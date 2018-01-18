20:23 18 января

Чистое предательство: Россия открыто финансирует армию США

На российский федеральный бюджет 2018 года впервые распространится новое бюджетное правило. Оно заключается в том, что все дополнительные доходы, полученные от продажи энергоносителей при цене нефти выше 40 долларов за баррель, пойдут не на покрытие дыры в самом бюджете, а будут направлены в резервы.

Другими словами - деньги, которыми можно покрыть дефицит бюджета, а не брать для этих целей кредиты в западных банках, будут инвестированы в западные ценные бумаги, в первую очередь в американские.

Речь идет об казначейских облигациях США, за счет продажи которых американцы покрывают свои бюджетные дыры. Те, в свою очередь, возникают, в том числе, из-за роста оборонных расходов (в 2018 году США потратят более 700 млрд долларов на свою армию). Выходит, что наша страна занимается совершенно открытым финансированием военной машины США, которая, в свою очередь, нам и угрожает.




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Комментарии 12

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  1. Злючный Сегодня, 13:29
    Конечно, а давайте все страны дружно в мире перестанут брать американские ценные бумаги. Вот тока потом так тряханет мировую экономику, что все финансовые кризисы, что были ранее покажутся цветочками.
    Злючный
    1. IGAR Сегодня, 13:30
      никто не говорит не брать вообще. но вместо того, чтобы деньги допдохода тратить на покрытие дефицита бюджета, они утекают в США. что за маразм вообще?
      IGAR
      1. NEOZ Сегодня, 13:38
        не исключено, что есть предложения от которых не отказываются....
        NEOZ
        1. Татьяна Сегодня, 15:08
          После ратификации Беловежских соглашений Россия превратилась в колонию однополярного мира под предводительством из Вашингтона. Одним из важнейших инструментов управления Россией, как колонией, стала новая кредитно-финансовая система (КФС) России.
          20 декабря 1991 года Государственный банк СССР был упразднён. Все активы, пассивы и имущество Госбанка СССР на территории РСФСР были переданы ЦБ РФ. Ещё через несколько месяцев Центральный банк РСФСР (Банк России) был переименован в Центральный банк Российской Федерации (Банк России).
          Самая первая версия закона "О Центральном банке РСФСР (Банке России)" была принята 2 декабря 1990 года, после того, как летом 1990 года Ельцин Б.Н. с огромным перевесом выиграл выборы и стал первым президентом России, и через полгода своего президентства подписал Федеральный закон от 02.12.1990 № 394-1. Закон видоизменялся и дополнялся, но в целом его суть сохранилась.
          Предательство национального суверенитета РФ в области финансов заложено и подкреплено в самой её Конституции РФ от 12 декабря 1993 года, которая составлялась при ЕБН под патронажем из Вашингтона.
          Официально авторами этой колониальной Конституции РФ от 1993 года были: Сергей Шахрай, Анатолий Собчак, Алексеев Сергей Сергеевич и Конституционное совещание РФ.
          Конституция РФ от 1993 года только закрепила колониальное положение РФ в этом вопросе.
          В результате имеем в стране колониальное законодательство, которое, похоже, невозможно при компрадорской власти никоем образом мирным путём отменить.
          Татьяна
          1. Татьяна Сегодня, 15:26
            Авторы на видео совершенно правильно говорят о преступной деятельности ЦБ России в отношении соблюдения её национального суверенитета. Но всё это вытекает из российского законодательства. Например.
            Прежде всего из Конституции РФ, Статья 15, п.4. И т.д.
            Конституция РФ Статья 15:
            4. Общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры РФ являются составной частью ее правовой системы.
            Если международным договором РФ установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются правила международного договора.
            Т.е. если ЦБ в России обижает не хорошее Правительство, он идет куда-то «за бугор» и начинает там жаловаться международному суду. А международный суд по законодательству имеет приоритет над нашим российским.
            Федеральный закон о Центральном Банке РФ Статья 7:
            Банк России по вопросам, отнесенные к его компетенции настоящим Федеральным законом и другими федеральными законами, издает в форме указаний, положений и инструкции нормативные акты, обязательные для федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления, всех юридических и физических лиц.
