивает скорость более 500 км/ч. Бортовой запас топлива позволяет ему пролететь более 4 тыс. км либо патрулировать в течение нескольких часов.
По словам директора агентства «Авиапорт» Олега Пантелеева, обследование существующего парка Бе-12 показало, что эти воздушные суда имеют достаточный остаток ресурса как по планеру, так и по силовой установке.
При этом боевую эффективность "Чаек" можно значительно увеличить, совершенствуя как специфическое оборудование для обнаружения подводных лодок, так и другие системы. В первую очередь это системы связи, позволяющие интегрировать самолеты в общий контур управления противолодочными операциями,сказал Пантелеев.
Военно-морской эксперт Александр Мозговой отметил, что модернизация самолетов позволит нарастить возможности ВМФ в части противолодочной обороны в прибрежных районах.
Для своего времени это был весьма удачный самолет, и сейчас с обновленным оборудованием он сможет вполне эффективно решать задачи по контролю прибрежных районов морей. Бе-12 особенно будут востребованы на небольших акваториях, например, на Черном море и Балтике. Они не предназначались для длительного патрулирования над океаном или работы при сильном волнении моря,рассказал эксперт.
С 1960 по 1973 год было выпущено 143 Бе-12. С 1993 по 1998 год практически все «Чайки» были списаны. Последние шесть машин входят в состав 318-го авиаполка Черноморского флота. Еще около десятка бортов находятся на хранении на авиазаводе в Таганроге и аэродроме Остров.
Использованы фотографии: РИА Новости/Алексей Даничев
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти