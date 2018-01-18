Самолеты Бе-12 получат «вторую жизнь»

При этом боевую эффективность "Чаек" можно значительно увеличить, совершенствуя как специфическое оборудование для обнаружения подводных лодок, так и другие системы. В первую очередь это системы связи, позволяющие интегрировать самолеты в общий контур управления противолодочными операциями,

Для своего времени это был весьма удачный самолет, и сейчас с обновленным оборудованием он сможет вполне эффективно решать задачи по контролю прибрежных районов морей. Бе-12 особенно будут востребованы на небольших акваториях, например, на Черном море и Балтике. Они не предназначались для длительного патрулирования над океаном или работы при сильном волнении моря,