            Правила подготовки нормативных актов Банка России устанавливаются Банком России самостоятельно.
            Если ЦБ решит со всей страны собрать все металлические деньги, он может издать такое постановление и все будут обязаны это выполнить.
            Федеральный закон о Центральном Банке РФ Статья 21:
            Банк России и Правительство РФ информируют друг друга о предполагаемых действиях, имеющих общегосударственное значение, координируют свою политику, проводят регулярные взаимные консультации.
            Напоминает договор между двумя странами.
            Банк России консультирует Министерство финансов РФ по вопросам графика выпуска государственных ценных бумаг РФ и погашения государственного долга РФ с учетом их воздействия на состояние банковской системы РФ и приоритетов единой денежно- кредитной политики.
            Как мы видим, ЦБ не относится к Министерству финансов РФ, а он его только консультирует.
            Федеральный закон о Центральном Банке РФ Статья 22:
            Банк России не вправе предоставлять кредиты Правительству РФ для финансирования дефицита федерального бюджета, Банк России не вправе предоставлять кредиты для финансирования дефицитов бюджетов государственных внебюджетных фондов, бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов.
            Если у государства не хватает денег, оно не может их взять у ЦБ. Государства может оказать банкротом, когда подвалы ЦБ будут забиты золотом и валютой.
            Но в законе не сказано что ЦБ не может давать в долг другим государствам.
            Федеральный закон о Центральном Банке РФ Статья 23:
            Средства федерального бюджета и средства государственных внебюджетных фондов хранятся в Банке России, если иное не установлено федеральными законами.
            ЦБ независимый, по обязательствам не отвечающий, но все государственные деньги идут к нему.
            Полномочия Банка России по обслуживанию государственного долга РФ определяется федеральными законами.Банк России и Министерство финансов РФ в необходимых случаях заключают соглашения о проведении указанных выше операций по поручению Правительства РФ.
            Если Правительство РФ что-то хочет сделать в финансовой сфере, но оно само не может. Потому что деньги все находятся в ЦБ, и он ими распоряжается. Правительство просит Министерство финансов заключить договор с ЦБ и только когда они договорятся, они начинают совместно действовать. А если не договорятся?
            Татьяна
      2. Molot1979 Сегодня, 14:47
        Может, на этот вопрос смогут ответить крупнейшие держатели подобных бумажек, китайцы? Вроде не дураки, а избавляться полностью не спешат. С чего бы?
        Molot1979
        1. казак 471 Сегодня, 16:13
          Ответ тут простой ; у китайцев американских фантиков столько . что они не знают куда их девать . несмотря на то что они активно обустраивают свою страну . а также Африку и так прилично тратят .У нас картина совершенно другая ;"капитаны бизнеса" все денежки до последнего цента отправляют в Лондон . нам оставляют "долю малую" умело . с помощью разных схем "оптимизируя" расходы
          казак 471
        2. Stas157 Сегодня, 16:58
          Цитата: Molot1979
          Может, на этот вопрос смогут ответить крупнейшие держатели подобных бумажек, китайцы? Вроде не дураки, а избавляться полностью не спешат. С чего бы?

          Китайцы отвечают:
          - За торовый оборот в 600 млрд. долл., можно и не столько бумажек прикупить. При чем основу оборота составляет китайский ширпотреб, а не нефть с газом!
          Этот вопрос уже не поразу разбирали, но все равно находятся умники задающие его с деловым видом.
          Stas157
  2. Skay Сегодня, 13:38
    "На обломках России, за счет России, против России..."- сказал когда-то один покойник.
    Skay
  3. Molot1979 Сегодня, 14:46
    Сколько уже можно обсасывать эту тему? Кто интересуется, тот на эту разводку не поведется
    Molot1979
  4. кедр Сегодня, 17:45
    Пока у России не будет суверенного ЦБ, не будет суверенного рубля и суверенного кредита. Это основные показатели, что Россия - колония западни...
    Зрим в корень. Суверенитет. Россия. Лидер НОД Путин.
    кедр
  5. renics Сегодня, 17:55
    Чистая белиберда, автор, не зная сути этого механизма, рисует свои популистские соображения. Да каждый россиянин, имея на счету и в заначке доллары также работает на экономику США. Автор у вас есть баксы наличные или безнал, признайтесь честно?
    renics
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