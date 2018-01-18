Чистое предательство: Россия открыто финансирует армию США

На российский федеральный бюджет 2018 года впервые распространится новое бюджетное правило. Оно заключается в том, что все дополнительные доходы, полученные от продажи энергоносителей при цене нефти выше 40 долларов за баррель, пойдут не на покрытие дыры в самом бюджете, а будут направлены в резервы.



Другими словами - деньги, которыми можно покрыть дефицит бюджета, а не брать для этих целей кредиты в западных банках, будут инвестированы в западные ценные бумаги, в первую очередь в американские.



Речь идет об казначейских облигациях США, за счет продажи которых американцы покрывают свои бюджетные дыры. Те, в свою очередь, возникают, в том числе, из-за роста оборонных расходов (в 2018 году США потратят более 700 млрд долларов на свою армию). Выходит, что наша страна занимается совершенно открытым финансированием военной машины США, которая, в свою очередь, нам и угрожает.











